Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж
Зловмисник, який стріляв у патрульного поліцейського в Києві, перебував у розшуку за незаконне поводження зі зброєю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції у Facebook.
"Правоохоронця доставили в лікарню, зараз йому проводять оперативне втручання. Перевіряється інформація про причетність стрільця і його спільників до скоєння розбійних нападів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі співробітники патрульної поліції помітили підозрілий автомобіль на вулиці Героїв Космосу. Один з пасажирів під час спроби втечі стріляв у поліцейського. Патрульні у відповідь застосували табельну вогнепальну зброю і затримали трьох осіб.
"Із правопорушниками працюють слідчі та оперативники. З’ясувалося, що чоловік, який поранив поліцейського, перебуває у розшуку за незаконне поводження зі зброєю і раніше був судимий за вчинення вбивства та розбою. Стрілець та його спільники – жителі Хмельницької області", - повідомили в поліції.
Також повідомляється, що з місця подій вилучено два пістолети з ознаками перероблення, три гранати, маски, рації, відмички, наручники, клейку стрічку, хомути для зв'язування рук, газовий балончик.
"Такий "набір" може вказувати на причетність затриманих до вчинення розбійних нападів. Ця інформація ретельно перевіряється", - додали в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
пс. полицейским нужно было не задерживать, а стрелять на поражение. отморозкам не повадно будет в полицейских стрелять.
За життя - життя.
Итальянского врача-психиатра, профессора судебной медицины XIX века Чезаре Ломброзо часто называют основоположником криминальной антропологии. Эта наука старается объяснить связь между анатомическими и физиологическими особенностями человека и его склонностью к совершению преступлений.
Ломброзо пришел к выводу, что такая связь есть, и она прямая: преступления совершают люди с определенной внешностью и характером*.
Как правило, преступники имеют врожденные физические и психические дефекты, считал Ломброзо. Речь идет об аномалиях внутреннего и внешнего анатомического строения, характерных для первобытных людей и человекообразных обезьян. Таким образом, преступниками не становятся, а рождаются. Будет человек преступником или нет - зависит только от врождённой предрасположенности, причём для каждого типа преступлений характерны свои аномалии.
(пс ПМ теж лайно.)