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Уродженця Сербії заарештували в Італії за підозрою у вбивстві цивільної дружини-українки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Українка з Умані Вікторія Вовкотруб зникла тиждень тому в італійському місті Брешія. Її 60-річного цивільного чоловіка заарештували під час спроби позбутися закривавленого одягу жінки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Українську газету" - видання українців в Італії.

Вікторії Вовкотруб 42 роки. В Італії вона працювала доглядальницею і барменом. Тиждень тому жінка зникла безвісти.

Цивільний чоловік Вікторії - 60-річний уродженець Сербії. Його заарештували під час спроби позбутися закривавленого одягу дружини, але провини чоловік не визнає.

Тіло жінки досі не знайшли. Поліція шукає його в занедбаних сільських будинках неподалік від Брешії і Мілана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція острова Балі відпустила українку Шигаєву, яку затримували за підозрою у зберіганні наркотиків

Уродженця Сербії заарештували в Італії за підозрою у вбивстві цивільної дружини-українки 01
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Топ коментарі
+11
цыган,kurwa..
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12.11.2020 21:45
+10
Сербы в Европе - достаточно криминальная нация.
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12.11.2020 21:51
+10
Сербы - балканские кацапы... только хуже.
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12.11.2020 22:07
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Нету тела - нету дела. Полиция обязана найти тело. Бо этот серб может потом отмазаться с хорошим адвокатом.
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12.11.2020 21:45 Відповісти
А женщину жаль, конечно... Искала счастье на чужбине, а нашла смерть...
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12.11.2020 21:46 Відповісти
Купающийся в реке - рискует простудиться. Опасайся пуще глаза ті внебрачных связей там.
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12.11.2020 21:57 Відповісти
Не суди - и не судим будешь.
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12.11.2020 22:12 Відповісти
«Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень». (гл. 8, ст. 7)
Уродженця Сербії заарештували в Італії за підозрою у вбивстві цивільної дружини-українки - Цензор.НЕТ 4990 Я так, камень даже в руки не возьму.
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12.11.2020 22:21 Відповісти
Так и не берите... Это горе...
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12.11.2020 22:26 Відповісти
Да там и с брачными огрести можно...
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12.11.2020 23:06 Відповісти
цыган,kurwa..
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12.11.2020 21:45 Відповісти
смесь с западными сарматами
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12.11.2020 21:48 Відповісти
При Байдене, еще и не такое будет. Маркива законно выпустили, серба за украинку упковали, так и должно быть.
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12.11.2020 21:45 Відповісти
Шо сказать то хотел? Байден тебе в щи опорожнился исподтишка?
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12.11.2020 21:47 Відповісти
его упаковали за убийство, а не за украинку
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12.11.2020 21:49 Відповісти
да пофиг, терь только хорошие новости.
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12.11.2020 22:56 Відповісти
Охренительно хорошая новость-серб убил украинку.
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12.11.2020 23:05 Відповісти
сербы - геноцидники
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12.11.2020 21:47 Відповісти
Серб = касап..
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12.11.2020 21:50 Відповісти
скрепиши-совкопитеки внуки Шарикова
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13.11.2020 10:41 Відповісти
Сербы в Европе - достаточно криминальная нация.
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12.11.2020 21:51 Відповісти
Серби слов'яни, а цей вилитий циган
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12.11.2020 22:58 Відповісти
це в свій час османи наслідили,після цього серби,болгари...почорніли,стали схожі на циганів
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13.11.2020 06:43 Відповісти
Жаль женщину. Думала, совьет тихое семейное гнездышко с этим басурманом, а вышло вон как... За таким чертом можно было и не ехать в Италию. Это если взять за скобки фактор заробитчанства.
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12.11.2020 21:57 Відповісти
26 октября украинская громада была поражена известием о смерти землячки (имя по ссылке) . Женщину убил ее итальянский супруг и дал шокирующее объяснение своего поступка. Стало известно, что убийца украинки родился и вырос в Италии, ему 69 лет. Он жил долгое время в городке Римини. Ранее он работал сантехником, а затем вышел на пенсию. Мужчина рассказал, что он не выдержал постоянных требований денег. Украинка заставила его выйти на работу и забирала все заработанное, а затем отправляла все в Украину
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12.11.2020 22:02 Відповісти
Я больше верю в версию ревности старого пердуна. Женщина была еще довольно молода, привлекательна, а улыбнуться лишний раз профессия бармена обязывала. "Отелло" это могло не понравиться...вот и сорвался. А его официальная версия больше похожа на попытку предоставить суду смягчающие обстоятельства.
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12.11.2020 22:10 Відповісти
Это другая история. Женщина была еще довольно молода. Откройте ссылку - там фото есть
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12.11.2020 22:18 Відповісти
сербы - часть па рашного мира и ***********.
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12.11.2020 21:58 Відповісти
Сербы - балканские кацапы... только хуже.
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12.11.2020 22:07 Відповісти
Ревнощі. Чоловіки вбивають жінок лише через ревнощі.
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12.11.2020 22:40 Відповісти
Знаком с несколькими дамами, которые искали женихов-лохов за границей, чтобы получить в жизни все сразу и без напряга. Некоторым это удалось. Типичная бабская история в полунищей стране - молодые готовы лечь хоть под 90-летнего иностранца. Я не осуждаю. Раз есть богатые буратины, значит их надо иметь, вот только брачные объявления дают в основном ненормальные или маньяки. Отсюда и результат.
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12.11.2020 23:31 Відповісти
Сербов в Европе считают хуже цыган. Как можно связываться с такой мразью?
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12.11.2020 23:52 Відповісти
 
 