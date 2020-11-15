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Незаконну псевдолабораторію з "тестами" на COVID-19 демонтували в Києві. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві демонтували незаконний мобільний пункт, де проводилося нібито ПЛР-тестування на СОVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".

Фахівці ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві виявили, що заклад працював за адресою: м. Київ, проспект Правди 58 не законно, крім того зафіксоване порушення всіх можливих протиепідемічних умов.
Незаконну псевдолабораторію з тестами на COVID-19 демонтували в Києві 01

У зазначеному вагончику відсутнє електропостачання, опалення, водопостачання, каналізування, не надані відомості щодо утилізації використаних засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення, відсутні умови для зберігання відібраних лабораторних зразків, відсутні умови для дезінфекції медичного інструментарію та засобів індивідуального захисту медичних працівників, відсутні належні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (відсутній туалет, місце для зберігання особистого та медичного одягу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про тестування на коронавірус: Через три тижні ми вийдемо на відсутність черг

Під час проведення комісійного обстеження встановлено, що в ліцензія на здійснення господарської діяльності з медичної практики ФОП Доненко О. В. не надана.
Не дотримуються профілактичні та протиепідемічні вимоги, введені на період карантину на території міста Києва, за порушення яких Подільським управлінням поліції ГУНП в м. Києві складено протокол про адміністративне правопорушення на підставі статті 44-3 КУпАП.

Незаконну псевдолабораторію з тестами на COVID-19 демонтували в Києві 02
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Топ коментарі
+7
Не пиши херню! От коронавируса такого точно не будет, по крайней мере от того который сейчас!
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15.11.2020 12:28
+6
Та нихера не будет. Хватит паниковать. Люди постоянно умирают. В Украине без коронавируса умирает 1600человек В ДЕНЬ!!!
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15.11.2020 12:38
+6
зеленая медицина в действии.
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15.11.2020 12:42
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Ща начнут расти как газовые заправки!!!! А скоро мини морги начнут ставить!!!! И вообще умирающие люди прямо на улицах в блакадном Ленинграде никого не пугали!!! Просто будем падать как листва с деревьев. Похоже на третью мировую!!!!
Но пока все молчат!!!! СМОТРИМ дальше!!!!
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15.11.2020 12:18 Відповісти
Мы не просто смотрим , мы участвуем в этом
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15.11.2020 12:26 Відповісти
Не пиши херню! От коронавируса такого точно не будет, по крайней мере от того который сейчас!
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15.11.2020 12:28 Відповісти
Согласен, на улицах падать не будут, будут умирать дома
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15.11.2020 12:31 Відповісти
Та нихера не будет. Хватит паниковать. Люди постоянно умирают. В Украине без коронавируса умирает 1600человек В ДЕНЬ!!!
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15.11.2020 12:38 Відповісти
А где вы панику увидели ?
В том что люди будут умирать дома ?
А сейчас такого нет ?
Это не паника, это хладнокровное понимание что нас ждёт .
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15.11.2020 12:39 Відповісти
Так люди всегда умирают... В чем новость?
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15.11.2020 12:41 Відповісти
Вы проболели уже ?
По моему мозг задет раз не понимаете
Если люди и раньше умирали, это не значит забить на него (народ) правительственный зелёный хер, и не помогать ему, и пустить все на самотёк
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15.11.2020 12:47 Відповісти
Это у тебя от рождения мозг задет раз считаешь что можно хамить незнакомым!
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15.11.2020 13:11 Відповісти
Я на Вы )))
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15.11.2020 13:16 Відповісти
ага, мне когда люди перестают нравиться я с ними тоже на Вы начинаю разговаривать Незаконну псевдолабораторію з "тестами" на COVID-19 демонтували в Києві - Цензор.НЕТ 6336
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15.11.2020 13:41 Відповісти
Просто не знаю как отвечать на дурацкие реплики
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15.11.2020 13:17 Відповісти
а я не знаю как отвечать на дурацкие, примитивные угрозы вроди КОВИД.
В Украине в год 70тыс умирает от сердечно-сосудистых заболеваний! Но никто не закрывает ларьки по продаже сигарет и не сносит табачные фабрики!!!
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15.11.2020 13:39 Відповісти
Только сердечно - сосудистые не передаются другому ни в автобусе, ни в магазине, ни на работе. Я лично не хочу заразиться ковид19 из -за таких умников. И если даже все мы переболеем этим, то уж лучше позже. Может тогда уже вакцину придумают. По крайней мере хочется ещё пожить.
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15.11.2020 17:45 Відповісти
Из-за каких таких???
Вакцины разрабатываются десятилетиями!
Не хочешь заразиться - сиди дома!
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15.11.2020 18:45 Відповісти
С другой стороны он прав, бо умирают и будут умирать дома без медпомощи от других болячек. И не только дома, бо ковид главнее всего, в первую очередь надо искать его, а не ставить правильные диагнозы.
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15.11.2020 13:41 Відповісти
Ну, так пополни ряды параноиков и всепрпальцев, и начни готовиться к смерти!
Или готовься к тому, что болезнь тебя может не обойти и встреть её укрепленным иммунитетом и обогащенным витаминами организмом. Хотя бы!
Что выберешь?
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15.11.2020 13:36 Відповісти
корона взагалі впливає на весь організм та на головний мозок зокрема. Тому кількість дтп буде зростати серед тих, хто нещодавно перехворів цим недугом, кількість помилок буде збільшуватись і у операторів виробництв та навіть АЕС -тому попереду важкі часи .... доречі, безголова фікція президента та його прихильники вступили в протистояння зі здоровим глуздом та еволюцією...замість оснащення медичних закладів, фінансового заохочення лікарів, страхування іхнього життя та закіпівлі кисню - бабло руки їм гріло...

Незаконную псевдолабораторию с "тестами" на COVID-19 демонтировали в Киеве - Цензор.НЕТ 6509
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15.11.2020 12:49 Відповісти
такого скорее всего не будет . и моя херня так и будет херней.
Я только за!!!!
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15.11.2020 12:58 Відповісти
Ага-ага, від страшної іспанки не падали, а тут прям почнуть...
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15.11.2020 12:31 Відповісти
Как раз падали. Почитай про испанку для начала. Жуткая была вещь, особенно вторая волна.
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15.11.2020 13:40 Відповісти
Чисто бізнес. Незаконную псевдолабораторию с "тестами" на COVID-19 демонтировали в Киеве - Цензор.НЕТ 2163
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15.11.2020 12:27 Відповісти
а кто тебе сказал что там ничего не делали? Пока написано что ЛАРЁК НЕ ЗАКОННЫЙ!!! И манога-многа нарушений... Ну так МНОГА шо аж надо закрыть, наверное цена была ниже чем в поликлинике...
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15.11.2020 12:40 Відповісти
у полікліниці безкоштовно - принаймні в мене така інформація. 17 буду робити тест - або підтвержу або заперечу...
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15.11.2020 12:51 Відповісти
А можно верить результатам такой "лаборатории"?
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15.11.2020 17:47 Відповісти
Ну вопрос "веры" это вообще личное дело каждого Незаконну псевдолабораторію з "тестами" на COVID-19 демонтували в Києві - Цензор.НЕТ 2280
Вон кто то верит в привидения, а кто то в черта лысого))))
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15.11.2020 18:43 Відповісти
Старая поговорка опять в строю:
- Без лоха и жизнь плоха!
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15.11.2020 13:19 Відповісти
Тесты должны делать только у избранных простым смердам не положено зарабатывать
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15.11.2020 12:31 Відповісти
зарабатывать?да наперсточники честнее...
ведь ясно же,раз нет условий для хранения-достоверность стремится к нулю,все образцы обменяются между собой вирусами.
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15.11.2020 12:42 Відповісти
Для гранения применяются специальные боксы...
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15.11.2020 12:44 Відповісти
...под названием пластиковые стаканчики из ближайшего АТБ ? Незаконну псевдолабораторію з "тестами" на COVID-19 демонтували в Києві - Цензор.НЕТ 2249
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15.11.2020 13:42 Відповісти
они самые Незаконну псевдолабораторію з "тестами" на COVID-19 демонтували в Києві - Цензор.НЕТ 5081
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15.11.2020 14:06 Відповісти
зеленая медицина в действии.
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15.11.2020 12:42 Відповісти
Малороський бізнесмен і на пандемії наживеться...
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15.11.2020 12:44 Відповісти
степашины конкуренты. Сначала заплати ковидной мафии потом работай.
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15.11.2020 13:30 Відповісти
а кому легко
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15.11.2020 14:12 Відповісти
просто прибрали конкурентов
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15.11.2020 14:29 Відповісти
А если Вася Пупкин на сарае напишет "Лаборатория" и будет брать анализы, а через день печатать от балды результат. Ты тоже напишешь "просто прибрали конкурентов". Бизнес на жизнях это преступление.
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15.11.2020 17:52 Відповісти
Все и официально такое творят, просто не все могут себе позволить сделать несколько тестов хотя с разницей в сутки.
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15.11.2020 19:13 Відповісти
 
 