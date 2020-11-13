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Отримані від США катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технології

Три патрульні катери типу "Айленд", які будуть поставлені в Україну наступного року, будуть оснащені бойовими модулями та обладнанням американського виробництва. Вже прийняті до бойового складу національного військового флоту катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" пройдуть модернізацію і переозброєння на українському підприємстві.

Про це повідомив начальник управління кораблебудування Командування ВМС ЗС України Василь Радчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Отримані від США катери Старобільськ і Словянськ будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС 01

"Зараз у місті Балтимор у США завершується процес технічного оновлення ще трьох катерів цього проєкту, які надійдуть до складу флоту наступного року. Їх доставлять в Україну морським шляхом. Зараз у Сполучених Штатах працюють три офіцери ВМС України, які займаються безпосередньо супроводом ремонтних робіт на цих катерах", - зазначив Радчук.

Вже прийнято рішення про додаткове посилення їх бойових можливостей. Визначено американські підприємства-підрядники, які мають забезпечити ці катери додатковим озброєнням, обладнанням і технічними засобами. Є висока ймовірність, що катери прийдуть в Україну вже з бойовими модулями і встановленими на борту корабельними системами американського виробництва, повідомив офіцер.

Отримані від США катери Старобільськ і Словянськ будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС 02

Також прийнято рішення про проведення заходів із технічної модернізації і переозброєння патрульних катерів "Старобільськ" і "Слов'янськ" на українських підприємствах. Передбачається встановлення на катерах артилерійських систем, що перебувають на озброєнні Військово-Морських Сил України. Плануємо оснастити їх сучасним обладнанням з виявлення цілей і надання цілевказівки на застосування зброї. Додатково встановимо систему пасивного захисту та інші важливі корабельні системи.

Отримані від США катери Старобільськ і Словянськ будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС 03

"Багато чуток у мережі Інтернет щодо можливого встановлення на цих катерах торпедних апаратів або ракетної зброї. Насамперед потрібно оцінити все це з технічної точки зору, чи варто взагалі це робити, оскільки катери вже побудовані і повністю готові до застосування. Хто був на "Айленді", знає, що не так легко знайти на катері додаткове місце для оператора або командора бойової установки.

Отримані від США катери Старобільськ і Словянськ будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС 04

Тому, остаточне рішення буде за командуванням ВМС ЗС України, але воно буде сформовано на підставі пропозицій співробітників конструкторського бюро, які розроблятимуть проєкт технічного завдання на модернізацію цих катерів", - розповів Радчук.

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Топ коментарі
+34
год на перевооружение катеров "Айсленд" потерян..
новая система питания для Армии, сорвана..
ГОЗ за год сорван..
бюджетные деньги уходят на взятки Министрику Оборонки Тарану, Хомчаку и полковнику Непоте за новые шильдики на погонах.. это конечно "серьезное перевооружение Армии"..
спасибки вам ублюдки, Зеленский, Ермак, Таран, Хомчак, Непота и др, за нашу обороноспособность..
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13.11.2020 23:17
+19
Главное наклейку «зе» с автомобиля не снимай.....
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13.11.2020 23:25
+17
75% зебилов с пеной у рта требовали посадить Порошенко, и Зеленая Шмаркля сделала этот общенациональный пердёж своим предвыборным лозунгом..
и тут я хочу процитировать одного Зебила: "Ты не понял вопроса.Ещё раз повторю-Есть решение суда что названный тобой человек совершал преступления?"..
а ведь действительно!. .как там 20 уголовных дел сфабрикованных Портновым_Бибковым_Венедиктовой, по поручению Зеленского поживают?!..
и что?!.. моргать глазами будем или отвечать?!
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14.11.2020 00:01
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год на перевооружение катеров "Айсленд" потерян..
новая система питания для Армии, сорвана..
ГОЗ за год сорван..
бюджетные деньги уходят на взятки Министрику Оборонки Тарану, Хомчаку и полковнику Непоте за новые шильдики на погонах.. это конечно "серьезное перевооружение Армии"..
спасибки вам ублюдки, Зеленский, Ермак, Таран, Хомчак, Непота и др, за нашу обороноспособность..
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13.11.2020 23:17 Відповісти
А есть решение суда что тобой перечисленые люди совершают преступления?
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13.11.2020 23:22 Відповісти
Главное наклейку «зе» с автомобиля не снимай.....
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13.11.2020 23:25 Відповісти
порошенко 5 років просрав і переозброєння армії не зробив, тому у Зеленського ще є в запасі 3,5 роки які можна просрати! Айленди потрібно озброювати системами ППО-ПРО бо без цих систем катер чи корабель в морі це лише ціль для протикорабельних та зенітних ракет ворога. Всі інші бойові модулі на катерах та кораблях будуть мати якесь значення тільки тоді, коли катер/корабель зможе захиститись від ворожих ракет! Тому Айленди як і інші катери потрібно використовувати за межами зони ураження ворожих ракет та авіації, десь дуже близько від берега під захистом берегових систем ППО, щоб можна було в будь яку мить злитись з береговою лінією на ворожому радарі. З цієї тактики застосування Айлендів зрозуміло що бойові модулі цьому катеру не потрібні, хіба кулемет та гранатомет, щоб відбитись від диверсантів. А от що потрібно цьому катеру так це катапульта для важких ударних БПЛА, щоб запускати важкі ударні БПЛА по ворожим кораблям та катерам і наводити їх через прив'язний БПЛА який буде підніматись над катером на 300-500м і забезпечувати шифрований відеозв'язок та упраління ударними БПЛА.
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14.11.2020 10:26 Відповісти
ты зебил?!
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13.11.2020 23:30 Відповісти
75% зебилов с пеной у рта требовали посадить Порошенко, и Зеленая Шмаркля сделала этот общенациональный пердёж своим предвыборным лозунгом..
и тут я хочу процитировать одного Зебила: "Ты не понял вопроса.Ещё раз повторю-Есть решение суда что названный тобой человек совершал преступления?"..
а ведь действительно!. .как там 20 уголовных дел сфабрикованных Портновым_Бибковым_Венедиктовой, по поручению Зеленского поживают?!..
и что?!.. моргать глазами будем или отвечать?!
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14.11.2020 00:01 Відповісти
А потрібне якесь рішення суду, щоб бачити очевидне?
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14.11.2020 00:06 Відповісти
Некоторым можно в глаза поссать, а им все нипочем. Главное посадить "барыгу" и тп.
Дебилы, бл..дь (с)
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14.11.2020 00:27 Відповісти
Я не прихильник Зеленського але вважаю що порошенко має сісти на довічне з конфіскацією! Мародер має бути арештований, засуджений та ув'язнений.
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14.11.2020 10:27 Відповісти
А я думаю, нужно посадить тебя
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14.11.2020 11:17 Відповісти
А как же твой любимый Гриценко? А межгалактические крейсеры класса "Звезда смерти"? Или авианосцы на воздушной подушке.?

Сделай доброе дело, не пиши свой бред или пиши его на специализированных форумах для душевнобольных.
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14.11.2020 11:29 Відповісти
Я ж саме тут саме для вас і пишу.
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14.11.2020 11:43 Відповісти
В тебе, дебіла, всі все завжди роблять неправильно. Тільки ти один все знаєш. Але, як кажуть американці: "Якщо ти такий розумний, чому ти такий бідний?"
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14.11.2020 12:14 Відповісти
понимаешь тут такое дело что если не по персонам а таки по законам то на лавочку загремят
все наши президенты и половина тех кто был депутатами вр.......... все кто разваливал страну
и армию
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15.11.2020 05:39 Відповісти
Бездіяльність на їхніх посадах - уже злочин.
Твій пост - уже діагноз - зелейолоп.
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14.11.2020 00:13 Відповісти
Petrowych ty durak?
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14.11.2020 08:29 Відповісти
Намішано в тебе в голові..
Я вірно розумію, ти з тих хто називає "героями" таких, що здаються без єдиного пострілу?
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14.11.2020 10:03 Відповісти
"Много слухов в сети Интернет относительно возможного установления на этих катерах торпедных аппаратов или ракетного оружия. Прежде всего нужно оценить все это с технической точки зрения, стоит ли вообще это делать"

Моё мнение - конечно не стоит. Это хороший патрульный катер для погранцов, и не стоит вешать на него ракеты-торпеды-пушки, вселяя страх (а по факту скорее смех) в противника.
Посмотрите на пограничные катера и корабли русни - они очень слабо вооружены. И это общемировая практика (в отличие от совковой) - разделять береговую охрану и боевой флот.
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13.11.2020 23:25 Відповісти
Такой богатый друг Украины, который тратит миллиарды на кенгуру в Африке, мог бы реально помочь, а не пихать списанный хлам. Никогда не пойму этот Запад. Украинцы это же оружие против русских, против их, как они сами говорят, "экзистенциального врага".
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13.11.2020 23:25 Відповісти
Всего лишь бизнес. Продают нам ненужный хлам...
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13.11.2020 23:26 Відповісти
Сергей Исаев 40904e12. Кому "нам" ? Кремлеботам ?
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13.11.2020 23:36 Відповісти
Ага. У них сплошной анало говнет.
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14.11.2020 00:05 Відповісти
Если бы некоторые придурки были чуточку образованные - то:
1. Знали бы что цифры добавляются к аккаунту Гугл. И не более
2. Знали бы о покупках техники нато - которая морально устарела.и это не только касается нас, но и ряда других стран где эту хрень выпихивали . Всего лишь бизнес- продажа, откаты, покупки , бюджет распил и тд...
Не смущает что передовые технологии нужно модернизировать и переоснащать?
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14.11.2020 00:12 Відповісти
Они в открытую говорили в интервью что нормально помогать не будут пока не уверены что следующее украинское правительство не развернет страну на 180 и не продаст рашке новое западное оружие с его ноу-хау. И они правы!
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14.11.2020 00:30 Відповісти
ну тогда это навсегда Отримані від США катери "Старобільськ" і "Слов'янськ" будуть модернізовані і переозброєні, - ВМС - Цензор.НЕТ 8911
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14.11.2020 06:46 Відповісти
Спасибо другу за помощь, спасибо Штатам!
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14.11.2020 00:05 Відповісти
Много слухов в сети Интернет относительно возможного установления на этих катерах торпедных аппаратов или ракетного оружия
Это НУЖНО !Реалии современного оборудования техник войны и защиты.
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14.11.2020 01:10 Відповісти
God bless America!
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14.11.2020 06:14 Відповісти
"планируется...., предполагается....., будут..., есть высокая вероятность что....,нужно оценить все с технической точки зрения...",
"окончательное решение БУДЕТ за командыванием ВМС, котрое БУДЕТ сформировано на основании предложений КБ, которые БУДУТ разрабатывать проэкт техзадания..."
Висновок: над переоснащенням двох військових катерів , отриманих від США у ж е д а в н о ще навіть муха не їб.ась!
Зате маємо командуванняя ВМС ВС з управлінням кораблебудування (!!!!) у повному складі - зі штабами, офісами, секретарками, речниками і речницями, захмарними зарплатами і пенсіями, машинами, щоб возити б. по саунах. Чомусь геть не дивно, що наші катера переловили кацапи без єдиного пострілу і з позором відпустили. З таким "командуванням ВМС"...
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14.11.2020 14:40 Відповісти
Щоб ми робитли без наших американських друзів! А колись же будували авіаносці,крейсери та океанські траулери. А зараз патрульного катера не в змозі побудувати...
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14.11.2020 15:39 Відповісти
На тебе ,боже , что мне не гоже..
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14.11.2020 16:02 Відповісти
да но если у нас и такого нет............
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15.11.2020 05:44 Відповісти
ещё раз всем кто не считает раху врагом а штаты навсегда друзьями - никто в мире не заинте
ресован делать кого бы то нибыло хотя бы равным себе про сильнее себя я уже молчу.........
хоть чтото дали астолопам уже спасибо.... на счёт поустанавливать всякое мочилово на пат-
руль - это лишний вес и минус скорость и вообще этим должны заниматься спецы а не смот
рящиевглазатойстороне.
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15.11.2020 05:50 Відповісти
ТО - ДІЛО, НЕ ХАЙ СОЮЗНИКИ, ЧИ СВОЇ "ГАРПУНИ" НА НИХ ВСТАНОВЛЯТЬ, ЧИ НАШІ "ПУСКАЧІ " ДЛЯ "НЕПТУНІВ"
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26.11.2020 19:51 Відповісти
 
 