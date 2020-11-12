Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Прокуратура заблокувала діяльність трьох шахрайських кол-центрів, в яких працювало близько тисячі операторів. Їхні співробітники представлялися інвестиційними посередниками, отримували доступ до банківських карток європейців і переводили звідти гроші на свої рахунки.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Організатори шахрайської схеми (громадяни іноземних держав) використовували у своїй діяльності завчасно створені вебсайти та інтернет-майданчики з торгівлі валютою, віртуальними активами (криптовалютою), цінними паперами, золотом та нафтою. Під виглядом інвестиційних посередників вони залучали кошти громадян Північної та Центральної Європи, обіцяючи їм одержання надприбутків у короткостроковій перспективі", - сказано в повідомленні.
Отримавши доступ до банківських карток, шахраї знімали з рахунків кошти та переводили їх на власні електронні гаманці, а потім купували на ці гроші предмети розкоші.
"За попередніми даними, у злочинній схемі було задіяно близько тисячі працівників-операторів, а самі call-центри були облаштовані необхідною оргтехнікою та серверним обладнанням. Діяла злочинна схема впродовж останніх трьох років", - зауважили в прокуратурі.
Силовики провели обшуки в трьох офісах, в яких були розташовані "кол-центри", вилучили сервери, комп'ютери, флешки, телефони, гроші та документи.
Справу розслідують за ч. 4 ст.190 КК України - шахрайство в особливо великих розмірах. Покарання за цією статтею - від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Судя по всему, полиция накрыла Titanpro на Бесарабке.
(Крупных)
Один на проспекте Бандеры на территории завода "Маяк"
Еще один в бизнес центре, у метро Лыбедская
Но я так понял, никому они не мешают...
Украина. Территория абсолютного бесстыдства и беззакония.
Зашибись , теперь тоже самое на ЛОХе проверните .
У всех на виду, но доблестная полиция обратила на них внимание только сейчас!
Хочется верить что попались и организаторы а не шавки-операторы.
Наглость и коррупция беспредельная, офис прямо на Крещатике в Арена-плаза.
А отже: 2 РОКИ ПРИ ЮРІЮ ЛУЦЕНКУ!... ТА ПРИ ПОРОШЕНКУ!...