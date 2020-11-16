Підприємці у Вінниці протестують проти посилення карантину: перекрили центральну вулицю. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 листопада, у Вінниці підприємці вийшли на протест з вимогою скасувати карантин вихідного дня. Вони перекрили центральну вулицю міста.

Про це повідомляє місцеве видання "Veжa", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, приблизно о 12:00 кілька десятків протестувальників перекрили рух по вулиці Соборній. Вони рухаються пішохідним переходом біля будівлі Вінницької облдержадміністрації.

Мітингувальники прагнули зустрітися з першим заступником голови Наталією Заболотною або ж з головою ОДА Сергієм Борзовим. Однак, ні Заболотної, ні Борзова в приміщенні облдержадміністрації не виявилося. Вони хочуть почути офіційну версію влади з приводу "тиску на бізнес".

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Годиною раніше ця ж група протестувальників тимчасово перекривала рух транспорту на міжнародній трасі на Київ біля смт Стрижавка.









