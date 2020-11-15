Mercedes і ВАЗ зіткнулися на Львівщині: загинули обидва водії. ФОТО

Водії легкових автомобілів Mercedes Benz ML і ВАЗ загинули в ДТП біля райцентру Дрогобич.

Про це повідомляє департамент із питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"14 листопада близько 21:20 год. у с. Рихтичі Дрогобицького району, відбулось зіткнення між автомобілем "Mercedes Benz ML" під керуванням мешканця с. Рихтич Дрогобицького району, 1967 року народження, та автомобілем марки "ВАЗ-2106" під керуванням мешканця м. Дрогобич, 1986 року народження. Внаслідок зіткнення водії загинули на місці події.

Обставини події встановлюються".

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