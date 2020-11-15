Співробітники ринку протестують у Вінниці. ФОТОрепортаж

Торговці вінницького муніципального ринку влаштували акцію протесту. Вони вимагають скасувати рішення про карантин вихідного дня і дозволити їм працювати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на вінницький "33 канал".

Десятки людей обіцяють зараз перекрити сусідню вулицю та рух трамваїв. Вони вимагають відновити роботу свого ринку, який і так на грані виживання.

– Сьогодні протестуємо тут. Завтра допоможемо перекрити дорогу в Стрижавці та вийдемо під міську раду. Ми хочемо працювати! – передав із місця подій ексдепутат міської ради Дмитро Уманець.

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