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Підприємці на Житомирщині перекрили міжнародну трасу через карантин, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Люди ходять пішохідним переходом.

Підприємці з Овруча перекрили міжнародну трасу М-21 Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський.Про це кореспонденту УНІАН розповіла керівниця пресслужби ГУ Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі перекрито трасу Виступовичі – Житомир - Могилів-Подільський в місті Овруч. Близько 50 осіб бере участь в акції. Організовано рух транспорту в об’їзд", - розповіла Алла Ващенко.

Також дивіться: Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підприємці на Житомирщині перекрили міжнародну трасу через карантин, - поліція 01
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Топ коментарі
+11
Что эти зебилы хотят от водителей?
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14.11.2020 12:52
+10
Ребьяти! Неподалік від Житомирщини є Київщина, а там є такий об'єкт як Феофанія. Акція під її стінами буде значно дієвішою, особливо з покришками.
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14.11.2020 12:56
+7
говорят янучара тупым был Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция - Цензор.НЕТ 3213.мудрый нарит сумел побить собственный рекорд по тупизне выбора керманыча.



Половец Петков

В 2012 году Янукович заказал Квартал и Зеленского к себе домой на какой-то праздник.Он хотел,чтобы не было сценария, но ему сказали-Вова работает ТОЛЬКО по УТВЕРЖДЕННОМУ сценарию.

Вова не умеет импровизировать,он тупой.

Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция - Цензор.НЕТ 894
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14.11.2020 13:01
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Что эти зебилы хотят от водителей?
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14.11.2020 12:52 Відповісти
Они все поняли и хотят назад седовласого гетьмана, который отменит коронавирус своей булавой.
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14.11.2020 12:56 Відповісти
Как водители вернут зебилам седовласого гетьмана?
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14.11.2020 12:59 Відповісти
То есть - вопросов о том, как хетьман отменит коронавирус у тебя не возникает? Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция - Цензор.НЕТ 9723
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14.11.2020 13:03 Відповісти
Вопросы надо решать по мере их поступления. В данном случае надо решить вопрос с перекрытой дорогой.
С таким же успехом (и результатом) эти зебилы могли пойти по улице и наср@ть 50 семьям перед дверью. Или разбить в нескольких квартирах окна.
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14.11.2020 13:11 Відповісти
Поліція замість того щоб забезпечити порядок на дорогах державного значення, блокує ринки у Львові! Авакова під суд!
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14.11.2020 13:22 Відповісти
да он просто бот не обращай внимания
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14.11.2020 13:29 Відповісти
В данном случае мы не решаем вопросы, а просто обсуждаем ситуацию.
Люди выражают протест. И ты не знаешь - зебилы они или нет
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14.11.2020 13:34 Відповісти
Знаем.
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14.11.2020 13:49 Відповісти
Ты, тролль, знаешь только то, что написано в твоей методичке - а там написано, что все умные - порохоботы, а весь негатив скидывать на "зебилов". Ну то есть - это просто пропагандистский бред для людей, не умеющих думать.
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14.11.2020 13:52 Відповісти
Понятие зебил уже стало именем нарицательным и обозначает не только голосовавших за человека, который не способен быть эффективным президентом, но крайнюю степень умственной отсталости, неспособность воспринимать причинно-следственные связи, нести ответственность за свои слова и действия. Наиболее близким по значению является охлос, вата и т.п.
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14.11.2020 14:14 Відповісти
Нарицательным оно стало у узкой прослойки общества, которая абсолютно необонованно возомнила себя более умными, чем другие люди, хотя на самом деле - эта узкая прослойка не отличается никакими особенными способностями ни в чем.
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14.11.2020 14:20 Відповісти
В данном, конкретном случае, объясните причинно-следственную связь между карантином и перекрытие дороги для водителей, не имеющих никакого отношения к введению карантинных ограничений. Что собственно и было написано в моем первом сообщении, в краткой форме.
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14.11.2020 14:25 Відповісти
Сразу уточню, что я не разделяю этот протест против карантина, хотя конкретно карантин выходного дня считаю дуростью.
Но объяснить это просто - это форма протеста, при которой протестующие обращают на себя больше внимания, тк создают неудобства другим людям.
И в общем - я с вашим постом согласен, что водители ту ни при чем. Вот только упоминание "зебилы" тут так же ни к чему и является манипулятивным, тк вы не можете знать, за кого голосовали эти люди.
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14.11.2020 15:06 Відповісти
говорят янучара тупым был Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция - Цензор.НЕТ 3213.мудрый нарит сумел побить собственный рекорд по тупизне выбора керманыча.



Половец Петков

В 2012 году Янукович заказал Квартал и Зеленского к себе домой на какой-то праздник.Он хотел,чтобы не было сценария, но ему сказали-Вова работает ТОЛЬКО по УТВЕРЖДЕННОМУ сценарию.

Вова не умеет импровизировать,он тупой.

Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция - Цензор.НЕТ 894
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14.11.2020 13:01 Відповісти
Нормальні люди хочуть, щоб всі маланські гетьмани пішли геть з України.
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14.11.2020 13:06 Відповісти
у себя на кацапляндии будешь сортировать маланцев Підприємці на Житомирщині перекрили міжнародну трасу через карантин, - поліція - Цензор.НЕТ 9224.а они тебя еще в 1917 отсортировали...ну или отсортирили.
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14.11.2020 13:44 Відповісти
Ребьяти! Неподалік від Житомирщини є Київщина, а там є такий об'єкт як Феофанія. Акція під її стінами буде значно дієвішою, особливо з покришками.
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14.11.2020 12:56 Відповісти
а Я о чем ?
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14.11.2020 12:59 Відповісти
кислород клоуну в Феофании перекройте
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14.11.2020 12:58 Відповісти
йдіть шмигаля перекрийти..
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14.11.2020 13:00 Відповісти
Субботний моцион. Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция - Цензор.НЕТ 7353
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14.11.2020 13:03 Відповісти
Надо открыть почные клубы, дискотеки, стадионы, концерты бумбосов. Иначе засилие 73% идиотов не избежать! Те, кто носит маски и держит дистанцию(другого не найдено) не ходит в толпу и моют руки, выживут. Разум победит!
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14.11.2020 13:08 Відповісти
Очень вряд-ли, что 73% слушают Бумбокс, особенно во Львове.

Скорее наоборот и они за "гетьмана".
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14.11.2020 13:15 Відповісти
А что Львов дураков из других областей завозит?
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14.11.2020 13:30 Відповісти
Понятно, Вам ''гетьман'' плюнул а мацу. Єто не отменяет факта наличия 73% идиотов!
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14.11.2020 13:35 Відповісти
Виживуть ті, хто має потужний імунітет, а не тупа худоба у намордниках.
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14.11.2020 15:04 Відповісти
А Бубочка в домікє! Предприниматели на Житомирщине перекрыли международную трассу из-за карантина, - полиция - Цензор.НЕТ 2574
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14.11.2020 13:25 Відповісти
Шкода, що не в домовині...
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14.11.2020 13:59 Відповісти
Рукожоаые уроды-дегенераты!!! Кого они этим бычеством конченным наказывают, евробляху им в жопу? Пол станы дебилов...
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14.11.2020 13:39 Відповісти
 
 