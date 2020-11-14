УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13806 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж ДТП
4 882 15
арешт (1632) ДТП (4211) Київ (13850) суд (8046)

Смертельна ДТП у Києві: суд заарештував на два місяці водія таксі, який збив людей на зупинці, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водієві таксі, який в'їхав у зупинку громадського транспорту в Святошинському районі столиці.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, суд в повному обсязі задовольнив клопотання прокуратури і обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці водієві таксі, який вранці 13 листопада здійснив ДТП, в результаті чого загинули дві людини, передає Цензор.НЕТ.

"Дії 23-річного підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП в Києві: водій таксі, яке в'їхало в зупинку, був тверезий, порушено кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Смертельна ДТП у Києві: суд заарештував на два місяці водія таксі, який збив людей на зупинці, - прокуратура 01
Смертельна ДТП у Києві: суд заарештував на два місяці водія таксі, який збив людей на зупинці, - прокуратура 02
Смертельна ДТП у Києві: суд заарештував на два місяці водія таксі, який збив людей на зупинці, - прокуратура 03
Смертельна ДТП у Києві: суд заарештував на два місяці водія таксі, який збив людей на зупинці, - прокуратура 04

Як повідомлялося, водій служби таксі, керуючи автомобілем "Hyundai", не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна і в'їхав у зупинку громадського транспорту, на якій були люди. В результаті ДТП постраждали чотири людини. Двоє з них загинули, ще двоє мають травми різного ступеня тяжкості. Водія таксі затримали.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
А вот и видео, которые выкладывал у себя на странице в Инстаграм водитель Uber, который снес людей не остановке
показати весь коментар
14.11.2020 13:44
+5
Дурдом, як воно керує, дивно що раніше не попав.
показати весь коментар
14.11.2020 13:48
+3
Все что вы выставите в инстаграме может быть использовано против вас. Но приматы не могут не палить свою тупость в соцсетях.
показати весь коментар
14.11.2020 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурдом, як воно керує, дивно що раніше не попав.
показати весь коментар
14.11.2020 13:48 Відповісти
Звиздит он шо заснул! На видео с камеры наблюдения видно пыталось **** в своей манере дырку для нырка найти!! Он пока поперек полос шел два!! Раза правее подкручивал что бы проскочить впереди идущую машину!
показати весь коментар
14.11.2020 14:18 Відповісти
абсолютно згідний, те саме подумав коли побачив його манеру "шахматної їзди"... А стаття ні про що: суд заарештував на два місяці.., наскільки обмеженим суддею треба бути, щоб його не закрити?
показати весь коментар
14.11.2020 14:41 Відповісти
Кого уже призналось шо так и было
показати весь коментар
14.11.2020 15:27 Відповісти
Я не чув, що він дав свідчення , що заснув, це казали про нього , що нібито він заснув і що терміново якийсь закон треба прийняти через цей одинокий випадок,тепер виходить що він таки не заснув, але закон все одно приймуть, бо коли закон комусь треба, то таки найдуть привід, хоча б по "просьбам трудящихся, или во имя всеобщего блага"
показати весь коментар
14.11.2020 15:49 Відповісти
досвід керування доволі нервовий та і обличчя якесь пригнічене
показати весь коментар
14.11.2020 13:55 Відповісти
Все что вы выставите в инстаграме может быть использовано против вас. Но приматы не могут не палить свою тупость в соцсетях.
показати весь коментар
14.11.2020 13:59 Відповісти
Старых одесских таксистов на него нет....Когда одни урки там работали...завели в парашу или в рундучную и так бы вломили, шо мало не показалось....
показати весь коментар
14.11.2020 14:38 Відповісти
Юбер запретили в развитых странах, совершенно непонятно, что он у нас делает.
Набор водителей по интернету, без знания города, часто на евроблязах - полный киздец
Эти придурки водят по навигатору, не знают города.
показати весь коментар
14.11.2020 14:09 Відповісти
надо яндекс-такси? Смертельна ДТП у Києві: суд заарештував на два місяці водія таксі, який збив людей на зупинці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2167
показати весь коментар
14.11.2020 15:09 Відповісти
В Киеве хватает служб такси, куда берут только со знанием города и стажем от 10 лет за рулём
Как этот сопляк, вообще, мог устроится на работу?
показати весь коментар
14.11.2020 15:22 Відповісти
он видосик показал как умеет катацца, и его тут же взяли
показати весь коментар
14.11.2020 15:42 Відповісти
Оно просто недоумок...
показати весь коментар
14.11.2020 14:14 Відповісти
Кастрировать,что бы не воспроизводил себе подобных!
показати весь коментар
14.11.2020 15:42 Відповісти
 
 