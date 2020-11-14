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темники (11) Укравтодор (489) Уманський (64) Слуга народу (2545)

"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Депутатам фракції "Слуга народу" розіслали документи, де розписано відповіді на заяви колишнього радника офісу Володимира Зеленського Ігоря Уманського про розкрадання мільярдів гривень на будівництві доріг.

Документ надали Бабелю джерела у фракції, передає Цензор.НЕТ.

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Зокрема, на закиди Уманського пропонується відповідати звинуваченням у некомпетентності, оскільки "фаховий економіст", який двічі був міністром фінансів, "має знати, як фінансується "Укравтодор".

Зазначається, що колишній міністр і співробітник ОП неправильно вказав бюджет "Укравтодору" на 2020 рік і плутає джерела його фінансування.

Також "слугам народу" радять говорити, що теза про "дорожній картель" неодноразово спростовувалася, і всі торги проводяться відкрито, тож їх можна легко контролювати, а теза про зайві 35 млрд виводиться виключно з "маніпуляції" Уманського.

Нагадаємо, ексміністр фінансів Зеленського Ігор Уманський заявив, що гроші з фонду боротьби з COVID-19, виділені на будівництво доріг, привласнили шість компаній, які постійно виграють тендери в програмі "Великого будівництва".
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Топ коментарі
+66
Зеленский - вор. Вот и весь темник.
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14.11.2020 19:59
+55
"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 6585
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14.11.2020 20:18
+49
"Слугам народа" разослали темники с позицией относительно заявлений Уманского о присвоении средств на строительстве дорог - Цензор.НЕТ 8575
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14.11.2020 19:57
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"Слугам народа" разослали темники с позицией относительно заявлений Уманского о присвоении средств на строительстве дорог - Цензор.НЕТ 8575
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14.11.2020 19:57 Відповісти
а можно источник где берете эти мультики, уж больно занимательные они...
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14.11.2020 20:39 Відповісти
https://fill.com.ua/video/
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14.11.2020 20:52 Відповісти
Киньте в відкриту вкладку (инет) скопіюйте назву Сайту з (адресної строки), та вставте у відкриту вкладку, ось вам і сам Сайт буде де..
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14.11.2020 21:08 Відповісти
Да все равно уже не поможет!,
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14.11.2020 19:59 Відповісти
Заменитель щебенки ШЛАК как отход горнорудных комбинатов Криворожья не проходил технического тестирования на замену щебенки,НО был использован на строительстве дорог (см Куди зникають гроші COVID-фонду!: Батько Олени Зеленської пролобіював використання шлаку у "Великому будівництві")
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14.11.2020 20:46 Відповісти
ТЕСТЬ НЕ СВАТ й навіть не Свинарчук!
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14.11.2020 20:48 Відповісти
Зеленский - вор. Вот и весь темник.
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14.11.2020 19:59 Відповісти
"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 1213
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14.11.2020 20:14 Відповісти
Мародеры во время чумы и войны.
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14.11.2020 20:00 Відповісти
"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 6585
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14.11.2020 20:18 Відповісти
Бумеранг.
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14.11.2020 20:23 Відповісти
18c49ed2 - "МАРОДЁР"
Готовий приймати і спереду і ззаду..... (ну це за класиком)
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14.11.2020 20:30 Відповісти
Барыга
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14.11.2020 20:48 Відповісти
у тебя же порох 2 года назад был мародер?)))) не много ли в твоей голове мародеров?
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14.11.2020 22:14 Відповісти
Совсем кукухой двинулось, ущербное? Принимай меньше и не такое забористое, а то сгоришь на..... совсем
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14.11.2020 22:29 Відповісти
я тебе ущербное , прыщавое чмо констатирую факт))) а вот в твоей дефективности виноваты твои пьяные родители занмающиеся сексом без презерватива, а в последствии родилось ты недоношенное)))
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14.11.2020 22:36 Відповісти
Плющит, ущербное. Проспись. Не в пивнушке с корешами желчью блюешь. Нарвешься.
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14.11.2020 22:43 Відповісти
Представляю как Зеленского со товарищами возят в клетке по хорошим дорогам на кладбище ,что бы увидел сколько он лююдей в гроб загнал!!
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14.11.2020 20:00 Відповісти
І що, авторитет "чюслу" такий великий, що вони зможуть виправити інформаційний фон? 😁 Половина з них цього темникс не прочитає з першого разу, а відсотків 90 по то не зрозуміють, по що йдеться. І зрештою ситуацію з мародерством зеленої команди на вірусі і війні не закриє ніякий темник.
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14.11.2020 20:03 Відповісти
цунцванг он такой... "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 4408шо ни делай -все надо было раньше делать
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14.11.2020 20:12 Відповісти
Цугцва́нг
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14.11.2020 21:29 Відповісти
та да...пальцы непослушные "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 7122
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14.11.2020 21:46 Відповісти
Або навпаки - не робити. 😁
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14.11.2020 22:47 Відповісти
Люди не сильно от свиней отличаются, тоже верещать начинают как от корыта отгоняют
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14.11.2020 20:03 Відповісти
30%зелебобиков коррупцию ваш , «янелох» уже победил ? МВФ требует аудита от вашей своры барыг🐽у бездонного корыта
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14.11.2020 20:04 Відповісти
Мабуть МВФ забув що Гола баротька послав його вжопу.
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14.11.2020 20:14 Відповісти
2018 год. Стоимость капитального ремонта 1 километра трассы 10 миллионов.
2020 год. Стоимость аналогичного капремонта 1 километра трассы - 20-25 миллионов.
Все это в Прозорро.
Зачем все эти слова?
А разница - и есть украденный миллиард евро.
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14.11.2020 20:05 Відповісти
Там, по ходу, уже не один миллиард...
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14.11.2020 20:53 Відповісти
Кароче, ЗЕ не барига і не мародер.
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14.11.2020 20:12 Відповісти
Та піпєц просто яка няшка.
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14.11.2020 20:13 Відповісти
Он, среди барыг и мародёров, самый нищий... ...от артиста из народа, до Народного артиста!
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14.11.2020 20:14 Відповісти
На дороги присвоили народные средства... -- а хто присвоит дороги? -- вот в чём вопрос...
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14.11.2020 20:12 Відповісти
"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 8265

...
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14.11.2020 20:12 Відповісти
"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 3926 "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 3926 "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 3926
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14.11.2020 20:16 Відповісти
Все верно, надо рассылать "темники", а-то "эрудиты" типа тИЩЕНКО такого наляпают своим дурным языком, что великого зе! придется долечивать в больничке другого профиля.
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14.11.2020 20:15 Відповісти
бо ще наляпають не на один судовий вирок "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 431
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14.11.2020 20:17 Відповісти
35 млрд кошти які надійшли від перемоги в Стокгольмському арбітражі.
Тобто зеля частково вкрав, частково будував дороги на кошти, які відбила команда Порошенка "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 6456
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14.11.2020 20:16 Відповісти
Прежде, чем называть это "темником" (любой человек не может знать все) автору "новости" есть смысл познакомиться с этой новостью на ZIKe Медведчука. Все сразу становится ясно, откуда этот вой. Очень не хочется верить, что на Цензоре появились любители этого пи.....ра.
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14.11.2020 20:16 Відповісти
ці поци просто вирішили хайпонути на зеленій невдасі.
він мав давно заткнути ротяки путінцям, але боїться, бо теж з ними пов'язаний.
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14.11.2020 20:18 Відповісти
Тоді питання - чому це падло не сиділо у тюрязі до 2019? Чи я не правий?
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14.11.2020 20:21 Відповісти
ринат кузьмін до 2019 никався в московії. А нардепами його й медведчука зробили при зеленському
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14.11.2020 20:26 Відповісти
Я вижу вы в этой теме человек продвинутый,помощь нужна!
Все эти арифметики,шо откуда финансируется то такэ..А вот вы мне скажите, суббподряды с маркой хорошей были или все же не? И если были то скоко генподрчдчики таки поимели за то шо они ген?
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14.11.2020 20:29 Відповісти
Повода не давал. Вы в курсе, что в демократической стране нельзя сажать просто потому, что очень хочется. Иначе, из Украины получится раша.
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14.11.2020 20:33 Відповісти
Сьогодні, здається, 14-те число? Те саме 14-те, яким датоване оте "депутатське звернення"... А Уманський свій прст написав десь о 23-тій вчора, 13-го. Більше того, розслідування Watchdogs вийшло вчора на екрані "Прямого" о 18:00; а о 18:53, вчора, та о 18:59, також вчора на сайті "Прямого" вже з'явились інфи:
Батько Олени Зеленської пролобіював використання шлаку у "Великому будівництві"
Які компанії криворізьких "слуг" заробляють на "Великому будівництві"
Які ще докази потрібні того, що не мертвечуки розкрили цю аферу?
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14.11.2020 21:13 Відповісти
Как документ назовёшь таким СМИ и останешься.Достаются только кости с президентского стола.
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14.11.2020 20:19 Відповісти
Хе-хе... тут один такий на Цензорі вчора висів))))
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14.11.2020 20:19 Відповісти
То шо вы там панимаете.Вон великий велюрный экономист Коля Котлета вам всё доступно обьяснит,только запишитесь на прием предварительно,ибо он сейчас сильно занят.Тендеры в "Велюре" проводит. "Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 9137
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14.11.2020 20:23 Відповісти
Нічаво нє памєнялось..
Кака было- кака єсть..
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14.11.2020 20:26 Відповісти
кака балєєт.
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14.11.2020 20:28 Відповісти
Кака не может болеть, она только воняет пока не засохнет.
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14.11.2020 20:49 Відповісти
Эти сраные зеленомордые клоуны уже реально достали...
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14.11.2020 20:28 Відповісти
Порошенко все воровал, и мудрий нарит оторвал баригу от корыта, но денег в бюджете стало ещё меньше...вопрос - кто же теперь ворует???
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14.11.2020 20:30 Відповісти
Какими нужно быть идиотами, чтобы в методичке делать упор на некомпетентности Уманского. Не нужно даже перечислять его должности, достаточно, что в Зе-команде он был едва ли не единственным профи
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14.11.2020 20:44 Відповісти
Шли бы вы, громадяны -- на... ...хм... ...Беню свергать -- он не болеет -- его можно.
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14.11.2020 20:43 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пример нацгвардейца Виталия Маркива ему подсказал новую национальную идею.
В своем видеообращении к украинцам, опубликованном на его странице в Facebook, глава государства сказал, что страну может объединить новый лозунг - быть здоровым.
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14.11.2020 20:53 Відповісти
Вся "борьба" с коррупций у зелёной власти свелась к тому, как лучше отбрехаться.
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14.11.2020 20:56 Відповісти
Оцей Джемми з "Ось тобі зелена математика: У 2020 році виділено 113 млрд гривень на будівництво та ремонт 6500 км автошляхів в країні. 17,4 млн/км." в 14.11.2020 16:08 та в 14.11.2020 16:06 - часом, не той самий депутат-урод?
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14.11.2020 21:01 Відповісти
Люди умирают от коронавируса так и не получив помощи от страны, потому что банда Зеленского разворовала деньги, это не должно сойти с рук, они должны все сесть пожизненно!
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14.11.2020 21:52 Відповісти
Взагалі не розумію, як з ковідного фонду можна витрачати не на медичні цілі. Навіть, якщо б витрати були чесними, все одно, це аморально. Чому це не бентежить прихильників зеленського, для мене загадка? Чому і досі його рейтинг непохитний? Дивна нація українці.
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14.11.2020 22:19 Відповісти
суки
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14.11.2020 23:21 Відповісти
"Слугам народу" розіслали темники з позицією щодо заяв Уманського про привласнення коштів на будівництві доріг - Цензор.НЕТ 8966
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14.11.2020 23:49 Відповісти
После этого должны исчезнуть последние сомнения в том, что Зеленский "в доле".
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15.11.2020 02:52 Відповісти
ці всі каляки маляки можна одним реченням помножити на нуль . Якого *уя суттево зросла ціна будівництва ?
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15.11.2020 07:49 Відповісти
А разве бензино-соляро-электроэнергия не подскочили в цене?
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15.11.2020 15:16 Відповісти
 
 