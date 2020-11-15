У Молдові обирають президента, з Придністров'я масово підвозять "виборців". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У пункті пропуску на лінії розмежування між Молдовою і окупованим Придністров'ям відбулися зіткнення через те, що з Придністров'я масово підвозять людей для участі в голосуванні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдавське видання Point.md.
На пункті пропуску "Варниця-Бендери" зібралися активісти, які намагаються перешкоджати "організованому підвозу громадян ПМР".
Активісти записують номери автомобілів, щоб переконатися, що машини не проїжджали через КПП два-три рази.
В одній із ситуацій в зіткнення довелося втрутитися поліції. Силовики сформували кордон між ворогуючими групами.
У Молдові в неділю, 15 листопада, відбувається другий тур виборів президента. У ньому беруть участь підтриманий Партією соціалістів чинний президент Ігор Додон і проєвропейський кандидат - лідер партії "Дія і солідарність" (PAS) Майя Санду.
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"Це тут думають, що Трамп клоун і таке інше, насправді економіка країни при ньому почала знову зростати" -ах, зріст економіки при Трампі.Тільки ось американці які постраждадали від росту безробітності і відсутності доступної медицини цього економічного дива не бачать. Мабуть, їм варто почитати Алекса Лекстона з Черкас (чи звідки ви там) щоб осягнути своє щастя.
"він не сцикло як та мавпа, що була до нього і підтримку має велику, якби ще чорноту, що погроми робила розігнав" - Як мило. Це "не сцикло" намаголося заблокувати санцкції проти РФ і шантажувало Зеленського припиненням допомоги (так так - летальна зброя для України це геть не його ідея). І "абама-абізяна" ви з росії24 підхопили?)
Так, на мітингах БЛМ були випадки мародерства. Але це все одно ніщо порівняно зі стрільбою по синагогах та у маркетах від прихильників Трампа.
А щоб прочитати щось розумне, достатньо не дивитися ваші коменти.
но проголосуют за додона и за расеюшку.
-Имеет болгарский паспорт, как и его родители, как и все его родственники.
но кроме того,еще много в одесской области.
этого хочет зеленский-сивоха.
А в Приднестровье мало участков для голосования.
Очередь на два часа.
Брали интервью у некоторых из очереди, не факт, что они за дондона
XO.München
Об аннексии, оккупации.
Попадаются конечно и хорошие оккупанты.
Но редко - лишь каждый двухсотый.
модавашке
есть еще бисер киров толи певец румынский то ли молдавский космонавт)
Крачук и агентура Кремля