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браконьєрство (105) Нацполіція (13937) Чернігівщина (1313)

Столичні співробітники рибоохорони займалися браконьєрством на Чернігівщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Держінспектор рибоохорони та сторож одного з її об'єктів на службовому авто вирушили на незаконне полювання в Чернігівській області. У них виявили тушу бобра, лосине м'ясо і 80 голів риби, і тепер можуть посадити на 5 років.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Для вивезення своєї браконьєрської здобичі з місць полювання до Чернігова спільники використовували службову автівку марки "УАЗ". При огляді місця події слідчо-оперативна група чернігівської поліції виявила та вилучила з салону автомобіля тушу свіжозабитої тварини, зовні схожої на бобра, та десять поліетиленових пакетів із м’ясом, ймовірно, лосиним. ..Також у посадовця рибоохорони та його спільника вилучено понад 80 голів риби, теж добутої у браконьєрський спосіб", - сказано в повідомленні.

Поліцейські відкрили провадження за ст. 248 (незаконне полювання). Максимальне покарання за нею - до п'яти років позбавлення волі.

Також читайте: Браконьєрів, які виловили понад 700 кг риби, затримано на Херсонщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Столичні співробітники рибоохорони займалися браконьєрством на Чернігівщині 01
Столичні співробітники рибоохорони займалися браконьєрством на Чернігівщині 02
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Топ коментарі
+23
Лет 50 занимаюсь рыбалкой. Как отдыхом. С палаточкой, костром, ухой, шашлычками и т.д. И все 50 лет и я и всё рыбаки из моего окружения знают, что главный и самый злостный браконьер это инспектор рыбнадзора. Что тут нового нам открыли?
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14.11.2020 14:56
+14
Вообще-то в рыбохрану ради этого и идут работать)))
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14.11.2020 14:50
+10
Падлы.
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14.11.2020 14:41
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Падлы.
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14.11.2020 14:41 Відповісти
Борменталь, дайте ему селёдки в Феофании
Столичні співробітники рибоохорони займалися браконьєрством на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 8920
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14.11.2020 15:58 Відповісти
Фсем медаль имени "честного ЗЕ!"
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14.11.2020 14:42 Відповісти
Взагалі-то по головам рахують худобу, а не рибу.
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14.11.2020 14:43 Відповісти
ну тоди 80 хвостив...
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14.11.2020 14:49 Відповісти
Толя, рибу теж... Штрафують в залежності від виду риби і її кількості... Ти просто "не в курсі"... Там ціла "такса" розписана, затверджена, віддрукована і розвішена коло кожного об"єкту рибінспекції...
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14.11.2020 14:58 Відповісти
А люди підказують, що рахунок іде на хвости.
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14.11.2020 16:11 Відповісти
В статті - посилання на "офіційщину", тобто на протокол. А на "хвости" міряють "неофіційно", за кухлем пива...
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14.11.2020 18:12 Відповісти
Гаразд. Як казав "найвеличніший" - яка різниця, всерівно "штрафануть" і в хвіст і в гриву, ще і домашня "мозгопилка" добряче пропиляє.
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14.11.2020 19:23 Відповісти
Саме головне - останнє... Як мені сказав товариш, єгер, якщо доведуть в суді факт браконьєрства, то тисяч на 240-250 вони "пополювали"...
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14.11.2020 19:29 Відповісти
Так мій знайомий років 5-ть назад піймав у сіточку карпика і сам "піймався" на 510 грн.. прийшлось добряче покрутитися, щоб дружина не дізналась.
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14.11.2020 20:32 Відповісти
очень кушать хоэцца ))))
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14.11.2020 14:43 Відповісти
ряхи их забыли показать
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14.11.2020 14:50 Відповісти
простите не в тему - ружий появился на екране...
с..ука не рыжий, а белый - то ли поседела белка то ли перекрасилась.
совсем же другои придурок!
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14.11.2020 14:45 Відповісти
СССР жив Столичные сотрудники рыбоохраны занимались браконьерством на Черниговщине - Цензор.НЕТ 3096 И 90-е тоже...короче еду на затоку, а гирло лиман-море полностью перекрыто сетью...на катере надпись "Рибінспекція"
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14.11.2020 14:46 Відповісти
Неожиданно, но предсказуемо.
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14.11.2020 14:48 Відповісти
Вообще-то в рыбохрану ради этого и идут работать)))
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14.11.2020 14:50 Відповісти
А чем ещё рыбохране заниматься? Всё по фен шую.
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14.11.2020 14:52 Відповісти
там жеж не только рыбка...
обнаружили....тушу свежезабитого животного, внешне похожего на бобра и десять полиэтиленовых пакетов с мясом, вероятно, лосиным.
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14.11.2020 14:54 Відповісти
могут посадить? Но не посадят?
Жаль, не нашли их колымагу с их тушами в реке.
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14.11.2020 14:55 Відповісти
Кто что охраняет то то и имеет! За очередью следишь без очереди берешь!Вот ежели б у них было пару бочек левого спирта или ящиков сигарет во! Это была бы новость, а так...
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14.11.2020 14:55 Відповісти
Лет 50 занимаюсь рыбалкой. Как отдыхом. С палаточкой, костром, ухой, шашлычками и т.д. И все 50 лет и я и всё рыбаки из моего окружения знают, что главный и самый злостный браконьер это инспектор рыбнадзора. Что тут нового нам открыли?
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14.11.2020 14:56 Відповісти
Вы сами то поняли, что тут навояли?
К слову, флаг то у вас макаронников, а ник под Скандинавию. Вы не из Рязани?
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14.11.2020 17:09 Відповісти
Мне конечно лестно, что вы приглашаете меня к себе в гости, но вы знаете, я откажусь. По причине моей крайней брезгливости. Мало того, что вы направляете меня по адресу своего проживания, так он ещё, этот адрес и в Параше. Столичні співробітники рибоохорони займалися браконьєрством на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 8503
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14.11.2020 17:41 Відповісти
Начну от обратного, с хвоста.
Тамбовский волк вам брателло.
Синий цвет на флаге более похож на зелёный. Старенький я уже, глаза изредка подводят. Ну не макаронников так лягушатников, как говорит один фигляр , - какая разница?
Я вам руки не подам, брезгую.
Расея она не везде, она ВПЕРДЕ. Что в переводе с китайского означает,- в попе у плешивого павиана.
Чем иметь такого брата - лучше быть сиротой.
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14.11.2020 20:21 Відповісти
"Нам Рассия - "мать радная",
"Русский" - братик наш радной...
Нах.я "родня" такая?!...
Буду, лучше, сиротой...".
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15.11.2020 07:59 Відповісти
от під@ри!
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14.11.2020 14:57 Відповісти
Ой як риби захотiлосяяя з картоплею та цибулькой . Трохи пiзнiше схожу/куплю трошки Столичные сотрудники рыбоохраны занимались браконьерством на Черниговщине - Цензор.НЕТ 5782
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14.11.2020 14:59 Відповісти
хто шо охраняет тот то и имеет. (c)

классика...
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14.11.2020 15:00 Відповісти
Нюю і шо??
Та ніфіга не буде..
Відволікання уваги ..
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14.11.2020 15:04 Відповісти
знаючи нашу продажну сіддівську мафію, рибінспекори, з рибної мафії, отримають покарання максимум 1700 грн (плюс мінус 100 грн.).
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14.11.2020 15:10 Відповісти
Ніякого "покарання" вони не отримують. Тому, що саме вони під т.з. "заборону" і запускають на водойми "рибачити" і суддів з К, і прокурВорів, і депутатів і генералів всіх мастей. Природньо - зі свитами (в-основному з бл.дями та ін. "потрібними" людьми). І мають для цього спец. змайстровані домики, сауни, причали з лодками і різні снасті - все для повного задоволення столичних і обласних гостей.
А в час між "потрібними людьми" у " повний ріст" на водоймах орудують браконьєри, за бабло для т.з. рибоохорони".
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14.11.2020 15:45 Відповісти
Как лицензии во время запрета на рыбловлю брали-так берут.Законные выныщувачи.
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14.11.2020 15:28 Відповісти
караси были без масок и нарушали карантин выходного дня вольно плавая в общественном(озере) Столичні співробітники рибоохорони займалися браконьєрством на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 1842вот рыбополиция их и поймала кое какие лоси там тоже попались ну бобры и т.д
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14.11.2020 16:09 Відповісти
ну и новость...((( просто отпад.....Так было всегда и везде после 1991 года...-Все потому что НЕТ у нас китайских СУДОВ и Судей ..)))
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14.11.2020 16:41 Відповісти
Понять и простить...
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14.11.2020 17:56 Відповісти
так рыбохрана самые первые браконьеры.. г. Глухов Сумская область. Сугоняко Ярослав и Рева Александр самые страшные браконьеры. Еще эти две твари крышуют остальных которые выбивают всю рыбу и разносят по ментовке и прокурорам.
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14.11.2020 18:01 Відповісти
Пусти козла на город
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14.11.2020 18:53 Відповісти
Покарання усіх галузевих працівників має бути вдвічі більше, аніж у пересічних злочинців. Якщо звичайному злодюзі-брконьєру має бути штраф 10 тисяч, то такому "охоронцю" - 20 ! Якщо типовому злодію мають присудити 5 років, то усім інспекторам "псевдоохоронцям" - 10! За сам злочин і за порушення обов'язків! Тоді і зміниться ситуація! Не йтимуть на такі посади заради вигоди.
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15.11.2020 09:55 Відповісти
 
 