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хабар (3992) Військова прокуратура (700) військкомат (374) Івано-Франківська область (724)

На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Військова прокуратура 13 листопада 2020 за одержання хабаря затримала посадовців об'єднаного міського військкомату і сільської ради на Івано-Франківщині (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура 01

За даними слідства, 2 200 дол хабаря призначалися за сприяння в наданні відстрочки або визнання непридатним для проходження строкової військової служби. З цієї суми 1500 доларів отримав офіцер військкомату, а 700 доларів - його спільник із сільради.

На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура 02

Читайте також: На Буковині на хабарі 3 тис. дол. за звільнення від строкової служби затримано посередника члена ВВК, - військова прокуратура. ФОТО

На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура 03

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішуються питання про повідомлення правопорушникам підозри та обрання запобіжного заходу.
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Топ коментарі
+3
капец....каждый день... ни конца ни каря уже 30 лет этим новостям...не полицейский та погранец, или таможенник или прокурор или военный и так далее ни дня без взяток и контрабанды... и никто не сидит и конца и края нет! потому что нет отрубаных рук....((все у кого есть корыто и власть все корупционеры... На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3893
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13.11.2020 17:24
+2
2 штуки? Не стоим на месте .Растут тарифы.. На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7115
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13.11.2020 17:25
+2
Них,я се расценки выросли. Раньше за штуку баксов начальник военкомата еще и миньет делал призовнику в качестве бонуса к отсрочке.
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13.11.2020 17:30
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капец....каждый день... ни конца ни каря уже 30 лет этим новостям...не полицейский та погранец, или таможенник или прокурор или военный и так далее ни дня без взяток и контрабанды... и никто не сидит и конца и края нет! потому что нет отрубаных рук....((все у кого есть корыто и власть все корупционеры... На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3893
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13.11.2020 17:24 Відповісти
Так петруха рубил 5 лет, исхудал весь. А они растут и растут. На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 5159
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13.11.2020 17:27 Відповісти
БЛАЖЕННЫЙ ТОТ КТО НЕ ЧИТАЕТ НОВОСТИ КАК Я!!! живут и себе нервы берегут и не печалятся не понимая что творится в стране и вообще....завидую таким....у них тишь и гладь везде....не парятся..((
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13.11.2020 17:29 Відповісти
На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 6488 Знания порождают печаль (с)
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13.11.2020 17:32 Відповісти
не только печаль , а и болезни...нажил блин и гипертонию и диабет. мне некоторые говорят... зачем ты всё это читаешь...споришь...переживаешь гробишь себя. кому это всё нужна твои посты . ничего ты не исправишь...но я не могу...((потому что не безразлично что происходит в стране и мире...
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13.11.2020 17:38 Відповісти
Капец. Дружище, это неправильно. Не надо себя из за этого уничтожать. Я не призываю превратиться в конченого по**иста, но, всё-таки, нужно понимать, что страна - это, по большому счёту, люди, которые её населяют. И что мы видим вокруг (разбитые дороги и разворованное всё) - вот это и есть внешнее проявление внутреннего содержания наших людей. И можно сколько угодно пи*деть про солов'iну мову i козаченькiв, а выглянь в окно - вот это и есть настоящее содержимое нашего нарiда. Так что, переживай в меру.
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13.11.2020 17:49 Відповісти
Не воюющая армия деградирует и деморализуется.В этом и есть замысел "Минска". На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 7465
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13.11.2020 17:45 Відповісти
ПОП обіцяв 1000 грн в день... так вони " по свому" реалізують обіцянку..
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13.11.2020 17:50 Відповісти
2 штуки? Не стоим на месте .Растут тарифы.. На Ивано-Франковщине офицер военкомата с сообщником задержаны на взятке 2,2 тыс. долл., - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7115
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13.11.2020 17:25 Відповісти
Них,я се расценки выросли. Раньше за штуку баксов начальник военкомата еще и миньет делал призовнику в качестве бонуса к отсрочке.
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13.11.2020 17:30 Відповісти
Какой дебил платит военкому такие деньги. Существует куча способов как бесплатно откосить от армии.
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13.11.2020 17:32 Відповісти
Капля в море. Глубже копать нужноНа Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 9183
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13.11.2020 17:33 Відповісти
"Мотор Січ" відправляє на простій чверть своїх працівників,Вопрос реформирования СБУ заполитизирован, на это могут влиять вражеские спецслужбы - Баканов и это всё во время шестилетней войны с российских оккупантов,а Президент с Феофании улыбается всему народу, может Президент такими действиями отвлекает врага? На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 5205
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13.11.2020 17:38 Відповісти
Венедиктова лютует! На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 1601
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13.11.2020 17:40 Відповісти
Армия,МВД,таможня-слепок общества.Когда руководство КАЖДЫЙ ДЕНЬ-сдает интересы страны,стоит ли удивляться... На Івано-Франківщині офіцера військкомату зі спільником затримано на хабарі 2,2 тис. дол., - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 3320
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13.11.2020 17:48 Відповісти
В армии Турции,Израиля или Азербайджана-трудно такое,представить.Сидеть шесть лет в окопах,под обстрелами,без возможности ответить...То ли еще будет.
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13.11.2020 17:52 Відповісти
Хитрожопый селянин ещё и старыми купюрами расплатился )
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13.11.2020 18:00 Відповісти
Арешт коло його котеджу? Непогані будинки у військових комісарів.
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13.11.2020 19:17 Відповісти
 
 