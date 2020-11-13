Смертельна ДТП в Києві: водій таксі, яке в'їхало в зупинку, був тверезий, порушено кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Водій таксі, яке в’їхало в зупинку громадського транспорту в Києві, був тверезий. За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

За попередньою інформацією, водій автомобіля "Хюндай Соната" зіткнувся з припаркованим автомобілем "Хюндай Елантра", виїхав на автобусну зупинку і врізався в кіоск. В результаті 41-річна жінка загинула на місці події, а 60-річна киянка померла в кареті швидкої допомоги. Ще двоє людей госпіталізовані.

"Прилад драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував в стані алкогольного сп'яніння. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

За цим фактом порушено провадження у ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Водієві таксі загрожує від 5 до 10 років в'язниці.

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Нагадаємо, ДТП в Києві сталася сьогодні вранці на Окружній дорозі. При цьому заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що аварія сталася через те, що водій таксі заснув за кермом через перепрацювання.