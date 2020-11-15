Незаконну псевдолабораторію з "тестами" на COVID-19 демонтували в Києві. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
У Києві демонтували незаконний мобільний пункт, де проводилося нібито ПЛР-тестування на СОVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ Оперативний".
Фахівці ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві виявили, що заклад працював за адресою: м. Київ, проспект Правди 58 не законно, крім того зафіксоване порушення всіх можливих протиепідемічних умов.
У зазначеному вагончику відсутнє електропостачання, опалення, водопостачання, каналізування, не надані відомості щодо утилізації використаних засобів індивідуального захисту та виробів медичного призначення, відсутні умови для зберігання відібраних лабораторних зразків, відсутні умови для дезінфекції медичного інструментарію та засобів індивідуального захисту медичних працівників, відсутні належні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни (відсутній туалет, місце для зберігання особистого та медичного одягу).
Під час проведення комісійного обстеження встановлено, що в ліцензія на здійснення господарської діяльності з медичної практики ФОП Доненко О. В. не надана.
Не дотримуються профілактичні та протиепідемічні вимоги, введені на період карантину на території міста Києва, за порушення яких Подільським управлінням поліції ГУНП в м. Києві складено протокол про адміністративне правопорушення на підставі статті 44-3 КУпАП.
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Но пока все молчат!!!! СМОТРИМ дальше!!!!
В том что люди будут умирать дома ?
А сейчас такого нет ?
Это не паника, это хладнокровное понимание что нас ждёт .
По моему мозг задет раз не понимаете
Если люди и раньше умирали, это не значит забить на него (народ) правительственный зелёный хер, и не помогать ему, и пустить все на самотёк
В Украине в год 70тыс умирает от сердечно-сосудистых заболеваний! Но никто не закрывает ларьки по продаже сигарет и не сносит табачные фабрики!!!
Вакцины разрабатываются десятилетиями!
Не хочешь заразиться - сиди дома!
Или готовься к тому, что болезнь тебя может не обойти и встреть её укрепленным иммунитетом и обогащенным витаминами организмом. Хотя бы!
Что выберешь?
Я только за!!!!
Вон кто то верит в привидения, а кто то в черта лысого))))
- Без лоха и жизнь плоха!
ведь ясно же,раз нет условий для хранения-достоверность стремится к нулю,все образцы обменяются между собой вирусами.