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Співробітники ринку протестують у Вінниці. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Торговці вінницького муніципального ринку влаштували акцію протесту. Вони вимагають скасувати рішення про карантин вихідного дня і дозволити їм працювати.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на вінницький "33 канал".
Десятки людей обіцяють зараз перекрити сусідню вулицю та рух трамваїв. Вони вимагають відновити роботу свого ринку, який і так на грані виживання.
– Сьогодні протестуємо тут. Завтра допоможемо перекрити дорогу в Стрижавці та вийдемо під міську раду. Ми хочемо працювати! – передав із місця подій ексдепутат міської ради Дмитро Уманець.
Топ коментарі
+10 OA
показати весь коментар15.11.2020 14:23
+10 OA
показати весь коментар15.11.2020 14:28
+9 Шрек Баблокат
показати весь коментар15.11.2020 14:06
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пакет-форева
Потому что очень упала покупательная способность населения, и деньги обязаны течь строго в карманы дружбанов "бубочки".
Сети лучших друзей "бубочки" разориться не должны, а вот рынки - рынки пусть разоряются, а люди, на них работающие, хоть подохнут все.
Вы же понимаете, что это планомерно проводимая политика по уничтожению любой мало-мальски независимой экономики Украины?
Не только потому, что Уилл Смитт черный, а потому что, вокруг него пустота (нет людей, безжизненное пространство - тоже черный контекст).. и "АТБ" является синонимом черного, безжизненного..
так что я с вами согласен..
Так что ничего плохого в закрытии рынков не вижу.
А если НЕ соберется Рада и НЕ снесут этих ушлепков, то будет дефолт, и тогда какая всем уже будет разница, какого дня там дурантин, выходного, праздничного или Святого Йоргена?
P.S. Предатели Украины, именуемые Слуги Народа, закрыли рынки и лавки по одной простой причине: чтобы все скупались только в их прикормленных, блатных сетевых магазинах, потому как упала покупательная способность населения настолько сильно, что разорение даже сетям грозит. Ну, а рыночки и магазинчики пусть разоряются, ими родственники и друзья Слуг Народа не владеют, на них Слугах Народным наплевать...
Вот так, за полтора года, от профицита бюджета можно привести страну на грань разорения.
Кроме аптек..
А так это не карантин...даже продажу алкоголя не запретили...в ликероводочных отделах толпы...
Понимаю их, но без мер - осуждаю