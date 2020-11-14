"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Депутатам фракції "Слуга народу" розіслали документи, де розписано відповіді на заяви колишнього радника офісу Володимира Зеленського Ігоря Уманського про розкрадання мільярдів гривень на будівництві доріг.
Документ надали Бабелю джерела у фракції, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, на закиди Уманського пропонується відповідати звинуваченням у некомпетентності, оскільки "фаховий економіст", який двічі був міністром фінансів, "має знати, як фінансується "Укравтодор".
Зазначається, що колишній міністр і співробітник ОП неправильно вказав бюджет "Укравтодору" на 2020 рік і плутає джерела його фінансування.
Також "слугам народу" радять говорити, що теза про "дорожній картель" неодноразово спростовувалася, і всі торги проводяться відкрито, тож їх можна легко контролювати, а теза про зайві 35 млрд виводиться виключно з "маніпуляції" Уманського.
Нагадаємо, ексміністр фінансів Зеленського Ігор Уманський заявив, що гроші з фонду боротьби з COVID-19, виділені на будівництво доріг, привласнили шість компаній, які постійно виграють тендери в програмі "Великого будівництва".
Будь ласка, зачекайте...
Готовий приймати і спереду і ззаду..... (ну це за класиком)
на..... совсем
2020 год. Стоимость аналогичного капремонта 1 километра трассы - 20-25 миллионов.
Все это в Прозорро.
Зачем все эти слова?
А разница - и есть украденный миллиард евро.
...
Тобто зеля частково вкрав, частково будував дороги на кошти, які відбила команда Порошенка
він мав давно заткнути ротяки путінцям, але боїться, бо теж з ними пов'язаний.
Все эти арифметики,шо откуда финансируется то такэ..А вот вы мне скажите, суббподряды с маркой хорошей были или все же не? И если были то скоко генподрчдчики таки поимели за то шо они ген?
Батько Олени Зеленської пролобіював використання шлаку у "Великому будівництві"
Які компанії криворізьких "слуг" заробляють на "Великому будівництві"
Які ще докази потрібні того, що не мертвечуки розкрили цю аферу?
Кака было- кака єсть..
В своем видеообращении к украинцам, опубликованном на его странице в Facebook, глава государства сказал, что страну может объединить новый лозунг - быть здоровым.