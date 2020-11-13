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На Львівщині з'явився перший "шериф". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

На Львівщині з'явився перший

Поліцейська станція відкрилася в курортному селищі Славське.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області

Участь в урочистому відкритті станції, яке відбулося 12 листопада, взяли заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції Дмитро Михалець і голова Славського об'єднаної територіальної громади Володимир Бега.

Славська об’єднана територіальна громада першою на Львівщині взяла участь у проєкті "Поліцейський офіцер громади", головною метою якого є забезпечити кожну територіальну громаду поліцейським офіцером, який працюватиме на території громади.

На Львівщині зявився перший шериф 01

Поліцейський офіцер громади здійснює повноваження дільничного офіцера поліції, інспектора ювенальної превенції та патрульної поліції, а головне його завдання - надавати мешканцям якісні поліцейські послуги, щоденно забезпечувати правопорядок на території обслуговування, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень. Проєкт впроваджується для реалізації принципу взаємодії населення на засадах партнерства, а оцінювати роботу правоохоронців будуть самі мешканці", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Славська ОТГ налічує 9 селищних рад, її площа - понад 430 квадратних кілометрів, а населення - майже 14 500 жителів. Славське відоме своїми гірськолижними курортами і базами відпочинку, які щорічно відвідують сотні тисяч туристів.

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На Львівщині зявився перший шериф 02

10 квітня начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський та голова Славської об’єднаної територіальної громади Володимир Бега підписали Меморандум про співпрацю у рамках проекту "Поліцейський офіцер громади", а за кілька днів до того було оголошено конкурс на дві посади поліцейських офіцерів громади у Славську ОТГ, які в подальшому обійняли поліцейські Андрій Зинич та Богдан Шрібак.

"Цей проєкт є одним з найуспішніших, що реалізовується в Україні, а його завданням є забезпечення кожної громади своїм поліцейським, який буде частиною громади, в якій працюватиме та житиме, а оцінювати його ефективність будуть самі мешканці. Дякую голові Славської об’єднаної територіальної громади, голові райадміністрації, виконавчому комітету, депутатському корпусу та всім членам громади за те, що виявляли ініціативу та забезпечили підтримку в реалізації цього проекту. Безпека громади залежить від нашої співпраці і керівництво поліції Львівщини гарантує подальшу тісну комунікацію в реалізації всіх безпекових проектів у громаді", - зазначив Дмитро Міхалець.

На Львівщині зявився перший шериф 03

За кошти громади поліцейським виділили окреме приміщення, обладнане усім необхідним для роботи, а також поліцейський автомобіль. Саме на поліцейській станції чергуватимуть правоохоронці і сюди мешканці звертатимуться у разі потреби.

"Я вдячний керівництву поліції Львівщини за співпрацю у рамках проекту "Поліцейський офіцер громади", за навчених та підготовлених правоохоронців, які забезпечуватимуть правопорядок у нашій громаді. Ми пишаємось, що наша ОТГ стала першою на Львівщині, яка пройшла цей шлях і відкрила у себе поліцейську станцію і очікуємо, що ці двоє поліцейських офіцерів невдовзі стануть частиною нашої громади, забезпечуватимуть дотримання законності та реагуватимуть на усі звернення людей", - наголосив Володимир Бега.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
НОВЫЙ АНЕКДОТ
Управление полиции НАЗНАЧИЛО шерифа.

P.S. Должность шерифа должна быть выборная. Как и районного головы и судьи.
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13.11.2020 12:20
+21
Не брешіть: шерифа обирає громада, а мусора спускають за рознарядкою з органів.
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13.11.2020 12:20
+9
В данной ситуации, как полицая не переименовуй, он останется назначенным полицаем, идея хорошая, но реализация тупая, можно было просто,... вам назначили нового участкового...
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13.11.2020 12:25
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НОВЫЙ АНЕКДОТ
Управление полиции НАЗНАЧИЛО шерифа.

P.S. Должность шерифа должна быть выборная. Как и районного головы и судьи.
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13.11.2020 12:20 Відповісти
В данной ситуации, как полицая не переименовуй, он останется назначенным полицаем, идея хорошая, но реализация тупая, можно было просто,... вам назначили нового участкового...
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13.11.2020 12:25 Відповісти
Ідея проста,як п'ять копійок: утримання дармоїда з бюджету МВС переноситься на бюджет ОТГ.
Не знаю,що примусило проголосувати за це рішення депутатів... Можливо,-природна тупість ?
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13.11.2020 15:34 Відповісти
Руска курва вже тут
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13.11.2020 12:39 Відповісти
"американці" ..... ви би якось зустрілись.... ))))
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13.11.2020 12:49 Відповісти
👏👏👏👏👏
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13.11.2020 12:38 Відповісти
Не брешіть: шерифа обирає громада, а мусора спускають за рознарядкою з органів.
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13.11.2020 12:20 Відповісти
Так его выбрали. Видишь рядом стоящего бритоголового который помогает ленточку разрезать? Он его и выбрал.
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13.11.2020 12:28 Відповісти
Ой, что-то я сомневаюсь, что пока Аваков и его полуватные бандючки на местах, могут быть "шерифы", "полцейские" и тд, все время будут получаться у них только "мусора"
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13.11.2020 12:22 Відповісти
Раздувают штат...и замыливают глаза красивым словом "шериф"..
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13.11.2020 12:24 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь.
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13.11.2020 12:26 Відповісти
Местная Громада решила вопрос..претензии присылавйте авакову..телефон 3222233322223
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13.11.2020 12:26 Відповісти
Вам до львовян как до Луны на заднице На Львовщине появился первый "шериф" - Цензор.НЕТ 7702 На Львовщине появился первый "шериф" - Цензор.НЕТ 7702
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13.11.2020 12:27 Відповісти
горяни перестануть пити чефір... побачите статистику
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13.11.2020 12:28 Відповісти
Разве это шериф? Обычный мусорок, назначенный сверху
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13.11.2020 12:29 Відповісти
14 500 мешканців ОДИН дільничий, як його не називай, обслуговувати не може. На початку 90-х норма була 2000-2500 жителів. 13 500 цього шеріфа так ніколи і не побачать, а 8 000 про нього нічого і не почує. Кульки і табличка красиві, нема питань.
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13.11.2020 12:37 Відповісти
зима... йому випишуть лижі...
На лижах він більше населення "охопить" )))
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13.11.2020 12:48 Відповісти
ЧУШЬ! Интитут ШЕРИФОВ - это орган ГРАЖДАНСКОГО государства, когда ВООРУЖЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ выбирают ответсвенного за порядок и соблюдение законов /на своей территории/; у шерифа есть штат как оплачиваемых, так и ДОБРОВОЛЬНЫХ помошников /среди ВООРУЖЕННЫХ ГРАЖДАН/, а то о чем идет речь - это просто ПАЛКАН на службе сАбакова, который кормится с рук ОЛИГАРХИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА и соответвенно служит ИМ, а не людям!
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13.11.2020 12:56 Відповісти
На Львівщині з'явився перший "шериф" - Цензор.НЕТ 8896 На Львівщині з'явився перший "шериф" - Цензор.НЕТ 5079 На Львівщині з'явився перший "шериф" - Цензор.НЕТ 9566
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13.11.2020 12:58 Відповісти
Від брехні врятувало те, що назву шериф подано в лапках. Бо дійсно влада чомусь не хоче ділитись елементами народовладдя, тобто вибирати начальників райвідділів поліції громадянами на виборній конкурсній основі. Так звісно краще, свої корумповані хлопці які за хабарі вилазять до вершин главків і міністерств, інфікуючи корупцією всю вертикаль влади в Україні. Отже Врадієвкам, Кагарликам наркобаронам і надалі бути, бо їх кришують свої хлопці в погонах. Зелені осотолопи ау! Де елементи демократії в цьому відомстві жандармів?
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13.11.2020 13:01 Відповісти
Дали дільничному ще й повноваження гаішника...Якщо він більше принесе в мусорський общак - значить почин хороший і заслуговує на поширення...
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13.11.2020 13:26 Відповісти
Справа в том не кто назначает а кто увольняет. Мы зелю назначили а вот уволить не можем. Договора нет.
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13.11.2020 13:34 Відповісти
Это камлание с бубном ничего общего с должностью шерифа не имеет. С таким же успехом можно Бубачку переименовать в Пабло Эсобара,идиотизм будет тот же.
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13.11.2020 13:35 Відповісти
Культ карго, это всё что можно сказать об этой новости, гамериканцы ржут пацталом.
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13.11.2020 13:36 Відповісти
Якщо оштрафує лисого, який розрізає стрічку, на 17000гр за маску на бороді, тоді можна довіряти шеріфу!
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13.11.2020 13:51 Відповісти
Избирать их надо и отчитываться они должны перед громадой а не перед Аваковым,вообще просто создать муниципальную полицию по типу выборных шерифов , а Аваковскую полицию сократить и оставить общегосударственные функции.
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13.11.2020 14:21 Відповісти
Цікаво.
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13.11.2020 16:22 Відповісти
низачет, а где кольт и шляпа, а звезда где
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13.11.2020 18:59 Відповісти
 
 