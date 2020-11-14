УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9230 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події Коронавірус і карантин
4 403 33
карантин (16095) Одеса (4029) протест (2250) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Підприємці ринку "Київський" перекривали вул. Академіка Глушка. Вони вимагали, щоб їм дозволили працювати попри запроваджений урядом карантин вихідного дня.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

За словами протестувальників, приблизно о 14:30 до них підійшли невідомі люди, які не сказали, яку організацію представляють, і почали вимагати сплатити штраф у розмірі 17 тис. гривень. Після цього підприємці закрили свої контейнери і вийшли на акцію протесту.

Вони ходили туди-сюди пішохідним переходом біля ринку, перешкоджаючи руху автомобілів. На дорозі через це утворився великий затор.

Акція тривала приблизно пів години. Після цього підприємці розійшлися.

Читайте також: Поліція заблокувала роботу львівських ринків

Фото видання "Думська"

Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня 01
Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня 02
Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня 03
Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня 04
Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня 05
Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня 06
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Всемирно известный Илон Маск решил провести эксперимент. В один день сдал 4 теста в одной лаборатории, у одной медсестры, с одинаковыми тестами и результат - 2 позитивных и 2 негативных результата. Вот вся правда про ЛОЖНОТЕСТЫ. Илон Маск сказал, что это просто оболванивание человечества в мировом масштабе. И наш сатана Степанов каждый день сатанит, стращает, угрожает, истерит, закрыл плановую медицину, люди не могут с почечной или печеночной коликой лечь в стационар, мучаются дома от страшных болей. Недавно не приняли роженицу без тестов в роддом и она родила на ступеньках роддома. Вот степановская украинская медицина и ложь. Геть, рогатых зеленых уродов из власти !!! Украинцам такая медицина не нужна, они Ковид поставили превыше всего, хотя люди умирают более всего от онкозаболеваний, от сердечно - сосудистых, от ДТП, но по этому никто ничего не говорит, словно этого и нет. Ужас.
показати весь коментар
14.11.2020 17:53
+7
Налаштували проти себе автомобілістів, нічого цим перекриттям не досягли і розійшлися...дебіли, б...я!!!
показати весь коментар
14.11.2020 17:36
+5
Нехай всі хоч повиздихають,а торгаші все одно хочуть торгувати своїми шмотками. До останнього покупця. Тільки от покупцям скоро буде скоро абсолютно не до їх шмоток...
показати весь коментар
14.11.2020 18:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто тут писал, что в Одессе рынки работают?
показати весь коментар
14.11.2020 17:32 Відповісти
Цей ринок працював до 14-30.
А чому питаєте?
показати весь коментар
14.11.2020 17:37 Відповісти
Всемирно известный Илон Маск решил провести эксперимент. В один день сдал 4 теста в одной лаборатории, у одной медсестры, с одинаковыми тестами и результат - 2 позитивных и 2 негативных результата. Вот вся правда про ЛОЖНОТЕСТЫ. Илон Маск сказал, что это просто оболванивание человечества в мировом масштабе. И наш сатана Степанов каждый день сатанит, стращает, угрожает, истерит, закрыл плановую медицину, люди не могут с почечной или печеночной коликой лечь в стационар, мучаются дома от страшных болей. Недавно не приняли роженицу без тестов в роддом и она родила на ступеньках роддома. Вот степановская украинская медицина и ложь. Геть, рогатых зеленых уродов из власти !!! Украинцам такая медицина не нужна, они Ковид поставили превыше всего, хотя люди умирают более всего от онкозаболеваний, от сердечно - сосудистых, от ДТП, но по этому никто ничего не говорит, словно этого и нет. Ужас.
показати весь коментар
14.11.2020 17:53 Відповісти
А можно посилання на першоджерело?
показати весь коментар
14.11.2020 18:31 Відповісти
А вот не надо тут вот это...где ваши доказательства, что это враньё ? Ей соседка сказала , а дальше цепочку сами придумайте...
показати весь коментар
14.11.2020 18:53 Відповісти
Налаштували проти себе автомобілістів, нічого цим перекриттям не досягли і розійшлися...дебіли, б...я!!!
показати весь коментар
14.11.2020 17:36 Відповісти
Нужно перекрывать дорогу в феофанию...что овса для осла подвезти не могли..
показати весь коментар
14.11.2020 17:39 Відповісти
Нам плохо, с нас требуют штраф, а давайте перекроем дорогу чтоб и другим было плохо.
показати весь коментар
14.11.2020 17:44 Відповісти
Пусть закрывают все.кроме аптек а так нет справедливости налоги платят что продуктовые что строительные.нет.пусть государство компенсирует
показати весь коментар
14.11.2020 17:51 Відповісти
Да несправедливо, но при чем здесь водители на дороге, хотите привлечь внимание так идете к руководству города.
показати весь коментар
14.11.2020 17:58 Відповісти
А руководство города против карантина выходного дня...его ввело зеленое стадо из Киева...
показати весь коментар
14.11.2020 18:03 Відповісти
А если из-за сокращения сбыта продукции предприятие переходит на сокращенную неделю или вообще выгоняет в бесплатные отпуска то государство также должно компенсировать работникам?
показати весь коментар
14.11.2020 18:04 Відповісти
Если это произошло в связи с карантином которое обьявило государство то да..
показати весь коментар
14.11.2020 18:06 Відповісти
Уже вижу очередь за компенсациями:
артисты
рестораторы
продавцы рынков.

Продолжай.
показати весь коментар
14.11.2020 18:14 Відповісти
Не переживай...судебные иски будут...и выплаты компенсаций тоже будут..
показати весь коментар
14.11.2020 18:15 Відповісти
И ковидный фонд должен был бы использоваться и на это в том числе....но его тупо закатали в асфальт..
показати весь коментар
14.11.2020 18:07 Відповісти
Здесь с тобой согласен.
показати весь коментар
14.11.2020 18:15 Відповісти
Тупо було б роздати компенсації- а дороги це добре.
показати весь коментар
14.11.2020 18:33 Відповісти
Я тут такую новость увидел: "Медведчук і Кузьмін вимагають від САП розслідувати масштабні розкрадання коштів з COVID-фонду". Так ты из них?
показати весь коментар
14.11.2020 18:45 Відповісти
Пусть оформляются безработными - им государство скомпенсирует
показати весь коментар
14.11.2020 18:08 Відповісти
А когда выбирали рояльного яйцеклада чем думали?
показати весь коментар
14.11.2020 17:51 Відповісти
На сколько шанс заразится на вещевом рынке выше чем на продуктовом?
Что нам на это скажет идиот степашин???
показати весь коментар
14.11.2020 17:54 Відповісти
Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 9652
показати весь коментар
14.11.2020 18:00 Відповісти
Выборы президента 2019
Одесская обл за наркомана - 87,2%
А почему не хи-хикаем?
показати весь коментар
14.11.2020 18:08 Відповісти
Предприниматель на рынке...это ФОП на 1-й группе....выручка до 1000000 грн. в год...или же 2700 грн в день..
То бишь государство должно компенсировать предпринимателям сумму за два потерянных дня 5400 грн.
Плюс к этому должна быть уменьшена сумма единого налога и сумма есв...
показати весь коментар
14.11.2020 18:11 Відповісти
Нехай всі хоч повиздихають,а торгаші все одно хочуть торгувати своїми шмотками. До останнього покупця. Тільки от покупцям скоро буде скоро абсолютно не до їх шмоток...
показати весь коментар
14.11.2020 18:20 Відповісти
Ковид19 перекройте.. Дебилы..
показати весь коментар
14.11.2020 18:28 Відповісти
Та це был просто флешмоб - собрались, мал-мала потусили и разошлись по хатам
показати весь коментар
14.11.2020 18:40 Відповісти
По перше всю ту братію на екскурсію в *інфекційне * ! Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 5323
показати весь коментар
14.11.2020 18:47 Відповісти
Коли мер громадянин країни окупанта жди бунту. Одеський адвокат Вадим Оксюта опублікував офіційну відповідь МВС Російської Федерації на свій запит про наявність російського громадянства у мера Одеси Геннадія Труханова https://www.depo.ua/ukr/politics/rosiya-pidtverdila-shcho-mer-odesi-trukhanov-e-ii-gromadyaninom-dokument-202011141244776
показати весь коментар
14.11.2020 19:35 Відповісти
Мабуть влада бажає, щоб народ перестав сплачувати податки?
показати весь коментар
14.11.2020 20:09 Відповісти
На тих ринках і так 1-2 покупця на 50 продавців...Який там жопу карантин.То добре коли робота в інтернеті,можна і не виходити з дому.Та не у всіх так,а родини треба кормити.Не задумувалися,що ні одному померлому від ковіда чудодійна маска не допомогла,ні галімий дезінфектор або рукавички...
показати весь коментар
15.11.2020 18:28 Відповісти
 
 