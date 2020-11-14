Столичні співробітники рибоохорони займалися браконьєрством на Чернігівщині. ФОТО

Держінспектор рибоохорони та сторож одного з її об'єктів на службовому авто вирушили на незаконне полювання в Чернігівській області. У них виявили тушу бобра, лосине м'ясо і 80 голів риби, і тепер можуть посадити на 5 років.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Для вивезення своєї браконьєрської здобичі з місць полювання до Чернігова спільники використовували службову автівку марки "УАЗ". При огляді місця події слідчо-оперативна група чернігівської поліції виявила та вилучила з салону автомобіля тушу свіжозабитої тварини, зовні схожої на бобра, та десять поліетиленових пакетів із м’ясом, ймовірно, лосиним. ..Також у посадовця рибоохорони та його спільника вилучено понад 80 голів риби, теж добутої у браконьєрський спосіб", - сказано в повідомленні.

Поліцейські відкрили провадження за ст. 248 (незаконне полювання). Максимальне покарання за нею - до п'яти років позбавлення волі.

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