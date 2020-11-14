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У жителя Дніпропетровщини знайшли наркотики і гранати. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Вдома у 26-річного жителя Синельникового поліція виявила гранати РГД-5, запал, детонатор, пластид, амфетамін та канабіс. Чоловікові загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Три гранати РГД-5, запал, електродетонатор та пластид, а також сліп-пакети з амфетаміном і згортки з канабісом та понад кілограма висушених рослин конопель вилучили поліцейські сектору кримінальної поліції Синельниківського відділу поліції.

Санкціонований судом обшук відбувся 13 листопада у будинку 26-річного місцевого жителя. Крім наркотиків та боєприпасів, в оселі підозрюваного виявили пристрої для куріння та електронні ваги. Наркотичні речовини були зважені та розфасовані з метою подальшого збуту.

За вказаним фактом чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Йому загрожує 10 років за ґратами.

Також читайте: Схованку з 16 гранатами, тротилом і майже тисячею патронів виявили на Рівненщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У жителя Дніпропетровщини знайшли наркотики і гранати 01
У жителя Дніпропетровщини знайшли наркотики і гранати 02
У жителя Дніпропетровщини знайшли наркотики і гранати 03
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Топ коментарі
+3
Скоро новостью будет - "У жителя Днепропетровщины НЕ нашли наркотики и гранаты" У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты - Цензор.НЕТ 5307
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14.11.2020 13:26
+1
У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты - Цензор.НЕТ 1355
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14.11.2020 13:47
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Чур меня, подумал что на 3 фото реклама травы уже в фирменной упаковке.
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14.11.2020 13:26 Відповісти
медицинская
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14.11.2020 13:27 Відповісти
текст на упаковке имелся ввиду если что.
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14.11.2020 13:40 Відповісти
Скоро новостью будет - "У жителя Днепропетровщины НЕ нашли наркотики и гранаты" У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты - Цензор.НЕТ 5307
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14.11.2020 13:26 Відповісти
У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты - Цензор.НЕТ 1355
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14.11.2020 13:47 Відповісти
не смешите людей показуха видимость работы вот если вы покажите мильярды гривень украденых с ковид фонда и арестуете виновных тогда вы чтото а так разложить на капоте и сфотать и я могу
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14.11.2020 13:57 Відповісти
Накуриться через бульбулятор и гранату по приколу разобрать? Долго наша полиСия будет всякую мелочь подзаборную ловить? У жителя Днепропетровщины нашли наркотики и гранаты - Цензор.НЕТ 5390
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14.11.2020 14:02 Відповісти
они на большее не способны.
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15.11.2020 08:44 Відповісти
Обыкновенный нарик с гранатами. Мы таких уже видели во времена кравчучкнизма и кучмизма десятками каждый день.
Сейчас к сожалению начался зеленизм, подобие кравчукизма и кучмизма 1991-1993-2004 годов. Дожили бла до 90-х при клоунах.
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14.11.2020 14:05 Відповісти
Больше всего удивило что бульбик такой копчёный, а этикетка Миринда не отклеилась за это время.
А на третьем фото по моему укроп. Сушеный.
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14.11.2020 14:30 Відповісти
конечно, важная работа... правда, раскрыли 5 граммов, а закрыли глаза на 100 килограммов...
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15.11.2020 00:54 Відповісти
 
 