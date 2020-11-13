Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та блокували у Києві діяльність інтернет-агітатора, який за завданням російських кураторів пропагував тоталітарні режими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що киянин є членом проросійської організації "Регіональний громадський рух русофілів "ПАРУС", яка координується з РФ. За завданням кураторів зловмисник розміщував у забороненій соціальній соцмережі провокативні матеріали. Напередодні місцевих виборів з одних акаунтів він пропагував комуністичну ідеологію, з інших нібито від імені українських правих – нацистську. За задумом "замовників", це мало загострити суспільну ситуацію в країні під час виборчого процесу.
Співробітники СБУ також зафіксували, що зловмисник активно коментував у вигідному для кураторів ключі резонансне рішення Конституційного Суду України.
Наразі перевіряється версія про співробітництво зловмисника з спецслужбами РФ через проросійську організацію.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України.
Нині тривають слідчі дії, ухвалюється рішення про повідомленні фігуранту про підозру.
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Разве там ещё кто-то пасётся?
от кабмін погодив кандидатуру гриневецького на посаду голови Одеської ОДА, а цей гриневецький, власне, є послідовним ворогом України (комуніст, член пр, закликав до створення одеської автономії в 2004-му, голосував за "диктаторські закони", підтримував та голосував за "мовний закон ківаловаколесніченка", заперечує військову агресію росії).
впевнений, зеленське його кандидатуру затвердить, оскільки, за словами самого гриневецького, з зеленським він вже спілкувався й порозумівся.
от тут би, в тому числі, застосувати повноваження СБУ, але ж ні.
Чем местные барцы-идиоты полезнее платных агитаторов Расии?