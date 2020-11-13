Пам'ять мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор, вшанували біля посольства Білорусі в Києві. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Білоруси, які проживають у Києві, провели біля посольства РБ акцію в пам'ять про побитого до смерті за біло-червоно-білий прапор жителя Мінська Романа Бондаренка.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".
Присутні поклали біля воріт посольства квіти, запалили лампадки і свічки. Вони скандували "Ви всі причетні", "Не пробачимо", "Як ти спатимеш?".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 листопада Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню. 12 листопада Бондаренко помер.
Топ коментарі
+7 Randall Flag da70119e
показати весь коментар13.11.2020 00:48
+5 Чайка Київ
показати весь коментар13.11.2020 00:51
+5 Dima L
показати весь коментар13.11.2020 01:05
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Теперь снова на тупой митинг где вас снова будут убивать и издеваться и так по кругу.Народ просто разрывают и терроризируют,а он ничего не делает.Уже по квартирах вылавливают .