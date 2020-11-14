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Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Підприємці ринку "Київський" перекривали вул. Академіка Глушка. Вони вимагали, щоб їм дозволили працювати попри запроваджений урядом карантин вихідного дня.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
За словами протестувальників, приблизно о 14:30 до них підійшли невідомі люди, які не сказали, яку організацію представляють, і почали вимагати сплатити штраф у розмірі 17 тис. гривень. Після цього підприємці закрили свої контейнери і вийшли на акцію протесту.
Вони ходили туди-сюди пішохідним переходом біля ринку, перешкоджаючи руху автомобілів. На дорозі через це утворився великий затор.
Акція тривала приблизно пів години. Після цього підприємці розійшлися.
Фото видання "Думська"
Топ коментарі
+8 Лариса fb3d953c
показати весь коментар14.11.2020 17:53
+7 Евгеньевич Євгенович
показати весь коментар14.11.2020 17:36
+5 Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар14.11.2020 18:20
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Что нам на это скажет идиот степашин???
Одесская обл за наркомана - 87,2%
А почему не хи-хикаем?
То бишь государство должно компенсировать предпринимателям сумму за два потерянных дня 5400 грн.
Плюс к этому должна быть уменьшена сумма единого налога и сумма есв...