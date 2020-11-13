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На Рівненщині затримали двох кримінальних "авторитетів", які перебували у розшуку, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Рівненській області поліція затримала двох кримінальних "авторитетів", які переховувалися від слідства за вчинення тяжких злочинів. Один разом зі своїм спільником викрав і катував чоловіка до смерті на території Запорізької області, а другий - скоїв розбійний напад на Рівненщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

На Рівненщині затримали двох кримінальних авторитетів, які перебували у розшуку, - Нацполіція 01

На початку жовтня в поліцію Запорізької області звернулася жінка і повідомила, що невідомий увірвався в квартиру і, погрожуючи зброєю, змусив її чоловіка піти з ним. Після чого останній більше додому не повернувся.

Як з'ясувалося, з метою отримання коштів 55-річний кримінальний "авторитет" організував викрадення 40-річного чоловіка. Допомагав йому реалізовувати злочинний план 30-річний житель Запоріжжя. Останній увірвався в квартиру потерпілого і, погрожуючи зброєю, змусив його залишити приміщення. Надалі фігуранти вивезли чоловіка на берег річки. Після невдалих спроб отримати від родичів гроші за його повернення, впродовж декількох годин били і знущалися над жертвою. Від травм чоловік помер. Щоб приховати злочин, зловмисники вивезли тіло загиблого в інше місце - лісопосадку, де сховали.

Вже через кілька днів після викрадення поліцейським вдалося встановити місце перебування спільника організатора злочину і провести його затримання, а організатора - кримінального "авторитета" - оголосили в розшук.

На Рівненщині затримали двох кримінальних авторитетів, які перебували у розшуку, - Нацполіція 02

Другий кримінальний "авторитет", 26-ти років, був у розшуку за розбійний напад. Він і його подільники напали на двох місцевих жителів, і з застосуванням зброї і фізичної сили, відібрали гроші та особисті речі.

Спільними зусиллями правоохоронці встановили місце перебування розшукуваних - база відпочинку на території Сарненського району.

На Рівненщині затримали двох кримінальних авторитетів, які перебували у розшуку, - Нацполіція 03

Сьогодні, 13 листопада, було проведено спецоперацію із затримання зловмисників.

Читайте також: У Сумах затримано кримінального авторитета, який перебуває в розшуку, - Нацполіція. ФОТО
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Топ коментарі
+8
Футболка «sexy and I know it" на кримінальному авторитеті, арештованому ще із одним чуваком на якійсь базі відпочинку -це жесть!
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13.11.2020 20:27
+4
какие-то "авторитеты" не авторитетные...сами на дело ходят ))) шо деется? ))))
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13.11.2020 20:15
+4
З яких пор "гоп-стопнік" й "кіднепер" запусують у "кримінальні авторитети" .... треш.
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13.11.2020 21:10
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Ну так они же без масок !
Так палится !
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13.11.2020 20:09 Відповісти
Им можно . Они авторитеты .
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13.11.2020 20:10 Відповісти
впаяти їм штраф за швендяння без масок! На Ривненщине задержали двух находящихся в розыске криминальных "авторитетов", - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3314
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13.11.2020 20:11 Відповісти
какие-то "авторитеты" не авторитетные...сами на дело ходят ))) шо деется? ))))
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13.11.2020 20:15 Відповісти
З яких пор "гоп-стопнік" й "кіднепер" запусують у "кримінальні авторитети" .... треш.
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13.11.2020 21:10 Відповісти
Сначала подумал,что он так руки за спиной перекрестил...попробовал-не вышло,потом уже дошло)
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13.11.2020 20:23 Відповісти
Футболка «sexy and I know it" на кримінальному авторитеті, арештованому ще із одним чуваком на якійсь базі відпочинку -це жесть!
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13.11.2020 20:27 Відповісти
Очень секси, один из них. 100% мачо...
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13.11.2020 20:43 Відповісти
Гепу и Допу.
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13.11.2020 20:52 Відповісти
На вигляд якісь гомосєкі. 😆
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13.11.2020 20:57 Відповісти
Может спутник V их подровняет??
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13.11.2020 21:00 Відповісти
Й зараз ці вважаються кимось "авторитетами" .... гопніки у "авторитети" записалися пздц ... усе прогниває навіть "кримінальний світ" .
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13.11.2020 21:08 Відповісти
 
 