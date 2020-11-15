Мікроавтобуси Mercedes і Toyota зіткнулися на трасі Одеса-Рені: двоє людей загинуло, чотирьох - травмовано. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Вранці неділі, 15 листопада, на 68 кілометрі траси Одеса-Рені зіткнулися мікроавтобуси Mercedes Sprinter і Toyota Hiace, в результаті чого на місці загинула одна людина, а друга померла в лікарні.
Про це повідомляє Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні, приблизно о 05:30, автомобіль "Mercedes Sprinter", який рухався з Білгорода-Дністровського у напрямку села Старокозаче, за попередньою інформацією, не надав переваги у русі та зіткнувся з автомобілем "Toyota Hiace" під керуванням 23-річного водія.
Внаслідок аварії пасажир "Toyota" помер миттєво. Інших постраждалих - двох водіїв та трьох пасажирів транспортних засобів доставили у лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, від завданих ушкоджень в реанімації померла ще одна людина.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Двухполосная проходит через населённые пункты
И ЧТО ОБИДНО - это дорога в Европу ( Румыния: Болгария, Турция: Греция)
Маршрут очень хороший : но от Одессы до Рени теряешь в пути 4-5 часов
А дороги то всего 200 км.
Дорогу Одесса - Рени надо делать новым автобаном
Если ее сделать автобаном- поляки поедут на отдых толпой
А так сейчас только белорусские авто идут в сторону Одессы
естественно мерц должен был пропустить транспорт ,движущийся по трассе.
С одной стороны видимость ограничена из-за горки и потому там знак есть ограничение скорости.
Но тоете видимо знак не указ, результат плачевный, будет пересдавать экзамен по вождению уже на том свете
но все равно должен был уступить дорогу.
Судьба у человека. Отца зарезали. Сын разбился