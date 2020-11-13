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Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Десь у Феофанії
Як мінімум до квітня...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня"
Дивно якось...
...і не за рахунок платників податків
Шанс відпочити
Сказав – зробив
Голова Харкова передає вітання з клініки "Шаріте"
Сюжет за Кінгом
Головне – не переплутати
Найкращі ліки
Карантин вихідного дня у "слуг народу"
Миротворець
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Топ коментарі
+52 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар13.11.2020 23:16
+52 olele
показати весь коментар13.11.2020 23:23
+43 Павло ШОвте
показати весь коментар13.11.2020 23:27
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Будь ласка, зачекайте...
Не переживай, "Кловане"... Вони тебе ще згадають і "віддадуть шану" - коли ти здохнеш, натовп на похоронах досягне мільйонів... Кожен захоче плюнуть на твою могилу...
...
Аптечні спостереження@pharmazzzevt 12 ****.
О, будете сміятись.
- У вас є цинк?
- Нема.
- А що робити? Ви ж маєте допомагати. Ви Гіпократу давали.
Фармацевт найдревніша професія до н.е...
Забігла до сімейного за направленням, а з кабінету вилітає мужик з репетом:
"Сволочі, ви ж клятву Герострата даєте". Мене так і зігнуло од реготу, мужик і мене обматюкав заодно і побіг в бік кабінету завідуючого)
Герострати рулять.
- Алло. Вы можете помочь в моем случае? У меня был сломан копчик, и теперь в нем зрительный нерв защемился, и падает зрение.
Понимая, что женщина плохо разбирается в анатомии, минут пять объясняю, что зрительный нерв длиной не больше 5 см и от глаза сразу идет к головному мозгу, не заходя в позвоночник, и ну никак не может попасть в область копчика. На что получаю ответ:
- Что вы мне рассказываете? Я же лучше знаю свой организм! И женщина бросает трубку...
Вот он - яркий пример, когда у человека ж@па вместо головы...".
...
Народ чи лікується чи когось в асфальт
закатати хочуть...
Я живу в грезах Сегодня...
Я просто мечтатель
Который грезит...