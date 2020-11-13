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Київ (13848) поранення (2658) патрульна поліція (1400) Білошицький Олексій (116)

Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У зловмисників, які відкрили сьогодні вранці стрілянину в Києві, була зброя і гранати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Сьогодні на світанку під час затримання патрульний дістав три вогнепальні поранення. Порушник здійснив три постріли, які могли коштувати життя поліцейського. Патрульна робота пов’язана з безліччю ризиків, які можуть очікувати нас будь-де і будь-коли. Кожен виклик, перевірка підозрілих осіб чи навіть зупинка авто за порушення ПДР, як було цього разу, можуть стати фатальними", - підкреслив Білошицький.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції розповів, що близько 4 ранку на вулиці Героїв Космосу в Києві патрульні Анатолій Жовновський і Віталій Тафійчук зупинили автомобіль Subaru за порушення ПДР. У салоні було троє мужчи, які помітно нервували.

Також дивіться: Стрілянина в Києві: зловмисник, який поранив поліцейського, перебував у розшуку, патрульного оперують. ФОТОрепортаж

"Коли інспектори звертаються до пасажирів — вони раптово вибігають з авто й втікають. Патрульні за ними. Під час переслідування один з втікачів здійснює три постріли у патрульного. Поліцейські у відповідь застосували табельну вогнепальну зброю. На допомогу приїхав ще один екіпаж — Дарина Лебідь та Артур Бондар. Усі троє затримані. Їм не вдалося втекти далеко. У одного з них виявили пістолет "ПМ"(ймовірно...), та гранати. Один перебуває в міжнародному розшуку за ч.1 ст.263 ККУ, інший — раніше притягувався до відповідальності за ст. 263 ККУ. Можна лише здогадуватися, якими були їхні наміри й куди прямувало це авто. Ризикуючи своїм життям, патрульні завадили їм вчинити задумане", - підкреслив Білошицький.

Патрульного з трьома вогнепальними пораненнями госпіталізували. Зараз триває операція.

Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий 01
Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий 02
Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий 03
Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий 04
Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий 05
Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий 06
Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Полиция отлично сработала. Раненому скорейшего выздоровления!
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13.11.2020 13:00
+3
терриконом не воняет?
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13.11.2020 12:45
+3
Дамбас ******** Адідас.
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13.11.2020 12:47
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13.11.2020 12:42 Відповісти
терриконом не воняет?
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13.11.2020 12:45 Відповісти
Та на грузинів схожі.
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13.11.2020 12:51 Відповісти
Дамбас ******** Адідас.
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13.11.2020 12:47 Відповісти
урюк гранат привозил?
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13.11.2020 12:59 Відповісти
C Хмельницкой области...
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13.11.2020 14:18 Відповісти
А чому не обіссяні.
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13.11.2020 12:57 Відповісти
Полиция отлично сработала. Раненому скорейшего выздоровления!
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13.11.2020 13:00 Відповісти
А тут толстый авакянский урод нам рассказывает, что нельзя простым людям оружие.....
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13.11.2020 13:05 Відповісти
Если уж патрульные не смогли справиться, то что простые люди, даже с оружием, сделают? Тем более в 4 утра.
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13.11.2020 13:27 Відповісти
Ой ржу не могу......
Патрульные....... Справится.......
Вы эти 2 слова в 1 предложении не употребляйте!
Они водить машины только научились!
Не удивлюсь если авакян этим терпилам боевое оружие не дает!
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13.11.2020 15:47 Відповісти
А простые люди что смогут? Кроме как перестрелять прохожих для кучи.
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13.11.2020 15:56 Відповісти
Если вы плохо видите и не носите очки, то не надо думать что все др такие же.
Есть еще такие организации как ТИР!
Учится - никогда не поздно!
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13.11.2020 17:20 Відповісти
Кто же буде за-зря тратить деньги на ТИР и на патроны??? Тут же через одного все ковбои. Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий - Цензор.НЕТ 9036
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13.11.2020 23:51 Відповісти
А позже придётся полиции начать массовый отстрел неадекватов в облике "простых людей", как недавно кадры видео о стрельбе такой особи-пешехода по авто.
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13.11.2020 13:38 Відповісти
Вы путаете последовательность....
Неадекваты и бандиты уже ДАВНО оружие имеют!
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13.11.2020 15:48 Відповісти
1, зачем прячите ...бала? 2, обычным людям боевое оржие запреено, бандиты имеют его все и даже гранаты, автоматы. вот и ведт себя СВОБОДНО. сдачи не бояться
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13.11.2020 14:08 Відповісти
Судя по фэйсу последнего, скорее всего стрелявшего, сдача таки при задержании прилетела
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13.11.2020 15:41 Відповісти
Вот вам без всякого закона об оружии!!! Кому надо-вооружен!!!
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13.11.2020 15:55 Відповісти
А когда легализуют, то к ним вообще не подойдешь. Причины для задержания не будет вообще.
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13.11.2020 15:59 Відповісти
щось в Америці якось в тюрмах вітер не гуляє
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13.11.2020 21:32 Відповісти
В Америке полицейскому подчиняются, иначе он имеет право пристрелить за неподчинение. Возможно такое в Украине? Нет. Вы же сами полицию призираете.
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13.11.2020 23:37 Відповісти
Поліція +
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13.11.2020 16:20 Відповісти
Черт дери, почему "осуществляет три выстрела", почему нельзя написать просто: стреляет три раза
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13.11.2020 17:40 Відповісти
у чуваков не хватило мозгов доказать незаконность остановки. Но если возникнет ситуация, что в Киеве кого-то остановили незаконно, без оснований, и это будет уважаемый человек, возможно даже зеленый, и его агрессия возникла именно вследствие незаконной остановки, то будет патрулдьным 3,14зда. есть у слуг урода депутат куницкий - смотрите патрульные и змащуйте очко. хотя и куницкий и патрульные, которые останавливают без причины -называются 3,14
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13.11.2020 23:32 Відповісти
єто как прийти таки в милицию (21й век , Украина ) таки написать заявление ...графа - национальность (21 век в руках милиционера паспорт) сидишь и таки думаешь то сказать ? -китаец ? Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий - Цензор.НЕТ 3568
судим ? - а что судимому нельзя прийти в милицию написать заявление ? - в ответ молчание и понимающее кивание головой -ну почему же ,конечно можно , што вы,такое таки говогите Білошицький про стрілянину в Києві: Один із зловмисників перебував у міжнародному розшуку, інший - раніше був судимий - Цензор.НЕТ 4669 вЭй таки
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14.11.2020 02:27 Відповісти
если ранее судим - убить всю семью , вырезать ) заявление не принимать - на лбу вырезать звезду -а потом расстрелять -ну судим -не человек
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14.11.2020 02:29 Відповісти
повысить зарплату милиции до 60 ти тысяч гривен - в месяц ! негайно !
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14.11.2020 02:35 Відповісти
 
 