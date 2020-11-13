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Пам'ять мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Білоруси, які проживають у Києві, провели біля посольства РБ акцію в пам'ять про побитого до смерті за біло-червоно-білий прапор жителя Мінська Романа Бондаренка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Присутні поклали біля воріт посольства квіти, запалили лампадки і свічки. Вони скандували "Ви всі причетні", "Не пробачимо", "Як ти спатимеш?".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 листопада Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню. 12 листопада Бондаренко помер.

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Память мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві 01
Память мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві 02
Память мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві 03
Память мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві 04
Память мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві 05
Память мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві 06
Память мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві 07
Память мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві 08
Память мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві 09

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве - Цензор.НЕТ 945
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13.11.2020 00:48
+5
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве - Цензор.НЕТ 4816
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13.11.2020 00:51
+5
Прах мрази луки придется хранить в банке шоб на могилу не испражнялись)
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13.11.2020 01:05
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Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве - Цензор.НЕТ 8215
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13.11.2020 00:47 Відповісти
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве - Цензор.НЕТ 945
показати весь коментар
13.11.2020 00:48 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
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13.11.2020 00:52 Відповісти
Память минчанина Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг, почтили у посольства Беларуси в Киеве - Цензор.НЕТ 4816
показати весь коментар
13.11.2020 00:51 Відповісти
Прах мрази луки придется хранить в банке шоб на могилу не испражнялись)
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13.11.2020 01:05 Відповісти
Вечная Память..
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13.11.2020 01:40 Відповісти
А розуміють білоруський "координаційний совєт", що ці смерті і на їх совісті? Крім кривавого диктатора, який по своїй суті вбивця і нелюд, провина за смерті лягає і на тих, хто виводить людей на "мирний протест". Тільки Майдан може змінити ситуацію.
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13.11.2020 08:59 Відповісти
А про посольство порєбріка уже забыли, о наших погибших Воинах и мирном населении.
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13.11.2020 09:54 Відповісти
Помянули?
Теперь снова на тупой митинг где вас снова будут убивать и издеваться и так по кругу.Народ просто разрывают и терроризируют,а он ничего не делает.Уже по квартирах вылавливают .
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13.11.2020 15:18 Відповісти
 
 