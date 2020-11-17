Перекинутий бензовоз, побиті легковик і автомобіль поліції: на окружній у Харкові сталася серія ДТП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
П'ять автомобілів, серед яких бензовоз, стали учасниками аварії на харківській окружній дорозі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
16 листопада близько 19:00 в чергову частину Харківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Високого сталося зіткнення автомобілів Daewoo і Renault.
На місце виїжджала слідчо - оперативна група і група реагування патрульної поліції. Під час з'ясування обставин ДТП, в службовий автомобіль співробітників поліції Mitsubishi Outlander, який стояв на узбіччі з включеними проблисковими маячками, в'їхав автомобіль Volkswagen під керуванням 36-річного чоловіка.
Через пів години повз аварію проїжджав бензовоз, водій якого не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу в кювет. Унаслідок події стався витік палива, яке перевозила вантажівка. Витік палива ліквідували наряди Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Сталася дорожньо-транспортна пригода за участі чотирьох автомобілів і автомобілю, який перевозив паливо, соляру, бензин. Не впорався водій із керуванням, не встиг загальмувати і перекинувся в кювет. Загальна маса автомобіля — 20 тонн. Йде незначне витікання палива із цистерни, зараз наші співробітники блокують витікання, приймаємо рішення, як поставити тягач на проїжджу частину", - цитує слова заступника начальника облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій Анатолія Торяника видання "Суспільне".
Інформація внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень Харківського відділу поліції. Обставини події з'ясовуються.
Фото: Суспільне
Фото: сайт Нацполіції
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\\\\\\"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей и автомобиля, который перевозил топливо, соляру, бензин. Не справился водитель с управлением, не успел затормозить и перевернулся в кювет. Общая масса автомобиля - 20 тонн. Идет незначительное вытекание топлива из цистерны, наши сотрудники блокируют утечку, принимаем решение, как поставить тягач на проезжую часть", - цитирует слова заместителя начальника облуправления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Анатолия Торяника Источник: https://censor.net/ru/p3231474\\\\\\\
вспомнился кретин, мусор конечно одесский - читая по бамашке журналистам типо, кривлялся так шо Азиров - лингвист по срав.нению с ним. А потом вообще высрал: уберите эту х*-ню.(там по укр. было написано то)
Потом идиот, как в статье высрет шо полчаса от аварии грузовик перевозил топливо, соляру, бензин ..... ВНЕЗАПНО не справился с рулением(= мусорам "работу" подкинул)