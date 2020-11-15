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Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Водії легкових автомобілів Mercedes Benz ML і ВАЗ загинули в ДТП біля райцентру Дрогобич.

Про це повідомляє департамент із питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"14 листопада близько 21:20 год. у с. Рихтичі Дрогобицького району, відбулось зіткнення між автомобілем "Mercedes Benz ML" під керуванням мешканця с. Рихтич Дрогобицького району, 1967 року народження, та автомобілем марки "ВАЗ-2106" під керуванням мешканця м. Дрогобич, 1986 року народження. Внаслідок зіткнення водії загинули на місці події.

Обставини події встановлюються".

Також дивіться: Таксист Ломакін, що збив людей на зупинці в Києві, розплакався у суді: "Два життя. Все. Більше нічого не можу сказати. Я себе за це цькую". ВIДЕО

Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії 01
Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії 02

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Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії 03
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Топ коментарі
+27
В случае водителя мерседеса нужно было пристегнуться, в случае водителя ваз что пристегивайся, что нет, все равно.
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15.11.2020 10:57
+7
нужно срочно вводить карантин выходного дня на дорогах!!!
машины закрыть в гаражах и автостоянках с 00:01 субботы и до 23:59 воскресенья!!!
Ожидаемый результат:
1. снижение смертности от ДТП
2. снижение смертности от Ковид (перевозить вирус не будут)
3. снижение нагрузки на дороги- не будут портиться
....

а почему бы и нет?
с ковидом же так борятся...?!
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15.11.2020 11:03
+6
Воділа мерса не пристебнутий був.
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15.11.2020 10:51
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Такі новини тут- чітка ознака вихідного дня.
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15.11.2020 10:44 Відповісти
Вот к чему приводит несоблюдение карантина выходного дна.
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15.11.2020 10:44 Відповісти
Боженька уровнял идиотов.... RIP
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15.11.2020 10:50 Відповісти
"лучше 15-летний автомобиль из европы чем совковое ведро" © автоевролохи
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15.11.2020 10:51 Відповісти
В случае водителя мерседеса нужно было пристегнуться, в случае водителя ваз что пристегивайся, что нет, все равно.
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15.11.2020 10:57 Відповісти
Говорят если в вазе пристегнуться, то тело лучше сохранится.
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15.11.2020 11:08 Відповісти
ты дебил. у меня дядька погиб в шестерке именно потому что был пристегнут. остальные трое пассажиров выжили. а ему ремень в момент дтп по груди ударил (если помнишь в жигах нет натяжителей). сердце встало
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15.11.2020 11:18 Відповісти
нет. в жиге вместо подушки безопасности - рулевая колонка протыкает водителя что бы не мучался
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15.11.2020 13:52 Відповісти
Сохранится только участок под ремнем.
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15.11.2020 11:35 Відповісти
пеожє
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16.11.2020 22:13 Відповісти
Судя по фото то таки да. Особенно если пристёгиваться.
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15.11.2020 11:00 Відповісти
для умников.
вот фото. а теперь расскажи как стреляют подушки если водитель не пристегнут
Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії - Цензор.НЕТ 454
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15.11.2020 11:17 Відповісти
Легко, сейчас в автомагазинах разных модных заглушек много... Кто их вообще разрешает выпускать и продавать
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15.11.2020 11:28 Відповісти
Вставил обманку видимо.
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15.11.2020 11:30 Відповісти
в мерине. мужик 53 года. обманку. ну ну...
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15.11.2020 11:31 Відповісти
А почему нет?
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15.11.2020 16:04 Відповісти
Может водила на мерсе умер за рулем, и потому и столкнулись, ну а в жигуле не выжил, потому что это жигуль
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15.11.2020 11:34 Відповісти
Після аварії водій позашляховика встиг вийти з автомобіля і впав. За попередньою інформацією, у нього стався серцевий напад.
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15.11.2020 11:36 Відповісти
Стрелок усьо равно скаже-напише ,що ті ,хто купляє іномарки все одно лохи.Увага питання! Яка марка авто у самого "Стрелка"?
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15.11.2020 13:23 Відповісти
лохи не те кто иномарки покупает а те кто пытается без растаможки и техосмотра консервные банки из ЕС притянуть
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15.11.2020 13:32 Відповісти
1) В твоєму розумінні розмитнена автівка відразу стає значно безпечнішою?
2) Техогляд зараз не проходять всі авто: що розмитнені, що ні
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15.11.2020 13:55 Відповісти
Список необходимых документов
Заявление установленного образца. Бланк выдается в сервисном центре МВД.
Паспорт и ИНН.
Документы, подтверждающие право собственности на ТС.
Документы, подтверждающие стоимость ТС. Для подержаных авто - это договор купли-продажи. Если ТС приобретается в салоне, его стоимость фиксируется в счете. Если техника завезена из-за границы, стоимость указана в декларации и сертификате соответствия УкрСЕПРО.
Данные осмотра автомобиля экспертом сервисного центра.
При первой регистрации - сертификат о соответствии конструкции ТС установленным нормам.Квитанции об оплате услуг и налогов.
Для регистрации ТС, ввезенного из другой страны, владелец должен подготовить и подать дополнительный пакет документов, включающий:договор купли-продажи;акт приема-передачи;таможенную декларацию;сертификат соответствия УкрСЕПРО.
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15.11.2020 14:02 Відповісти
это не техосмотр конечно но и откровенный хлам на учет не поставишь
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15.11.2020 14:03 Відповісти
К чему ты это запостил? У тебя хоть лисапед то есть? Сразу же видно, что на учёт ты ничего не ставил...
Не путай экспертизу с техосмотром
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15.11.2020 14:11 Відповісти
мда. а про сертификат соответствия УкрСЕПРО ты пропустил?
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15.11.2020 14:13 Відповісти
Сертификат соответствия автомобиля в системе УкрСЕПРО - это документ, подтверждающий соответствие автомобиля установленным в Украине техническим требованиям и нормам. Получение сертификата соответствия контролируется Государственной таможенной службой (при ввозе транспортных средств в Украину), Государственной автомобильной инспекцией (при первой регистрации транспортных средств в Украине), а также другими профильными государственными органами.
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15.11.2020 14:14 Відповісти
Опять мимо.
Это всего лишь сертификат соответствия украинскому ГОСТу.
Возраст или состояние автомобиля не имеют никакого значения. Данный товар (или модель авто как его частный случай) просто должен соответствовать ГОСТу, иначе он не может быть реализован на территории Украины.
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15.11.2020 14:42 Відповісти
Да он просто продавец полосатых палочек и в этих вопросах ни ГУГУ . Только и умеет женщинам хамить
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15.11.2020 14:21 Відповісти
Може якесь триколісне "Малятко"?
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15.11.2020 13:51 Відповісти
мицубиси кольт, ясное дело Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії - Цензор.НЕТ 3783
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15.11.2020 17:27 Відповісти
А не треба було жигуля зі стріляними airbag ами брати, рашенлохам
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15.11.2020 11:07 Відповісти
еще один умник. фото выше

просто надо первоисточники новости искать - там обычно больше фото и подробностей
https://www.03244.com.ua/news/2939570/smertelna-dtp-bila-drogobica
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15.11.2020 11:20 Відповісти
І шо ? Де подушки безпеки , які спрацювали,у жигулів ?
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15.11.2020 13:25 Відповісти
ЧИТАЙ ГОРЕ- ФОРУМЧАНИН
«ЕП ( сми) пішла іншим шляхом: зателефонувала у кілька дилерських центрів Києва і поцікавилася, чи є у них автомобілі Lada і де їх збирають.
Представник компанії "АвтоХіт" розповів, що компанія продає автомобілі Lada, які збирають у Запоріжжі. Статистики щодо кількості проданих авто він не надав, зазначивши, що такі машини добре продаються. Зараз на сайті компанії презентована лише одна модель - Lada Largus 2020 року випуску.
Менеджер компанії "Автоцентр на Теремках" зазначив, що в автосалоні є чотири моделі Lada: Vesta, X-Ray, Granta і Largus. Усі вони зібрані на ЗАЗ у 2020 році, розповів консультант.
На сайті автодилера "БліцАвто" презентовано сім моделей російських автомобілів. Менеджер компанії підтверджує, що автомобілі зібрані на ЗАЗ.»
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15.11.2020 12:46 Відповісти
«У нас тільки автомобілі 2020 року. Збирають їх у Запоріжжі. Там, можна сказати, прикручують колеса. Ми продали вже близько 50 таких автомобілів", - зазначив він.
Речник корпорації "Укравто", до складу якої входить ЗАЗ, Дмитро Скляренко, відповідаючи на запитання ЕП про те, чи з початку 2020 року на ЗАЗ виготовлялися автомобілі Lada, зазначив, що протягом цього періоду "вівся аудит виробничих потужностей".
За його словами, усі виготовлені під час аудиту автомобілі були передані в дилерську мережу.
На питання, що мається на увазі під "аудитом", Скляренко відповів, що йдеться про "перевірку можливості і якості виробництва".
При цьому ще на початку березня запорізьке видання 061.ua з посиланням на прессекретаря корпорації "Укравто" повідомляло, що в рамках аудиту першу партію автомобілів поставили в дилерську мережу.
Цей аудит триває досі, а автомобілі, що збираються на ЗАЗ, надходять до дилерів.
"Наскільки мені відомо, процес аудиту ще не завершено", - сказав Скляренко, відповідаючи на запитання ЕП про те, чи збираються російські автомобілі на ЗАЗ.
ЕП також уточнила у речника, що мається на увазі під локалізованим збиранням. Він підтвердив, що йдеться про SKD-збирання - крупновузлове збирання.
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15.11.2020 12:52 Відповісти
Моделі Lada на сайті автодилера "БліцАвто"

Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії - Цензор.НЕТ 708
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15.11.2020 12:54 Відповісти
А шо такое КРУПНОУЗЛОВАЯ СБОРКА специально Для Стрелка объясню - ЭТО УХОД ОТ РАСТАМОЖКИ ,
Кто тут хаял ( за гроши российских автопроизводителей) вовсю евробляхи из ЕС ? Кто тут вопил про деньги для пенсионеров и слезу пускал ?

ШО, РАСЧИСТИЛИ РЫНОК ДЛЯ РУЦКИХ АВТО ???? И налоги Васадзе за растаможку не платит и ДЕНЬГИ АГРЕССОРУ НА СНАРЯДЫ ЗАРАБАТЫВАЕТ
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15.11.2020 13:00 Відповісти
идиотина тупая.
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15.11.2020 13:30 Відповісти
Ты очень четко себя описал 😀😀😀
Кстати о нелюбимой тобой Словакии - на 5 млн граждан в Словакии 5 суперсовременных автозаводов - выпускают Порше, Ауди 7-8, Ягуар , Туарег
Самое большое количество авто в мире на душу населения в год - 160 штук .
А я работаю в таких современных программах ШО ТЕБЕ И НЕ СНИЛОСЬ
А из-за тебя украинцы будут ездить на гавняных РУЦКИХ авто и платить в бюджет раши
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15.11.2020 13:38 Відповісти
засунь в жопу свою словакию
если ты не в курсе то все заводы на твоей новой родине были открыты только потому что в то время сошлось две вещи - бывший завод шкода и дешевая рабочая сила. вот и все. если бы в польше выпускали не только трабанды то открыли бы в польше. чо ты хвалишься чушка? чем? какое ты отношение к успехам словакии имеешь? никакого. ты обычный глист - паразит.
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15.11.2020 13:42 Відповісти
А ты уже засунул себе словацкие трубочки ?😀😀😀
В Словакии находятся автогиганты современного автомобилестроения
Группа JAGUAR LAND ROVER NITRA (SLOVAKIA)
Группа КИА
Группа PSA ( Пежо)
Группа ФОЛЬКСВАГЕН

А ты - типичное кацапское хамло . И подозреваю , что я ещё и зарплату тебе плачу из своих налогов НА ТВОЮ КАЦАПСКУЮ ПРОПАГАНДУ , петух общипанный ( тебя и в холодец не кинешь- все испортишь своим запахом)
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15.11.2020 13:58 Відповісти
идиотка! все эти предприятия находятся в словакии потому что дешевле выпускать автомобили. при одинаковой цене на запчасти и комплектующие удешевление сборки может быть ТОЛЬКО за счет дешевой рабочей силы.
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15.11.2020 14:04 Відповісти
Словакия от этого выиграла

А из-за таких ПОЛЕЗНЫХ ИДИОТОВ , как ты, ВЫИГРАЛ АГРЕССОР РАША
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15.11.2020 14:06 Відповісти
бл непробиваемая....
в чем выигрыш раши?
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15.11.2020 14:09 Відповісти
Даа, доцент тупой тупой
Раша бесплатно свои авто отдаёт Васадзе ? А сервис тоже потом бесплатно ?
РАША ОТВОЕВАЛА СЕБЕ 40 млн кусок для бизнеса - есть куда продавать СВОЙ МЕТАЛЛОЛОМ
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15.11.2020 14:19 Відповісти
курицца тупорылая. ты сама себя читаешь?
248 автомобилей за 2020 год
при этом
с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 68,5 тыс новых легковых автомобилей

в топе

Renault
Toyota
KIA
Skoda
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15.11.2020 14:24 Відповісти
Да сам ты петух общипанный
Чем ты хвастаешься? Тем, что половина украинцев не могут в салонах авто купить , БО ДОРОГО ??? Вся восточная Европа ездит на б/у авто и покупает их недорого ( и венгры, и румыны, и болгары и т д) . Кстати в ЕС ( и в Словакии 😜😜😜) техосмотр раз в два года и очень серьезный

А Вы, пособники кацапского бюджета , перекрыли украинцам путь к дешёвым и нормальным авто И ДАЛИ ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ КАЦАПСКОМУ МЕТАЛЛОЛОМУ .
И кто тут тупой???!
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15.11.2020 14:29 Відповісти
ты тупая обезьяна!
где я писал что хвастаюсь? я тебе написал что доля кацапских авто просто мизерна по сравнению с автомобилями других марок купленными в салонах.

на каких б/у авто ездит европа и какие везут гонщики сюда я знаю. те которые в польше стоят 5000 злотых от силы и не могут пройти ТО на месте. вот эти и гонят.
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15.11.2020 14:32 Відповісти
я подписан на группу "автобазар". торгуют в основном пригнанными машинами. вот такими (фото только что оттуда)
Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії - Цензор.НЕТ 695
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15.11.2020 14:34 Відповісти
Наверно купили там за 4 , а тут продают за 9 ?

Ну и кто в карман разницу положит ? Автобарыги , которые оплатили депутатам тот закон про евробляхи Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії - Цензор.НЕТ 9158
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15.11.2020 14:40 Відповісти
А у меня такая НА СЛОВАЦКОЙ ФИРМЕ ( ей 8 лет) , а фирме больше 10 лет
А въехать на этой авто я не могу в Украину. Из-за вашего закона про евробляхи

Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії - Цензор.НЕТ 3041
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15.11.2020 14:43 Відповісти
а теперь ответь тупое животное - какая из этих моделей была разработана ДО покупки ваза РЕНО. а потом вякай
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15.11.2020 13:33 Відповісти
Ты пособник агрессора и помогаешь раше Зарабатывать гроши в Украине только из-за твоей тупости.

Конечно конечно - тебя ведь так раздражает ЦИВИЛЛИЗОВАННАЯ ЕВРОПА
Бо ты и языков европейских не знаешь 😀😀😀
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15.11.2020 13:41 Відповісти
слушай,цивилизованная ты откуда знаешь какими языками я владею в совершенстве?!
и с чего ты взяла ,что мне интересно что в *********?!
поменьше высокоменрия,и тыканья - а вот в словакии,это не твои достижения,а словаков
и ещё,в отличии от таких вот патриотов,я тоже жила в Европе,и после избрания клована,хотела на ПМЖ выехать,но потом до боли стало жаль Родину,и хочется здесь изменений
подумай об этом
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15.11.2020 14:23 Відповісти
А у меня бизнес и в Словакии и в Украине
Так шо плачу тебе зарплату из своих налогов 😀😀😀
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15.11.2020 14:31 Відповісти
Надо же - а писал шо тебе 48 лет 😀😀😀😀
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15.11.2020 13:01 Відповісти
ты еще тут курица общипанная. нах пошла.
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15.11.2020 13:31 Відповісти
Стрелок: Краще, 100% краще. Мерседес майже цілий , водій або був без ременя безпеки, або серцевий напад.
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15.11.2020 11:33 Відповісти
Воділа мерса не пристебнутий був.
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15.11.2020 10:51 Відповісти
і мчав мабуть не 60 км/ч...
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15.11.2020 11:06 Відповісти
оба мчали певне під 100...( це "під дрогобичем"... можна ...(((
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15.11.2020 11:18 Відповісти
І занизько летів! Тепер політ нормальний. Тільки чому в ВАЗ-треба було зразу в паркан!
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15.11.2020 11:10 Відповісти
у него в машине сработала подушка. а теперь расскажи про заглушки в мерине у мужика 53 лет отроду
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15.11.2020 11:20 Відповісти
Тесть помню в свои 65 не пристегивался, заглушки рулят. Объяснять было бесполезно. Говорил, что в жизни не пристегивался и не будет.
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15.11.2020 11:33 Відповісти
Некому следить за правилами движения....упразднили.
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15.11.2020 10:59 Відповісти
нужно срочно вводить карантин выходного дня на дорогах!!!
машины закрыть в гаражах и автостоянках с 00:01 субботы и до 23:59 воскресенья!!!
Ожидаемый результат:
1. снижение смертности от ДТП
2. снижение смертности от Ковид (перевозить вирус не будут)
3. снижение нагрузки на дороги- не будут портиться
....

а почему бы и нет?
с ковидом же так борятся...?!
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15.11.2020 11:03 Відповісти
Алкоголь и сигареты не продавать в выходные.
Сделать в пятницу выходной как у Израиле.
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15.11.2020 11:11 Відповісти
И заставить всех жить лучше...
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15.11.2020 16:08 Відповісти
Дуэль автопромов?
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15.11.2020 11:37 Відповісти
ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЬ МЕРСЕДЕСА УМЕР ОТ ИНФАРКТА )))
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15.11.2020 11:46 Відповісти
Прочитав заголовок, удивился и решил, что, очевидно, погибли оба водителя ВАЗа..
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15.11.2020 14:07 Відповісти
Если бы водитель ВАЗа выжил, это было бы как-то не правильно.
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15.11.2020 16:40 Відповісти
 
 