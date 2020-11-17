Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів. ФОТОрепортаж

Працівник СБУ, якого викрили у збуті боєприпасів, постане перед судом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР у Facebook.

За даними відомства, до суду направлено обвинувальний висновок щодо працівника одного з київських підрозділів СБУ.

Слідством встановлено, що обвинувачений налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам.

Слідчі ДБР задокументували факт продажу жителю міста Харків автомата "АКС-74", 5 магазинів до нього і понад 1200 набоїв калібру 5.45 мм на суму 1500 доларів США.

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Фото: сайт ДБР