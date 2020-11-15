Явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 24%, - ЦВК. ТАБЛИЦЯ
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Станом на 20:00 середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.
"За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка становила 24 %", - наголошується в повідомленні.
При цьому найвищу явку (34,29%) зафіксовано в Хмельницькій області на виборах міського голови Кам'янця-Подільського. На Київщині вибирали мера міста Українка, явка становила 31,46%. На вибори мера Луцька прийшло 25,96% виборців, а Одеси - 25,14%. Мера Краматорська Донецької області прийшли вибирати 23,14% виборців. У Херсоні на виборах міського голови явка становила 20,89%, у Сумах - 19,02%.
У ЦВК нагадали, що відомості про явку мають неофіційний характер, оскільки, відповідно до постанови ЦВК від 20 жовтня 2020 року №404, вони надходять до комісії від органів ведення Державного реєстру виборців, які так само отримують цю інформацію від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами зв'язку, зокрема телефоном або електронною поштою.
Також у ЦВК запропонували порівняти явку на повторних виборах із показниками для голосування 25 жовтня. Тоді на дільниці прийшло 36,88% виборців.
За даними громадянської мережі "ОПОРА", явка на повторних виборах міських голів 15 листопада становила 23,9%.
Нагадаємо, повторне голосування (так званий другий тур) на виборах міського голови відбувається в неділю, 15 листопада, в семи містах України: Сумах, Одесі, Херсоні, Луцьку, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці Київської області.
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Явка на повторных выборах 15 ноября составила 24% голов.
у Порошенка "Свобода" -конкурент на,як він вважає, його "патріотичному лохторальному полі".. риги Баризі не конкурент ,а скоріше"кров від кров свої...". ,і вони працюють на "ватному лохторальному полі"..
крім того "Свобода" ідеологічна партія, на відміну від політпроектів Пєті БПП,"Солідарність","ЄС"...