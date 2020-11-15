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Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Чорнобильській зоні з металошукачами затримані троє киян, у одного з них вилучено травматичний пістолет.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє чоловіків та жінка, жителі столиці, незаконно проникли в зону з метою екстремального туризму. Порушники мали з собою металошукачі та лопати, крім того, в одного з чоловіків наряд виявив травматичний 9-мм пістолет марки ПМ-Т та три магазини, споряджені набоями до нього. Як з’ясувалось, дозволу на право носіння та зберігання пістолета киянин не мав.

Щодо затриманих громадян складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення".

Травматичну зброю та боєприпаси вилучено представниками Національної поліції для з’ясування усіх обставин справи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наше завдання - внесення окремих об'єктів Чорнобильської зони в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, - Ткаченко

Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ 01
Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ 02
Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ 03
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Топ коментарі
+18
Застряли на Кордоне, не дойдя до Сидоровича Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5010
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15.11.2020 11:41
+17
Не смогли пройти первый уровень.
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15.11.2020 11:35
+15
да не трогайте вы пацанов они просто С.Т.А.Л.К.Е.Р.И 2 заждались уже,впрочем как и я
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15.11.2020 11:32
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да не трогайте вы пацанов они просто С.Т.А.Л.К.Е.Р.И 2 заждались уже,впрочем как и я
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15.11.2020 11:32 Відповісти
Не смогли пройти первый уровень.
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15.11.2020 11:35 Відповісти
Застряли на Кордоне, не дойдя до Сидоровича Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5010
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15.11.2020 11:41 Відповісти
интересно ,шукали хабар?
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15.11.2020 12:39 Відповісти
Сцук, с ПМом там вообще пистец. Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 937
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15.11.2020 19:37 Відповісти
Ну ПМ - это канон.
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15.11.2020 19:56 Відповісти
Ага, модель - хрен попадёшь. Сразу иду искать калаш Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2769
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15.11.2020 20:08 Відповісти
"Эх! День к закату клонится. Ни, тебе хабара, никакого приварка..." (с)
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15.11.2020 13:34 Відповісти
Хера себе лопата Fiskars за 500 грн ..
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15.11.2020 11:32 Відповісти
И?

У меня лопата фискарс за 1200грн.
а то что на фото металодетекторы по 2шт по 1000баксов+ и 1н 600+ тебя не смущает?
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15.11.2020 11:41 Відповісти
Наверное по чьей то наводки ломанулись искать?
Может какой-нибудь твелоогнедышащий...за большущие деньги...
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16.11.2020 10:15 Відповісти
По фото страшное аружие у копарей-два длинных Фискаря,третья лопата-непонятно. Два мд Nokta Simplex третий вроде как Минелаб E-Trac .Приборы неплохие,современные.Такими приборами и в Киевской области можно еще интересные находки поднять.Чего в зону поперли? Хотя странно что дозиметра у них с собой не было. Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 4049
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15.11.2020 12:07 Відповісти
Это не Нокта. Это Minelab EQUINOX 600
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15.11.2020 12:16 Відповісти
У Київській області можна підняти щось цікаве хіба-що у людей на городах, або у непролазних хащах...
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15.11.2020 12:49 Відповісти
Ну, по огородам лазить не буду, но в хащи пролезать всегда готов... Но к сожалению там уже все облазили "братья по разуму"
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15.11.2020 13:43 Відповісти
Так без дозволу я і по полям намагаюсь не ходити. Люди зазвичай адекватні, інколи самі пропонують пошукати у них на городі, якщо бачать із приладом.
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15.11.2020 20:45 Відповісти
Таких не встречал.
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15.11.2020 20:58 Відповісти
Выбитых мест не бывает!!! Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9248
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15.11.2020 19:24 Відповісти
Хіба-що у глибину)))
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15.11.2020 20:45 Відповісти
Напевно тільки там не биті місця і залишились)
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15.11.2020 15:05 Відповісти
Вои и доискались артефактов.
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15.11.2020 11:39 Відповісти
Видно там есть еще не копаные места...
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15.11.2020 11:41 Відповісти
ага, вокруг саркофага Трое киевлян с металлоискателями и пистолетом задержаны в зоне ЧАЭС, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4898
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15.11.2020 11:42 Відповісти
Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3527
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15.11.2020 19:39 Відповісти
Дозиметр хоть бы догадались с собой прихватить, сталкеры хреновы.
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15.11.2020 11:40 Відповісти
Ради интереса, а что там копать?
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15.11.2020 11:44 Відповісти
Сёла выселенные...
Хотя по факту там такой же болт как и везде. Дело не в копе, а в хобби... Не важно что копать
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15.11.2020 11:45 Відповісти
От цікаво, черняхи і кр там також повинні бути. А місця нехожені.
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15.11.2020 12:52 Відповісти
затопленные водохранилищами места, возможно, остались почти не тронутыми. но не те мелководные, где по осени всё выходит из под воды. забавы детства, когда техники ещё небыло. просто бродили ища затопленные сёла, карт то было не найти. в основном была медь 18хх годов. пожалуй, в тех местах где были не убранные кладбища и эта медь была стандартной оплатой Харону за перевозку. но её было тогда прилично.
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15.11.2020 13:41 Відповісти
Разве что-то времен ВМВ, бои там были, а место нетронутое.
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15.11.2020 11:45 Відповісти
Смотря где их задержали. Если около села Базар, где был бой по первому зимнему походу с комуняками... я бы и сам там покопал
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15.11.2020 11:47 Відповісти
до 86го ни одна тварь туда с лопатами не перлась.
хаты обносить - за етим тока.
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15.11.2020 12:04 Відповісти
Бред не пиши, там все обнесли еще в 1986году!
Обносить хаты и брать с собой инвентарь на 3000баксов????
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15.11.2020 12:06 Відповісти
Кстати, много хат там снесли еще в 86м году бульдозерами.
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15.11.2020 12:06 Відповісти
На вот почитай и усбагойся
https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/11/18/62533/
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15.11.2020 12:08 Відповісти
сразу после тырки 3х копеек ложись в спячку ...
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15.11.2020 12:34 Відповісти
о чем с гандоном как ты разговаривать? Сплошное вранье, 100% кацап! ПНХ!
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15.11.2020 12:36 Відповісти
о чем вранье о том тй не против хаты обнести?
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15.11.2020 12:41 Відповісти
Ух! А шо за братская могила выше? Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 426
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15.11.2020 20:02 Відповісти
Именно ВМВ. Учитывая то, что всё уже выбито, нетронутая чернобыльская зона, просьо клондайк для чёрных копателей.
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15.11.2020 11:56 Відповісти
Оо еще один клоун со страшным словом "чёрные копатели"... Откуда вы дебилы беретесь???
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15.11.2020 11:58 Відповісти
Чё сказать хотело?
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15.11.2020 12:17 Відповісти
Хочу сказать что если я черный копатель то твоя дочь дешевая шлюха. Доказательства одинаковые!
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15.11.2020 12:18 Відповісти
там зарыто золото черной бороды - не многие про ето знают, но те хто знает прутся на помародерить.
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15.11.2020 11:50 Відповісти
Ты шо дурачек? Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1245 Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1245 Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1245
Еще напиши - "чёрные копатели"
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15.11.2020 11:55 Відповісти
а ты у нас умняк?
так расскажи мне зачем они туда поперлись?
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15.11.2020 11:59 Відповісти
Ты шо странный? С лопатами и МД что еще там можно делать? Копать!!!
Но мародёрить это ты перегнул!!!
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15.11.2020 12:01 Відповісти
сталкеры вонючие....
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15.11.2020 11:52 Відповісти
в теме не написано что это русня. значит не факт что вонучие.
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15.11.2020 12:26 Відповісти
Зов Припяти. Начало.
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15.11.2020 11:54 Відповісти
В Зове Припяти с начала есть еше и автомат, а не только ПМ.
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15.11.2020 19:57 Відповісти
самооборона - наше уфсе!)
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15.11.2020 11:56 Відповісти
Пистоль нашли и хотели сдать , но не успели.
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15.11.2020 12:11 Відповісти
случайно не сус с неадекватным камрадом?)))кто знает тот поймет)))
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15.11.2020 12:23 Відповісти
какой же это пистолет? куда девались тупорылые определения полиции? это ж (цитата) "предмет, похожий на прибор для отстрела патронов" Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9269
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15.11.2020 13:41 Відповісти
Копаря незупинять навіть мусара😊
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15.11.2020 13:51 Відповісти
От кровососов отстреливаться хотел?
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15.11.2020 13:51 Відповісти
Кровосися- же Трьох киян із металошукачами і пістолетом затримали в зоні ЧАЕС, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8470
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15.11.2020 20:04 Відповісти
Там еще надо зарержать ватных придурков из Донецка которые хернёй страдают в Зоне ЧАЕС и на ютуб выкладывают ... я про KREOSAN
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15.11.2020 13:55 Відповісти
кококо и живут то они не в домбабве
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15.11.2020 15:52 Відповісти
у какое приступление в стране рабов металосикатель и травмат наверно террористов задержали
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15.11.2020 15:51 Відповісти
не там ловите врагов Украины..
нарушителей спокойствия Державы органам искать надо в районе Банковой..
а эти "преступники", так - мелочь безобидная на фоне зелёной чумы
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15.11.2020 16:04 Відповісти
от шо б тебя такие соседи грибами из этой сталкерской зоны накормили чтобы ты щитовидку до старости жизни лечил.... ты видно такой же пингвин как и они.... а ты не подумал зачем им металоискатель и лопаты что искали???
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15.11.2020 16:38 Відповісти
а ты подумал? И что искали?
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15.11.2020 19:50 Відповісти
Sharl, ваша логика убивает наповал своей тупостью.. одним абзацем "от души" вы рассказали о себе всё - не стану с вами спорить..)
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15.11.2020 23:03 Відповісти
можно подумать я с тобой спорить собирался. это спор не о чём получится. вам же дятлы хоть говори хоть неиговори что мол нельзя туда, а вы всеравно полезете....
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16.11.2020 08:58 Відповісти
 
 