П'яний житель Івано-Франківщини порушив ПДР і побив поліцейського. ФОТО

На Івано-Франківщині поліцейські затримали зловмисника, який завдав співробітнику поліції тілесні ушкодження. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, за скоєне затриманому загрожує покарання - до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської області.

14 листопада о 21:30 патрульні Косівського відділу поліції зупинили автомобіль "Iveco" за порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні з поліцейськими 25-річний водій, мешканець району, мав явні ознаки алкогольного сп’яніння і поводився зухвало. За деякий час приїхали знайомі водія, які воводилися агресивно, перешкоджали роботі правоохоронців та намагалися з місця події забрати водія. На зауваження інспекторів не реагували, натомість водій різко підійшов до поліцейського і вдарив його в обличчя, спричинивши тілесні ушкодження. Після цього нетверезий керманич та його знайомі втекли.



На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група й допоміжні екіпажі. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські впродовж години встановили місце перебування водія-правопорушника. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України. Чоловік був напідпитку – 1,29 проміле. Слідчі повідомили про підозру прикарпатцю за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере запобіжний захід мешканцю Косівщини, який раніше не судимий. Також правоохоронці встановлюють коло осіб, які причетні до вчинення хуліганських дій.



У результаті інциденту 29-річному поліцейському спричинені тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забій м’яких тканин та підшкірні крововиливи правої вушної раковини, садна лобної ділянки голови.

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