Підприємці на Житомирщині перекрили міжнародну трасу через карантин, - поліція. ФОТО

Люди ходять пішохідним переходом.

Підприємці з Овруча перекрили міжнародну трасу М-21 Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський.Про це кореспонденту УНІАН розповіла керівниця пресслужби ГУ Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі перекрито трасу Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський в місті Овруч. Близько 50 осіб бере участь в акції. Організовано рух транспорту в об’їзд", - розповіла Алла Ващенко.

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