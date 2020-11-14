Поліція перервала концерт "Бумбоксу" через порушення карантину у Львові. ФОТОрепортаж (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На організатора заходу співробітники Галицького відділу поліції склали протокол про адміністративне правопорушення.
13 листопада, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення про те, що в одному з львівських нічних клубів відбувається концерт з порушенням протиепідемічних заходів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області.
Як встановили співробітники Галицького відділу поліції, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких також не використовували засобів індивідуального захисту (перебували у закладі без масок).
Виявивши правопорушення, поліцейські негайно припинили концерт. На організатора складено адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує покарання - штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Правоохоронці вкотре закликають громадян та керівників суб’єктів господарської діяльності суворо дотримуватись карантинних заходів.
Як пише Zaxid.net, йдеться про концерт гурту "Бумбокс", який відбувався в нічному клубі Malevich, що на вул. Чорновола, 2. На концерті одночасно перебували кілька сотень відвідувачів.
Як повідомляє місцева журналістка Настя Абрамець, яка була присутня на концерті, в масках були лише близько 10 відсотків відвідувачів. Вона також опублікувала листування з представниками клубу, які запевняли, що все карантинні норми будуть дотримані.
Будь ласка, зачекайте...
Почувствуй разницу зебил...хотя вам скотам разницы нет...
тупое зебильное быдло.
Лежиш собі у ліжку з тьолкою (закреслено) гаджетом і проводиш розслідування
Дарма , що концерт для можливих мерців.
Стадо баранов...
Лукашенко (я не являюсь его приверженцем - но нужно смотреть реально) был избран законно. Но, потому как он отказался платить дань Моксве, в виде закупок нефти и газа по диким ценам, его убрал путен провокациями, которые вызвали протесты.
Може тому в Чехії середня зарплата 1500 баксів, а у Білорусі - 500! Толку з того, що у Бацьки всі заводи паштуь, якщо зарплати майже як в Україні????
Але чому ми маємо рівнятися на відсталу авторитарну Білорусь з застарілими заводами, а не на передову Чехію?
І заводи - не показник. От у Латвії та Литві немає заводів, як у Білорусі, а середня зарплата там - 900-1000 євро!
До речі, мінімальна зарплата в Білорусі МЕНША, ніж в Україні - всього 375 рублів, тобто 4200 грн. У нас 5000 ж!
я говорю на основании инфы из интернета.
И форум читаю для того, чтобы услышать реальное мнение людей.
Убери оскорбления и маты и твоя информация становится достаточно ценной.
Для меня тоже материальное вторично по сравнению с личными свободами.
Попробую перефразировать то, что ты пытаешься сказать:
Выборы в Беларуси не имеют смысла потому что диктатура в зародыше убивает альтернативу. И для того, чтобы проводить выборы вначале нужно убрать Лукашенко.
удалил тот пост - ...
но сердитый я на бардак и мы же его и породили...
смерність від ковід 2 відсотки..
тобто ЛИШЕ 2 відсотки білорусів помре від Ковід(коли буде досягнута цифра інфікування 100 відсотків білорусів)...
Звичайно,кщо не з"являться більш небезпечні мутації...
----------------
зараз попи..уєш на..уй у бан,"неушлєпок"...))))
т.е. - по логике зебила выводы нкжно делать не на основании фактов, а на основании того, что срут в голову ****** с телевизора?
Ты предоставил информацию с обоснованием.
Мне бы хотелось чтобы решения на государственном уровне принимались обоснованно.
А не тупое чмо, которое должно руководить министерством, сидело диктором в телевизоре, несло всякую х-ню, а другие чмыри штамповали указы и законы ковыряясь в носу.
на фото -майже всі... ((
ви праві тут :
Остальные подтянуться попозжее и попутно заразят еще пару тысяч
Кто этих безмозглых кретинов только воспитывал....
200 чел в сутки умирают каждый день от ифекции, а эти козлы сотни людей собирают в закрытых помещениях. Они настоящие преступники (вместе с организаторами)
..в ІГНОР цих РОЗНОЩИКІВ інфекції ..
10 листопада
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР НЕВРОПАТОЛОГ ОЛЕКСАНДР ХОНДА ПРО МACКИ
Я продовжую публікувати думку нормальних, адекватних лікарів (а не проплачених ковідоістериків, що загаджують інформаційний простір) в надії, що все таки ви прислухаєтесь і здоровий глузд переможе.
"На мою думку тема масок і їх носіння вже перемістилась давно в політичний простір, а не в медичний.
В медичному просторі ми знаємо декілька моментів, які охарактеризовані чітко і ясно:
1. Маску повинна носити ХВОРА людина, щоб не заражати інших людей.
(хочу доповнити: мається на увазі симптоматично хвора людина, яка кашляє, чхає і тим самим розповсюджує крупні краплі вологи в повітря в яких присутній вірус. Безсимптомно хворі - то вигадка, яка нічим не підтверджена наразі)
2. Коли ми говоримо про маски - мається на увазі СТЕРИЛЬНА! медична маска яка використовується не більше аніж 2-3 години, а потім замінюється новою.
ТЕПЕР УВАГА!
Все що носиться під виглядом маски - брудне, нестерильне - ШКІДЛИВЕ!!!
Досліджень про користь масок НЕ МАЄ!!!
Ніхто не брав групу з 1000 людей і не примушували їх півроку носити маски.
Ніколи за всю історію люди ще так довго не носили маски.
(доповнюю: отже, якщо дослідження не проводилися - нам не відомо яким чином довгострокове носіння масок впливає на стан здоров'я людей.)
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.
Ті законодавчі норми які зараз вводяться являються жорстким кроком.
Цей закон потрібно відправити в доробку і трішки підрихтувати.
Тому що є люди, яким маски носити протипоказано за станом здоров'я. Це люди з фіброзом легень, алергічними захворюваннями та ін..
І якщо така людина буде законопослушною і носитиме маску, то вона просто може втратити свідомість, почне задихатися, їй буде погано.
А законодавець тут не залишає ніяких відступлень.
В Ізраїлі таким людям видається довідка від лікаря. І коли їй не можна носити маску - вона показує довідку.
А в цілому, носіння масок повинно носити рекомендований характер.
Будь який примус викликає протест, коли ми не розуміємо суті.
ПРО КОВІД В УКРАЇНІ.
Потрібно займатися профілактикою: зміцненням імунітету, лікування своїх хронічних захворювань, та психічного здоров'я. Тому що та паніка яка поширюється - призводить до росту захворювань.
Якби всі люди заспокоїлись, хворих би стало менше ніж на 30% в перший же день. І вистачило б і місць в лікарнях, і ліків.
Страх штовхає людей бігати по лікарням, робити тести, замість того щоб спокійно перебувати вдома і лікуватися. Це збільшує кількість заражень.
Натомість коронавірусна інфекція лікується. Ми вже навчилися її лікувати і більшість людей одужує. Тому паніки не повинно бути. "
P.S. Робіть репости, діліться цією інформацією зі своїми близькими та знайомими.
Значит, таки фейс и телеграм читаются, а все кричат об их защищённости...
Если бы каждый кто был без маски на этом концерте заплатил по 1000грн хотябы, это был бы совсем другой эффект. Это был бы урок. В следующий раз маску во сне даже не снимали бы. А так - никакого эффекта... вернее он есть. Концерт сорван, организаторы влетят в бабки, концерты больше не будут проводить, музыканты останутся без работы, люди без концертов... и так везде и во всём, это всё маленькие шестеренки, которые наполняют бюджет, обеспечивают рабочие места, ВВП и тд. Наша экономика летит в ад, и пока наше население не начнет ХОТЕТЬ разбираться хотя бы в каких-то элементарных вещах, мы так и будем жить, голосуя за популистов, дебилов, зебилов, порохов и кого угодно, кто и дальше будет вешать нам лапшу и разворовывать казну... Аминь