На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Силовики почали затримувати людей в Мінську біля метро "Пушкінська", де в неділю відбувається акція протесту "Марш сильних".
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує низка ЗМІ.
"Силовики застосували сльозогінний газ проти людей на Пушкінській. Затримання тривають весь час, але люди продовжують збиратися там", - йдеться в повідомленні "Радыё Свабода".
Уточнюється, що у дворах біля станції метро також почалися "хапуни" (затримання). Активісти в деяких випадках намагаються відбивати затриманих.
Крім того є інформація про застосування світлошумових гранат.
Затримання також почалися і в регіонах, зокрема в Гомелі, Могильові, Бресті.
Затримання в Могильові
За даними правозахисного центру "Вясна" на 13:15, в Білорусі затримано понад ста осіб.
У Білорусі на 15 листопада запланований протестний "Марш сильних" у пам'ять про активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу від народного меморіалу Олександра Тарайковского, убитого в перші дні протесту (метро "Пушкінська") до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко.
Будь ласка, зачекайте...
Увидите, что сильных аж 50 человек, а ментов 500.
Сначала выходят, и начинают скрываться по переулкам от силовиков ...
То есть выйти выходят, а зачем выходят не представляют, если бы представляли, то уже пора начать добиваться своего
Очередные выходные - очередной беззубый марш - очередные задержания - очередные избиения. А бацька сидит себе в президентском кресле как и сидел и на них уже не реагирует - понял, что никакой опасности они для него в таком виде не представляют.
Видать, не укадлывается картинка в пропаганду благополучной демократической Европы и "диктаторской" Беларуси.
кажется, до тугодумных сябров начало что-то доходить...
но - поздно, власть уже опомнилась и подготовилась
надо было 3 месяца назад!
А в блеварусии бегают как тараканы!
Поэтому, попытка экспорта "демократии" из Украины в Беларусь может привести только к тому что они получат олигархию, подобную украинской. А это ещё хуже чем то что у них сейчас.