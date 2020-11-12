На Донеччині відкрили меморіальну дошку морпіху Сергію Майбороді, який загинув у 2019 р під час евакуації пораненого. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Билбасівці біля Слов'янська (Донецька область) відкрили пам'ятну дошку на честь загиблого морпіха Сергія Майбороди. Її встановили на фасаді місцевої школи, в якій навчався Герой.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Життя старшого матроса, водія санітарного автомобіля 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергія Майбороди обірвалося 1 липня 2019 року. В цей день у санітарному автомобілі разом із бойовим медиком сержантом Іриною Шевченко він здійснював евакуацію пораненого. Ворог із ПТРК влучив у їхній санітарний автомобіль з емблемою Червоного Хреста. Сергій загинув миттєво, санінструктор незабаром померла в лікарні. Вижив тільки поранений боєць, якого вони евакуювали.
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Її власник - колишній військовий, доброволець батальйону «Донбас» Володимир Дериведмідь, оголосив про повний розпродаж книжок.
Дім книги «Еней» з'явився у Бахмуті 6 років тому, Дериведмідь назвав її на честь загиблого побратима Антона Цедіка.
«Цей Еней, на честь якого я назвав магазин, він з книгою в руках жив останні хвилини життя в Іловайському котлі. Чому? Сказали тільки взяти зброю, **********, навіть їсти не брати, тому що не всі повернуться. Він взяв зброю, **********, і книгу», - розповів він.
За його словами, на полицях - література, виключно українською мовою.
«Це для мене фронт. Я коли сюди заходив, я ставив собі досить амбітну задачу. Перше - це повинна бути присутня українська книжка, від народження і до історії сьогоднішнього дня. Я ставив собі задачу, щоб тут були книги за ціною виробника», - розповідає Дериведмідь.
Тепер у книгарні розпродаж книг. Наприкінці листопада «Еней» зачиняється. Власник каже, проєкт був не бізнесовий, а соціальний: за оренду приміщення сплачував не із прибутків, а зі своєї пенсії.
Дериведмідь каже, що для багатьох відвідувачів «Еней» став не просто книгарнею, а й осередком українства у Бахмуті. Відвідувачі тут спілкувались, декламували на камеру українські вірші.