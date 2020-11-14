Підприємці в Рівному пікетують мерію на знак протесту проти карантину вихідного дня: "Не просимо допомоги - вимагаємо не заважати". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
У Рівному підприємці, яких стосуються обмеження карантину вихідного дня, вийшли на протест.
Зібрались на акцію підприємці, яким, згідно з рішенням уряду про "карантин вихідного дня", по суботах і неділях впродовж листопада працювати заборонили або ж, як закладам харчування, дозволили працювати, лише видаючи клієнту їжу з собою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне .
Представники кількох рівненських ТРЦ, наприклад, 12 листопада публічно звернулись до мера з проханням визнати рішення уряду таким, що принесе більше шкоди, ніж користі. У зверненні, яке оприлюднив керівник ТРЦ "Злата плаза" Олександр Оверчук, зазначають, що низка інших міст уже так вчинила.
"Сьогодні ТРЦ – це зразок дотримання всіх карантинних правил незалежно від дня тижня та пори року! Не просимо допомоги – вимагаємо не заважати!!!" – написав пан Оверчук.
Учасники акції пройшлися маршем до міськвиконкому. Вони хочуть, щоб до них вийшов або мер, або секретар, оскільки вважають, що місцева влада може і повинна це вирішити - дозволити їм торгувати, як це зробили в інших містах.
Підприємці підписують звернення до міського голови з вимогою захистити їх Конституційне право на працю. Таке саме звернення вони відправлять і до обласної ради.
"Ефективність введених обмежень не доведена, а втрати підприємців від закриття торгових точок на вихідні ставлять нас на межу закриття. Тому ми вимагаємо від місцевої влади не допустити дискримінаційних обмежень і захистити наше конституційне право на працю. Вимагаємо забезпечити нам можливість працювати у вихідні дні і не перешкоджати в цьому", - йдеться в зверненні.
До учасників вийшов заступник керівника поліції Рівного Іван Теліга та повідомив, що правоохоронці, починаючи відучора, 13 листопада, з 22-ї години, моніторять заклади громадського харчування. Чотири з них працювали цієї ночі, які саме – не назвав.
Будь ласка, зачекайте...
https://novosti-n.org/news/-Karantyn-vihodnogo-dnya-v-Nykolaeve-kak-rabotaet-CZentralnij-rinok-FOTOREPORTAZH-204335
В Николаеве один маленький АТБ?
Срочно надо Александра Белого...:
Генрик Ибсен
Когда в Италии наступил порядок? Муссолини вам для примера...
Конституція України - Стаття 44: "Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів."
Начнутся суды над теми кто морочил населению головы и угробил вдребадан экономику.
Я тут бессилен. Америке предстоит очень тяжёлый год.
Один простой вопрос КАК остановить рост заболеваемости?
Только вот кого послать ? МВД и СБУ коррумпированы.
Шановні, 1/3 присутніх на збіговисько неправильно носять маски та не дотримуються соц.дистанції!!!
Через 5-8 днів вони або самі захворіють, або принесуть заразу у свої сім'ї з відповідними наслідками (не дай Бог).