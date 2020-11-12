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Луганщина (4418) пам'ять (1149) меморіальна дошка (190) 36 окрема бригада морської піхоти (174)

На Луганщині відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Андрію Чуприні, який загинув у 2017 році в зоні АТО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Кремінній Луганської області урочисто відкрили пам'ятну дошку морському піхотинцю Андрію Чуприні, який загинув у 2017 році під час проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремінської РДА.

На Луганщині відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Андрію Чуприні, який загинув у 2017 році в зоні АТО 01

"Дошку встановлено на фасаді Кремінського ліцею №1 (Кремінська ЗОШ №1), де навчався загиблий Герой. Андрій Чуприна проходив службу в 36-ій окремій бригаді морської піхоти імені контр- адмірала Михайла Білинського помічником гранатометника розвідувального взводу батальйону морської піхоти. 3 травня 2017 Андрій Чуприна загинув унаслідок вибухового поранення під час виконання бойового завдання в зоні проведення АТО", - сказано в повідомленні.

На Луганщині відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Андрію Чуприні, який загинув у 2017 році в зоні АТО 02
На Луганщині відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Андрію Чуприні, який загинув у 2017 році в зоні АТО 03

На Луганщині відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Андрію Чуприні, який загинув у 2017 році в зоні АТО 04
На Луганщині відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Андрію Чуприні, який загинув у 2017 році в зоні АТО 05

Вшанувати пам'ять захисника України зібралися військовослужбовці ЗСУ, представники райдержадміністрації та районної ради, колектив і учні рідної школи, сім'я загиблого - бабуся і дідусь, які фактично були йому батьками.

На Луганщині відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Андрію Чуприні, який загинув у 2017 році в зоні АТО 06
На Луганщині відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Андрію Чуприні, який загинув у 2017 році в зоні АТО 07

Ініціатором встановлення дошки став благодійний фонд "Українське серце" з м. Херсон. Буквально за місяць до цього, на фасаді школи була відкрита дошка пам'яті ще одного її учня, який загинув під час проведення антитерористичної операції - Віктора Чорнобая.

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Вечная память и слава герою! Низкий поклон бабушке и дедушке Андрея, разделяем вашу боль.
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12.11.2020 22:44 Відповісти
правильно сказано: Воин света! так и будет записано в учебниках истории
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13.11.2020 00:58 Відповісти
А насєлєніє Кремінної вибрало собі в голови закоренілого рига та сєпара.
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13.11.2020 06:36 Відповісти
На Луганщині відкрили меморіальну дошку воїну 36-ї ОБрМП Андрію Чуприні, який загинув у 2017 році в зоні АТО - Цензор.НЕТ 1175
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13.11.2020 07:52 Відповісти
 
 