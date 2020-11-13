Співробітника поліції Одеської області затримали на хабарі 50 тис. грн, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника одного із секторів ОП ГУ Нацполіції в Одеській області

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, 40-річний поліцейський вимагав гроші за невжиття заходів реагування на допущені порушення в господарській діяльності і притягнення до відповідальності. Поліцейський встановив ціну - 2 000 гривень за 1 тонну спиртовмісної речовини", - сказано в повідомленні.

Так, 21 жовтня чиновник отримав 10 тис. гривень за закриття матеріалів перевірки щодо повідомлень про можливе зберігання великої кількості спирту та фальсифікованої горілки, а також подальшого нереагування на можливі порушення в господарській діяльності.

12 листопада слідчі ДБР затримали поліцейського в порядку ст. 208 КПК України - після одержання 40 тис. гривень за нереагування працівниками поліції в Одеській області на перевезення спиртовмісної речовини, яка призначалася для виготовлення зимового автомобільного омивача скла.

Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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