Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Курйози Суспільство
У Тернополі ресторан "Леліва" і приватний клуб "Лисий" в суботу, попри карантин вихідного дня, працювали і обслуговували клієнтів. Відкрито заклади і сьогодні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
Власник закладів Тарас Ковальчук напередодні запровадження карантину вихідного дня вирішив перейменувати їх на трапезну та храм започаткованої ним релігійної організації "Братство лисих". Учора при вході у ресторан, зокрема, можна було побачити табличку "Трапезна братства лисих".
Обігрівачі на терасі перед закладом Ковальчук жартома називає "священним вогнем", клієнтів – прихожанами, постійні відвідувачі у відповідь жартома називають його пастором.
За словами Ковальчука, учора в його заклади приходили правоохоронці.
"Ми їм пояснювали, що дотримуємося обмежень, які обумовили для релігійних організацій. Вони з гумором це сприймали. Розуміють, що ми мусимо вдаватися до таких абсурдних речей лише тому, що влада нас не чує, Кабмін продукує рішення, які суперечать Конституції. При цьому ми бачимо подвійні стандарти. Чому дозволили працювати ринкам, де значно більше скупчення людей, ніж у наших закладах, якщо справді хотіли розірвати ланцюжок захворювань?" – дивується Ковальчук.
За його словами, станом на 21:00 протоколів щодо його закладів не склали.
"Але приходили нацгвардійці, вони просто фіксували, що заклад працює. Не відкидаю, що потім вже передадуть ці акти дільничним, а ті вже пізніше прийдуть складати протоколи. Бо, якщо б вони почали це робити вчора, то під обласне управління поліції на акцію протесту учора в обідню пору прийшло б значно більше підприємців, а не до двадцяти. А так у них наразі стратегія не піднімати градус напруги", – вважає Ковальчук.
Він пояснив, що пікетували вчора саме поліцію, оскільки, на переконання підприємців, правоохоронна система мала б реагувати на те, що рішення Кабміну суперечить Конституції, яка гарантує право на працю.
Будь ласка, зачекайте...
горохоботы))))
бо свідомі українці дисципліновані і не бикують, коли цього не варто робити
чмо ольгинське ? 😂
Карантин это когда закрыто все...а когда одним можно а другим нет это не карантин...
дебил !
мерзавец. однозначно !
Потім в приміщеннях заборонили взагалі. Це при тому, що наприклад в магазинах одягу стояли попільниці, бо люда заходили з запаленими цигарками.
Заборонили і декілка вумніків власників дуже великих ресторанів заявили, що це ущимлення прав, то да сьо. І в їх ресторанах можна палити. Кукарєкали до того момент поки прийшли штрафи по 50 тис євро. І зразу в їх ресторанах перестали палити.
Когда заходишь , запах сигарет и дым сразу ощущается .
Помню даже когда в банк приходила , а там дым коромыслом - кассирша работает и курит !!!. 😝
Я тогда первый раз увидела такое большое количество курящих людей , особенно женщин и бабушек !
1. кутя
2. борщ
3. пирожки с капустой
4. 100 грам не чокаясь.....
отбоя от родственников уже бывших клиентов не будет !
Давай, Лысый, давай еще ... !
парився в сауні
все дуже просто: адміністрація тобі дає документ, що надає приміщення в аренду на 4 години
і по умовах уього договору, адмівнстрація затарила його віскі, закускою і протопила сауну
ніякого порушення, формально ресторан не працює, просто хздає в оренду примущення
На жаль ...(((
я очень извиняюсь, но с некоторых пор в нашей стране столько идиотов развелось, что их нужно называть по фамилии или хотя бы по оскорбительному прозвищу.
"за безбилетный проезд в электричке при Гитлере никуда не водили, а шлепали прямо на перроне вокзала...."
С прост
ио-монахинями.
энергию тех, иных, да в мирное русло