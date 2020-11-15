Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря. ФОТО

У Тернополі ресторан "Леліва" і приватний клуб "Лисий" в суботу, попри карантин вихідного дня, працювали і обслуговували клієнтів. Відкрито заклади і сьогодні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Власник закладів Тарас Ковальчук напередодні запровадження карантину вихідного дня вирішив перейменувати їх на трапезну та храм започаткованої ним релігійної організації "Братство лисих". Учора при вході у ресторан, зокрема, можна було побачити табличку "Трапезна братства лисих".

Обігрівачі на терасі перед закладом Ковальчук жартома називає "священним вогнем", клієнтів – прихожанами, постійні відвідувачі у відповідь жартома називають його пастором.





За словами Ковальчука, учора в його заклади приходили правоохоронці.

"Ми їм пояснювали, що дотримуємося обмежень, які обумовили для релігійних організацій. Вони з гумором це сприймали. Розуміють, що ми мусимо вдаватися до таких абсурдних речей лише тому, що влада нас не чує, Кабмін продукує рішення, які суперечать Конституції. При цьому ми бачимо подвійні стандарти. Чому дозволили працювати ринкам, де значно більше скупчення людей, ніж у наших закладах, якщо справді хотіли розірвати ланцюжок захворювань?" – дивується Ковальчук.

Також дивіться: Поліція припинила роботу ресторану на столичному Печерську: порушували карантин і побили журналіста. ВIДЕО

За його словами, станом на 21:00 протоколів щодо його закладів не склали.

"Але приходили нацгвардійці, вони просто фіксували, що заклад працює. Не відкидаю, що потім вже передадуть ці акти дільничним, а ті вже пізніше прийдуть складати протоколи. Бо, якщо б вони почали це робити вчора, то під обласне управління поліції на акцію протесту учора в обідню пору прийшло б значно більше підприємців, а не до двадцяти. А так у них наразі стратегія не піднімати градус напруги", – вважає Ковальчук.

Він пояснив, що пікетували вчора саме поліцію, оскільки, на переконання підприємців, правоохоронна система мала б реагувати на те, що рішення Кабміну суперечить Конституції, яка гарантує право на працю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після протесту рестораторів у Харкові закладам громадського харчування дозволили працювати до 22:00, - ОДА