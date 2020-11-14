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пияцтво (580) Рівне (389) патрульна поліція (1400)

П'яний водій у Рівному вдав, що спить, щоб уникнути поліції. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Курйози Події

Чоловік на автомобілі в'їхав у столик у продуктового магазину. Коли до нього підійшли патрульні, водій влігся на двох передніх сидіннях і зробив вигляд, що спить.

Про це повідомляє патрульна поліція Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 4-ї ночі, екіпаж патрульних на вулиці В’ячеслава Чорновола помітив транспортний засіб Hyundai, водій якого не впорався з керуванням та здійснив наїзд на стіл біля продуктового магазину.

Інспектори вирішили перевірити, чи з водієм все гаразд. Коли вони підійшли до автомобіля, то помітили, як керманич перемістився у салоні та почав удавати, що спить.

За деякий час водій таки відчинив двері салону автомобіля, і патрульні відчули різкий запах алкоголю, а біля керманича лежала майже порожня пляшка ігристого вина.

Під час спілкування з 41-річним водієм поліцейські помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на визначення стану сп’яніння у встановленому Законом порядку чоловік категорично відмовився.

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На керманича патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом особою у стані сп'яніння, по відмові) та винесли постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (Керування без відповідних документів).

Пяний водій у Рівному вдав, що спить, щоб уникнути поліції 01
Пяний водій у Рівному вдав, що спить, щоб уникнути поліції 02
Пяний водій у Рівному вдав, що спить, щоб уникнути поліції 03
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Топ коментарі
+19
Вбивця за кермом.
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14.11.2020 14:14
+7
нізащо не вгадаю, за кого голосував цей майстер хитрощів
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14.11.2020 14:30
+6
мудрое решение проблемы.
а прикинулся бы шлангом под передними колесами - еще и пострадавшим бы был.
учиться еще и учиться....
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14.11.2020 14:17
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Вбивця за кермом.
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14.11.2020 14:14 Відповісти
Инцидент произошел около 4 утра. Патрульные увидели, как автомобиль наехал на столик у продуктового магазина, что не так?
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14.11.2020 14:51 Відповісти
как наезжает не видели ?
значит будет оправдан ...
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14.11.2020 15:32 Відповісти
треба було крадієм магнітоли прикинутися П'яний водій у Рівному вдав, що спить, щоб уникнути поліції - Цензор.НЕТ 603
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14.11.2020 16:11 Відповісти
Пьяный водитель в Ривном попытался прикинуться спящим, чтобы полиция ушла - Цензор.НЕТ 809
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14.11.2020 14:16 Відповісти
мудрое решение проблемы.
а прикинулся бы шлангом под передними колесами - еще и пострадавшим бы был.
учиться еще и учиться....
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14.11.2020 14:17 Відповісти
Еще лучше лег бы на лавку ударенную авто и возмущаться.
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14.11.2020 14:21 Відповісти
напомнило )))
https://youtu.be/2H-XCm4U00M

Пьяный водитель в Ривном попытался прикинуться спящим, чтобы полиция ушла - Цензор.НЕТ 9688
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14.11.2020 14:18 Відповісти
******** опосумів після "Льодовикового періоду-2"))
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14.11.2020 15:14 Відповісти
Всё бы получилось, если бы полицицейские тоже были пьяные.
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14.11.2020 14:28 Відповісти
нізащо не вгадаю, за кого голосував цей майстер хитрощів
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14.11.2020 14:30 Відповісти
тогда получается он не спящим, а шлангом прикидывался.
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14.11.2020 15:52 Відповісти
Але патрульні вловили запах перегару і не повелись.
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14.11.2020 14:31 Відповісти
идийот
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14.11.2020 14:51 Відповісти
"Я вообще не е*у, что тут творится... (Ик!) я сам только подошёл..." 😬
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14.11.2020 15:04 Відповісти
надо было лечь на заднем, типа - спу здесь со вчера
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14.11.2020 15:09 Відповісти
Алкаши, запам'ятайте! Перед жінками та поліцією краще прикидатися мертвим.
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14.11.2020 15:19 Відповісти
І взагалі у будь-якій незрозумілій ситуації прикидайся мертвим! 😂🤣
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14.11.2020 15:40 Відповісти
Св. Петр- печеночник его хранил и оберегал
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14.11.2020 15:57 Відповісти
Такое впечатление что в Ривном трезвыми за руль не садятся. Чаще всего пишут как впояймали синяка, то огттуда
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14.11.2020 17:15 Відповісти
вас там били? Чи кацапом обізвали, що така травма на ціле життя, щоб брехати?
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14.11.2020 22:19 Відповісти
Ну типа лунатик....
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14.11.2020 17:57 Відповісти
Спить чи ні , можна перевірити шокером . Заодно проснеться 😁👍
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14.11.2020 20:01 Відповісти
Будити сплячого - неконституційно!
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14.11.2020 21:36 Відповісти
хероическая легатура, рискуя жизнью, пробудила человека...
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15.11.2020 00:53 Відповісти
 
 