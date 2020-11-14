Підприємці в Рівному пікетують мерію на знак протесту проти карантину вихідного дня: "Не просимо допомоги - вимагаємо не заважати". ФОТОрепортаж

У Рівному підприємці, яких стосуються обмеження карантину вихідного дня, вийшли на протест.

Зібрались на акцію підприємці, яким, згідно з рішенням уряду про "карантин вихідного дня", по суботах і неділях впродовж листопада працювати заборонили або ж, як закладам харчування, дозволили працювати, лише видаючи клієнту їжу з собою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне .

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Представники кількох рівненських ТРЦ, наприклад, 12 листопада публічно звернулись до мера з проханням визнати рішення уряду таким, що принесе більше шкоди, ніж користі. У зверненні, яке оприлюднив керівник ТРЦ "Злата плаза" Олександр Оверчук, зазначають, що низка інших міст уже так вчинила.

"Сьогодні ТРЦ – це зразок дотримання всіх карантинних правил незалежно від дня тижня та пори року! Не просимо допомоги – вимагаємо не заважати!!!" – написав пан Оверчук.

Учасники акції пройшлися маршем до міськвиконкому. Вони хочуть, щоб до них вийшов або мер, або секретар, оскільки вважають, що місцева влада може і повинна це вирішити - дозволити їм торгувати, як це зробили в інших містах.

Підприємці підписують звернення до міського голови з вимогою захистити їх Конституційне право на працю. Таке саме звернення вони відправлять і до обласної ради.

"Ефективність введених обмежень не доведена, а втрати підприємців від закриття торгових точок на вихідні ставлять нас на межу закриття. Тому ми вимагаємо від місцевої влади не допустити дискримінаційних обмежень і захистити наше конституційне право на працю. Вимагаємо забезпечити нам можливість працювати у вихідні дні і не перешкоджати в цьому", - йдеться в зверненні.

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До учасників вийшов заступник керівника поліції Рівного Іван Теліга та повідомив, що правоохоронці, починаючи відучора, 13 листопада, з 22-ї години, моніторять заклади громадського харчування. Чотири з них працювали цієї ночі, які саме – не назвав.











