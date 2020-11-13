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Держприкордонслужба (4341) Харків (3897)

У Харкові повідомлено про підозру громадянину Індії, який незаконно возив співвітчизників через Україну в Євросоюз, - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство

Правоохоронці в Харкові повідомили про підозру громадянину Індії, який організував канал незаконної міграції своїх співвітчизників через Україну в країни Європейського Союзу.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці з’ясували, що підозрюваний запевняв потенційних нелегалів у спроможності за щедру грошову винагороду забезпечити легальний транзит через Україну та працевлаштування в ЄС. Згодом він організовував підготовку фіктивних заяв, запрошень, надання документів до консульства України в Індії з метою оформлення віз, бронювання готелів", - вказується в повідомленні.

У Харкові повідомлено про підозру громадянину Індії, який незаконно возив співвітчизників через Україну в Євросоюз, - Держприкордонслужба 01

Нелегали прямували спочатку до Києва, а потім у західні області України для незаконного перетину кордону.

"Цю злочинну схему прикордонники викрили у червні 2020 року. Причетність іноземця до злочинної діяльності встановили у ході досудового розслідування, яке проводили оперативні співробітники Харківського прикордонного загону спільно з слідчими Слобідського ВП ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури", - повідомляють у Держприкордонслужбі.

Громадянину Індії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суддя Комінтернівського районного суду м Харків обрав стосовно індійця запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслета).

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У Харкові повідомлено про підозру громадянину Індії, який незаконно возив співвітчизників через Україну в Євросоюз, - Держприкордонслужба 02

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Автор: Анастасія Потіха
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Прохідний двір, а не країна. Як вони потрапляють сюди?
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13.11.2020 09:45 Відповісти
в Индии речь подсудимого в суде начинается с песни и танца..
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13.11.2020 09:50 Відповісти
Это была просто масовка для будущего фильма "Танцор Евродиско"
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13.11.2020 10:01 Відповісти
А кто эту границу так ХРЕНОВО охраняет /или "закрывает глаза" за взятки"/, а потом ищут виновного /стрелочника/!?
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13.11.2020 10:07 Відповісти
а это дозор ночной или дневной ?
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13.11.2020 11:15 Відповісти
 
 