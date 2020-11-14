Смертельна ДТП у Києві: суд заарештував на два місяці водія таксі, який збив людей на зупинці, - прокуратура. ФОТО

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водієві таксі, який в'їхав у зупинку громадського транспорту в Святошинському районі столиці.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, суд в повному обсязі задовольнив клопотання прокуратури і обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці водієві таксі, який вранці 13 листопада здійснив ДТП, в результаті чого загинули дві людини, передає Цензор.НЕТ.

"Дії 23-річного підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, водій служби таксі, керуючи автомобілем "Hyundai", не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна і в'їхав у зупинку громадського транспорту, на якій були люди. В результаті ДТП постраждали чотири людини. Двоє з них загинули, ще двоє мають травми різного ступеня тяжкості. Водія таксі затримали.