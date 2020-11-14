Меморіальну дошку загиблому під час виходу з Іловайського котла комвзводу батальйону "Кривбас" Андрію Лихогруду встановили в Дніпрі. ФОТОрепортаж

На фасаді будівлі загальноосвітньої школи №17 у Дніпрі встановили меморіальну дошку командиру взводу 40-го батальйону територіальної оборони "Кривбас" Андрію Лихогруду, який загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла.

Про це йдеться в матеріалі місцевого видання "34 канал", повідомляє Цензор.НЕТ.

"14 листопада на фасаді школи №17 на вулиці Клочка встановили меморіальну дошку на честь загиблого бійця батальйону "Кривбас" - випускника цієї школи. Друзі, товариші по службі, вчителі та учні школи прийшли вшанувати пам'ять героя. Всі присутні вшанували пам'ять загиблого бійця хвилиною мовчання", - зазначається в повідомленні.

Андрій Григорович Лихогруд народився 27 липня 1971 року. Служив старшим лейтенантом, командиром взводу 40-го батальйону територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29 серпня 2014 року в районі села Новокатеринівка Старобешівського району Донецької області під час виходу з Іловайського котла "зеленим коридором". 2 вересня 2014 року тіло загиблого військовослужбовця разом із тілами 87 інших загиблих бійців привезли в запорізький морг, де його впізнали побратими і родичі. Поховали Андрія Лихогруда в смт Ювілейне Дніпропетровської області.

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