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Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили та блокували у Києві діяльність інтернет-агітатора, який за завданням російських кураторів пропагував тоталітарні режими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що киянин є членом проросійської організації "Регіональний громадський рух русофілів "ПАРУС", яка координується з РФ. За завданням кураторів зловмисник розміщував у забороненій соціальній соцмережі провокативні матеріали. Напередодні місцевих виборів з одних акаунтів він пропагував комуністичну ідеологію, з інших нібито від імені українських правих – нацистську. За задумом "замовників", це мало загострити суспільну ситуацію в країні під час виборчого процесу.

Співробітники СБУ також зафіксували, що зловмисник активно коментував у вигідному для кураторів ключі резонансне рішення Конституційного Суду України.

Наразі перевіряється версія про співробітництво зловмисника з спецслужбами РФ через проросійську організацію.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України.

Нині тривають слідчі дії, ухвалюється рішення про повідомленні фігуранту про підозру.

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Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ 01
Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ 02
Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ 03
Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
А еще он называл бубочку земляным червяком. Правда так оно и есть.
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13.11.2020 10:40
+10
Та нє, навіть з різних областей України вас зєбілів розуму вчимо.
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13.11.2020 11:02
+7
Так вы из одного офиса тролите?
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13.11.2020 10:59
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А еще он писал, как все росиянские троли, что ковид это просто грип.
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13.11.2020 10:36 Відповісти
А еще он называл бубочку земляным червяком. Правда так оно и есть.
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13.11.2020 10:40 Відповісти
Важнее было писать, что Порошенко барыга. Про бубочку можно и не писать, он сам может сказать так, что его дебелизм будет более чем очевиден
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13.11.2020 10:55 Відповісти
Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 2781
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13.11.2020 11:00 Відповісти
Неужели "Підлога Маккартні" попал?
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13.11.2020 10:42 Відповісти
Всі тут, і не надійся Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 5380
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13.11.2020 10:46 Відповісти
Так вы из одного офиса тролите?
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13.11.2020 10:59 Відповісти
Та нє, навіть з різних областей України вас зєбілів розуму вчимо.
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13.11.2020 11:02 Відповісти
Та цей кацапський найманець теж був переконаний, "што глупих хахлов уму-разуму учіт".
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13.11.2020 11:13 Відповісти
Я Українець на відміну від вас малоросів. Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 695
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13.11.2020 11:15 Відповісти
Ага. Настаяшшій арієц, характєр нордічєскій.
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13.11.2020 11:18 Відповісти
Можливо.
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13.11.2020 14:18 Відповісти
В парочащіх связях нє замєчєн, бєспощадєн к врагам Рейха і святатомосного Пєтра.
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13.11.2020 14:38 Відповісти
Так і є.
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13.11.2020 14:40 Відповісти
За праявлєнний гєраізм і бєспрімєрноє мужество рядавой Паламарчук награждаєтся шакаладним крєстом с закруткой на спінє.
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13.11.2020 14:43 Відповісти
Це краще чим твій пмперс на підв'язках.😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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13.11.2020 15:26 Відповісти
Хреновато у вас получается. Надо бы еще Бутусова за филейные части взять за то что дает возможность тролить без идентификации личности.
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13.11.2020 11:20 Відповісти
Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 8318
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13.11.2020 16:31 Відповісти
Аналогичная мысль).
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13.11.2020 10:59 Відповісти
русофилы ))))) русосеки )))
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13.11.2020 10:45 Відповісти
Інтер'єр приміщення відповідає рівню життя простих радянських людей часів комуняк... Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 5707
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13.11.2020 10:46 Відповісти
Это конспиративная квартира. В эсэсэсэр все такие были.
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13.11.2020 10:57 Відповісти
Пароль :"У вас продаётся славянский шкаф? "
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13.11.2020 11:14 Відповісти
Эт кого он в одноклассниках агитировал?
Разве там ещё кто-то пасётся?
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13.11.2020 10:52 Відповісти
СБУ затримала інтернет-агітатора. ні, безперечно це добре, але!
от кабмін погодив кандидатуру гриневецького на посаду голови Одеської ОДА, а цей гриневецький, власне, є послідовним ворогом України (комуніст, член пр, закликав до створення одеської автономії в 2004-му, голосував за "диктаторські закони", підтримував та голосував за "мовний закон ківаловаколесніченка", заперечує військову агресію росії).

впевнений, зеленське його кандидатуру затвердить, оскільки, за словами самого гриневецького, з зеленським він вже спілкувався й порозумівся.
от тут би, в тому числі, застосувати повноваження СБУ, але ж ні.
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13.11.2020 10:56 Відповісти
ловлять блох замість дійсних шпигунів в ОП, ВР, КМ, МО та МВС
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13.11.2020 11:08 Відповісти
Это же руссофобия какая-то!!!😁😁😁
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13.11.2020 11:18 Відповісти
Странно,а почему шарикова не трогают? Или это "полезный черт"?
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13.11.2020 11:27 Відповісти
Даже в квартире у себя сделал кацапаремонт.
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13.11.2020 11:39 Відповісти
А ЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО СДЕЛАТЬ , ЧТО ОН ЗАСТРЕЛИЛСЯ ИЗ ЗА ХЙЛА !) И В СОЦСЕТЯХ РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ !)
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13.11.2020 11:47 Відповісти
Татьяну Лайф замели?
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13.11.2020 11:48 Відповісти
нет они,СБУ, работают только внутри страны
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13.11.2020 12:23 Відповісти
Полистай цензор!
Чем местные барцы-идиоты полезнее платных агитаторов Расии?
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13.11.2020 11:59 Відповісти
мабуть суліма вОнюшка? ні?
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15.11.2020 16:30 Відповісти
 
 