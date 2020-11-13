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Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Десь у Феофанії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський. ВIДЕО

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Як мінімум до квітня...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про тривалість карантину: "Я думаю, що до квітня"

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Дивно якось...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Офісу президента Єрмак захворів на коронавірус

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

...і не за рахунок платників податків

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Шанс відпочити

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Сказав – зробив

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Голова Харкова передає вітання з клініки "Шаріте"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте". ФОТО

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Сюжет за Кінгом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Кабміну про карантин вихідного дня мають виконувати всі суб'єкти господарювання, - Шмигаль

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Головне – не переплутати

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Найкращі ліки

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Карантин вихідного дня у "слуг народу"

Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харківянам із Шаріте. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Миротворець

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Топ коментарі
+52
Сепарська голова "прохфесора Адольфовіча" Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8070


Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5599
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13.11.2020 23:16
+52
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2594
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13.11.2020 23:23
+43
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6914
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13.11.2020 23:27
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Сепарська голова "прохфесора Адольфовіча" Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8070


Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5599
показати весь коментар
13.11.2020 23:16 Відповісти
Найкраща! Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5318 Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4609
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13.11.2020 23:19 Відповісти
Це точно. Теж хотів запостити, але виберу тепер гиншу. Намбе 2.
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5182
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13.11.2020 23:45 Відповісти
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9039
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14.11.2020 11:48 Відповісти
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7355
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14.11.2020 11:56 Відповісти
"...Реєстрові "експерти від наших політичних опонентів радієть моїй хворобі... Це вже за межею людяності. Що ж, на мій погляд, це люди з ампутованою совістю...".
Не переживай, "Кловане"... Вони тебе ще згадають і "віддадуть шану" - коли ти здохнеш, натовп на похоронах досягне мільйонів... Кожен захоче плюнуть на твою могилу...
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14.11.2020 12:35 Відповісти
Він і отримав. Стократно.
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14.11.2020 12:37 Відповісти
Вже й фейки з КацапТВ пішли в хід? Чого RTVI там обрізали?
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14.11.2020 17:09 Відповісти
Яке ж воно гидотне Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9530
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14.11.2020 12:10 Відповісти
Пожалуй лучшее!
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14.11.2020 12:35 Відповісти
Жабки - бімби! Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3562 Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8460
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13.11.2020 23:20 Відповісти
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5782
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13.11.2020 23:22 Відповісти
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1713
...
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13.11.2020 23:28 Відповісти
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2594
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13.11.2020 23:23 Відповісти
Телом и Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4254 роялем
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13.11.2020 23:26 Відповісти


Аптечні спостереження@pharmazzzevt 12 ****.

О, будете сміятись.
- У вас є цинк?
- Нема.
- А що робити? Ви ж маєте допомагати. Ви Гіпократу давали.

Фармацевт найдревніша професія до н.е...
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13.11.2020 23:39 Відповісти
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5646
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14.11.2020 11:58 Відповісти
Хоч і не нова... Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 265
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3524
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13.11.2020 23:24 Відповісти
ЛютаЯнка@futoro1996 13 ч

Забігла до сімейного за направленням, а з кабінету вилітає мужик з репетом:

"Сволочі, ви ж клятву Герострата даєте". Мене так і зігнуло од реготу, мужик і мене обматюкав заодно і побіг в бік кабінету завідуючого)
Герострати рулять.
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13.11.2020 23:38 Відповісти
Чоловік Геростратової слави забажав.😁
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14.11.2020 01:19 Відповісти
"Работаю врачом в частном центре. Отвечаю на телефонный звонок.
- Алло. Вы можете помочь в моем случае? У меня был сломан копчик, и теперь в нем зрительный нерв защемился, и падает зрение.
Понимая, что женщина плохо разбирается в анатомии, минут пять объясняю, что зрительный нерв длиной не больше 5 см и от глаза сразу идет к головному мозгу, не заходя в позвоночник, и ну никак не может попасть в область копчика. На что получаю ответ:
- Что вы мне рассказываете? Я же лучше знаю свой организм! И женщина бросает трубку...
Вот он - яркий пример, когда у человека ж@па вместо головы...".
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14.11.2020 06:15 Відповісти
Гундосики
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14.11.2020 02:09 Відповісти
Кремлёвский Фюрер не смотря на Трампа всё же поздравил новоизбранного Президента США Новального и пожелал ему......что делает старость с людьми. Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3784 Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3784Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4754..
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13.11.2020 23:24 Відповісти
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1525
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13.11.2020 23:25 Відповісти
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4467
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13.11.2020 23:29 Відповісти
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3417
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13.11.2020 23:26 Відповісти
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6914
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13.11.2020 23:27 Відповісти
бімба! Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4913
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14.11.2020 09:40 Відповісти
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1910
...
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13.11.2020 23:27 Відповісти
😂
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13.11.2020 23:51 Відповісти
Карантин выходного дня, сюжет по Кингу, привет харьковчанам из "Шарите". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6817
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13.11.2020 23:36 Відповісти
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4242
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13.11.2020 23:41 Відповісти
харьок-подранок просто супппер Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8592
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13.11.2020 23:45 Відповісти
Мля, чета ям на дороге появилось многа..
Народ чи лікується чи когось в асфальт
закатати хочуть...
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13.11.2020 23:50 Відповісти
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5880
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14.11.2020 00:00 Відповісти
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5287
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14.11.2020 00:02 Відповісти
Щехерузаду для лохтората .
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14.11.2020 00:27 Відповісти
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1377
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14.11.2020 00:04 Відповісти
Как-то помнится Маруся Звиробий обещалась выесть зелоху мозги .... Дык теперь понятно почему ему похер .
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14.11.2020 00:31 Відповісти
Приглядайте там за пацієнтами , аби у них не виникло бажання повторити щось подібне до турне Буковель - Оман ...
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14.11.2020 01:49 Відповісти
Це можливо папізже, поки що тут непогано годують(асфальтом).
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14.11.2020 08:19 Відповісти
Карантин вихідного дня, сюжет за Кінгом, привіт харків'янам із "Шаріте". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 234
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14.11.2020 08:15 Відповісти
блин, на плече прикорнувшая девчонка, ну, такое сходство, как с натуры срисованная...
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17.11.2020 03:41 Відповісти
А это время , когда они жгли, не в пример бубочке...close my eyes forever-Lita Ford with Ozzy Osbourne
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17.11.2020 03:48 Відповісти
 
 