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Смертельна ДТП в Києві: водій таксі, яке в'їхало в зупинку, був тверезий, порушено кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж

Водій таксі, яке в’їхало в зупинку громадського транспорту в Києві, був тверезий. За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Хюндай Соната" зіткнувся з припаркованим автомобілем "Хюндай Елантра", виїхав на автобусну зупинку і врізався в кіоск. В результаті 41-річна жінка загинула на місці події, а 60-річна киянка померла в кареті швидкої допомоги. Ще двоє людей госпіталізовані.

"Прилад драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував в стані алкогольного сп'яніння. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

За цим фактом порушено провадження у ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водієві таксі загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Геращенко про смертельну ДТП в Києві: За попередніми даними, водій перепрацював за кермом і просто заснув. ВIДЕО камер спостереження

Смертельна ДТП в Києві: водій таксі, яке вїхало в зупинку, був тверезий, порушено кримінальне провадження, - поліція 01
Смертельна ДТП в Києві: водій таксі, яке вїхало в зупинку, був тверезий, порушено кримінальне провадження, - поліція 02

Нагадаємо, ДТП в Києві сталася сьогодні вранці на Окружній дорозі. При цьому заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що аварія сталася через те, що водій таксі заснув за кермом через перепрацювання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Почему именно Уберу.
Они все работают без каких-либо норм.
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13.11.2020 11:44
+2
В Одессе позавчера авто тоже въехало в остановку - Цензор проспал, по ходу. Зато про какой-то галимый одесский "спорткар" нацарапал.
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13.11.2020 11:36
+1
Открою секрет:
Большое количество столичных таксистов употребляет. Без назначения врача.

Экспертиза покажет. Если эксперта не купят.
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13.11.2020 12:09
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на видео видно, что он ехал прямо в автобусную остановку, а уже на пути столкнулся с этой элантрой...
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13.11.2020 11:34 Відповісти
Он из третьей полосы пересёк две другие, ударил Элантру, выскочил на остановку, убил двух человек и врезался в табачный киоск.
Предварительная причина ДТП - уснул за рулём.
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13.11.2020 11:38 Відповісти
Уберу потрібно заборонити роботу в Україні.
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13.11.2020 11:42 Відповісти
Почему именно Уберу.
Они все работают без каких-либо норм.
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13.11.2020 11:44 Відповісти
Из четвёртой.
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13.11.2020 11:52 Відповісти
В Одессе позавчера авто тоже въехало в остановку - Цензор проспал, по ходу. Зато про какой-то галимый одесский "спорткар" нацарапал.
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13.11.2020 11:36 Відповісти
Тоесть за убийство двух человек может грозить а может и нет пять лет.
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13.11.2020 11:36 Відповісти
От 5 до 10.
В данном случае - скорее 5. 10 - это для тех, кто на красный, например, поперся и убил людей.
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13.11.2020 12:09 Відповісти
Наркота
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13.11.2020 11:38 Відповісти
Предварительно - уснул.
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13.11.2020 11:39 Відповісти
Побачим
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13.11.2020 11:42 Відповісти
Таксист. Работал всю ночь.
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13.11.2020 11:43 Відповісти
Открою секрет:
Большое количество столичных таксистов употребляет. Без назначения врача.

Экспертиза покажет. Если эксперта не купят.
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13.11.2020 12:09 Відповісти
А чого, мені цікаво, зняли номаре з Елантри, яка взагалі не причому?
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13.11.2020 11:48 Відповісти
Походу, сядут оба водителя.
Один остановился там, где запрещено, а второй водитель очень сильно торопился.
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13.11.2020 12:28 Відповісти
Похоже вы правы, ещё и людей на остановке посадят, ведь некоторые не в маске или неправильно носят, тоже нарушение.
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13.11.2020 14:22 Відповісти
За маску могут оштрафовать.
А неуместные шутки только на карму влияют. И это тоже не точно.
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13.11.2020 14:59 Відповісти
 
 