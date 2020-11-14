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Підприємці в Рівному пікетують мерію на знак протесту проти карантину вихідного дня: "Не просимо допомоги - вимагаємо не заважати". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У Рівному підприємці, яких стосуються обмеження карантину вихідного дня, вийшли на протест.

Зібрались на акцію підприємці, яким, згідно з рішенням уряду про "карантин вихідного дня", по суботах і неділях впродовж листопада працювати заборонили або ж, як закладам харчування, дозволили працювати, лише видаючи клієнту їжу з собою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне .

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Представники кількох рівненських ТРЦ, наприклад, 12 листопада публічно звернулись до мера з проханням визнати рішення уряду таким, що принесе більше шкоди, ніж користі. У зверненні, яке оприлюднив керівник ТРЦ "Злата плаза" Олександр Оверчук, зазначають, що низка інших міст уже так вчинила.

"Сьогодні ТРЦ – це зразок дотримання всіх карантинних правил незалежно від дня тижня та пори року! Не просимо допомоги – вимагаємо не заважати!!!" – написав пан Оверчук.

Учасники акції пройшлися маршем до міськвиконкому. Вони хочуть, щоб до них вийшов або мер, або секретар, оскільки вважають, що місцева влада може і повинна це вирішити - дозволити їм торгувати, як це зробили в інших містах.

Підприємці підписують звернення до міського голови з вимогою захистити їх Конституційне право на працю. Таке саме звернення вони відправлять і до обласної ради.

"Ефективність введених обмежень не доведена, а втрати підприємців від закриття торгових точок на вихідні ставлять нас на межу закриття. Тому ми вимагаємо від місцевої влади не допустити дискримінаційних обмежень і захистити наше конституційне право на працю. Вимагаємо забезпечити нам можливість працювати у вихідні дні і не перешкоджати в цьому", - йдеться в зверненні.

Також читайте: Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До учасників вийшов заступник керівника поліції Рівного Іван Теліга та повідомив, що правоохоронці, починаючи відучора, 13 листопада, з 22-ї години, моніторять заклади громадського харчування. Чотири з них працювали цієї ночі, які саме – не назвав.

Підприємці в Рівному пікетують мерію на знак протесту проти карантину вихідного дня: Не просимо допомоги - вимагаємо не заважати 01
Підприємці в Рівному пікетують мерію на знак протесту проти карантину вихідного дня: Не просимо допомоги - вимагаємо не заважати 02
Підприємці в Рівному пікетують мерію на знак протесту проти карантину вихідного дня: Не просимо допомоги - вимагаємо не заважати 03
Підприємці в Рівному пікетують мерію на знак протесту проти карантину вихідного дня: Не просимо допомоги - вимагаємо не заважати 04
Підприємці в Рівному пікетують мерію на знак протесту проти карантину вихідного дня: Не просимо допомоги - вимагаємо не заважати 05
Підприємці в Рівному пікетують мерію на знак протесту проти карантину вихідного дня: Не просимо допомоги - вимагаємо не заважати 06
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Топ коментарі
+8
Власть - падлы, скоро вас вешать уже люди будут. В АТБ люди по головам ходят , куча народу, а рынки закрыли. Твари.
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14.11.2020 14:05
+6
"Пандемия" закончится немедленно со сносом зелёного режима.
Начнутся суды над теми кто морочил населению головы и угробил вдребадан экономику.
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14.11.2020 14:23
+6
Предприниматели в Ровно пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: "Не просим помощи - требуем не мешать" - Цензор.НЕТ 9942
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14.11.2020 14:31
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Власть - падлы, скоро вас вешать уже люди будут. В АТБ люди по головам ходят , куча народу, а рынки закрыли. Твари.
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14.11.2020 14:05 Відповісти
закрытый Ц рынок,Николаев сегодня
https://novosti-n.org/news/-Karantyn-vihodnogo-dnya-v-Nykolaeve-kak-rabotaet-CZentralnij-rinok-FOTOREPORTAZH-204335
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14.11.2020 15:34 Відповісти
Только был в АТБ, все как всегда. Днепр.
В Николаеве один маленький АТБ?
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14.11.2020 17:05 Відповісти
Покрвшечку хоть одну подпалите- и сразу вас серьезнее будут воспринимать
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14.11.2020 14:07 Відповісти
Покрвшечку хоть одну подпалите- и сразу вас серьезнее будут воспринимать

Срочно надо Александра Белого...:
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14.11.2020 15:04 Відповісти
Психиатров вам надо и давно. Пол страны дебилов - *******.в...
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14.11.2020 17:06 Відповісти
Где его теперь взять...
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16.11.2020 22:59 Відповісти
Слава ЗЕкоМанді! Предприниматели в Ровно пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: "Не просим помощи - требуем не мешать" - Цензор.НЕТ 3300
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14.11.2020 14:07 Відповісти
Нехай зелена сарана запроваджує повний локдаун і таким чином підпише собі вирок. Не було б щастя так нещастя допомогло.
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14.11.2020 14:07 Відповісти
Нельзя проводить две дисциплины: одну для рабочих, а другую - для вельмож. Дисциплина должна быть одна.
Генрик Ибсен
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14.11.2020 14:10 Відповісти
А бывает такой карантин шоб Епицентр закрыли а рынки нет?
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14.11.2020 14:12 Відповісти
А бывает такой карантин шоб Епицентр закрыли а рынки нет?

Когда в Италии наступил порядок? Муссолини вам для примера...
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14.11.2020 15:09 Відповісти
Конституція України - Стаття 43: "Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується."

Конституція України - Стаття 44: "Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів."
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14.11.2020 14:15 Відповісти
нам хлеба не надо ,работу давай
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14.11.2020 14:16 Відповісти
Предприниматели в Ровно пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: "Не просим помощи - требуем не мешать" - Цензор.НЕТ 2443
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14.11.2020 14:19 Відповісти
Я вже неодноразово писав,переважна більшість таких підприємців голосувала за зелених слуг.Нехай отримують по повній.
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14.11.2020 14:23 Відповісти
Предприниматели в Ровно пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: "Не просим помощи - требуем не мешать" - Цензор.НЕТ 9942
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14.11.2020 14:31 Відповісти
лучше уже было
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14.11.2020 14:32 Відповісти
"Пандемия" закончится немедленно со сносом зелёного режима.
Начнутся суды над теми кто морочил населению головы и угробил вдребадан экономику.
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14.11.2020 14:23 Відповісти
А ты че голоса не перечитываешь? Трампа обижают, а ты тут тусишь😁
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14.11.2020 14:38 Відповісти
Байден - это американский Зеленский.
Я тут бессилен. Америке предстоит очень тяжёлый год.
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14.11.2020 14:41 Відповісти
Ну тогда Трамп это американский Лукашенко...и тут весь мир бессилен😁
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14.11.2020 14:47 Відповісти
У вас странные представления о реальности... но, видимо, каждый должен сам набить свои шишки...
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14.11.2020 14:49 Відповісти
Байден підтримав Україну люмінієвими ложками, а Трамп - Джавелінами. Невже в українців память як у рибок? Що зробив Трамп для України в тому числі
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15.11.2020 05:02 Відповісти
уже посчитали ,получилось больше у Байдена
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14.11.2020 14:46 Відповісти
чем было
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14.11.2020 14:50 Відповісти
Biden takes Georgia to solidify victory
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14.11.2020 14:48 Відповісти
Предприниматели в Ровно пикетируют мэрию в знак протеста против карантина выходного дня: "Не просим помощи - требуем не мешать" - Цензор.НЕТ 2651
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14.11.2020 14:25 Відповісти
У нас столько много спецов в медицине и экономике...
Один простой вопрос КАК остановить рост заболеваемости?
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14.11.2020 14:35 Відповісти
Для начала послать следователей чтобы те разобрались: откуда берутся чудовищные цифры "заболевших" и "умерших", и кто надувает эту статистику.
Только вот кого послать ? МВД и СБУ коррумпированы.
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14.11.2020 14:39 Відповісти
каких следователей , зеленных ?
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14.11.2020 14:43 Відповісти
Других нет, потому бесполезно, да.
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14.11.2020 14:50 Відповісти
А в Штатах,Германии кого куда посылать?
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14.11.2020 14:50 Відповісти
Toже некого пока. Вся брехня - продукт "института Джона Хопкинса", которую никто никогда не проверял на достоверность.
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14.11.2020 14:53 Відповісти
Не,ну може и брехня но я тебе такую личную историю поведаю.Мама живёт в селе.Был сосед,жил замкнуто,часто приезжала из Одессы внучка,любительница ночных клубов. В начале октября увезли деда в Одессу в платную клинику.Через две недели схоронили. Маму сестра на похороны не пустила. На настоящий момент две старушки соседки уже переселились к соседу, а ещё одна с братом в районной больнице на ИВЛ...Не...може это и не вирус а их потравили агенты мировой врачебной мафии, не знаю...Да старики....но я больше чем уверен,если бы та мокрощелка сидела в Одессе и не пряталась от родительских разгонов за пофигизм у деда в селе то старики бы ещё пожили...Вот такая вот история....
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14.11.2020 15:12 Відповісти
Вирусные простуды часто дают осложения в виде пневмонии.
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14.11.2020 15:22 Відповісти
Я не вирусолог,не знаю...но не умирали так старики пачками,понимаешь, с одинаковыми симптомами присущими короне потеря нюха,температура кашель,труп....И температура не сбивается...И это не из интернета...матушка с товарами по телефону до последнего общалась....
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14.11.2020 15:43 Відповісти
запретить чихать
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14.11.2020 14:44 Відповісти
То есть хозяин ТРЦ оверчук изначально уверен что люди пойдут и понесут деньги на его "точку" при карантине. Ведь он так переживает за собственный карман. Прямо последний х.. без соли доедает. Хорошего же он мнения о возможных посетителях своего сарая со шмотками и развлекухой. Хотя в принципе он недалёк от истины. Скот есть скот.
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14.11.2020 14:45 Відповісти
Украина начинает идти вразнос. Это удел всех нмщих стран в условиях пандемии. Скоро ачнутся самосуды и поджоги супермаркетов и домов чиновников. Но они пока не знают об этом. Это называется эффект толпы. Не буди лихо пока спит тихо.
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14.11.2020 14:54 Відповісти
возможно но скорее всего сначала будут страдать обычные люди от мародёров и краж
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14.11.2020 15:09 Відповісти
Шановний Цензор. Перестаньте обзивати українські міста. Не Ровно, а Рівне.
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14.11.2020 14:55 Відповісти
Украина начинает идти вразнос. Это удел всех нмщих стран в условиях пандемии. Скоро ачнутся самосуды и поджоги супермаркетов и домов чиновников. Но они пока не знают об этом. Это называется эффект толпы. Не буди лихо пока спит тихо.
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14.11.2020 14:56 Відповісти
Делал зум на фотках - сколько носит маску правильно?
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14.11.2020 15:03 Відповісти
Як на мене,то ті підприємці,які так хочуть робити,нехай роблять.Тільки пере цим нехай напишуть зобов*язання,що вони згодні на те,щоб їх не лікували в державних лікарнях,коли вони на SARS-CoV-2 захворіють. А нарід,який так бажає в розгар пандемії скупитись,знаючи про наш плачевний стан в медицині,вже не переробити. Тут в силу вступає природний відбір.
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14.11.2020 15:11 Відповісти
Третина!!!
Шановні, 1/3 присутніх на збіговисько неправильно носять маски та не дотримуються соц.дистанції!!!
Через 5-8 днів вони або самі захворіють, або принесуть заразу у свої сім'ї з відповідними наслідками (не дай Бог).
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15.11.2020 07:35 Відповісти
Рівне змаскалене місто, це не Тернопіль, не Львів і не франик - все буде так як скаже київ.
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15.11.2020 15:05 Відповісти
 
 