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Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: "Влада вбиває наш бізнес". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

На площі Конституції, під будівлею Верховної Ради, відбувається попереджувальна акція протесту підприємців проти карантинних обмежень та фіскалізації.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Вимога мітингувальників: скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу; ухвалити законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

"У нас дві ключові вимоги: "ні" карантину і "ні" драконівській фіскалізації мікробізнесу", - заявили організатори акції протесту під час виступу зі сцени.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підприємці перекривали рух в Одесі на знак протесту проти карантину вихідного дня. ФОТОрепортаж

Мітингувальники встановили сцену, тримають національні прапори і прапори з написом "SaveФОП", плакати зі своїми вимогами.

Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 01
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 02
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 03
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 04
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 05
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 06
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 07
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 08
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 09
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 10
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 11
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 12
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 13
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 14
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 15
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 16
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 17
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 18
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 19
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 20
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 21
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 22
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 23
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 24
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 25
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 26
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 27
Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: Влада вбиває наш бізнес 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Ну шо, зробили себе разом?!
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16.11.2020 10:59
+22
И самое смешное, что многие из этих "ФОПов", голосовали за "зе-манду"... Помню у нас радовались, что наконец то не Порошенко!
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16.11.2020 11:04
+20
Предприниматели протестуют под Радой против карантина и фискализации: "Власть убивает наш бизнес" - Цензор.НЕТ 7734
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16.11.2020 11:03
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Саме так. Пільгове оподаткування повинні мати виробники, а не купи-продай.
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16.11.2020 15:22 Відповісти
Самый большой спекулянт-это наше государство!(газ,свет,топливо,сигареты,алкоголь и т.д.)
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16.11.2020 13:58 Відповісти
Подивився на цих виродків: на біса ви знецінюєте такі слова, як "голодомор" і "геноцид". Я ж знаю, що для 99% вас "голодомор" -- це не поїхати в щорічну відпустку до Єгипту.
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16.11.2020 14:06 Відповісти
Не скиглы, дятелко
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17.11.2020 09:10 Відповісти
К упырями гетмацевУ и любченко уже приближается ОСИНОВЫЙ КОЛ !!!!
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16.11.2020 14:12 Відповісти
И многие - без масок или с масками, но носы торчат из-под масок. Как нарочно.
Их надо штрафовать за такие сборища в период эпидемии.
Из-за их беспечности у нас и растёт корона вирус, и вся страна страдает
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16.11.2020 14:41 Відповісти
"Власть убивает наш бизнес"? А чому такі дивні транспаранти?
Чому не такі: "Ми ніколи не прийдемо за пенсіями", чи "Нам не потрібні ваші безкоштовні школи", або "Ми за платні дороги і медицину", а може так: "досить гратись у соціалізм, ми проти безглуздих пільг і допомог"...
Стільки гарних лозунгів, а вони якийсь треш пишуть
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16.11.2020 15:21 Відповісти
Ну вот громадный всеукраинский провайдер Триолан - ФОП
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16.11.2020 15:33 Відповісти
И вообще танцуем господа! Расплата за ваш ЗЕвыбор уже вот вот на подходе.

Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета. При учёте, что дыра в бюджете уже более 200 миллиардов и будет расти, то перед руководством Украины маячит новый кризис. И это будет штука посильнее "Фауста" Гете.

Решить это можно тремя способами. Первый самый простой и самый плохой - это напечатать гривну. Столько сколько надо. Но это будет печать фанатиков, запустит инфляцию и рост курса доллара. Второй способ - продажа золотовалютных запасов. Но это тоже не лучший вариант. А если учесть, что до конца года Украине надо будет ещё рассчитаться по своим долговым обязательствам, то это ставит страну на грань финансовой катастрофы. Третий вариант самый болезненный для рейтинга власти - секвестирование бюджета. Это значит, что обрежут финансирование по многим программам и статьям, а кто-то не получит вовремя зарплату. Так правительство в Украине часто баловалось, когда задерживали зарплату врачам, учителям, шахтерам и другим. При той ситуации, что сложилась в Украине сейчас, секвестирование станет фактическим политическим суицидом для Зеленского и его #моносброда.

Кстати, МВФ в этом году денег не даст. Это уже понятно. Можно еще попытаться выйти с продажей ОВГЗ, которые котируются сегодня на уровне "мусорных бумаг", но не факт, что руководству Украины получится разместить их на необходимые суммы и под разумные проценты. Финансисты со скепсисом смотрят на подобный сценарий.

Как наиболее вероятный, с минимальными негативными последствиями для страны, рассматривается вариант, когда частично допечатают гривну, частично продадут золотовалютный запас и частично таки секвестируют бюджет. При этом варианте курс поплывёт, но не так катастрофически, как при реализации только первого варианта. Но это лишь оттянет время и не решит проблему.

Так что доцарювались Зеленский, Ермак, Шмыгаль и их подельники. Хотя я уверен, что всегда найдётся кто-то с низким IQ и розовыми очками на носу, кто скажет с надрывом "Дайте им ещё сто дней или пусть хоть видосик запишут". Им можно дать бездарно потратить ещё 100 дней, а вот у Украины этих лишних ста дней нет. Можем просто не выжить. И это не пустые страшилки, а реальный сценарий.
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16.11.2020 15:40 Відповісти
Гетманцев та еще мразь. Идет планомерное уничтожение малого бизнеса в угоду олигархам.
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16.11.2020 15:48 Відповісти
Ни в одной стране мира нет рисковых видов деятельности, один умный Гетманцев придумал в Украине для уничтожения малого бизнеса. Рисковый вид деятельности это торгрвля наркотиками и оружием, что и процветает в Украине, этим займитесь придурки.
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16.11.2020 15:49 Відповісти
Узнал только сейчас, странно что как то нигде не слышно о начале акций
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16.11.2020 16:42 Відповісти
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