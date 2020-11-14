Столичні співробітники рибоохорони займалися браконьєрством на Чернігівщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Держінспектор рибоохорони та сторож одного з її об'єктів на службовому авто вирушили на незаконне полювання в Чернігівській області. У них виявили тушу бобра, лосине м'ясо і 80 голів риби, і тепер можуть посадити на 5 років.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Для вивезення своєї браконьєрської здобичі з місць полювання до Чернігова спільники використовували службову автівку марки "УАЗ". При огляді місця події слідчо-оперативна група чернігівської поліції виявила та вилучила з салону автомобіля тушу свіжозабитої тварини, зовні схожої на бобра, та десять поліетиленових пакетів із м’ясом, ймовірно, лосиним. ..Також у посадовця рибоохорони та його спільника вилучено понад 80 голів риби, теж добутої у браконьєрський спосіб", - сказано в повідомленні.
Поліцейські відкрили провадження за ст. 248 (незаконне полювання). Максимальне покарання за нею - до п'яти років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
с..ука не рыжий, а белый - то ли поседела белка то ли перекрасилась.
совсем же другои придурок!
обнаружили....тушу свежезабитого животного, внешне похожего на бобра и десять полиэтиленовых пакетов с мясом, вероятно, лосиным. …
Жаль, не нашли их колымагу с их тушами в реке.
К слову, флаг то у вас макаронников, а ник под Скандинавию. Вы не из Рязани?
Тамбовский волк вам брателло.
Синий цвет на флаге более похож на зелёный. Старенький я уже, глаза изредка подводят. Ну не макаронников так лягушатников, как говорит один фигляр , - какая разница?
Я вам руки не подам, брезгую.
Расея она не везде, она ВПЕРДЕ. Что в переводе с китайского означает,- в попе у плешивого павиана.
Чем иметь такого брата - лучше быть сиротой.
"Русский" - братик наш радной...
Нах.я "родня" такая?!...
Буду, лучше, сиротой...".
классика...
Та ніфіга не буде..
Відволікання уваги ..
А в час між "потрібними людьми" у " повний ріст" на водоймах орудують браконьєри, за бабло для т.з. рибоохорони".