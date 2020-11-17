Співробітника СБУ затримано під час продажу автомата АК-74 та 1200 набоїв за 1500 доларів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Працівник СБУ, якого викрили у збуті боєприпасів, постане перед судом
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР у Facebook.
За даними відомства, до суду направлено обвинувальний висновок щодо працівника одного з київських підрозділів СБУ.
Слідством встановлено, що обвинувачений налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам.
Слідчі ДБР задокументували факт продажу жителю міста Харків автомата "АКС-74", 5 магазинів до нього і понад 1200 набоїв калібру 5.45 мм на суму 1500 доларів США.
Топ коментарі
+22 саша паламарчук
показати весь коментар17.11.2020 08:52
+15 темний лорд
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+9 Калибан
показати весь коментар17.11.2020 08:48
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Будь ласка, зачекайте...
СБУ должно очистить себя от таких "сотрудников". Иначе стране хана.
Санитары отберите у него средства коммуникации.
Что касаемо АРК, то в тот период положили болт на ротацию кадров. ПОЛОЖИЛИ БОЛТ НА ОСОБЫЙ СТАТУС Г. СЕВАСТОПОЛЬ, кроме того, совершенно не воспринимали ни оперативные документы, ни аналитику (спецов выдавливали из "конторы"). Разница в зарплатах была более чем офигеть раза в 4-5 больше. На оперативные расходы по девятке рыфляндия давала ой как много. У нас хер.
Ну вот и смотрим, мой сосед, который перешел под МГБ/ФСК/ФСБ получает намного больше, жены подруги, твоя жена тебя пилит(шо тот лесоповал). Твои действия?. Тут сосед предлагает бабло, второй сосед тупо понимает, что его внаглую вербуют на материальной основе. Думает, да хер с ним... Итог видели все.
Бл....ги, кормили бы свою армию и спецслужбу, хрен бы такое было.
Мне по ушам ездить не надо, у меня шпиЁн на борту и посаженых по ОПГ больше чем мне лет.
Или Вам принципиально шоб он очередями стрелял?
Если не сидели в тюрьме или нет надёжных связей в криминальных кругах - то с вероятностью 99,9 % при покупке ствола попадёте на мусоров.
В конторе учет налажен ну его нахер. Там в зоне (могу говорить только про Луганскую область, этого дерьма.....
Маленький секрет, никто не сдает короткостволы и патроны к ПМ и ТТ.