46-річна співробітниця поліції померла від коронавірусу в Івано-Франківську. ФОТО

Підполковник поліції Зоряна Горчак боролася із вірусом три тижні, але померла від ускладнень.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Їй було лише 46 років, без мами залишилися 12-річний і 26-річний сини, а без дружини - чоловік. У Зоряни було багато планів, вона завжди вміла підтримати колег добрим словом і доречною порадою. Мудра, досвідчена і усміхнена. Саме такою ми її запам'ятаємо", - сказано в повідомленні.

Зоряна Горчак розпочала службу в органах внутрішніх справ у 2004 році, будучи курсанткою. Останнім часом обіймала посаду старшого інспектора з особливих доручень відділу режиму та технічного захисту інформації ГУНП в області.

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"Вона боролася з коронавірусною інфекцією упродовж трьох тижнів. На жаль, від ускладнень її серце зупинилося в реанімаційному відділенні медзакладу", - додали в поліції.