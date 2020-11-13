Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Сьогодні вирішилося дуже важливе питання з житлом - і я отримав обіцяну президентом квартиру.
Про це розповів колишній заручник найманців РФ Станіслав Асєєв, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вирішилось дуже важливе питання з житлом - і я отримав обіцяну президентом квартиру. Маю сказати, що люди, на яких було покладено реалізацію президентського слова ще у січні, мало що зробили, - і тільки за прямого втручання Андрія Єрмака та людей з ОП все це вирішили буквально за місяць, за що я їм неймовірно вдячний. Передусім тому, що тепер я нарешті зможу вивезти маму з окупації і їй буде де жити. А сам я зможу нарешті не обертатись кожного дня з думками - чи не кинули її на підвал за те, що говорить її син. Тож ще раз дякую всім, хто доклав до цього зусиль - для моєї сім'ї це дійсно важливо", - розповів Асєєв.
Будь ласка, зачекайте...
И еще шокировало: маме грозит опасность из-за того, что говорит сын, но он ее не вывозит, потому что не подарили квартиру еще...
Якщо не в курсі, зараз всплив ще один скандал із черговим витіком інформації із ОП. В результаті була зірвана ще одна спеоперація.
Асєєв зараз на стороні ОП. За що і отримує квартиру.
Диванным - под шконку!
И вообще темная личность, хотел вступить в иностранный легион Франции, поменял 15 профессий в их числе гробокопателя...
И вообще, окончил институт "информатики и искусственного интелекта" по профилю религия(!?), после чего(!?) поехал поступать в иностранный легион(!?)...
Мутная личность, и то что его меняли по "спискам" ЯнеЛоха, уже как минимум настораживает!
Сейчас, к примеру, в телеграмм есть и "фашик донецкий" и другие (хотя, может, пишут уже и с нашей стороны.)
А вот Васин (это его позывной был) - жил все время там.
Да пацаненок молодой, маленький и слабый. Но грамотный.
Ему тысячи раз говорили - сваливай оттуда.
Слава Богу, хоть, что живой остался.
В свою очередь директор киевского издательства «Каяла» Татьяна Ретивова отмечает: «Его не интересует ниукраинский, ни российский национализм, он находится вне координат диалога на таком уровне. Асеева больше интересует французская и немецкая онтология ХХ столетия».
Это что означает?? Жизнь по-понятиям а не по законам?!
Андрюша, купи Асєєву квартиру. Бо всюди так вже обісрались, шо далі нема куди. А так хоч зеблани зможуть ще деякий час волати "Зе! Зе! Зе!"
судя по фото - современный дешево-быстро-строй. бетонный каркас, стены из дерьмоблоков.
плохая шумо- и теплоизоляция.