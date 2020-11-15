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Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Вранці неділі, 15 листопада, на 68 кілометрі траси Одеса-Рені зіткнулися мікроавтобуси Mercedes Sprinter і Toyota Hiace, в результаті чого на місці загинула одна людина, а друга померла в лікарні.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, приблизно о 05:30, автомобіль "Mercedes Sprinter", який рухався з Білгорода-Дністровського у напрямку села Старокозаче, за попередньою інформацією, не надав переваги у русі та зіткнувся з автомобілем "Toyota Hiace" під керуванням 23-річного водія.

Внаслідок аварії пасажир "Toyota" помер миттєво. Інших постраждалих - двох водіїв та трьох пасажирів транспортних засобів доставили у лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, від завданих ушкоджень в реанімації померла ще одна людина.

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Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано 01
Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано 02

 Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 
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Топ коментарі
+4
Трасса Одесса Рени сложная

Двухполосная проходит через населённые пункты
И ЧТО ОБИДНО - это дорога в Европу ( Румыния: Болгария, Турция: Греция)
Маршрут очень хороший : но от Одессы до Рени теряешь в пути 4-5 часов

А дороги то всего 200 км.
Дорогу Одесса - Рени надо делать новым автобаном
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15.11.2020 14:59
+4
И шото зебобики замолчали про дорогу Одесса - Броды ( направление на Польшу)
Если ее сделать автобаном- поляки поедут на отдых толпой
А так сейчас только белорусские авто идут в сторону Одессы
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15.11.2020 15:01
+1
Если Одесса - Рени - сложная, то как назвать эти дороги?
Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано - Цензор.НЕТ 7935

Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано - Цензор.НЕТ 3722
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15.11.2020 18:45
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а всеголиш нужно было уступить дорогу....
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15.11.2020 14:50 Відповісти
темно было... думали разобраться по быстрому!
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15.11.2020 15:08 Відповісти
Трасса Одесса Рени сложная

Двухполосная проходит через населённые пункты
И ЧТО ОБИДНО - это дорога в Европу ( Румыния: Болгария, Турция: Греция)
Маршрут очень хороший : но от Одессы до Рени теряешь в пути 4-5 часов

А дороги то всего 200 км.
Дорогу Одесса - Рени надо делать новым автобаном
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15.11.2020 14:59 Відповісти
И шото зебобики замолчали про дорогу Одесса - Броды ( направление на Польшу)
Если ее сделать автобаном- поляки поедут на отдых толпой
А так сейчас только белорусские авто идут в сторону Одессы
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15.11.2020 15:01 Відповісти
та трасса там ни при чем.это как раз выезд со второстепенной дороги из б.-днестровского на трассу в районе села монаши.
естественно мерц должен был пропустить транспорт ,движущийся по трассе.
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15.11.2020 15:09 Відповісти
вы не правы, это перекресток Кишинев- Б.Днестровский, Одесса -Рени.
С одной стороны видимость ограничена из-за горки и потому там знак есть ограничение скорости.
Но тоете видимо знак не указ, результат плачевный, будет пересдавать экзамен по вождению уже на том свете
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15.11.2020 18:11 Відповісти
действительно,мерс двигался в сторону старокозачье...
но все равно должен был уступить дорогу.
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15.11.2020 18:17 Відповісти
Если Одесса - Рени - сложная, то как назвать эти дороги?
Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано - Цензор.НЕТ 7935

Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано - Цензор.НЕТ 3722
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15.11.2020 18:45 Відповісти
красивейшая горная дорога, мечта многих экстремалов
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15.11.2020 19:33 Відповісти
Найнебезпечніша ділянка дороги Одеса - Рені: Старокозацьке-Монаші до розвилки на Акерман. Обабіч суцільні пам"ятки...
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15.11.2020 17:33 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ МАЙЖЕ 10 СМЕРТЕЙ ЩОДНЯ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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15.11.2020 19:51 Відповісти
Погибший был Игорь Демченко сын супругов Рознетовских, жителей Болграда, которых в ночь с 15 на 16 сентября 2016 года зверски зарезал «болградский убийца»

Судьба у человека. Отца зарезали. Сын разбился
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16.11.2020 11:41 Відповісти
 
 