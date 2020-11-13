Отримані від США катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технології
Три патрульні катери типу "Айленд", які будуть поставлені в Україну наступного року, будуть оснащені бойовими модулями та обладнанням американського виробництва. Вже прийняті до бойового складу національного військового флоту катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" пройдуть модернізацію і переозброєння на українському підприємстві.
Про це повідомив начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України Василь Радчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
"Зараз у місті Балтимор у США завершується процес технічного оновлення ще трьох катерів цього проєкту, які надійдуть до складу флоту наступного року. Їх доставлять в Україну морським шляхом. Зараз у Сполучених Штатах працюють три офіцери ВМС України, які займаються безпосередньо супроводом ремонтних робіт на цих катерах", - зазначив Радчук.
Вже прийнято рішення про додаткове посилення їх бойових можливостей. Визначено американські підприємства-підрядники, які мають забезпечити ці катери додатковим озброєнням, обладнанням і технічними засобами. Є висока ймовірність, що катери прийдуть в Україну вже з бойовими модулями і встановленими на борту корабельними системами американського виробництва, повідомив офіцер.
Також прийнято рішення про проведення заходів із технічної модернізації і переозброєння патрульних катерів "Старобільськ" і "Слов'янськ" на українських підприємствах. Передбачається встановлення на катерах артилерійських систем, що перебувають на озброєнні Військово-Морських Сил України. Плануємо оснастити їх сучасним обладнанням з виявлення цілей і надання цілевказівки на застосування зброї. Додатково встановимо систему пасивного захисту та інші важливі корабельні системи.
"Багато чуток у мережі Інтернет щодо можливого встановлення на цих катерах торпедних апаратів або ракетної зброї. Насамперед потрібно оцінити все це з технічної точки зору, чи варто взагалі це робити, оскільки катери вже побудовані і повністю готові до застосування. Хто був на "Айленді", знає, що не так легко знайти на катері додаткове місце для оператора або командора бойової установки.
Тому, остаточне рішення буде за командуванням ВМС ЗС України, але воно буде сформовано на підставі пропозицій співробітників конструкторського бюро, які розроблятимуть проєкт технічного завдання на модернізацію цих катерів", - розповів Радчук.
Будь ласка, зачекайте...
новая система питания для Армии, сорвана..
ГОЗ за год сорван..
бюджетные деньги уходят на взятки Министрику Оборонки Тарану, Хомчаку и полковнику Непоте за новые шильдики на погонах.. это конечно "серьезное перевооружение Армии"..
спасибки вам ублюдки, Зеленский, Ермак, Таран, Хомчак, Непота и др, за нашу обороноспособность..
и тут я хочу процитировать одного Зебила: "Ты не понял вопроса.Ещё раз повторю-Есть решение суда что названный тобой человек совершал преступления?"..
а ведь действительно!. .как там 20 уголовных дел сфабрикованных Портновым_Бибковым_Венедиктовой, по поручению Зеленского поживают?!..
и что?!.. моргать глазами будем или отвечать?!
Дебилы, бл..дь (с)
Сделай доброе дело, не пиши свой бред или пиши его на специализированных форумах для душевнобольных.
все наши президенты и половина тех кто был депутатами вр.......... все кто разваливал страну
и армию
Твій пост - уже діагноз - зелейолоп.
Я вірно розумію, ти з тих хто називає "героями" таких, що здаються без єдиного пострілу?
Моё мнение - конечно не стоит. Это хороший патрульный катер для погранцов, и не стоит вешать на него ракеты-торпеды-пушки, вселяя страх (а по факту скорее смех) в противника.
Посмотрите на пограничные катера и корабли русни - они очень слабо вооружены. И это общемировая практика (в отличие от совковой) - разделять береговую охрану и боевой флот.
1. Знали бы что цифры добавляются к аккаунту Гугл. И не более
2. Знали бы о покупках техники нато - которая морально устарела.и это не только касается нас, но и ряда других стран где эту хрень выпихивали . Всего лишь бизнес- продажа, откаты, покупки , бюджет распил и тд...
Не смущает что передовые технологии нужно модернизировать и переоснащать?
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Это НУЖНО !Реалии современного оборудования техник войны и защиты.
"окончательное решение БУДЕТ за командыванием ВМС, котрое БУДЕТ сформировано на основании предложений КБ, которые БУДУТ разрабатывать проэкт техзадания..."
Висновок: над переоснащенням двох військових катерів , отриманих від США у ж е д а в н о ще навіть муха не їб.ась!
Зате маємо командуванняя ВМС ВС з управлінням кораблебудування (!!!!) у повному складі - зі штабами, офісами, секретарками, речниками і речницями, захмарними зарплатами і пенсіями, машинами, щоб возити б. по саунах. Чомусь геть не дивно, що наші катера переловили кацапи без єдиного пострілу і з позором відпустили. З таким "командуванням ВМС"...
ресован делать кого бы то нибыло хотя бы равным себе про сильнее себя я уже молчу.........
хоть чтото дали астолопам уже спасибо.... на счёт поустанавливать всякое мочилово на пат-
руль - это лишний вес и минус скорость и вообще этим должны заниматься спецы а не смот
рящиевглазатойстороне.