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У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У пункті пропуску на лінії розмежування між Молдовою і окупованим Придністров'ям відбулися зіткнення через те, що з Придністров'я масово підвозять людей для участі в голосуванні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдавське видання Point.md.

На пункті пропуску "Варниця-Бендери" зібралися активісти, які намагаються перешкоджати "організованому підвозу громадян ПМР".

Активісти записують номери автомобілів, щоб переконатися, що машини не проїжджали через КПП два-три рази.

В одній із ситуацій в зіткнення довелося втрутитися поліції. Силовики сформували кордон між ворогуючими групами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президента Молдови не вдалося обрати в один тур, Додон побореться за посаду із Санду

У Молдові в неділю, 15 листопада, відбувається другий тур виборів президента. У ньому беруть участь підтриманий Партією соціалістів чинний президент Ігор Додон і проєвропейський кандидат - лідер партії "Дія і солідарність" (PAS) Майя Санду.

У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 01
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 02
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 03
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 04
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 05
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 06
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 07
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 08
У Молдові обирають президента, з Придністровя масово підвозять виборців 09
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Топ коментарі
+59
Наглядный пример интеграции Украины в ОРДЛО.
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15.11.2020 14:43
+30
этот пример был ещё в 2016 году. Молдоване выгоняли "барыг и евроворов" и выбирали себе бубочку-додона.
Мудрый украинский нарид предупреждали и ставили в пример развитие событий в Молдове. Мудрый нарид решил, что он нелох и наша бубочка будет не такой.
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15.11.2020 14:57
+27
"Избирателей" прямо на кацапских военных грузовиках подвозят. Этого же хотят и Зеленский с Ермаком, активно впаривая украинцам огрызок Донбасса на кацапских условиях.
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15.11.2020 14:53
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Сторінка 2 з 2
"що виграв Байден мало не на рівні статистичної похибки" - ви результати виборів 2016-го бачили? Тоді в ключових штатах Трамп обійшов Хілларі зі ще меншим розривом, лол
"Це тут думають, що Трамп клоун і таке інше, насправді економіка країни при ньому почала знову зростати" -ах, зріст економіки при Трампі.Тільки ось американці які постраждадали від росту безробітності і відсутності доступної медицини цього економічного дива не бачать. Мабуть, їм варто почитати Алекса Лекстона з Черкас (чи звідки ви там) щоб осягнути своє щастя.
"він не сцикло як та мавпа, що була до нього і підтримку має велику, якби ще чорноту, що погроми робила розігнав" - Як мило. Це "не сцикло" намаголося заблокувати санцкції проти РФ і шантажувало Зеленського припиненням допомоги (так так - летальна зброя для України це геть не його ідея). І "абама-абізяна" ви з росії24 підхопили?)
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15.11.2020 23:14 Відповісти
ти б читав що небуть-інше а не кацапську гавноаналітику. Трампом незадоволені тільки кольорові, а нормальні білі американці його підтримують. Ах не бачать, хто не бачить кольорові, які громили магазини? то посрати на них. Він політик і бізнесмен і йому вирішувати як дбати про благополуччя країни. для того щоб підтримувати санкції проти підарашки, ми самі повинні щось робити, а не весь уряд агенти кацапії. іди дурню почитай щось розумне, і бажано не підарашасрудей, а америанське.
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16.11.2020 09:00 Відповісти
Я читаю американські новини і статистику по виборам, а ваш рудий улюбленець скоро стане черговим штатним фріком на рашатудей, адже спромігся посратися навіть з Фокс Ньюз. Цей "бізнесмен" - тричі банкрот та шахрай, який ухилявся від податків занижуючи свої статки.
Так, на мітингах БЛМ були випадки мародерства. Але це все одно ніщо порівняно зі стрільбою по синагогах та у маркетах від прихильників Трампа.
А щоб прочитати щось розумне, достатньо не дивитися ваші коменти.
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17.11.2020 15:05 Відповісти
були випадки кажеш, на "мітингах бИлЕмЕ", з тобою все зрозуміло, читай далі.
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17.11.2020 15:36 Відповісти
Обтікай, гаврик
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17.11.2020 22:06 Відповісти
давай бИлЕмАст У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців" - Цензор.НЕТ 3696
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17.11.2020 22:32 Відповісти
Дадон по идеи должен проиграть. Он также свозил всех с Приднестровья и в 1туре, но всё равно занял второе место. А сейчас будет решать протестный электорат. Усатый, который занял 3место и набрал 17%, выступил против Дадона. Хотя и у Усатого тоже пророссийский электорат и вроде как должны симпатизировать Дадону. Но нет. Дадон не черта хорошего не сделал для Молдовы за весь первый срок. Поэтому в нём разочарованы даже многие пророссийские(электорат Усатого), которые вообще не пойдут на выборы, а если и пойдут, то проголосуют против.
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15.11.2020 15:09 Відповісти
O тo нехрiн було роздавати молдавські паспорти кацапнi з Придністров'я
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15.11.2020 15:18 Відповісти
там и украинские раздавали...
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15.11.2020 15:21 Відповісти
А це з якого переляку ? ПМР як би умовно у складi Молдови - то логично молдавськк паспорти мати , а от укр. паспорти ?чи я чогось не знаю ?
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15.11.2020 15:26 Відповісти
тьам примерно в такой пропортции было в 90-х 1\1\1 гражданство Молдовы\России\Украины
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15.11.2020 15:31 Відповісти
а некоторые особо ушлые умудрялись по три паспорта иметь У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців" - Цензор.НЕТ 1769.и еще румынский
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15.11.2020 15:33 Відповісти
Незрозумiло як так мона , але нехай )
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15.11.2020 15:43 Відповісти
так шо многие из них через гражданство румынии уже своим домом ЕС считают.
но проголосуют за додона и за расеюшку.
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15.11.2020 15:50 Відповісти
а гагаузы- болгарские.
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15.11.2020 16:59 Відповісти
неа...болгары болгарские.а гагаузы-турецкие У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців" - Цензор.НЕТ 5782 У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців" - Цензор.НЕТ 5782
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15.11.2020 17:17 Відповісти
Турецкие- не дают и цента в ЕС. Они получают болгарские. Хоть и топят за путина. Все в Германии, что характерно. Сам лично знаю такого. В быту адекватный, пока речь не заходит о политике. Например о конфликте в Н.К. он говорил, что Россия должна была раздолбать тот Азербайджан. А вот на счет Дадона он говорит, что он подставил путина, потому что ничего не сделал для Молдовы. Поэтому он не пойдёт на выборы и голосовать за него не будет.
-Имеет болгарский паспорт, как и его родители, как и все его родственники.
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15.11.2020 17:25 Відповісти
а,ну эти тоже из молдовы,у них своя автономия-гагаузия.
но кроме того,еще много в одесской области.
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15.11.2020 17:35 Відповісти
жах
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15.11.2020 17:02 Відповісти
молдавское ордло голосует
этого хочет зеленский-сивоха.
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15.11.2020 15:24 Відповісти
руССкий анклав придністровя. голосує за "слугу роССії" гандона?
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15.11.2020 15:24 Відповісти
Да, та барышня не намного лучше додона, тоже фуйлу подлизывает.
А в Приднестровье мало участков для голосования.
Очередь на два часа.
Брали интервью у некоторых из очереди, не факт, что они за дондона
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15.11.2020 15:27 Відповісти
А чого це кацапський анклав приймає участь в голосуванні в Молдові?
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15.11.2020 15:33 Відповісти
Саме такий варіант кацапи, руками бубочки, готують і для України.
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15.11.2020 15:28 Відповісти
Молда́вська Автоно́мна Радя́нська Соціалісти́чна Респу́бліка (початково - Автоно́мна Молда́вська Соціалісти́чна Радя́нська Респу́бліка, молд./рум. Репу́блика Аутоно́мэ Сове́тикэ Сочиали́стэ Молдовеня́скэ, рос. Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика) - автономна республіка у складі Української РСР. Проіснувала з 12 жовтня 1924 до 2 серпня 1940 року. Включала лівобережну частину ******** Молдови (Придністров'я) і частину ******** України.
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15.11.2020 15:31 Відповісти
И что?
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16.11.2020 04:58 Відповісти
Шо еще от кацапов ждать.
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15.11.2020 15:32 Відповісти


XO.München

Об аннексии, оккупации.

Попадаются конечно и хорошие оккупанты.
Но редко - лишь каждый двухсотый.
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15.11.2020 15:42 Відповісти
Майя Санду победит кремлевского никчему Додона
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15.11.2020 15:44 Відповісти
Не злуйтесь , та , на мою скромну думку , - Додон - президент Молдови - не зовсім рівня Президенту України . Ну хоч за Конституціями ...(прізвище Зелєнський я не називав))
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15.11.2020 15:45 Відповісти
подвоз - это план рашистский и воплощает его Козак как в Молдавии,так в Украине, Кравчук с выборами 31 марта,в ордло, должен воплотить рашистский план "подноса голосов" за прорашистского преза Украины, в будущем
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15.11.2020 15:56 Відповісти
политиа
модавашке
есть еще бисер киров толи певец румынский то ли молдавский космонавт)
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15.11.2020 15:58 Відповісти
а там что нет прописок и паспортов? типа кто пришел тот и голосуй ?
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15.11.2020 16:11 Відповісти
Куй с тобой, ты сам себя забанил?? Или как истинный ющенковец самоустранился??
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15.11.2020 16:23 Відповісти
А что Плахотнюк проевропеец ? А-ха-ха
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15.11.2020 16:44 Відповісти
Какой ещё европейский миллиард ? Они обокрали банковскую систему страны, она не европейская или русская или американская или китайская, она молдавская. + отмывали деньги для других.
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15.11.2020 16:55 Відповісти
Дружище, ну откуда я знаю ? Это ведь не простой процесс раз-два всё. Референдум в Молдове, референдум в Румынии, потом согласие ЕС, НАТО, всё это очень сложно.
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15.11.2020 18:48 Відповісти
Ватный ресурс. Когда дефицит местных хлоповых, завозят мусоровозами из питомника.
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15.11.2020 16:40 Відповісти
ФБР США нашли бабло кремля для Трампа...в Германии...попал рыжий под раздачу...
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15.11.2020 17:09 Відповісти
там на 2 лярда долгов Трампу, у него отнимут половину капитала в счет выплат
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15.11.2020 17:19 Відповісти
Молдаванам и украинцам надо брать пример с Азербайджана. Хотя там президент не чист на руку, но не шморкля. А других президентов в мире сейчас и нет. Власть развращает. В цивилизованных странах это понимают и поэтому там жесткие два срока правления.
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15.11.2020 17:24 Відповісти
В Молдове и Украине тоже два. По четыре года, без продлений, обнулений и димонов.
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16.11.2020 05:02 Відповісти
Кравчук, Ермак-Козырь по указке кремля сделают всю Украину большим ОРДЛО.
Крачук и агентура Кремля
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15.11.2020 18:37 Відповісти
Большие проблемы у нашей диаспоры в европейских странах! На каждый участок выделили ТОЛЬКО по 5000 тысяч бюллетеней. Люди вышли ЕЩЁ БОЛЕЕ массово чем в первом туре! И скорее всего на многих участках закончатся бюллетени,и ничего нельзя будет делать! Люди,уже утром,в темноте,стояли в огромных очередях,-а теперь может оказаться что не смогут голосовать. И эта проблема создана исскуственно подонками находящимися у власти!
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15.11.2020 18:42 Відповісти
Закончились бюллетени на одном избирательном участке в Лондоне,а также на одном участке во Франкфурте,но люди из Франкфурта садятся в машины и едут в Штутгарт,где им удается голосовать.Оказывается,что правители не то чтобы собирались увеличить число избирательных участков,-они оказывали огромное давление на работников диппредставительств чтобы УМЕНЬШИТЬ число избирательных участков за границей! У нас продажные подонки у власти...
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15.11.2020 20:34 Відповісти
Диаспора пришла на голосование в числе более 250 000 человек !!! В первом туре были рекордные 140 000,а теперь вообще! Еще. Екзитпулы (2) показывают 55 на 45% в пользу М. Санду (кроме диаспоры) !
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15.11.2020 21:22 Відповісти
Треба ці машини з придністровя палити коктейлями молотова.
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15.11.2020 20:14 Відповісти
Молдовани не на богато відрізняються від українців,флігматизм,******* до своїх країн,перед кацапським ворогом.
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15.11.2020 21:05 Відповісти
Что ни говори , а я рад , что гандон-Додон Тю...Тю...!!
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16.11.2020 13:33 Відповісти
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