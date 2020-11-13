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житло (473) квартира (229) полон (1296) полонені (1943) Асєєв (56) Єрмак Андрій (1229)

Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні вирішилося дуже важливе питання з житлом - і я отримав обіцяну президентом квартиру.

Про це розповів колишній заручник найманців РФ Станіслав Асєєв, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вирішилось дуже важливе питання з житлом - і я отримав обіцяну президентом квартиру. Маю сказати, що люди, на яких було покладено реалізацію президентського слова ще у січні, мало що зробили, - і тільки за прямого втручання Андрія Єрмака та людей з ОП все це вирішили буквально за місяць, за що я їм неймовірно вдячний. Передусім тому, що тепер я нарешті зможу вивезти маму з окупації і їй буде де жити. А сам я зможу нарешті не обертатись кожного дня з думками - чи не кинули її на підвал за те, що говорить її син. Тож ще раз дякую всім, хто доклав до цього зусиль - для моєї сім'ї це дійсно важливо", - розповів Асєєв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецслужби РФ хвилями кидали "на підвал" командирів найманців на Донбасі, - Асєєв. ВIДЕО

Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака 01
Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
ермак купил её за свои деньги?
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13.11.2020 08:17
+16
Всем бывшим пленным дают квартиры?
И еще шокировало: маме грозит опасность из-за того, что говорит сын, но он ее не вывозит, потому что не подарили квартиру еще...
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13.11.2020 08:21
+15
Ну він же не барига- мародер щоб на свої купувать. Він за наші купує. Тому возблагодарім цього святого чілавєка! Посодєйствовал.
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13.11.2020 08:23
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ермак купил её за свои деньги?
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13.11.2020 08:17 Відповісти
Якесь б/у.
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13.11.2020 08:19 Відповісти
похоже на нровостройку. Они сейчас так сдаются без отделки.
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13.11.2020 08:23 Відповісти
Але на підвал не схоже, вікно завелике.
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13.11.2020 08:40 Відповісти
Новобуд,невже не видно?
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13.11.2020 13:27 Відповісти
Ну він же не барига- мародер щоб на свої купувать. Він за наші купує. Тому возблагодарім цього святого чілавєка! Посодєйствовал.
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13.11.2020 08:23 Відповісти
Ага бо барига стільки накупив квартир , що і підрахувати ніхто не може. Що потрох, що ця потвора з двома небритими підборіддями - рідні по духу брати.
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13.11.2020 10:00 Відповісти
Нет, за ваши.
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13.11.2020 08:44 Відповісти
Єрмак спасітєль, месія як і Вавочка!
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13.11.2020 08:18 Відповісти
И что теперь? Ермак-молодец?
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13.11.2020 08:18 Відповісти
Теперь Ермак должен там еще сделать ремонт. Тогда будет молодцом Освобожденный из плена Станислав Асеев получил квартиру благодаря содействию главы ОП Ермака - Цензор.НЕТ 9381
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13.11.2020 08:34 Відповісти
Щас русские патриоти напишуть що це піар
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13.11.2020 08:18 Відповісти
И дерьмак, и его почитатели - гавно кацапское...
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13.11.2020 08:19 Відповісти
Слава Ермаку! Слава вице- президенту!
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13.11.2020 08:20 Відповісти
Всем бывшим пленным дают квартиры?
И еще шокировало: маме грозит опасность из-за того, что говорит сын, но он ее не вывозит, потому что не подарили квартиру еще...
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13.11.2020 08:21 Відповісти
ніт. Тільки Асєєву. Який зараз топить за те, що ніякої спецоперації по звільненню заручників з Донецька не планувалось і не могло бути в принципі.
Якщо не в курсі, зараз всплив ще один скандал із черговим витіком інформації із ОП. В результаті була зірвана ще одна спеоперація.
Асєєв зараз на стороні ОП. За що і отримує квартиру.
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13.11.2020 09:37 Відповісти
до речі, сьогодні в 21-00 на 5-му - екскл.в'ю Михайла Ніколова в програмі "Час новин" Дарина Сисак
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13.11.2020 10:42 Відповісти
а что ж он маму в первую очередь не вывез, если маме грозит опасность? Освобожденный из плена Станислав Асеев получил квартиру благодаря содействию главы ОП Ермака - Цензор.НЕТ 35
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13.11.2020 08:26 Відповісти
Потому что пи...ть-не мешки ворочать.
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13.11.2020 08:41 Відповісти
Маме не было где жить, что не ясно то) А вообще, если бы действительно была такая опасность, то любой сын бы наверное приложил максимум усилий что бы сразу же вывезти маму, а потом бы уже решал жилищные вопросы.
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13.11.2020 08:46 Відповісти
или сразу бы выехал вместе с матерью.
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13.11.2020 09:51 Відповісти
Вава сказав - Вава сдєлал. Зуб давав.
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13.11.2020 08:35 Відповісти
дерьмак украл деньги из бюджета - купил донецкому таксисту квартиру в Киеве. Теперь ждем новость, что набу открыла уголовное дело против дерьмака за разворовывание бюджета.
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13.11.2020 08:43 Відповісти
Он заслужил. С первых дней войны.
Диванным - под шконку!
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13.11.2020 08:43 Відповісти
Чем заслужил? Тем что свой опус в 2015 году опубликовал в российском журнале Юность?
И вообще темная личность, хотел вступить в иностранный легион Франции, поменял 15 профессий в их числе гробокопателя... Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 3512
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13.11.2020 09:37 Відповісти
В ФБ нужно было его читать. Ты же набрался инфы из рашистской пропаганды.
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13.11.2020 10:02 Відповісти
Это инфа из Википедии, Асеев, при желании, вполне мог внести туда свою, " правильную " информацию. Если он этого не делает, значит там все написано правильно.
И вообще, окончил институт "информатики и искусственного интелекта" по профилю религия(!?), после чего(!?) поехал поступать в иностранный легион(!?)...
Мутная личность, и то что его меняли по "спискам" ЯнеЛоха, уже как минимум настораживает!
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13.11.2020 10:34 Відповісти
Еще раз. Я на него был подписан в ФБ в 14-15гг. Пока его не нашли орки и не закинули на подвал.
Сейчас, к примеру, в телеграмм есть и "фашик донецкий" и другие (хотя, может, пишут уже и с нашей стороны.)
А вот Васин (это его позывной был) - жил все время там.
Да пацаненок молодой, маленький и слабый. Но грамотный.
Ему тысячи раз говорили - сваливай оттуда.
Слава Богу, хоть, что живой остался.
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13.11.2020 10:44 Відповісти
Ермак выполнил "президентское обещание"... Теперь наверное Кравчук на переговорах обязан решить вопрос с вывозом мамы?
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13.11.2020 08:44 Відповісти
Нет, этот вопрос должна решать внучка Фокина.
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13.11.2020 09:39 Відповісти
А він воював, чи тільки язиком молов. А чому недають тим хлопцям які воювали.поранені і немають де жити?.
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13.11.2020 08:47 Відповісти
Він зійснив "подвиг", опублікував свій опус в 2015 році в російському журналі "Юность"...
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13.11.2020 09:41 Відповісти
По словам друга и однокурсника Асеева, бывшего народного депутата Украины Егора Фирсова, тот считал своим журналистским долгом оставаться в Донецке и объективно описывать события, происходящие: «Не все могут знать, что происходит на территории оккупированного Донбасса, не все могут описывать ту ситуацию, которая там происходит. А Стас мог и описывал». Фирсов также утверждает: «Стас - ​человек, который ещё в школе читал Канта. И преподаватели, и все в группе в университете как минимум считали его одним из лучших. Или даже лучшим… Он не поддерживал ни одного из президентов, ни одну политическую партию… Это все было ниже его полета мысли…».
В свою очередь директор киевского издательства «Каяла» Татьяна Ретивова отмечает: «Его не интересует ниукраинский, ни российский национализм, он находится вне координат диалога на таком уровне. Асеева больше интересует французская и немецкая онтология ХХ столетия».
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13.11.2020 08:49 Відповісти
Якщо він виконував доручення українських спецслужб то тоді все це зрозуміло, а коли просто за те, що був в полоні, то тут питаня зависає, оскільки всі хто воює безпосередню на передньому краї фронту повині в першу чергу бути забезпечені житлом і тільки після того як вони і інші отримають житло то вже потім розглядати питаня для тих хто був в полоні після перевірки ситуації як фігурант там опинився і як себе поводив.
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13.11.2020 08:50 Відповісти
получил ,благодаря народу Украины, за деньги которого квартира
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13.11.2020 09:04 Відповісти
огидно
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13.11.2020 09:18 Відповісти
Я, конечно, все понимаю, но когда Ермак сядет в тюрьму или смоется за поребрик, что ті будешь делать с єтим твитом...?
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13.11.2020 09:24 Відповісти
Что то он упитанный и гладенький после плена...
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13.11.2020 09:25 Відповісти
благодаря СОДЕЙСТВИЮ!!!! главы ОП Ермака.
Это что означает?? Жизнь по-понятиям а не по законам?!
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13.11.2020 09:39 Відповісти
и только при прямом вмешательстве Андрея Ермака и людей из ОП все это решили буквально за месяц Источник: https://censor.net/ru/p3230833 умиляет!!в цивилизованном мире этого вполне достаточно чтоб политик подписал себе ,,приговор" или как вариант ,,явка с повинной"здесь любое ,,содействие"со стороны клерка КОРРУПЦИЯ!! в чистом виде!!то есть политик (в лучшем случае)должен добровольно уйти либо может и в турма попасть!!по умолчанию в таких случаях должна быть государственная программа и никаких ,,пособничеств"и пиаров кого бы то ни было из государственных клерков!! (тоесть:государственная программа и выгодополучатель ПИАР самого государства но никак не отдельно взятого гос.клерка)кто нибудь объясните (у кого такая возможность)этим зелёным дятлам!! Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 615 Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 320 Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 4799
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13.11.2020 10:47 Відповісти
І якого хера так всіх пече, що чувакові абсолютно заслужено дали квартиру. Мало того, всім переселенцям з окупованих територій держава мала би надати хоч якесь житло.
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13.11.2020 12:58 Відповісти
Мабуть, радник дЄрьмака Мишко Подоляк порадив йому:
Андрюша, купи Асєєву квартиру. Бо всюди так вже обісрались, шо далі нема куди. А так хоч зеблани зможуть ще деякий час волати "Зе! Зе! Зе!"
Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 6480 Звільнений з полону Станіслав Асєєв отримав квартиру завдяки сприянню голови ОП Єрмака - Цензор.НЕТ 2958
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13.11.2020 13:14 Відповісти
Якби Єрмак купив за свої кревні,то ,можливо,він би довів,що не зрадник України!Але не вірю!!
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13.11.2020 13:32 Відповісти
хорошо, конечно. что получил.
судя по фото - современный дешево-быстро-строй. бетонный каркас, стены из дерьмоблоков.
плохая шумо- и теплоизоляция.
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13.11.2020 17:44 Відповісти
 
 