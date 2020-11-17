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боєприпаси (924) СБУ (6191) ДБР (1801)

Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Працівник СБУ, якого викрили у збуті боєприпасів, постане перед судом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР у Facebook.

За даними відомства, до суду направлено обвинувальний висновок щодо працівника одного з київських підрозділів СБУ.

Слідством встановлено, що обвинувачений налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам.

Слідчі ДБР задокументували факт продажу жителю міста Харків автомата "АКС-74", 5 магазинів до нього і понад 1200 набоїв калібру 5.45 мм на суму 1500 доларів США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гранатомети, рушниці, гранати і тисячі набоїв: поліцейські виявили схованку з боєприпасами на Одещині. ФОТОрепортаж

Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів 01
Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів 02
Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів 03
Фото: сайт ДБР

Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів 04

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Топ коментарі
+22
Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів - Цензор.НЕТ 6363
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17.11.2020 08:52
+15
В сегодняшнее время иметь оружие необходимость.За 1500$ я бы тоже купил.
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17.11.2020 08:48
+9
Ну Баканов же сказав , що у СБУ "чиижолое материяльное положение". Ось "воно" і заробляє, як може...
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17.11.2020 08:48
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Кто то против сокращения штата СБУ?
СБУ должно очистить себя от таких "сотрудников". Иначе стране хана.
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17.11.2020 08:46 Відповісти
СБУ у нас рыцари бабла и обнала !!! Где темные бабки везде их уши торчат Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов - Цензор.НЕТ 9228
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17.11.2020 08:49 Відповісти
Ну, то таке... Квартал-95...
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17.11.2020 09:03 Відповісти
СБУ потрібно взагалі ліквідувати, це кримінальна клоака яка 30 років працює проти України! Не можна на уламках антиукраїнського КДБ де сидять люди які ще 1989 року таємно вбивали греко-католицьких священників, побудувати українську спецслужбу! Ну не можна! Там дух антиукраїнський в цьому КДБ-ФСБу
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17.11.2020 09:25 Відповісти
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Хлебало свое подвороти долбень. В любой организации хватает дерьма. Если бы в 1996 г. ДКР СБУ не провело операцию "Севастопольский вальс", АРК пр...бали еще тогда. Мразь, не знаешь не кизди сопля лабораторная.
Санитары отберите у него средства коммуникации.
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17.11.2020 09:31 Відповісти
Майже 100% співробітників СБУ в Криму перейшли на сторону окупанта! Таке СБУ нам не потрібне - ліквідувати!
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17.11.2020 09:35 Відповісти
Ты служил в спецслужбе? Ты работал в АРК? Понятие об оперативно розыскной деятельности хоть немного имеешь? Закон Украины " Об контрразведывательной деятельности" хотя бы видел.
Что касаемо АРК, то в тот период положили болт на ротацию кадров. ПОЛОЖИЛИ БОЛТ НА ОСОБЫЙ СТАТУС Г. СЕВАСТОПОЛЬ, кроме того, совершенно не воспринимали ни оперативные документы, ни аналитику (спецов выдавливали из "конторы"). Разница в зарплатах была более чем офигеть раза в 4-5 больше. На оперативные расходы по девятке рыфляндия давала ой как много. У нас хер.
Ну вот и смотрим, мой сосед, который перешел под МГБ/ФСК/ФСБ получает намного больше, жены подруги, твоя жена тебя пилит(шо тот лесоповал). Твои действия?. Тут сосед предлагает бабло, второй сосед тупо понимает, что его внаглую вербуют на материальной основе. Думает, да хер с ним... Итог видели все.
Бл....ги, кормили бы свою армию и спецслужбу, хрен бы такое было.
Мне по ушам ездить не надо, у меня шпиЁн на борту и посаженых по ОПГ больше чем мне лет.
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17.11.2020 10:25 Відповісти
Тут у нас з вами абсолютно протилежні позиції! Я вважаю що годувати зрадників в СБУ не варто, тому СБУ потрібно повністю ліквідувати і створювати нову спецслужбу з нуля, з тих хлопців які йшли під кулі на Майдані без шансів вижити! Чи питали ті хлопці які гинули від куль скільки нам заплатять? Ніхто нічого не питав і не платив! То чому вони йшли на смерть, прості селюки для яких Україна понад усе? А привелейовані працівники СБУ АРК, яких держава годувала 25 років і давала різні пільги просто зрадили Україну всі разом під час агресії ворога! Чи варто було посиленого годувати СБУшників АРК, цих кончених зрадників? Думаю не варто було, бо скільки зрадників не годуй, з них патріотів не вийде, зрадники завжди знайдуть для себе мотивацію щоб займатись корупцією, бізнесом та махінаціями на роботі, або співпрацею з ворогом! Ми маємо собі чесно сказати що СБУ це структура яка паразитує на тілі українського народу, не виконує покладені на неї функції і складається з потенційних зрадників та ворожих агентів і тому СБУ має бути ліквідована, чим скорше - тим краще!
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17.11.2020 10:40 Відповісти
Ну Баканов же сказав , що у СБУ "чиижолое материяльное положение". Ось "воно" і заробляє, як може...
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17.11.2020 08:48 Відповісти
Вот "бедолаги" и борються с нищетой таким способом. Лучшебы по призыву МОЗ шли подрабатывать в больницы.
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17.11.2020 09:24 Відповісти
гламурно так задули.. Сотрудник СБУ задержан при продаже автомата АК-74 и 1200 патронов за 1500 долларов - Цензор.НЕТ 800
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17.11.2020 08:48 Відповісти
1500 за ксюху шара, за них в 14 до 5т. просили, а тут еще и патроны, и магазины. Сервис. Нет взяли и закрыли не жадного предпринимателя(
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18.11.2020 14:02 Відповісти
В сегодняшнее время иметь оружие необходимость.За 1500$ я бы тоже купил.
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17.11.2020 08:48 Відповісти
так а в чём проблема, в Ибисе АКМ стоит 900 баксов, если у Вас нет времени бегать по мусорским разрешиловкам - ещё за 300 баксов вам сделают разрешение. Нормальный сейф плюс сигнализация - еще баксов 300. Те же 1500 - и у вас легальный АКМ с документами.
Или Вам принципиально шоб он очередями стрелял?
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17.11.2020 09:48 Відповісти
Сигналізація уже давно ставиться лише за бажанням. А от кожні три роки проходити перереєстрацію зброї - той іще геморой.
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17.11.2020 09:53 Відповісти
Очередями это идеально конечно,но вот по поводу мусорских разрешиловок,то пускай они себе сами разрешают,я не нуждаюсь в их паганых разрешениях,они мне не закон.
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17.11.2020 09:53 Відповісти
Ну если Вам именно нелегальный ствол нужен - тогда это сложнее.
Если не сидели в тюрьме или нет надёжных связей в криминальных кругах - то с вероятностью 99,9 % при покупке ствола попадёте на мусоров.
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17.11.2020 10:02 Відповісти
Понятно,это же их бизнес
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17.11.2020 10:03 Відповісти
а в чому проблема, напівавтоматичну зброю купуй, що хочеш, тільки короткоствол, не продають, а "нагороджують"
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17.11.2020 14:54 Відповісти
Неужели Грицак? Малой оказалась выплата полтора лимона гривень при увольнении.
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17.11.2020 08:51 Відповісти
Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів - Цензор.НЕТ 6363
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17.11.2020 08:52 Відповісти
Безсоромні! От чого ви мокшанську дєвушку цькуєте?! Мокша шо, нє чілавєк?

Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів - Цензор.НЕТ 1962
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17.11.2020 09:04 Відповісти
Вот это "штамповка"!
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17.11.2020 09:28 Відповісти
Ай Денис молодєць, а скількі разів так на рік можна робити.
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17.11.2020 09:39 Відповісти
получит срок за демпинговые цены...!
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17.11.2020 08:55 Відповісти
Не успеет, нелегальные торговцы оружием "замочат" как конкурента.
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17.11.2020 09:26 Відповісти
Весьма интересный АКС-74У...
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17.11.2020 09:16 Відповісти
Чем интересный, тем что кисточкой или баллончиком покрашен?
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17.11.2020 09:36 Відповісти
Зубожіння докотилося до убс.
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17.11.2020 09:37 Відповісти
Демпинговал. За это и взяли.
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17.11.2020 09:37 Відповісти
БАКАНОВ, ты чего не следишь за своими ЧЕРТАМИ?
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17.11.2020 09:37 Відповісти
На фото $400. Где еще $1100?
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17.11.2020 09:39 Відповісти
Спи...и при пересчете, если пересчитают ещё раз станет меньше ещё на 700 баксов..
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17.11.2020 10:08 Відповісти
Подставной закупщик цену сбил, он его так покрасил что теперь с него стрелять невозможно.
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17.11.2020 10:17 Відповісти
ГБР молодцы? Ну, как бы да, но ... СБУшники "решают", "крышуют", "имеют" вопросы на миллионы $. А тут взяли мелкую сявку, решившую себе на жигуль заработать. А PR такой как буд-то Баканова наконец-то за яйца взяли.
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17.11.2020 10:10 Відповісти
Вывод прост- в СБУ вообще не ведется учет оружия и боеприпасов. Бери, что хочешь и сколько можешь и на черный рынок, который крышует та же СБУ. А показательное задержание обычное кино для лехтората - смотрите, как мы МОГЕМ!
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17.11.2020 10:21 Відповісти
Да нет, по всей видимости ствол из зоны ООС.
В конторе учет налажен ну его нахер. Там в зоне (могу говорить только про Луганскую область, этого дерьма.....
Маленький секрет, никто не сдает короткостволы и патроны к ПМ и ТТ.
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17.11.2020 11:46 Відповісти
это коротыш аксу
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17.11.2020 13:23 Відповісти
РЕКЛАМА МЕНЕЕ ИЗВЕСТНЫХ ВЕРСИЙ КАЛАША !?)
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18.11.2020 04:48 Відповісти
 
 