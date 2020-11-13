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Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж

Зловмисник, який стріляв у патрульного поліцейського в Києві, перебував у розшуку за незаконне поводження зі зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції у Facebook.

"Правоохоронця доставили в лікарню, зараз йому проводять оперативне втручання. Перевіряється інформація про причетність стрільця і його спільників до скоєння розбійних нападів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі співробітники патрульної поліції помітили підозрілий автомобіль на вулиці Героїв Космосу. Один з пасажирів під час спроби втечі стріляв у поліцейського. Патрульні у відповідь застосували табельну вогнепальну зброю і затримали трьох осіб.

Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 01

"Із правопорушниками працюють слідчі та оперативники. З’ясувалося, що чоловік, який поранив поліцейського, перебуває у розшуку за незаконне поводження зі зброєю і раніше був судимий за вчинення вбивства та розбою. Стрілець та його спільники – жителі Хмельницької області", - повідомили в поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Святошинському районі Києва сталася стрілянина: поранено поліцейського, трьох зловмисників затримано, - поліція

Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 02

Також повідомляється, що з місця подій вилучено два пістолети з ознаками перероблення, три гранати, маски, рації, відмички, наручники, клейку стрічку, хомути для зв'язування рук, газовий балончик.

Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 03

"Такий "набір" може вказувати на причетність затриманих до вчинення розбійних нападів. Ця інформація ретельно перевіряється", - додали в поліції.

Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 04
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 05
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 06
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 07
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 08
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 09
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 10
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 11
Фото: Нацполіція / Facebook

Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують 12

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
всем полицейским участвовавшим в задержании уважение.
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13.11.2020 11:46
+10
Бандиты еще те -- обдолбыши так круты что при задержаниии пообсыкаются с ног до головы !!! Полицейскому РЕСПЕКТ !!!
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13.11.2020 11:39
+9
Если он начал отстреливаться - нахера его задерживать? Но согласно нашим дебильным правилам и законам - полицейский его бы завалил - а потом огреб бы кучу проблем.
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13.11.2020 11:43
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Бандиты еще те -- обдолбыши так круты что при задержаниии пообсыкаются с ног до головы !!! Полицейскому РЕСПЕКТ !!!
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13.11.2020 11:39 Відповісти
Были бы это бандиты, то штаны обоссали бы менты. А это так, гоп-стопники.
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13.11.2020 12:29 Відповісти
малолетка, чушь не неси... три пули в полицейского всадил.. не похоже что они пообсыкивались..
пс. полицейским нужно было не задерживать, а стрелять на поражение. отморозкам не повадно будет в полицейских стрелять.
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13.11.2020 14:56 Відповісти
Если он начал отстреливаться - нахера его задерживать? Но согласно нашим дебильным правилам и законам - полицейский его бы завалил - а потом огреб бы кучу проблем.
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13.11.2020 11:43 Відповісти
Патрульные в ответ применили табельное огнестрельное оружие и задержали троих человек. Источник: https://censor.net/ru/p3230886
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13.11.2020 11:46 Відповісти
всем полицейским участвовавшим в задержании уважение.
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13.11.2020 11:46 Відповісти
Я против преступности, но уважение ментам в априори не может быть. Преступник - волк, а мент - собака по команде. Извините.
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13.11.2020 12:32 Відповісти
запоребриковский, нахер вали со своим имбецильным ауе
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13.11.2020 14:26 Відповісти
на третій фото затриманий трошки злякався? Чи обісцявся ще до того?
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13.11.2020 11:52 Відповісти
Він мабуть ще наклав повні штани Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують - Цензор.НЕТ 5975
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13.11.2020 12:01 Відповісти
трошки обісцявся, та і обісрався чого гріха таїти.
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13.11.2020 16:02 Відповісти
Звичайне бидло.
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13.11.2020 11:53 Відповісти
Не звичайне, а озброєне...і не просто бидло, а бандюки...
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13.11.2020 12:23 Відповісти
Нажаль такого в Україні багато.
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13.11.2020 12:37 Відповісти
Навіщо відпускають на волю засуджених за вбивство?
За життя - життя.
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13.11.2020 11:56 Відповісти
Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують - Цензор.НЕТ 2230
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13.11.2020 12:02 Відповісти
кому-то сегодня явно повезло, т.к. судя по набору изъятого, они явно на дело ехали, скорее всего в частный дом планировали заходить.
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13.11.2020 11:57 Відповісти
Кому должно было повезти, тому и повезло, а кому давно не должно было повезти, тому и не повезло. Это вечная борьба и война. Мент знает зачем идет на эту работу и поверьте не только по призванию, а в основном за зарплату, власть и взятки в 90% случаях. Но ставит под опасность свою жизнь. А преступник идет от природы и знает что ему грозит.
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13.11.2020 12:25 Відповісти
Прав на все 100%
Итальянского врача-психиатра, профессора судебной медицины XIX века Чезаре Ломброзо часто называют основоположником криминальной антропологии. Эта наука старается объяснить связь между анатомическими и физиологическими особенностями человека и его склонностью к совершению преступлений.
Ломброзо пришел к выводу, что такая связь есть, и она прямая: преступления совершают люди с определенной внешностью и характером*.
Как правило, преступники имеют врожденные физические и психические дефекты, считал Ломброзо. Речь идет об аномалиях внутреннего и внешнего анатомического строения, характерных для первобытных людей и человекообразных обезьян. Таким образом, преступниками не становятся, а рождаются. Будет человек преступником или нет - зависит только от врождённой предрасположенности, причём для каждого типа преступлений характерны свои аномалии.
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13.11.2020 12:04 Відповісти
ПМ під глушник? Рідкісна штука, де вони їх беруть. Може це деверсанти?
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13.11.2020 12:05 Відповісти
Не веселите. На стволе нет резьбы, поэтому под глушак проблема, но удленен, а значит дальность, кучность, скорость выше. А переделывают с макетов. Турецкие силуминовые переделаные выдерживают до 500-800 выстрелов. Здесь убивает другое, неужели до сих пор службы не поняли, что украинцы сделают стрелялку с палки.
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13.11.2020 12:19 Відповісти
Обычные ПМ переделывают.
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13.11.2020 12:23 Відповісти
Спробуй перероби. То вже буде не ПМ, а лайно.
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13.11.2020 12:27 Відповісти
А хто сказав шо цей не лайно?
(пс ПМ теж лайно.)
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13.11.2020 12:34 Відповісти
Краще пістоля чим ПМ для поліції в Україні немає. Тільки не треба гуньдіти про ГЛОКИ та БЕРЕТИ, вони тільки для обраних.
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13.11.2020 12:40 Відповісти
Простите, а в чем пистолет считается "лайно" или нет? Пм не убивает или хуже стреляет чем глок? Они все рассчитаны на до 50 метров, а по факту 25 метров. Для того чтобы ранить смертельно человека, не нужно тягать с собой громадный глок или пулемет. А Пм для скрытого ношения и останавливающий с убойной силой один из лучших в этом сегменте.
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13.11.2020 12:42 Відповісти
Помиляєтесь друже. Колумбия закупила по 15-25 дол целый корабль стартовых пистолетов в Турции. Переставили стволы и получились пистолеты не по 500 дол а по 30. При этом не уступающие боевым. Пистолет разлетается если туда пихают патроны которые разрывает, в остальных случаях оружие работает нормально, но меньший срок эксплуатации. Турецкие ружья считаются лучшими в мире. А они на 70% из силумина. С ув.
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13.11.2020 12:37 Відповісти
Відкрию тобі таємницю: ПМ то і є лайно, хоч перероблений, хоч ні ))
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13.11.2020 12:49 Відповісти
Для пересічного людини любий пістолет лайно і це не таємниця. В повсякденному житті він людям не потрібен. Наявність такої зброї у населення не гарантує безпеку. Наявність такої збої у дурня небезпечно для оточуючих. Для поліції це чудова зброя, проста, легка, надійна (затримок при стрільбі майже не буває), небезпечна (надійний запобіжник, який можна зняти однією рукою), стріляє самовзводом, магазин не випадає, ефективна на 10-15 метрів. Що ще потрібно для поліції?
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13.11.2020 13:17 Відповісти
А владу не хвилює те, що бандити є озброєні і гранатами, і короткостволом, а чому громадянам так і не прийняли наші керманичі закон про обіг зброї в Україні? І дійсно для чого затримувати озброєну банду, яка чинить спротив якщо можна їх тупо знищити чи вони держслужбовці і виконують для когось замолення?
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13.11.2020 12:12 Відповісти
Достал оружие, стреляй. Хреновые стрелки не уверенные в себе, поэтому их положили.
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13.11.2020 12:14 Відповісти
так он и стрелял. три огнестрельных у патрульного. в рубашке родился.
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13.11.2020 12:36 Відповісти
Перестрілка між бандитами.Тьфу!
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13.11.2020 12:16 Відповісти
 
 