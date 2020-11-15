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Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Курйози Суспільство

У Тернополі ресторан "Леліва" і приватний клуб "Лисий" в суботу, попри карантин вихідного дня, працювали і обслуговували клієнтів. Відкрито заклади і сьогодні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Власник закладів Тарас Ковальчук напередодні запровадження карантину вихідного дня вирішив перейменувати їх на трапезну та храм започаткованої ним релігійної організації "Братство лисих". Учора при вході у ресторан, зокрема, можна було побачити табличку "Трапезна братства лисих".

Обігрівачі на терасі перед закладом Ковальчук жартома називає "священним вогнем", клієнтів – прихожанами, постійні відвідувачі у відповідь жартома називають його пастором.

Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря 01

За словами Ковальчука, учора в його заклади приходили правоохоронці.

"Ми їм пояснювали, що дотримуємося обмежень, які обумовили для релігійних організацій. Вони з гумором це сприймали. Розуміють, що ми мусимо вдаватися до таких абсурдних речей лише тому, що влада нас не чує, Кабмін продукує рішення, які суперечать Конституції. При цьому ми бачимо подвійні стандарти. Чому дозволили працювати ринкам, де значно більше скупчення людей, ніж у наших закладах, якщо справді хотіли розірвати ланцюжок захворювань?" – дивується Ковальчук.

Також дивіться: Поліція припинила роботу ресторану на столичному Печерську: порушували карантин і побили журналіста. ВIДЕО

За його словами, станом на 21:00 протоколів щодо його закладів не склали.

"Але приходили нацгвардійці, вони просто фіксували, що заклад працює. Не відкидаю, що потім вже передадуть ці акти дільничним, а ті вже пізніше прийдуть складати протоколи. Бо, якщо б вони почали це робити вчора, то під обласне управління поліції на акцію протесту учора в обідню пору прийшло б значно більше підприємців, а не до двадцяти. А так у них наразі стратегія не піднімати градус напруги", – вважає Ковальчук.

Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря 02

Він пояснив, що пікетували вчора саме поліцію, оскільки, на переконання підприємців, правоохоронна система мала б реагувати на те, що рішення Кабміну суперечить Конституції, яка гарантує право на працю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після протесту рестораторів у Харкові закладам громадського харчування дозволили працювати до 22:00, - ОДА
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Топ коментарі
+11
Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 4201
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15.11.2020 14:56
+10
Молодцы...так и надо...
Карантин это когда закрыто все...а когда одним можно а другим нет это не карантин...
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15.11.2020 14:57
+8
У богатых там свои причуды. Они могут сидеть по домам т.к у них начисляются зарплаты и пенсии .Замораживаются выплаты по кредитам и т.д Видимо будут развозиться продукты , лекарства БЕСПЛАТНО! по домам .А у нас ? Как можно сравнивать несравнимое
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15.11.2020 15:20
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Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 4201
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15.11.2020 14:56 Відповісти
В Одесі теж всі кафе та ресторани працюють і ринки також, хоча міська влада пітримала каратнин вихідного дня. Але в Одесі немає української влади, тому кожен робить що хоче.
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15.11.2020 15:11 Відповісти
Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 8635
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15.11.2020 15:19 Відповісти
Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 9674
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15.11.2020 15:25 Відповісти
В Тернополе типа украинская влада...... и патриотов завалом!
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15.11.2020 16:16 Відповісти
шо ти пЫ стЫш таку хйуню , провокатор, - а в твоєму Києві є ?
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15.11.2020 16:35 Відповісти
Претенденты на Премию Дарвина
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15.11.2020 18:46 Відповісти
И?
Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 5292
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15.11.2020 20:22 Відповісти
А что забыли про Колю и Велюр тому ублюдку все можна как и обрезанный жждам в Киеве и во власти....
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15.11.2020 15:48 Відповісти
прикольно, а я думал горохоботы ))))
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15.11.2020 14:58 Відповісти
оце точно !
бо свідомі українці дисципліновані і не бикують, коли цього не варто робити
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15.11.2020 15:19 Відповісти
Вы адепт Пророка? Похвально, одобряю.
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15.11.2020 20:05 Відповісти
коли ти вже навчишся вірно писати "ПОРОХ" ?
чмо ольгинське ? 😂
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15.11.2020 22:28 Відповісти
Когда у нас введут сувЯренную демократию и обязательное поклонение и отдавание чести ближайшему кондитерскому магазину (( А пока у нас просто как бы , демократия он может писать имя твоего барина как хочет ((
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15.11.2020 23:23 Відповісти
Молодцы...так и надо...
Карантин это когда закрыто все...а когда одним можно а другим нет это не карантин...
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15.11.2020 14:57 Відповісти
Толерантний, це тому що залишив російську. Хай би мозок трохи зламали ваті, особливо з використанням місцевого діалекту західняків
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15.11.2020 19:08 Відповісти
Закрывайте все!!!тогда будет справедливо
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15.11.2020 15:01 Відповісти
справедливо будет, когда Лысый перепрофилирует свои рыгаловки в поминальные кафе Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 3645
дебил !
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15.11.2020 15:06 Відповісти
Вот если бы он сразу додумался открыть там цукерню то никаких проблем бы не было
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15.11.2020 15:15 Відповісти
так он может на это и рассчитывает Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 735
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15.11.2020 18:56 Відповісти
Пусть об этом договаривается с шефом .Его проблемы (( Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 7628
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15.11.2020 21:04 Відповісти
прими галопередолу вышиватное убогое...))) знаешь есть много украиномовных любящих масквабад сысысер и сралина....или ты инцестная мокша которая под украинца маскируется?
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15.11.2020 15:06 Відповісти
Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 1201 Режим ЧС по Конституции вводим,Комендантский час как на Дамбассе.без паспорта вышел на улицу арест 15 суток,маску не надел штраф 20 000,нет лучше 40..Зеле надо закрыть дырку в бюджете 300 ярдов гривен...далее,супермаркетам разрешить работу утром час,вечером час...остальным полный карантин и самоизоляция... Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 1201
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15.11.2020 15:07 Відповісти
канцлер Кац уже давно так австрияков плющит, Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 4208

мерзавец. однозначно !
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15.11.2020 15:16 Відповісти
пардон Курц
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15.11.2020 15:16 Відповісти
"Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря" - мощный зaголовок...
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15.11.2020 15:09 Відповісти
Декілька років тому в Іспанії заборонили палити в ресторанах. Перед тим або зробити приміщеня для тих хто не палить, або виділити площу для тих хто палить, якщо розміри дозволяють.

Потім в приміщеннях заборонили взагалі. Це при тому, що наприклад в магазинах одягу стояли попільниці, бо люда заходили з запаленими цигарками.

Заборонили і декілка вумніків власників дуже великих ресторанів заявили, що це ущимлення прав, то да сьо. І в їх ресторанах можна палити. Кукарєкали до того момент поки прийшли штрафи по 50 тис євро. І зразу в їх ресторанах перестали палити.
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15.11.2020 15:10 Відповісти
так у нас закон не працює та й владі не довіряють,я думаю не потрібно доводити,що Україна тільки географічно у Європі.
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15.11.2020 15:32 Відповісти
Но в некоторых частных кафе ( в основном по сёлам ) до сих пор курят внутри ...
Когда заходишь , запах сигарет и дым сразу ощущается .
Помню даже когда в банк приходила , а там дым коромыслом - кассирша работает и курит !!!. 😝
Я тогда первый раз увидела такое большое количество курящих людей , особенно женщин и бабушек !
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15.11.2020 15:33 Відповісти
обладнали б ресторани примірочними для одягу(
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15.11.2020 17:39 Відповісти
Украине приготовится !? - "Австрия вводит жесткую изоляцию 2.0 со вторника. Магазины и школы закрываются до 6 декабря. Покидать дом без крайней необходимости запрещено." Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 1850
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15.11.2020 15:10 Відповісти
У богатых там свои причуды. Они могут сидеть по домам т.к у них начисляются зарплаты и пенсии .Замораживаются выплаты по кредитам и т.д Видимо будут развозиться продукты , лекарства БЕСПЛАТНО! по домам .А у нас ? Как можно сравнивать несравнимое
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15.11.2020 15:20 Відповісти
да это все понятно - мы с ними на других планетах !! .. у меня знакомые пацаны живут в Австрии (все меня зовут) так говорят обеспечивают полностью всем - 800 евро в месяц, плюс еще вирусные на поддержку штанов(каждый месяц по разному - 200-300 евро), медикаменты и питание на месяц, не платят за проживание(аренда) - живут нечего не делая - тупо карантинят..
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15.11.2020 15:33 Відповісти
Ну так и я о том же .
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15.11.2020 18:19 Відповісти
и я о том же - о том как нам будет очень трудно остаться в живых и не подохнуть с голода или от ковида.
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15.11.2020 23:36 Відповісти
Дебільна влада робить все, щоб розвалити Україну.
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15.11.2020 15:12 Відповісти
Концлагерь назвать "Короновирусный товаристч Сралин" Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 1273
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15.11.2020 15:13 Відповісти
Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 9065
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15.11.2020 15:14 Відповісти
Представляю ассортимент блюд "трапезной монастыря"🙂
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15.11.2020 15:16 Відповісти
Красное вино рекою,без закуски.... Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 5442
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15.11.2020 15:19 Відповісти
🙂
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15.11.2020 15:30 Відповісти
ассортимент сей трапезной будет скоро традиционный:
1. кутя
2. борщ
3. пирожки с капустой
4. 100 грам не чокаясь.....



отбоя от родственников уже бывших клиентов не будет !
Давай, Лысый, давай еще ... !
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15.11.2020 15:24 Відповісти
6 января на Рождество Христово я в шутку написал...год будет тяжелый, очень Високосный,цифры 2020 очень и очень плохие...
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15.11.2020 15:17 Відповісти
Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 9675
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15.11.2020 18:58 Відповісти
++++ Ты в этот раз не ошибся . Как в воду смотрел Сенатор Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 4676
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15.11.2020 19:26 Відповісти
В теории, эти "служители Божьи" должны раздавать "прихожанам" пищу бесплатно. Ведь грех обидеть сиротку на мерсе, которого судьба завела отобедать чем Б-г послал. Но это в теории. Практика, я так понимаю, немного другая
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15.11.2020 15:21 Відповісти
В чужой монастырь со своим уставом не лезут.
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15.11.2020 15:57 Відповісти
був я сьогодні в заміському ресторані під Києвом
парився в сауні
все дуже просто: адміністрація тобі дає документ, що надає приміщення в аренду на 4 години
і по умовах уього договору, адмівнстрація затарила його віскі, закускою і протопила сауну
ніякого порушення, формально ресторан не працює, просто хздає в оренду примущення
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15.11.2020 15:23 Відповісти
на наступниї вихідних ця "Ініціатива" буде підтримана багатьма...
На жаль ...(((
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15.11.2020 16:48 Відповісти
А банда Лысого из одноименного клуба на выходных давно уже работает в качестве филиала налоговой инспекции.
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15.11.2020 15:25 Відповісти
Семьи богатых РАБссиянских капиталистов и помещиков до 1917 года своих детей заставляли клянчить на улицах копейку милостыню... Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 6548причем это считалось не зазорным,писал в своем дневнике посол братской Германии кайзера Вильгельма...
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15.11.2020 15:25 Відповісти
Полный игнор теперь этого идиота
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15.11.2020 15:33 Відповісти
которого ?

я очень извиняюсь, но с некоторых пор в нашей стране столько идиотов развелось, что их нужно называть по фамилии или хотя бы по оскорбительному прозвищу. Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 2775
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15.11.2020 15:43 Відповісти
Который трапезничать захотел
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15.11.2020 15:45 Відповісти
И правильно делают. Чиновники из ВОЗ хуже нацистов. При Гитлере и то в театр можно было пойти и на футбол.
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15.11.2020 15:35 Відповісти
та да, конечно, легенда такая в Германии до сих пор есть:
"за безбилетный проезд в электричке при Гитлере никуда не водили, а шлепали прямо на перроне вокзала...." Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 3924
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15.11.2020 15:45 Відповісти
Еслиэтот прекрасный хозяин ресторана или его родственники заболеет - везите сразу в морг и говорите, что это больница. А гробовщики - прекрасные реаниматологи. Можно позвать священника-терапевта с дьяконм-медсестрой. Помічне.
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15.11.2020 15:44 Відповісти
Клуб и ресторан в Тернополе работают на карантине как храм и трапезная монастыря - Цензор.НЕТ 8048 страна ЗЕльоных идиотов !
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15.11.2020 15:46 Відповісти
таки да синагога обедница
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15.11.2020 15:57 Відповісти
Где кельи?
С простио-монахинями.
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15.11.2020 16:11 Відповісти
Ну а шо? Храм античного бога Бахуса же Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 3212
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15.11.2020 16:50 Відповісти
можна,звичайно ,тішитись з винахідливості,якби не те, що пік епідемії лікарі очікують ще не цього року..
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15.11.2020 16:50 Відповісти
Молодцы Тернопольчане-и смекалка,и юмор.
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15.11.2020 17:03 Відповісти
Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря - Цензор.НЕТ 4632
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16.11.2020 08:44 Відповісти
Их бы энергию да в мирное русло...
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15.11.2020 17:27 Відповісти
как видишь, у них ее в достатке...и после второй мировой и в мирное русло и сейчас...
энергию тех, иных, да в мирное русло
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15.11.2020 17:45 Відповісти
СКОТЫ
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15.11.2020 21:48 Відповісти
Тернополю повезло з адекватно місцевою владою
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16.11.2020 10:11 Відповісти
 
 