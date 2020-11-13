Поліцейські Харкова роззброїли і затримали чоловіка, який погрожував підірвати себе і правоохоронців гранатою. ФОТОрепортаж

В результаті переговорів зловмисник погодився віддати боєприпас командиру харківських спецпризначенців "КОРД". Постраждалих немає.

13 листопада близько 08:50 співробітники Основ’янського відділу поліції намагалися провести в домоволодінні 66-річного жителя району санкціонований обшук в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Однак господар домоволодіння вийшов до поліцейських з гранатою, від’єднав чеку та пригрозив підірвати боєприпас. Потім зловмисник із гранатою усамітнився у своїй частині будинку.

На місце події терміново прибули керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група Основ’янського відділу поліції, бійці спецпідрозіду "КОРД", вибухотехніки та співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В дію було введено спеціальну поліцейську операцію "Грім". Поліцейські евакуювали з будинку, де мешкає зловмисник, та сусідніх домоволодінь 10 осіб.

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Поліцейські вели перемовини зі зловмисником кілька годин. В результаті чоловік був роззброєний та затриманий. У нього вилучено гранату РГ-42..





Як розповів заступник начальника ГУНП в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Чиж, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статей максимальне покарання за вчинення даних злочинів передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.