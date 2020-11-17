Герой України полковник Собко розповів про черги на прийом через COVID-19 у Головному військовому госпіталі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Здоров'я
У Головному військовому клінічному госпіталі Києва завжди лікуватися непросто, а в умовах поширення коронавірусу додалися нові труднощі.
Про свій досвід у Facebook розповів Герой України полковник Сергій Собко, передає Цензор.НЕТ.
Він захворів на COVID-19 і через тиждень почав відчувати дискомфорт і поколювання в грудях, тому звернувся в госпіталь.
"Для огляду лікарем я повинен мати друкований результат позитивного тестування. Щоб отримати його, треба відстояти чергу, в якій знаходяться як позитивні на COVID люди, так і негативні. Стоять в межах коридору, зробленого стрічкою. Повертаючись від вікна проходять один повз одного. А це вже ризик розповсюдження хвороби.
Отримавши свій результат за вказівкою медичного працівника направився в інфекційне відділення. Там мене знову направили на вулицю, "ходіть на ліво, ідіть по периметру будівлі, там побачите намет, там Вас і будуть приймати".
Знайшовши намет, стаю 12-м в чергу. Слухаю розмови, інколи задаю уточнюючі питання і розумію, що люди різні зібралися: і хворі на COVID, і не хворі. Комусь треба консультація лікаря (в них запалення легень, але тест негативний). Комусь (таких була половина) треба просто продовжити лікарняний. До речі дехто з цієї категорії продовжити лікарняний намагався третій день поспіль. Решта були як я, хворі на COVID.
Поруч із входом в будівлю, де здійснювався прийом, був обладнаний намет для обігріву. Відповідно, до нього заходять і хворі, й не хворі на COVID. В середині намету температура не значно вища ніж температура на вулиці, проте вітер не відчувається. Поруч зі мною в черзі стоїть жінка із ССО. У неї запалення, сильний кашель та позитивний тест.
Проходить година очікування на вулиці. Нарешті із будівлі вийшов перший оглянутий хворий. В середину зайшло наступних три. Далі, на одного хворого в середньому витрачалося 30-50 хв часу.
Ми з’ясували, що прийом здійснює лише один лікар. Більше немає. Черга зростала швидко. Підійшов мій колега із запаленням легень, на COVID тільки протестувався. Результат мав отримати за декілька днів. Його направили на консультацію в інфекційне. Він побачив картину, порахував час очікування і вирішив просто піти", - розповідає Собко.
У цей момент прибув полковник з Командування Медичних сил ЗСУ із майором, яким Собко розповів про ситуацію. Той пообіцяв, що розбереться.
"Незабаром поруч із наметом з’явився начальник госпіталю та інші офіцери. Довго радилися. В кінці кінців розійшлися не повідомивши результату обуреним такою організацією хворим.
Результат я сам взнав: тим, кому треба продовжити лікарняний - іти в поліклініку; решті хто на прийом - чекати далі, лікарів спробують додати. І найголовніше: на наметі обігріву необхідно повісити відповідну бірку. Останнє було виконано за 15 хвилин", - пише Собко.
Він став у чергу о 9.50, а зайшов до лікаря о 13.15. Весь цей час був на вулиці.
Собка неприємно здивували й умови, в яких працює медперсонал і ведеться прийом.
"Виникає декілька запитань до керівництва госпіталю.
-Скільки здорових людей заразиться COVIDом від тих хворих, що так хаотично блукають територією?
-Чому люди с запаленням легенів мають годинами стояти на морозі?
-Невже належна організація надання допомоги потребує значних ресурсів?", - пише Собко.
"Кожного разу, коли доводиться пройти лікування в цій установі, а таких випадків було три, це лікуанння проходить із великим стресом, скаргами та розборками. Це пов’язано то з безкінечним очікуванням прийому (інколи по декілька днів), то з боротьбою із "родичами, знайомими, генералами чи поважними полковниками" які йдуть вперед, а ти почекай, то з постійними випадками хамства з боку медперсоналу та керівництва. Мене дивувало одне: я - підполковник, полковник з часом і до мене відношення, як не до людини. А як же тоді відносяться до солдатів, до молодших чи старших офіцерів, які не можуть поставити таких людей на місце чи нікому поскаржитися?" - переймається питанням Собко.
Будь ласка, зачекайте...
Рудименты совка ещё оставались в 95-м, когда меня, никому нахрен не сдавшегося срочника, из палаточного лагеря в Петровцах забирали специально вызванной из Киева "таблеткой", с пневмонией и температурой за 40. Ночью стало плохо, утром уже везли практически без сознания в медсанчасть бригады, откуда в обед в Центральный госпиталь. Вечером очухался в пижаме, в чистой кровати под капельницей. Простой срочник, душара, прослуживший два месяца. А этот лютый треш про сержанта из 93-й, запертом в вонючем и холодном сарае и т.д. и т.п. - это уже надбання более позднего периода.
А в ковид страшен этот цитокиновый шторм и конечно лучше быть в больничке там спасут.. А дома нет. Вы можете его пройти а можете и нет.. Если есть патология то больные сам диабетом получают кислород.. У н х ска,чет и давление и сахар.. А в больницу берут с подтвержденный пцр.И то не всех
хотя ..., в данном случае действительно какая_разница...
Капитулянтьі обеспеченьі и содержатся как цари, гундосят свои гундосики с хорошими новостями, организовуют флешмобьі о ЮНЕСКО.
Пусть вспомнит, что он верховньій главнокомандующий.
А руководство госпиталя организует нормальньій прием пациентов. Прочитайте пост, в нем и об отношении к посетителям, и о блатньіх вне очереди.
Речь именно о терапевтическом отделении.
В других отделениях госпиталя ситуация другая, судя по тому что пишут волонтерьі, которьіе постоянно там помогают.
Но озвучивать проблему нужно, люди часами стоят на улице в очереди с воспалением легких.
Єто не нормально.
Это потому, что линия фронта проходит рядом с Киевом и потому там военных полно? Если нет, то откуда в Киеве столько военных?
Хочу побачити обличчя "полковника" Собко, який опублікував цю брехню.
В статті наведений його пост з фотографією.
Можете з ним поспілкуватись в фейсбуку.
https://www.facebook.com/sergey.sobko.50/posts/10164354047225029
1. Надто молодий полковник.
2. Бачу його тільки в "гражданці".
3. Каже, що тричі лікувався в київському шпиталі, а де - не називає конкретних відділень, лікарів.
4. Каже, що в шпиталі лікуватися не просто, а деталей не розповідає.
Я лікувася в шпиталі не менше трьох разів. Жодних зауважень до лікарів не маю. Останній раз мій інфаркт лікували так, що я навіть не вірив, що таке можливе. Без дзінків і знайомств. Нюанси були, але лікарі все влаштували разом з волонтерами. Майже два тижня пролежав у реанімації. Потім операція, реабілітація... Жоден лікар навіть натяку не зробив на те, що я комусь щось винен. Людмила, Наталія і завідувачка реанімаційного відділення - їх я буду благословляти усе своє життя. Разом з ними і санітарочок, які ставили і виносили мої "утки", сестричок, які робили мені уколи через кожні дві години цілодобово.
Щось, я тебе Собко не розумію. Я не розумію де ти був. Може ти був у казематих Петропавловської фортеці? Чи в "Мотроській тиші" разом з нашими моряками. Так, серед них твого прізвища я не читав.
Якщо ти Герой, то не бреши на тих, хто з квітня 2014-го по сьогодні витягли з лап смерті сотні і сотні наших побратимів і тисячам нашим Героям дали змогу ЖИТИ. Не БРЕШИ!
Люди стоять в черзі годинами на вулиці, щоб їх прийняв лікар в ПАЛАТЦІ, а не в приміщенні лікарні.
Він переживає не тільки за себе, а й за простих солдат, які, можливо, і не наважаться писати про такі умови.
Приглушіть емоції та почитайте про нього.
https://censor.net/ru/resonance/350571/geroyi_ukrainy_sergeyi_sobko_byli_momenty_kogda_tolko_molitvy_blizkih_spasali_nas