П'яний водій у Рівному вдав, що спить, щоб уникнути поліції. ФОТО

Чоловік на автомобілі в'їхав у столик у продуктового магазину. Коли до нього підійшли патрульні, водій влігся на двох передніх сидіннях і зробив вигляд, що спить.

Про це повідомляє патрульна поліція Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 4-ї ночі, екіпаж патрульних на вулиці В’ячеслава Чорновола помітив транспортний засіб Hyundai, водій якого не впорався з керуванням та здійснив наїзд на стіл біля продуктового магазину.

Інспектори вирішили перевірити, чи з водієм все гаразд. Коли вони підійшли до автомобіля, то помітили, як керманич перемістився у салоні та почав удавати, що спить.

За деякий час водій таки відчинив двері салону автомобіля, і патрульні відчули різкий запах алкоголю, а біля керманича лежала майже порожня пляшка ігристого вина.

Під час спілкування з 41-річним водієм поліцейські помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на визначення стану сп’яніння у встановленому Законом порядку чоловік категорично відмовився.

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На керманича патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом особою у стані сп'яніння, по відмові) та винесли постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (Керування без відповідних документів).





