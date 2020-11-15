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Новини Фото Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) ЦВК (1132) явка (69)

Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК. ТАБЛИЦЯ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Станом на 20:00 середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка становила 24 %", - наголошується в повідомленні.

При цьому найвищу явку (34,29%) зафіксовано в Хмельницькій області на виборах міського голови Кам'янця-Подільського. На Київщині вибирали мера міста Українка, явка становила 31,46%. На вибори мера Луцька прийшло 25,96% виборців, а Одеси - 25,14%. Мера Краматорська Донецької області прийшли вибирати 23,14% виборців. У Херсоні на виборах міського голови явка становила 20,89%, у Сумах - 19,02%.

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Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК 01

У ЦВК нагадали, що відомості про явку мають неофіційний характер, оскільки, відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року №404, вони надходять до комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які так само отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв'язку, зокрема  телефоном або електронною поштою.

Також у ЦВК запропонували порівняти явку на повторних виборах із показниками для голосування 25 жовтня. Тоді на дільниці прийшло 36,88% виборців.

За даними громадянської мережі "ОПОРА", явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 23,9%.

Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК 02

Нагадаємо, повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбувається в неділю, 15 листопада, в семи містах України: Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці Київської області.

Читайте також: Явка в другому турі місцевих виборів - на 1/3 менша, ніж у першому, - "ОПОРА"
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Топ коментарі
+2
Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7428
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15.11.2020 23:06
+1
Сім"ї обрали своїх уродів. Тепер живіть з цим і не скигліть.
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15.11.2020 22:39
+1
Явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 24% поголовья
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15.11.2020 23:03
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Сім"ї обрали своїх уродів. Тепер живіть з цим і не скигліть.
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15.11.2020 22:39 Відповісти
Герой так? А кого обирати, скажімо в Краматорську, діючий з ригів (але шифрується) - кандидат від жопоблоку?
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15.11.2020 23:01 Відповісти
Ну так і живіть з ригами, все ж правильно обрали? Харьків і Одеса вам в помічь.
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15.11.2020 23:07 Відповісти
С явками что то не очень, зато с паролями все зашибись
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15.11.2020 22:59 Відповісти
Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1972
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15.11.2020 23:02 Відповісти
Явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 24% поголовья
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15.11.2020 23:03 Відповісти
Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7428
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15.11.2020 23:06 Відповісти
Хто з Луцька, волиняки вибрали "За Майбах Коломойського"?
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15.11.2020 23:08 Відповісти
Явка на повторных выборах городских голов 15 ноября составила 24%
Явка на повторных выборах 15 ноября составила 24% голов.
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15.11.2020 23:22 Відповісти
Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2893
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15.11.2020 23:45 Відповісти
В Кам'янці-Подільському мером став націоналіст. Колишньому ригові не допомогла і підтримка порохнявої "єврейської салідарності"
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16.11.2020 01:50 Відповісти
Пояснюється просто.
у Порошенка "Свобода" -конкурент на,як він вважає, його "патріотичному лохторальному полі".. риги Баризі не конкурент ,а скоріше"кров від кров свої...". ,і вони працюють на "ватному лохторальному полі"..
крім того "Свобода" ідеологічна партія, на відміну від політпроектів Пєті БПП,"Солідарність","ЄС"...Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8271
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16.11.2020 08:07 Відповісти
 
 