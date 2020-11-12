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Київ (13848) шахрайство (672) прокуратура (3172)

Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Прокуратура заблокувала діяльність трьох шахрайських кол-центрів, в яких працювало близько тисячі операторів. Їхні співробітники представлялися інвестиційними посередниками, отримували доступ до банківських карток європейців і переводили звідти гроші на свої рахунки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Організатори шахрайської схеми (громадяни іноземних держав) використовували у своїй діяльності завчасно створені вебсайти та інтернет-майданчики з торгівлі валютою, віртуальними активами (криптовалютою), цінними паперами, золотом та нафтою. Під виглядом інвестиційних посередників вони залучали кошти громадян Північної та Центральної Європи, обіцяючи їм одержання надприбутків у короткостроковій перспективі", - сказано в повідомленні.

Отримавши доступ до банківських карток, шахраї знімали з рахунків кошти та переводили їх на власні електронні гаманці, а потім купували на ці гроші предмети розкоші.

"За попередніми даними, у злочинній схемі було задіяно близько тисячі працівників-операторів, а самі call-центри були облаштовані необхідною оргтехнікою та серверним обладнанням. Діяла злочинна схема впродовж останніх трьох років", - зауважили в прокуратурі.

Силовики провели обшуки в трьох офісах, в яких були розташовані "кол-центри", вилучили сервери, комп'ютери, флешки, телефони, гроші та документи.

Справу розслідують за ч. 4 ст.190 КК України - шахрайство в особливо великих розмірах. Покарання за цією статтею - від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура 01
Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура 02
Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура 03
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Топ коментарі
+4
А русскіє - це інастранци?
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12.11.2020 21:06
+4
Шо это значит, эта тысяча операторов тоже подпадает под статью, а лохи, которые повелись на дармовые, получили по заслугам.
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12.11.2020 21:11
+2
Еще круче то, что место это находится в центре Киева на Бессарабской площади в бизнес-центре "Арена-Сити"!
У всех на виду, но доблестная полиция обратила на них внимание только сейчас!
Хочется верить что попались и организаторы а не шавки-операторы.
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12.11.2020 21:47
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инвестняни?
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12.11.2020 21:00 Відповісти
Просто удивительно!
Судя по всему, полиция накрыла Titanpro на Бесарабке.
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12.11.2020 21:03 Відповісти
Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1262
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12.11.2020 21:45 Відповісти
В Киеве есть еще парочка таких контакт-центров.
(Крупных)
Один на проспекте Бандеры на территории завода "Маяк"
Еще один в бизнес центре, у метро Лыбедская
Но я так понял, никому они не мешают...
Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура - Цензор.НЕТ 545
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12.11.2020 21:51 Відповісти
Конечно, не замечают. СБУ, Нацполиции и офису генпрокурора мешают толстые пачки долларов, регулярно перемещаемых в карманы генералов и заместителей генпрокурора.
Украина. Территория абсолютного бесстыдства и беззакония.
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12.11.2020 21:53 Відповісти
Отличное название)) BORMANCORP
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13.11.2020 00:02 Відповісти
Прокуратура заблокировала деятельность трех мошеннических колл-центров, в которых трудилось около тысячи операторов. Их сотрудники представлялись инвестиционными посредниками, получали доступ к банковским карточкам европейцев и переводили оттуда деньги на свои счета

Зашибись , теперь тоже самое на ЛОХе проверните .
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12.11.2020 21:04 Відповісти
А русскіє - це інастранци?
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12.11.2020 21:06 Відповісти
На самом деле, для мошонников из таких колл-центров, разводить россиян - наиболее легкое и безопасное дело.
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13.11.2020 03:30 Відповісти
судя по всему иностранцы рузькоговоряшчие. панять прастить, премию.
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12.11.2020 21:06 Відповісти
есть фото докозательство тоже
Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги, обещая быструю сверхприбыль, - прокуратура - Цензор.НЕТ 321
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12.11.2020 21:07 Відповісти
Шо это значит, эта тысяча операторов тоже подпадает под статью, а лохи, которые повелись на дармовые, получили по заслугам.
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12.11.2020 21:11 Відповісти
Думаю, их отговорки "мы ничево ни знали, мы ни аб чем ни дагадывались" не пройдут. Скорее, организаторы договорятся с прокуратурой и СБУ, а адвокаты окончательно развалят дело.
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12.11.2020 21:42 Відповісти
1000 мошенников-операторов в одном месте - это конечно круто. Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги, обещая быструю сверхприбыль, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6378
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12.11.2020 21:25 Відповісти
Еще круче то, что место это находится в центре Киева на Бессарабской площади в бизнес-центре "Арена-Сити"!
У всех на виду, но доблестная полиция обратила на них внимание только сейчас!
Хочется верить что попались и организаторы а не шавки-операторы.
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12.11.2020 21:47 Відповісти
Milton group, я надеюсь накрыли наконец.
Наглость и коррупция беспредельная, офис прямо на Крещатике в Арена-плаза.
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12.11.2020 21:44 Відповісти
Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9332 Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8205
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12.11.2020 22:33 Відповісти
"Мошенники в Киеве через колл-центры три года выманивали у иностранцев деньги..."

А отже: 2 РОКИ ПРИ ЮРІЮ ЛУЦЕНКУ!... ТА ПРИ ПОРОШЕНКУ!...
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12.11.2020 22:58 Відповісти
Да не напрягай мозг..иди лучше посмотри очередное видео твоего любимого петушария.
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13.11.2020 00:04 Відповісти
Шахраї в Києві через кол-центри три роки виманювали в іноземців гроші, обіцяючи швидкий надприбуток, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2825
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13.11.2020 01:26 Відповісти
 
 