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П'яний житель Івано-Франківщини порушив ПДР і побив поліцейського. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

П'яний житель Івано-Франківщини порушив ПДР і побив поліцейського. ФОТО

На Івано-Франківщині поліцейські затримали зловмисника, який завдав співробітнику поліції тілесні ушкодження. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, за скоєне затриманому загрожує покарання - до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

14 листопада о 21:30 патрульні Косівського відділу поліції зупинили автомобіль "Iveco" за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні з поліцейськими 25-річний водій, мешканець району, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння і поводився  зухвало. За деякий час приїхали знайомі водія, які воводилися агресивно, перешкоджали роботі правоохоронців та намагалися з місця події забрати водія. На зауваження інспекторів не реагували, натомість водій різко підійшов до поліцейського і вдарив його в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження. Після цього нетверезий керманич та його знайомі втекли.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група й допоміжні екіпажі. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські впродовж години встановили місце перебування водія-правопорушника. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України. Чоловік був напідпитку – 1,29 проміле. Слідчі повідомили про підозру прикарпатцю за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере запобіжний захід мешканцю Косівщини, який раніше не судимий. Також правоохоронці встановлюють коло осіб, які причетні до вчинення хуліганських дій.

У результаті інциденту 29-річному поліцейському спричинені тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забій м’яких тканин та підшкірні крововиливи правої вушної раковини, садна лобної ділянки голови.

Також читайте: У Слідкомі Білорусі заявили, що загиблий від побоїв активіст Бондаренко був п'яним



/Пяний житель Івано-Франківщини порушив ПДР і побив поліцейського 01
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Топ коментарі
+8
Футболка на любителя, цепочка циганская ...
А какой вообще смысл несёт эта фотография манекена ?
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15.11.2020 15:48
+7
А к чему сарказм? По вашему от "правильной" полиции новость должна была выглядеть как "полицейские избили водителя, пострадавший в реанимации"? А лет 10 назад с ним бы так и случилось.
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15.11.2020 15:58
+4
Майбутній депутат від Слуги народу.
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15.11.2020 15:47
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Майбутній депутат від Слуги народу.
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15.11.2020 15:47 Відповісти
Да это он и есть! Присмотрись внимательно. П'яний житель Івано-Франківщини порушив ПДР і побив поліцейського - Цензор.НЕТ 7177
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15.11.2020 16:54 Відповісти
Вылитый ОПЗЖопец 100% !!!
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15.11.2020 17:22 Відповісти
Футболка на любителя, цепочка циганская ...
А какой вообще смысл несёт эта фотография манекена ?
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15.11.2020 15:48 Відповісти
"мусора сами ему в рот водку заливали"
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15.11.2020 15:49 Відповісти
А я напоминаю-в "рехвормированную" полицию рюкзакова проходил тщательнейший отбор и конкурс.
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15.11.2020 15:51 Відповісти
А к чему сарказм? По вашему от "правильной" полиции новость должна была выглядеть как "полицейские избили водителя, пострадавший в реанимации"? А лет 10 назад с ним бы так и случилось.
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15.11.2020 15:58 Відповісти
Правильно выглядит так- "никто никого не избил-нарушитель в наручниках доставлен в РОВД."
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15.11.2020 16:31 Відповісти
Вам не догодити.... поліція побила - поліція винуваті, поліцію побили теж поліція "винуваті" .
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16.11.2020 09:53 Відповісти
Тобто треба щоб обов'язково хтось когось побив? Що за маячня?
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16.11.2020 10:36 Відповісти
Так а если водила нападает, то как по другому? Сказать "не нарушайте, гражданин, и дайте одеть на себя наручники"?
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17.11.2020 08:09 Відповісти
паліцейські конечно був один,або напарнік заодно з тими.маразм.Чи доживемо ми того,коли буде так,як в Польщі-окрик* поліція* і стрільба на поранення!!!! Чи проснемося від такого ,що відбувалося в Магдаленці,під Варшавою? Забули,коли українця застрілили тільки за те,що вийшов з машини і не виконав розпорядження полісмена????При вагітній жінці поруч...І все правильно.
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15.11.2020 16:01 Відповісти
Во всем должен быть баланс... Если будет так как вы предлагаете, то наша власть будет несменяемой...
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15.11.2020 16:10 Відповісти
Бий своїх мусорів, щоб чужі боялись..
Це просто була невинна спроба залякування ОМОНівських нелюдів Лукашеску та Хвуйла Пьяный житель Ивано-Франковщины нарушил ПДД и избил полицейского - Цензор.НЕТ 7994
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15.11.2020 16:07 Відповісти
Среди меня возник вопрос - в ведомости сдачи вышеупомянутым (отхватившим люлей) полицаем нормативов по физической подготовке (нормативы сдаются 2 раза в год) в графе «приёмы рукопашного боя» какая именно стоит оценка?
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15.11.2020 16:12 Відповісти
жаль что этот чувак сейчас не в Минске раскидал бы мусоров и морду бы набил а то те уже ходят 3 месяца бе толку и некому побить омон местный
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15.11.2020 16:19 Відповісти
Представляю себе такой заголовок где-нибудь на Мичиганщине... Хотя нет, не представляю...
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15.11.2020 16:24 Відповісти
европейцы, они все такие
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15.11.2020 16:29 Відповісти
Полицейский наверное из Модельного Агенства , был взят на Службу.
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15.11.2020 17:10 Відповісти
Ну и зачем показывать такое фото, на котором морды совсем не видно? Или это у вас для того, чтоб места больше занять на цензоре? СРАМОТА!!!
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15.11.2020 17:15 Відповісти
В нормальній державі цього придурка поліцейські просто пристрелили і їм би ще премію виписали. довели державу до повного хаосу,що поліція немає права навіть себе захистити,що до речі написано в Законі. ЗСУ під угрозою карного покарання також заборонено захищати свою землю і своє життя і не стріляти по ворогах. Зелена чума доводить Україну до повного знищення.
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15.11.2020 17:32 Відповісти
в нормальной стране мусора не будут сидеть в засаде и пытаться сбить бабло.
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15.11.2020 18:16 Відповісти
В нормальної країни, ніхто таке бидло за поліцаїв не вважає. П'яний житель Івано-Франківщини порушив ПДР і побив поліцейського - Цензор.НЕТ 2976
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15.11.2020 20:50 Відповісти
почему не застрелены? бешеных собак надо отстреливать, кастрация ничего не даст
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15.11.2020 21:23 Відповісти
В цій області це нормально, якщо водій з кришованих, за тиждень випустять а на ментів відкриють кримінальну справу, у нас так більшість нової поліції звільнилось...
А в цьому гірському районі взагалі п'яний за рулем це не злочин, там всі п'яні їздять...
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16.11.2020 07:11 Відповісти
Це що за мент такий? Чому не пристрелив покидька на місці?
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16.11.2020 15:27 Відповісти
 
 