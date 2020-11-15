Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Чорнобильській зоні з металошукачами затримані троє киян, у одного з них вилучено травматичний пістолет.
Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Двоє чоловіків та жінка, жителі столиці, незаконно проникли в зону з метою екстремального туризму. Порушники мали з собою металошукачі та лопати, крім того, в одного з чоловіків наряд виявив травматичний 9-мм пістолет марки ПМ-Т та три магазини, споряджені набоями до нього. Як з’ясувалось, дозволу на право носіння та зберігання пістолета киянин не мав.
Щодо затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".
Травматичну зброю та боєприпаси вилучено представниками Національної поліції для з’ясування усіх обставин справи".
Будь ласка, зачекайте...
У меня лопата фискарс за 1200грн.
а то что на фото металодетекторы по 2шт по 1000баксов+ и 1н 600+ тебя не смущает?
Может какой-нибудь твелоогнедышащий...за большущие деньги...
Хотя по факту там такой же болт как и везде. Дело не в копе, а в хобби... Не важно что копать
хаты обносить - за етим тока.
Обносить хаты и брать с собой инвентарь на 3000баксов????
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/11/18/62533/
Еще напиши - "чёрные копатели"
так расскажи мне зачем они туда поперлись?
Но мародёрить это ты перегнул!!!
нарушителей спокойствия Державы органам искать надо в районе Банковой..
а эти "преступники", так - мелочь безобидная на фоне зелёной чумы