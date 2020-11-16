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Підприємці у Вінниці протестують проти посилення карантину: перекрили центральну вулицю. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 16 листопада, у Вінниці підприємці вийшли на протест з вимогою скасувати карантин вихідного дня. Вони перекрили центральну вулицю міста.

Про це повідомляє місцеве видання "Veжa", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, приблизно о 12:00 кілька десятків протестувальників перекрили рух по вулиці Соборній. Вони рухаються пішохідним переходом біля будівлі Вінницької облдержадміністрації.

Мітингувальники прагнули зустрітися з першим заступником голови Наталією Заболотною або ж з головою ОДА Сергієм Борзовим. Однак, ні Заболотної, ні Борзова в приміщенні облдержадміністрації не виявилося. Вони хочуть почути офіційну версію влади з приводу "тиску на бізнес".

Також дивіться: Підприємці протестують під Радою проти карантину і фіскалізації: "Влада вбиває наш бізнес". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Годиною раніше ця ж група протестувальників тимчасово перекривала рух транспорту на міжнародній трасі на Київ біля смт Стрижавка.

Підприємці у Вінниці протестують проти посилення карантину: перекрили центральну вулицю 01
Підприємці у Вінниці протестують проти посилення карантину: перекрили центральну вулицю 02
Підприємці у Вінниці протестують проти посилення карантину: перекрили центральну вулицю 03
Підприємці у Вінниці протестують проти посилення карантину: перекрили центральну вулицю 04
Підприємці у Вінниці протестують проти посилення карантину: перекрили центральну вулицю 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Та не сдохнут от ковида подавляющее большинство населения. Надо уяснить, что есть категории риска и в них входит не так много народу - это элементарно видно по летальности. Даже при низком уровне тестирования процент летальных и просто тяжелых случаев мал. Если еще включить в статистику бессимптомных и тех, кто переболел дома без тестирования - то крайне мал. А вот от сдохшей экономики пострадает подавляющее большинство.
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16.11.2020 14:17
+5
Якийсь дундук по телевізору недавно казав - що то за бізнес, як йому треба допомога? Просто не треба нічого платити оцим дундукам, які зібралися в радах і всіляких державних опах, комітетах і ін державних парашах. Для чого вони бізнесу треба?
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16.11.2020 14:13
+5
Ну так чего медлишь? Не страдай. Беги в вирусное отделение.
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16.11.2020 14:16
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Можете ще погудіти сигналами з машин.
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16.11.2020 14:10 Відповісти
Они конченые? Они против карантина, но не против зеленого чорта, кто ввел карантин? Митингуйте сколько хотите, Зеленский плевал на ваши митинги. Пока не поймете против кого надо митинговать будете сидеть на карантине вечно.
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16.11.2020 15:01 Відповісти
Лариса fb3d953c - "..... но не против зеленого чорта"

Там скандировали и "Зелю Геть!". Знакомый из Винницы два часа назад кусочек видео скинул на Вайбер.
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16.11.2020 15:36 Відповісти
Сдохнуть от Ковида , чи от голода ? Выбираю первое .
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16.11.2020 14:12 Відповісти
Ну так чего медлишь? Не страдай. Беги в вирусное отделение.
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16.11.2020 14:16 Відповісти
Та не сдохнут от ковида подавляющее большинство населения. Надо уяснить, что есть категории риска и в них входит не так много народу - это элементарно видно по летальности. Даже при низком уровне тестирования процент летальных и просто тяжелых случаев мал. Если еще включить в статистику бессимптомных и тех, кто переболел дома без тестирования - то крайне мал. А вот от сдохшей экономики пострадает подавляющее большинство.
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16.11.2020 14:17 Відповісти
Підприємці у Вінниці протестують проти посилення карантину: перекрили центральну вулицю - Цензор.НЕТ 1337
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16.11.2020 14:23 Відповісти
Слишком все упрощенно выглядит по-вашему. Причина таких рассужджений в том, что всех переболевших делим на Умерших и Выздоровевших. Правильно делить на Умерших и Выживших. Всех ВЫЖИВШИХ нужно делить на ВЫЗДОРОВЕВШИХ, УМЕРШИХ в первые пол года после выписки, в первый год после выписки и т.д.
Каждая перенесенная пневмония - это фиброз, цирроз легких, сердечная недостаточность и т.д. Короче, перенесенный ковид у многих оставит неизгладимые рубцы. И не только на душе...
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16.11.2020 16:10 Відповісти
Вирус абсолютно новый, это не мутация того же гриппа, которая происходит десятилетиями и население воспринимает последствия этого постепенно. Ковид - новый вирус, он появился неожиданно, непредсказуемо, поэтому мы за год проходим то количество смертей, что за 10 лет, например, от нового штамма гриппа.
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16.11.2020 14:23 Відповісти
"... он появился неожиданно, непредсказуемо..."
после взрыва на фабрике биооружия "Вектор" под Новосибирском.
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16.11.2020 14:25 Відповісти
это, типа, шиханы за урал перебазировали
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16.11.2020 14:29 Відповісти
Та запросто.
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16.11.2020 14:35 Відповісти
Так уже год прошёл.
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16.11.2020 15:24 Відповісти
А сколько людей умерло в этом году от голода в Украине?
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16.11.2020 15:15 Відповісти
Якийсь дундук по телевізору недавно казав - що то за бізнес, як йому треба допомога? Просто не треба нічого платити оцим дундукам, які зібралися в радах і всіляких державних опах, комітетах і ін державних парашах. Для чого вони бізнесу треба?
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16.11.2020 14:13 Відповісти
Я бы разрешил им работать,
но взять расписку что в случае заболевания ковидом они не будут обращаться в госмедучреждения.
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16.11.2020 14:14 Відповісти
Ты думаешь, что если они заболеют, и будут осложнения, то их будут бесплатно лечить? Или хоронить?
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16.11.2020 15:28 Відповісти
В Австрії за минулі вихідні хто не працював тим оплатять вимушений простій і вони раді до всерачки. Дзвонили знайомі звідти.
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16.11.2020 14:15 Відповісти
В Украине тоже надо так. Только оплачивать асфальтом.
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16.11.2020 14:18 Відповісти
"Митингующие стремились встретиться с первым заместителем главы Натальей Заболотной, или же с главой ОГА Сергеем Борзовым. Однако, ни Заболотной, ни Борзова в помещении облгосадминистрации не оказалось." Источник: https://censor.net/ru/p3231314

Как же типично поведение властей.

Напоминаю (потому как в школе Слуги Народа учились плохо, и потому не знают истории), что в Кровавое Воскресенье (9 анваря 1905 года) народ тоже шел просто поговорить с царем-батюшкой, то есть с властями. Власть с народом разговаривать отказалась, в том же году началась революция.
Я, собственно, к тому, что с народом разговаривать нужно, если народ того просит.
Если, конечно, не хочется майдана.
Если же ******* очень хочется, то можно не только от народа прятаться, но и пострелять (как в 2014 один пострелял).
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16.11.2020 14:28 Відповісти
он пострелял и уже даже заочно не арестован...
т.е до этих донесли линию поведения и последствия
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16.11.2020 14:32 Відповісти
Ну, так они сошки то мелкие, а не ПроФФесоры.
Им то с рук не сойдет, да и бежать сейчас некуда, из-за карантина границы закрыты.
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16.11.2020 14:43 Відповісти
Эти уроды рукожопые прямо на переходе хотели встретиться? Всех перекрывателей дорог - подвешивать за яйца! Женщинам - по жопе надавать. Почему должны страдать ни в чем не повинные водители?
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16.11.2020 15:03 Відповісти
А почему должны страдать ни в чем не повинные предприниматели?
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16.11.2020 15:30 Відповісти
Пускай эти несчастные "предприниматели" идут и пикетируют тех, кто по их мнению что-то решает. А вам я желаю никогда не оказаться в ситуации, когда вам, например, надо срочно доставить ребенка в больницу, а тут эти перекрыватели уродские...
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16.11.2020 15:39 Відповісти
Также еще поясню (мозги то у Слуг Народа с горошину): хорошо, когда народ разговаривать хочет с властями. Плохо, когда народ с властью не разговаривает. Плохо, когда власть сама по себе, а народ - сам по себе. Это означает, что народ власти не верит, считает власть погаными лжецами, и все для себя решил.
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16.11.2020 14:31 Відповісти
Не иначе Петя мутит!
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16.11.2020 14:38 Відповісти
Підприємці у Вінниці протестують проти посилення карантину: перекрили центральну вулицю - Цензор.НЕТ 4626
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16.11.2020 14:45 Відповісти
А де менти? Отоварити холопів палками, щоб знали як проти всенародно обраного бубочки виступати! Ти бач які! Володя в Феофанії хворіє, а вони бунтувати надумали. Аваков-фас!
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16.11.2020 15:06 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Митингующие стремились встретиться......с главой ОГА Сергеем Борзовым."
Это тот, который:

С 2006 по 2011 год занимал должность директора команды клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы".
С 2011 по 2012 год - директором команды КВН "Сборная Украины" и работал в - "Телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и Компания".
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16.11.2020 15:31 Відповісти
 
 