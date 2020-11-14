Поліція перервала концерт "Бумбоксу" через порушення карантину у Львові. ФОТОрепортаж (оновлено)

На організатора заходу співробітники Галицького відділу поліції склали протокол про адміністративне правопорушення.

13 листопада, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили повідомлення про те, що в одному з львівських нічних клубів відбувається концерт з порушенням протиепідемічних заходів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили співробітники Галицького відділу поліції, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких також не використовували засобів індивідуального захисту (перебували у закладі без масок).

Виявивши правопорушення, поліцейські негайно припинили концерт. На організатора складено адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує покарання - штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.





Правоохоронці вкотре закликають громадян та керівників суб’єктів господарської діяльності суворо дотримуватись карантинних заходів.

Як пише Zaxid.net, йдеться про концерт гурту "Бумбокс", який відбувався в нічному клубі Malevich, що на вул. Чорновола, 2. На концерті одночасно перебували кілька сотень відвідувачів.

Як повідомляє місцева журналістка Настя Абрамець, яка була присутня на концерті, в масках були лише близько 10 відсотків відвідувачів. Вона також опублікувала листування з представниками клубу, які запевняли, що все карантинні норми будуть дотримані.





