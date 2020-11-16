Підприємці у Вінниці протестують проти посилення карантину: перекрили центральну вулицю. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Сьогодні, 16 листопада, у Вінниці підприємці вийшли на протест з вимогою скасувати карантин вихідного дня. Вони перекрили центральну вулицю міста.
Про це повідомляє місцеве видання "Veжa", передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, приблизно о 12:00 кілька десятків протестувальників перекрили рух по вулиці Соборній. Вони рухаються пішохідним переходом біля будівлі Вінницької облдержадміністрації.
Мітингувальники прагнули зустрітися з першим заступником голови Наталією Заболотною або ж з головою ОДА Сергієм Борзовим. Однак, ні Заболотної, ні Борзова в приміщенні облдержадміністрації не виявилося. Вони хочуть почути офіційну версію влади з приводу "тиску на бізнес".
Годиною раніше ця ж група протестувальників тимчасово перекривала рух транспорту на міжнародній трасі на Київ біля смт Стрижавка.
Будь ласка, зачекайте...
Там скандировали и "Зелю Геть!". Знакомый из Винницы два часа назад кусочек видео скинул на Вайбер.
Каждая перенесенная пневмония - это фиброз, цирроз легких, сердечная недостаточность и т.д. Короче, перенесенный ковид у многих оставит неизгладимые рубцы. И не только на душе...
после взрыва на фабрике биооружия "Вектор" под Новосибирском.
но взять расписку что в случае заболевания ковидом они не будут обращаться в госмедучреждения.
Как же типично поведение властей.
Напоминаю (потому как в школе Слуги Народа учились плохо, и потому не знают истории), что в Кровавое Воскресенье (9 анваря 1905 года) народ тоже шел просто поговорить с царем-батюшкой, то есть с властями. Власть с народом разговаривать отказалась, в том же году началась революция.
Я, собственно, к тому, что с народом разговаривать нужно, если народ того просит.
Если, конечно, не хочется майдана.
Если же ******* очень хочется, то можно не только от народа прятаться, но и пострелять (как в 2014 один пострелял).
т.е до этих донесли линию поведения и последствия
Им то с рук не сойдет, да и бежать сейчас некуда, из-за карантина границы закрыты.
Это тот, который:
С 2006 по 2011 год занимал должность директора команды клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы".
С 2011 по 2012 год - директором команды КВН "Сборная Украины" и работал в - "Телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и Компания".