Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: "Влада вбиває наш бізнес". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
На площі Конституції, під будівлею Верховної Ради, відбувається попереджувальна акція протесту підприємців проти карантинних обмежень та фіскалізації.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Вимога мітингувальників: скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу; ухвалити законопроєкти № 3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
"У нас дві ключові вимоги: "ні" карантину і "ні" драконівській фіскалізації мікробізнесу", - заявили організатори акції протесту під час виступу зі сцени.
Мітингувальники встановили сцену, тримають національні прапори і прапори з написом "SaveФОП", плакати зі своїми вимогами.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Их надо штрафовать за такие сборища в период эпидемии.
Из-за их беспечности у нас и растёт корона вирус, и вся страна страдает
Чому не такі: "Ми ніколи не прийдемо за пенсіями", чи "Нам не потрібні ваші безкоштовні школи", або "Ми за платні дороги і медицину", а може так: "досить гратись у соціалізм, ми проти безглуздих пільг і допомог"...
Стільки гарних лозунгів, а вони якийсь треш пишуть
Несколько независимых друг от друга источников подтвердили, что денег на корсчете казначейства почти нет. От слова совсем. Это значит, что уже в ближайшее время невозможно будет делать выплаты даже по защищённым статьям бюджета. При учёте, что дыра в бюджете уже более 200 миллиардов и будет расти, то перед руководством Украины маячит новый кризис. И это будет штука посильнее "Фауста" Гете.
Решить это можно тремя способами. Первый самый простой и самый плохой - это напечатать гривну. Столько сколько надо. Но это будет печать фанатиков, запустит инфляцию и рост курса доллара. Второй способ - продажа золотовалютных запасов. Но это тоже не лучший вариант. А если учесть, что до конца года Украине надо будет ещё рассчитаться по своим долговым обязательствам, то это ставит страну на грань финансовой катастрофы. Третий вариант самый болезненный для рейтинга власти - секвестирование бюджета. Это значит, что обрежут финансирование по многим программам и статьям, а кто-то не получит вовремя зарплату. Так правительство в Украине часто баловалось, когда задерживали зарплату врачам, учителям, шахтерам и другим. При той ситуации, что сложилась в Украине сейчас, секвестирование станет фактическим политическим суицидом для Зеленского и его #моносброда.
Кстати, МВФ в этом году денег не даст. Это уже понятно. Можно еще попытаться выйти с продажей ОВГЗ, которые котируются сегодня на уровне "мусорных бумаг", но не факт, что руководству Украины получится разместить их на необходимые суммы и под разумные проценты. Финансисты со скепсисом смотрят на подобный сценарий.
Как наиболее вероятный, с минимальными негативными последствиями для страны, рассматривается вариант, когда частично допечатают гривну, частично продадут золотовалютный запас и частично таки секвестируют бюджет. При этом варианте курс поплывёт, но не так катастрофически, как при реализации только первого варианта. Но это лишь оттянет время и не решит проблему.
Так что доцарювались Зеленский, Ермак, Шмыгаль и их подельники. Хотя я уверен, что всегда найдётся кто-то с низким IQ и розовыми очками на носу, кто скажет с надрывом "Дайте им ещё сто дней или пусть хоть видосик запишут". Им можно дать бездарно потратить ещё 100 дней, а вот у Украины этих лишних ста дней нет. Можем просто не выжить. И это не пустые страшилки, а реальный сценарий.