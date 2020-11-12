На Луганщині відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Андрію Чуприні, який загинув у 2017 році в зоні АТО. ФОТОрепортаж

У Кремінній Луганської області урочисто відкрили пам'ятну дошку морському піхотинцю Андрію Чуприні, який загинув у 2017 році під час проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремінської РДА.

"Дошку встановлено на фасаді Кремінського ліцею №1 (Кремінська ЗОШ №1), де навчався загиблий Герой. Андрій Чуприна проходив службу в 36-ій окремій бригаді морської піхоти імені контр- адмірала Михайла Білинського помічником гранатометника розвідувального взводу батальйону морської піхоти. 3 травня 2017 Андрій Чуприна загинув унаслідок вибухового поранення під час виконання бойового завдання в зоні проведення АТО", - сказано в повідомленні.









Вшанувати пам'ять захисника України зібралися військовослужбовці ЗСУ, представники райдержадміністрації та районної ради, колектив і учні рідної школи, сім'я загиблого - бабуся і дідусь, які фактично були йому батьками.





Ініціатором встановлення дошки став благодійний фонд "Українське серце" з м. Херсон. Буквально за місяць до цього, на фасаді школи була відкрита дошка пам'яті ще одного її учня, який загинув під час проведення антитерористичної операції - Віктора Чорнобая.

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