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На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Силовики почали затримувати людей в Мінську біля метро "Пушкінська", де в неділю відбувається акція протесту "Марш сильних".

Як передає  Цензор.НЕТ, про це інформує низка ЗМІ.

"Силовики застосували сльозогінний газ проти людей на Пушкінській. Затримання тривають весь час, але люди продовжують збиратися там", - йдеться в повідомленні "Радыё Свабода".

Уточнюється, що у дворах біля станції метро також почалися "хапуни" (затримання). Активісти в деяких випадках намагаються відбивати затриманих.

Крім того є інформація про застосування світлошумових гранат.

Також читайте: Американці створили в Україні центр для роботи проти Білорусі, - Лукашенко

Також читайте: Тіхановська оголосила "народний трибунал" Лукашенку

На Марші сильних у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати 01
На Марші сильних у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати 02
На Марші сильних у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати 03

Також дивіться: Злочинець Лукашенко образив президента України: "Чья бы корова мычала, а Зеленского молчала". ВIДЕО

Затримання також почалися і в регіонах, зокрема в Гомелі, Могильові, Бресті.

На Марші сильних у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати 04
На Марші сильних у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати 05
На Марші сильних у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати 06

Затримання в Могильові

За даними правозахисного центру "Вясна" на 13:15, в Білорусі затримано понад ста осіб.

У Білорусі на 15 листопада запланований протестний "Марш сильних" у пам'ять про активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу від народного меморіалу Олександра Тарайковского, убитого в перші дні протесту (метро "Пушкінська") до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко.
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Топ коментарі
+37
Марш сильных разгоняют слабовики.. Это какой то скотный двор Оруэлла, не?
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15.11.2020 13:25
+32
Когда уже до белорусов дойдет, что флажками и мармеладом диктаторы не устраняются. Так и будут хороводы водить, пока протест не сдуется.
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15.11.2020 13:28
+15
Педалик, ты Зебил! На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 2231
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15.11.2020 13:29
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Педалик, ты Зебил! На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 2231
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15.11.2020 13:29 Відповісти
Ну дуууже товстий троллінг
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15.11.2020 13:29 Відповісти
это не троллинг.. это местная вата.. На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 5276 15.11.2020 13:41

На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 3389
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15.11.2020 14:01 Відповісти
Вата, местная?
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15.11.2020 15:14 Відповісти
он уже в деактиве в "доме профсоюзов"..
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15.11.2020 15:21 Відповісти
Марш сильных разгоняют слабовики.. Это какой то скотный двор Оруэлла, не?
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15.11.2020 13:25 Відповісти
да, а задержанными потом займётся "министерство любви"(Оруэлл, 1984)
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15.11.2020 14:31 Відповісти
Ну хоч розімнуться, побігають, пострибають, чим не фітнес? Все ж краще ніж вдома сидіти жири накопичувати-)
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15.11.2020 13:26 Відповісти
твари лукашенковские
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15.11.2020 13:27 Відповісти
это ты про тех, которые типа бастуют?
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15.11.2020 13:31 Відповісти
Это про тех,кто на бутылках сидит, да, толык?
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15.11.2020 15:15 Відповісти
ты сексуально не удовлетворён? страдаешь наверное
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15.11.2020 16:11 Відповісти
Главное, чтобы у тебя лапти не отлетали, сидя на бутылке
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15.11.2020 17:09 Відповісти
всё же страдаешь.... ты бы вздрочил в уголок - полегшало бы
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15.11.2020 17:13 Відповісти
Когда уже до белорусов дойдет, что флажками и мармеладом диктаторы не устраняются. Так и будут хороводы водить, пока протест не сдуется.
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15.11.2020 13:28 Відповісти
Что посоветуешь им делать?
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15.11.2020 14:04 Відповісти
теперь уже поздно
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15.11.2020 14:23 Відповісти
Надо было брать штурмом правительственные здания, когда выходило по 200 тысяч. Никакая полиция с таким количеством людей ничего не сделает. А сейчас уже все.
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15.11.2020 14:56 Відповісти
забросать гранатами можно любое количество. и потом сегодня еще ничего не кончилось.
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15.11.2020 15:08 Відповісти
то, что делали украинцы на Майдане: коктейли молотова
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15.11.2020 15:03 Відповісти
Включите белсат.
Увидите, что сильных аж 50 человек, а ментов 500.
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15.11.2020 13:29 Відповісти
Нічого не змінилося б якби було навпаки, точно також ганяли б цих баранів
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15.11.2020 13:34 Відповісти
видать ******** подсуетилсо и прислал своих ментов в помошь другу луке
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15.11.2020 15:05 Відповісти
Людей очень мало, так отдельные кучки которых гоняют по дворам, третий час уже даже собраться толком не могут. Желающих побегать и переночевать в участке все меньше.
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15.11.2020 13:32 Відповісти
В чем смысл ?
Сначала выходят, и начинают скрываться по переулкам от силовиков ...
То есть выйти выходят, а зачем выходят не представляют, если бы представляли, то уже пора начать добиваться своего
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15.11.2020 13:32 Відповісти
Добиваться, чего?
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15.11.2020 13:37 Відповісти
Усатого на берёзу.
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15.11.2020 14:08 Відповісти
ну вот, ты тоже не знаешь "чего"
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15.11.2020 14:23 Відповісти
русский мир пришел это ваши братья
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15.11.2020 13:35 Відповісти
Интересно , если Бацька введет карантин выходного дня, протесты прекратятся?
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15.11.2020 13:36 Відповісти
Как в Беларуси все стало предсказуемо!
Очередные выходные - очередной беззубый марш - очередные задержания - очередные избиения. А бацька сидит себе в президентском кресле как и сидел и на них уже не реагирует - понял, что никакой опасности они для него в таком виде не представляют.
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15.11.2020 13:39 Відповісти
не скажи: януковощь тоже так думал, пока драпать в Ростов не пришлось
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15.11.2020 15:06 Відповісти
От чего бацьте тікать? От "протестующих", которые ходят вокруг, взявшись за руки?
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15.11.2020 17:12 Відповісти
Давать отпор? Не не слышали.
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15.11.2020 13:39 Відповісти
погоди Беларусы еще созреют для етого!
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15.11.2020 15:07 Відповісти
Грешно и цинично... но без смертей белорусы не вылезут из лукавого болота..
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15.11.2020 13:40 Відповісти
Та не важно кто он или ты. Но Тихановской в президентах точно не место!
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15.11.2020 13:46 Відповісти
Eugeniusz 1,ты возомнил,что в праве решать за весь беларуский Народ? На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати - Цензор.НЕТ 9116
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15.11.2020 15:09 Відповісти
Что то не вижу там "всего беларусского народа"!!!
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15.11.2020 15:16 Відповісти
На *марше сильных*, слабые начали бить сильных и паковать в автозаки? Вот почему в странах где есть диктатура и отсутствуеи свобда рабам запрещено иметь оружие и запрещено защищать себя и свою собственность. Украины ето кстати тоже касается.
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15.11.2020 13:49 Відповісти
Квіточки вдома не забули, надіюсь, ці сильні на свій марш?
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15.11.2020 13:50 Відповісти
Я знаю, что надо делать сябрам..., надо дружно встать на колени и попросить пукина ввести.. Ну, а там уже как получится.., ***** им введёт или войска , или ещё что- нибудь. На "Марше сильных" в Минске начались задержания: применяется газ и светошумовые гранаты - Цензор.НЕТ 9147
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15.11.2020 13:50 Відповісти
Интересно, а почему Цензор молчит про побоища в Польше? Там на марше независимости 11 ноября массовые драки были, светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Даже журналисту резиновой пулей глаз выбило.
Видать, не укадлывается картинка в пропаганду благополучной демократической Европы и "диктаторской" Беларуси.
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15.11.2020 13:51 Відповісти
Так в Польше разгоняют демократически а Минске не демократически.))
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15.11.2020 14:01 Відповісти
Так а ты,холоп,в демократической Европе живешь,или только флаг у тебя такой,а сам живешь в Старожопинске?
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15.11.2020 14:14 Відповісти
Рома Ровенский,а ты езжай из "неблагополучной" Германии в свой российский Мухосранск и сразу почувствуешь себя счастливым!
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15.11.2020 15:13 Відповісти
А почему твоё ***** молчит о, например, Хабаровске?
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15.11.2020 15:17 Відповісти
Все правильно... Пізня осінь, квіти закінчилися, нема чого "мєнтам" дарувать і їх "підмаслювать"...
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15.11.2020 13:53 Відповісти
Сильным пора уже мочить Нелегитимную мусорню
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15.11.2020 13:54 Відповісти
Толпой взять в кольцо 40-50 силовиков-бандитов, перерезать им глотки и на этом революция закончится полной победой. Остальные падлы разбегутся.
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15.11.2020 13:55 Відповісти
***** этого и ждет
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15.11.2020 14:09 Відповісти
Ну и шо он сделает?
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15.11.2020 21:07 Відповісти
Без мозглявее , та стенка на стенку и побегут они, вас же больше..
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15.11.2020 13:58 Відповісти
Больше их было раньше, а теперь пара сотен там бегает, люди уже не ходят на этот мазохизм.
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15.11.2020 14:03 Відповісти
А ты,ватник,почему мазохизмом занимаешься,желая жить в дерьме?
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15.11.2020 14:11 Відповісти
Это ты люди? В твоей пензе есть ещё люди?
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15.11.2020 15:18 Відповісти
Что-то "сильные" какие-то слабые
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15.11.2020 14:05 Відповісти
А ты бы вышел там,рядом с женщинами,которые "слабые"?
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15.11.2020 14:16 Відповісти
Гріються люди...)
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15.11.2020 14:12 Відповісти
На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати - Цензор.НЕТ 3324 На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати - Цензор.НЕТ 8753
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15.11.2020 14:33 Відповісти
На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати - Цензор.НЕТ 105
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15.11.2020 15:15 Відповісти
нда... не помогли цветочки...
кажется, до тугодумных сябров начало что-то доходить...
но - поздно, власть уже опомнилась и подготовилась
надо было 3 месяца назад!
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15.11.2020 14:21 Відповісти
Зараз, ужо зараз... Няудоужцы чакаць! Слава Украiне! Жыве Беларусь!
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15.11.2020 14:27 Відповісти
Пипец, как же вы тупите, браття беларусы...
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15.11.2020 14:31 Відповісти
На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати - Цензор.НЕТ 941 На "Марші сильних" у Мінську почалися затримання: застосовується газ і світлошумові гранати - Цензор.НЕТ 9787
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15.11.2020 14:34 Відповісти
Вам же не потрібен Майдан,вірно,сябри? Ну так тоді отримуйте по морді і далі,бо заслужили. Клав усатий упирь з великим прибором на всі ваші марші по неділям.
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15.11.2020 14:44 Відповісти
без погромов РУВД и районных администраций так и будут хватать зевак.....
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15.11.2020 14:44 Відповісти
Алкашенко такую оппозицию ещё и на смех на весь белый свет поднимет...
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15.11.2020 14:45 Відповісти
когда беркут гонял украинцев на Майдане,ты тоже смеялся,сидя на горшке?
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15.11.2020 15:17 Відповісти
Я со своими трехлетними сыновьями, поднимая их с горшка был там ... А где был ты герой клумбы???
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15.11.2020 15:19 Відповісти
На майдане мусора дохли как мухи и горели в адском пламени.
А в блеварусии бегают как тараканы!
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15.11.2020 18:56 Відповісти
А где же объявленные тихановской партизаны? Или партизаны только в Украине были?
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15.11.2020 14:45 Відповісти
партизаны, это прокремлевские боевики и мусор... - убивать, насиловать, грабить....
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15.11.2020 15:48 Відповісти
марш терпил я не понимаю как они собрались выгнать Лукашенка если они 1000 демонстрантов не могут даже 10 мусоров от3.14здить
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15.11.2020 15:37 Відповісти
Украине всем управляют олигархи, а демократии только имитация.
Поэтому, попытка экспорта "демократии" из Украины в Беларусь может привести только к тому что они получат олигархию, подобную украинской. А это ещё хуже чем то что у них сейчас.
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15.11.2020 16:01 Відповісти
васильевич, я думаю что белорашка с ее агрофюрером вот именно сейчас нам и на йух не упала! еще что то туда экспортировать.... в Украине в настоящее время своих проблем выше крыши.... у бульбашей свой куратор есть, в кремле сидит, скоро он им не только демократию проэкспортирует и и зоны и тюрьмы и концлагеря и голод и медицину - все будет как в крыму илиив луганде! вот тебе и олигархи....
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15.11.2020 16:09 Відповісти
Pocemu vi stavyte prmer Ukrainu,a ne Polsu ili Litvu im?Pro kakoje oligarxov vlijanije na vlast tam mozet bit rec?
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15.11.2020 16:26 Відповісти
Ні, там зараз значно гірше, ніж навіть у злиденній Україні. Лукашизм- це гірше за фашизм.
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15.11.2020 16:40 Відповісти
Смотря что! Есть хуже но есть и лучше. После как свергнут Лукашенка, лучше у них точно не будет!
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15.11.2020 18:57 Відповісти
ну вы хоть мусоров хризантемами по щекам отхлестали? или червоно-белыми воздушными шариками по каскам надавали? а обувь становясь на лавки не снимали? правильно так им гадам и надо!!!! пусть знают сволочи! блин сильные протесты ничего не скажешь!!! думаю что агрофюрер доволен.....
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15.11.2020 16:02 Відповісти
Интересно. В США протестующих, которые считают, что выборы сфальсифицированы в пользу байдена, у нас называют сторонниками байдена, а сторонников Тихановской называют "народ".
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15.11.2020 16:05 Відповісти
шо то ты сильно белорашкой озаботился. наш сайт украинский! или ты забыл? не хотят бульбаши с нами дел иметь... ну и йух на них!
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15.11.2020 16:12 Відповісти
Статья о Беларуси. Ты что не видишь? И нахрена нам такие статьи вообще. У нас своих проблем по горло с нашей зелёной плесенью.
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16.11.2020 11:23 Відповісти
вот и я о том же!
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16.11.2020 12:51 Відповісти
Перечитай своє повідомлення. З логікою у тебе явно проблеми.
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15.11.2020 16:37 Відповісти
Роби свої повідомлення і не намагайся критикувати повідомлення інших. Тим більше хамлвито. Твій рівень взагалі не дозволяє правильно оцінювати інші повідомлення.
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16.11.2020 11:56 Відповісти
Сильные, но лёгкие.
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15.11.2020 16:32 Відповісти
Білоруси- боягузи, тому нічого в них не вийде.
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15.11.2020 16:36 Відповісти
Марш кого, извиняюсь? "Сильных"?? Сильные не дали бы "... начаться задержаниям". Увы, бльбаши белорусами так и не стали. И уже вряд-ли станут.
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15.11.2020 18:34 Відповісти
 
 