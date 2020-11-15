На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Силовики почали затримувати людей в Мінську біля метро "Пушкінська", де в неділю відбувається акція протесту "Марш сильних".

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує низка ЗМІ.

"Силовики застосували сльозогінний газ проти людей на Пушкінській. Затримання тривають весь час, але люди продовжують збиратися там", - йдеться в повідомленні "Радыё Свабода".

Уточнюється, що у дворах біля станції метро також почалися "хапуни" (затримання). Активісти в деяких випадках намагаються відбивати затриманих.

Крім того є інформація про застосування світлошумових гранат.

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Затримання також почалися і в регіонах, зокрема в Гомелі, Могильові, Бресті.







Затримання в Могильові

За даними правозахисного центру "Вясна" на 13:15, в Білорусі затримано понад ста осіб.

У Білорусі на 15 листопада запланований протестний "Марш сильних" у пам'ять про активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу від народного меморіалу Олександра Тарайковского, убитого в перші дні протесту (метро "Пушкінська") до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко.