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Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

П'ять автомобілів, серед яких бензовоз, стали учасниками аварії на харківській окружній дорозі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

16 листопада близько 19:00 в чергову частину Харківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Високого сталося зіткнення автомобілів Daewoo і Renault.

На місце виїжджала слідчо - оперативна група і група реагування патрульної поліції. Під час з'ясування обставин ДТП, в службовий автомобіль співробітників поліції Mitsubishi Outlander, який стояв на узбіччі з включеними проблисковими маячками, в'їхав автомобіль Volkswagen під керуванням 36-річного чоловіка.

Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 01

Через пів години повз аварію проїжджав бензовоз, водій якого не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу в кювет. Унаслідок події стався витік палива, яке перевозила вантажівка. Витік палива ліквідували наряди Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 02

"Сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів і автомобілю, який перевозив паливо, соляру, бензин. Не впорався водій із керуванням, не встиг загальмувати і перекинувся в кювет. Загальна маса автомобіля — 20 тонн. Йде незначне витікання палива із цистерни, зараз наші співробітники блокують витікання, приймаємо рішення, як поставити тягач на проїжджу частину", - цитує слова заступника начальника облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій Анатолія Торяника видання "Суспільне".

Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 03

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень Харківського відділу поліції. Обставини події з'ясовуються.

Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 04
Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 05
Фото: Суспільне

Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 06
Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП 07

Фото: сайт Нацполіції

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Топ коментарі
+12
Поліція не встановила попереджувальні знаки за 150, 100 та 50 метрів, як того вимагає ПДР і тому стались додаткові ДТП. На трасі вночі потрібно чітко дотримуватись вимог ПДР.
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17.11.2020 09:18
+9
На фото проблесковые нет. Скорее всего и не было.
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17.11.2020 09:21
+6
Все гораздо проще: на этом гребанном перекрестке каждый год несколько десятков аварий, а все потому, что нашему гребанному автодору насрать на всех! Это окружная, поворот на Райеленовку где много заезжающих и выезжающих авто, а отдельных полос для сьезда и выезда плавного нет! А идет наоборот сужение проезжей части в этом месте и с правой стороны, если ехать на Харьков перепад высоты асфальта и обочины 15-30см + большие ямы на обочине. Мало того, что выехать на окружную пропуская всех нереально, так стоит кому то стать на левый поворот - и привет жопа или перевертыш! Места там вагон сделать нормальный перекресток и даже можно будет поставить светофор с учетом новой развязки - но как я говорил ранее - всем НАСРАТЬ на жизни людей!
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17.11.2020 09:41
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Поліція не встановила попереджувальні знаки за 150, 100 та 50 метрів, як того вимагає ПДР і тому стались додаткові ДТП. На трасі вночі потрібно чітко дотримуватись вимог ПДР.
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17.11.2020 09:18 Відповісти
Ви там були, звідки знаєте що не встановила?
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17.11.2020 09:22 Відповісти
Він знає все! І навіть більше... 😁
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17.11.2020 09:25 Відповісти
Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП - Цензор.НЕТ 5164
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17.11.2020 09:38 Відповісти
Это что, Игорёша завел себе новый аккаунт?
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17.11.2020 10:37 Відповісти
Ты веришь в то что ДВА водилы поймали главу на одном месте? И таки на бензовоз неумехе сложно попасть. А вот шо менты на понтах знаки не поставили более вероятно, понадеялись на маячки,которых из за рельефа не видно хорошо
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17.11.2020 09:39 Відповісти
На фото проблесковые нет. Скорее всего и не было.
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17.11.2020 09:21 Відповісти
на фото мусора с перепугу и номера поснимали со своей брычки Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП - Цензор.НЕТ 4731 обычная тактика депутатов и наколотых ихних деточек))
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17.11.2020 09:35 Відповісти
Точно !
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17.11.2020 20:00 Відповісти
Користуйтесь гужовим транспортом і буде вам щастя.
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17.11.2020 09:21 Відповісти
а всё потому что полицаи - гладиолусы вместо того чтобы выставить хотябы за 20 метров знаки они вплотную к месту аварии припарковали свой мицубиси с включёнными на всю проблесковыми маячками которые в сумеречное время на узком учястке дороги слепят проезжающих водителей.....
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17.11.2020 09:22 Відповісти
Предзимье ,первый снежок,гололёд.Дятлы кругом.
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17.11.2020 09:25 Відповісти
Кто им там в Харькове водительские удостоверения выдает?!
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17.11.2020 09:26 Відповісти
Гоняют люди, не учитывая, что меняется погода и сцепление с дорожным покрытием несколько меняется. Тормозной путь уже не тот, что летом. Только когда едут на хорошей иномарке, вряд ли об этом думают...
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17.11.2020 09:30 Відповісти
б*же, через пол-часа.... эти кретины не отправили никого шоб хотя бы ж*пу показывал шоб все тормозили и не переворачивались? не говоря шо можно было и оттащить, если только не ждали из Бердичева дядь Сему-следователя.

\\\\\\"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей и автомобиля, который перевозил топливо, соляру, бензин. Не справился водитель с управлением, не успел затормозить и перевернулся в кювет. Общая масса автомобиля - 20 тонн. Идет незначительное вытекание топлива из цистерны, наши сотрудники блокируют утечку, принимаем решение, как поставить тягач на проезжую часть", - цитирует слова заместителя начальника облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Анатолия Торяника Источник: https://censor.net/ru/p3231474\\\\\\\

вспомнился кретин, мусор конечно одесский - читая по бамашке журналистам типо, кривлялся так шо Азиров - лингвист по срав.нению с ним. А потом вообще высрал: уберите эту х*-ню.(там по укр. было написано то)
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17.11.2020 09:34 Відповісти
Все гораздо проще: на этом гребанном перекрестке каждый год несколько десятков аварий, а все потому, что нашему гребанному автодору насрать на всех! Это окружная, поворот на Райеленовку где много заезжающих и выезжающих авто, а отдельных полос для сьезда и выезда плавного нет! А идет наоборот сужение проезжей части в этом месте и с правой стороны, если ехать на Харьков перепад высоты асфальта и обочины 15-30см + большие ямы на обочине. Мало того, что выехать на окружную пропуская всех нереально, так стоит кому то стать на левый поворот - и привет жопа или перевертыш! Места там вагон сделать нормальный перекресток и даже можно будет поставить светофор с учетом новой развязки - но как я говорил ранее - всем НАСРАТЬ на жизни людей!
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17.11.2020 09:41 Відповісти
А кому щас легко? Мусорва как раз и рада таким "развязкам".
Потом идиот, как в статье высрет шо полчаса от аварии грузовик перевозил топливо, соляру, бензин ..... ВНЕЗАПНО не справился с рулением(= мусорам "работу" подкинул)
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17.11.2020 10:24 Відповісти
по "отремонтированным" дорогам ездить опасно, если съедите на обочину на скорости капец вам
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17.11.2020 09:47 Відповісти
Добре що літак мимо не пролітав! Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП - Цензор.НЕТ 7313
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17.11.2020 09:56 Відповісти
Харківські мусора як звичайно косили бабло. І тут шось пішло не так.... Жалко шо ні одного мєнта не прибили!
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17.11.2020 10:59 Відповісти
слёт любителей летней резины.
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17.11.2020 12:16 Відповісти
Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП - Цензор.НЕТ 9124
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17.11.2020 13:30 Відповісти
4 страйка - пиво бесплатно!
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17.11.2020 15:25 Відповісти
 
 