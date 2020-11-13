На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Військова прокуратура 13 листопада 2020 за одержання хабаря затримала посадовців об'єднаного міського військкомату і сільської ради на Івано-Франківщині (ч. 3 ст. 368 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.
За даними слідства, 2 200 дол хабаря призначалися за сприяння в наданні відстрочки або визнання непридатним для проходження строкової військової служби. З цієї суми 1500 доларів отримав офіцер військкомату, а 700 доларів - його спільник із сільради.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішуються питання про повідомлення правопорушникам підозри та обрання запобіжного заходу.
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