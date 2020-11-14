"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг. ДОКУМЕНТ

Депутатам фракції "Слуга народу" розіслали документи, де розписано відповіді на заяви колишнього радника офісу Володимира Зеленського Ігоря Уманського про розкрадання мільярдів гривень на будівництві доріг.

Документ надали Бабелю джерела у фракції, передає Цензор.НЕТ.

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Зокрема, на закиди Уманського пропонується відповідати звинуваченням у некомпетентності, оскільки "фаховий економіст", який двічі був міністром фінансів, "має знати, як фінансується "Укравтодор".

Зазначається, що колишній міністр і співробітник ОП неправильно вказав бюджет "Укравтодору" на 2020 рік і плутає джерела його фінансування.

Також "слугам народу" радять говорити, що теза про "дорожній картель" неодноразово спростовувалася, і всі торги проводяться відкрито, тож їх можна легко контролювати, а теза про зайві 35 млрд виводиться виключно з "маніпуляції" Уманського.

Нагадаємо, ексміністр фінансів Зеленського Ігор Уманський заявив, що гроші з фонду боротьби з COVID-19, виділені на будівництво доріг, привласнили шість компаній, які постійно виграють тендери в програмі "Великого будівництва".