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Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У Києві 15 листопада мобільні групи перевірили дотримання карантину 1535 суб'єктами господарювання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

"У столиці в неділю, 15 листопада, мобільними групами з участю фахівців Головного управління Держпродспоживслужби в Києві проведено перевірки 1535 суб'єктів господарювання, зокрема 352 підприємств громадського харчування, 345 об'єктів із реалізації продовольчих товарів, 670 об'єктів із реалізації непродовольчих товарів, 32 агропродовольчих ринків, 15 непродовольчих ринків, 35 перукарень та салонів краси, 58 спортзалів і фітнес-центрів, 28 закладів культури і розважальної діяльності (кінотеатрів, музеїв, виставкових заходів)", - йдеться в повідомленні.

За результатами проведеного контролю складено 55 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей) за недотримання карантинних обмежень. З них безпосередньо працівниками Головного управління Держпродспоживслужби в Києві складено 24 протоколи, спільно з представниками Головного управління Нацполіції в Києві - 29, спільно з "Громадською вартою" - 2.

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Серед перевірених фітнес-клубів, фітнес-центри з ресторанами "Царський" та "5 Елемент" і 20 фітнес-центрів "Спортлайф". Усі вони сьогодні не працюють - були закриті, підкреслили в Держпродспоживслужбі.

Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба 01
Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба 02
Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба 03
Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба 04

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Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба 05

Нагадаємо, з опівночі суботи, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня.

12 листопада уряд України опублікував на своєму сайті прийняту напередодні постанову №1100, якою внесені зміни до "карантинної" постанови №641 від 22 липня, скасовуючи адаптивний карантин із поділом на зони і запроваджуючи карантин вихідного дня.
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Топ коментарі
+15


Πραβдοργδ™

Поліція закрила в столиці виставку котів.

Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9099
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15.11.2020 22:08
+11
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2234
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15.11.2020 22:12
+9
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1226
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15.11.2020 21:56
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Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 1226
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15.11.2020 21:56 Відповісти
из той санду такая же "прозападная опозиция" как и с труханова.
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15.11.2020 21:59 Відповісти
Ты то откуда знаешь ? Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 465 Или просто чтобы ляпнуть ?
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15.11.2020 22:02 Відповісти
читал ее интерьвью - ватная вата повернутая на уважении к "путину"
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15.11.2020 22:07 Відповісти
Ой всё не продолжай. Ты мне будешь рассказывать кто прозападный и кто не прозападный у меня в стране. Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 342
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15.11.2020 22:12 Відповісти
ну у нас зеленский тоже "прозападный".)
насчет санду буду рад ошибится, но я редко ошибаюсь.
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15.11.2020 22:19 Відповісти
Велюр і ломбарди працюють?
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15.11.2020 21:59 Відповісти
Велюр то святе, - Штабь
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15.11.2020 22:00 Відповісти
Донкіхоти, блін...)))
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15.11.2020 22:03 Відповісти
За це комусь прийдеться відповідати! Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9533
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15.11.2020 22:04 Відповісти
Лучше б эти мобильные групы позакрывали рассадник нечести в Украине - ,,опзж,, !
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15.11.2020 22:05 Відповісти
Медали! Всем!
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15.11.2020 22:05 Відповісти
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 6457весело живём и вперед идем
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15.11.2020 22:07 Відповісти
Дармоїди на відгодівлі! Як у кіно-"Хто не работает тот ест"!
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15.11.2020 22:08 Відповісти


Πραβдοργδ™

Поліція закрила в столиці виставку котів.

Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 9099
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15.11.2020 22:08 Відповісти
+100500
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17.11.2020 23:17 Відповісти
ДБЛы ***. У меня других нет слов.
преЗЕрвативу срочно нужно уничтожить весь малый бизнес в Украине, чтобы обвинить в этом порошенко, как это уже произошло с медициной.
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15.11.2020 22:09 Відповісти


Сантехник киевский

********** веде відеоблоги з лікарні,
міністр ОЗ заникався вдома і обіцяє вести блог,
міністр ВС пропав разом зі своїм радником,
ЦВК ніяк не розродиться з результатами виборів остаточно,
мусора вламуються в кабаки і заарештовують виставку котів.
Що відбувається?
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15.11.2020 22:11 Відповісти
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2234
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15.11.2020 22:12 Відповісти
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2292
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15.11.2020 22:31 Відповісти
вам, що кисневі точки самі по собі працювати будуть,, як і апарати швл? Лікарів і сестер не вистачає. А вам світ на кінотеатрах і спортзалах зійшовся.
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16.11.2020 00:33 Відповісти
кіно і спортзали то таке, а от яка різниця між продуктовим ринком і речовим, ризик зараження різний і де вищий? ні я розумію їсти всі хочуть, але ті хто торгують на речовому ринку теж хочуть їсти, а за що?
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16.11.2020 09:04 Відповісти
арештувать виставку котяр для боротьби з ковід, це по нашому, по чемпінськи)
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15.11.2020 22:16 Відповісти
збсь. Закрыть закрыли а кто компенсирует людям простои и затраты?
Как ковидное бабло розворовать так шустренько, а убытки от карантинов так опять пусть гои несут?
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15.11.2020 22:11 Відповісти
Надо не все магазины и рестораны закрывать, а только те, которые работают с депутатами - главными разносчиками заразы. Болеют в основном они.
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15.11.2020 22:12 Відповісти
фильм левиафан смотрели?посмотрите что вас ждет.убогое советское дерьмо
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15.11.2020 22:15 Відповісти
а им шо, за работу в выходные по двойному тарифу платят или они берут по двойному?
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15.11.2020 22:16 Відповісти
Главное, чтоб они, по ошибке, свои игровые автоматы не позакрывали
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15.11.2020 22:17 Відповісти
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 4489Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 8780
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15.11.2020 22:20 Відповісти
Мобильные группы закрыли в Киеве десятки работающих салонов красоты, рынков и спортзалов, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 380
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15.11.2020 22:21 Відповісти
Мобільні групи закрили в Києві десятки салонів краси, ринків і спортзалів, які працювали, - Держпродспоживслужба - Цензор.НЕТ 5927
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15.11.2020 22:39 Відповісти
Чаще всего маски не носят рагули - селяне. В Берегово поголовно, на западной Украине, а во Львове концерт Бумбокса остановили и там тоже все были без масок. Россияне и города, близкие к России плюют на короновирус. Когда это видишь, понимаешь у кого реально дыра в башке, низкая культура и сознательность, зато огромные тупость, хитрость и упрямство. Пока палками лупить не будут пофигистов, ниче не изменится. А рагули вдасть ругают, типа она во всем виновата, работать не дает, выдумывает карантины. И короновирус тоже типа власть придумала. Селяне так и пишут "их украинская власть", а сами они видать евреи или там россияне, венгры. Короновирус "у них", а в "моей" наглухо задраенной хате с вонючим воздухом короновируса нет!
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15.11.2020 22:28 Відповісти
рагули и города, близкие к России,-это разные вещи.Что за каша у Вас в башке?
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15.11.2020 22:34 Відповісти
Почему не закрыта Верховна Зрада и правительство? Судя по отчетам - это главный источник заразы!
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15.11.2020 22:32 Відповісти


Nataliya

Ходити по шльондрам щодня і тільки в суботу та неділю надівати презерватив -
ось це і є карантин вихідного дня.
Прошу вибачення за порівняння.
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15.11.2020 22:35 Відповісти
одеваешь презерватив,заходишь в бордель
снимаешь презерватив, приступаешь к делу.
одеваешь презерватив, выходишь на улицу.
снимаешь презерватив и кладешь в карман до следующего раза.
с масками то же самое, с действиями власти тем более
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15.11.2020 22:41 Відповісти
А вот в угнетённой Беларуси, все салоны и качалки пашут не вынимая! -- а Зеля кровавый ликвидатор и унетальщик файных кобиток и ихних парубкив! -- впрочем, как и наша Доярка, гэнэтигэ фр. Меркель...*(
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16.11.2020 00:38 Відповісти
Всі, хто голосував за Янелоха - так вам і треба. Хто ніт - тримайтеся.
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16.11.2020 00:52 Відповісти
Действительно, разбаловались! Все - на субботник, в поля, копать корнеплоды, оставшиеся после сбора урожая и заготавливать в госрезерв, а, то там мыши проголодались!
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16.11.2020 07:24 Відповісти
Клааас... Як все позакривають - ото заживем!
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16.11.2020 08:46 Відповісти
Весь малый бизнес мы разрушим а затем мы в стойло их погоним..........
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17.11.2020 06:56 Відповісти
Бабушка рассказывала,что в 32-м ходили красноармейцы, у кого три колоска находили -расстрел, если в хате есть еда - тех в Сибирь. Оказывается это были мобильные группы
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17.11.2020 23:15 Відповісти
 
 