Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
Поліція Києва та військовослужбовці Національної гвардії України заступили на посилене чергування, щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі столиці.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці закликали організаторів і учасників акцій дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні їхніх службових обов'язків.
У соцмережах повідомляється, що учасники акцій перекрили рух на вул. Грушевського в обох напрямках.
Крім того, представники руху SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Тому Нацгвардія і Нацполіція намагалися зробити коридор для нардепів, щоб вони могли пройти.
Фото - РБК-Україна, ТСН
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Не вмієш гуглоперекладпчем користуватися. В спам, однозначно
Пусть вон в морги работать идут, а те кто работал ту них пусть идут нахрен!
...Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего».
Евангелие от Матфея 25:21
Радіо Свобода
@radiosvoboda
20 хв
Штовханина між ФОПами та поліцією у Києві.
Відео:
https://twitter.com/i/status/1328604972972462080
хотя.. Да они в школах не работают. Где болеют учителя..
Но у них есть близкие? Тоже дунканы.. Нет слов
До речі, а чому ви без прапору?
Майдани не із-за бабла збирались.
"Ай да Игорь Нестеренко 2bdafb18! Ай да сукин сын!"
(с) почти А.С.Пушкин
Всі у владі давно вже знають що, вийде оця дрібнота, покричить, помахає прапорами та й піде по домівках платити і далі податки. Тому і забили на їх вимоги.
...Швеция смело шагнула в цифровое будущее - три тысячи добровольцев в этой стране теперь "киборги". Им под кожу вживили чип, способный заменить проездной, банковскую карту, ключи от дома...
Отже, чіп "з програмою" може цілком замінити мозг)...Віртуальні окуляри, навушники...Вуаля - ви "наш"!
1 - Начну с самой обсуждаемой новости вчерашнего дня: у Йули новая причёска.
Всё началось с того, что "Батьківщина" дала голоса за бюджет в обмен на назначение двух своих людей на госпредприятия. Как тут не вспомнить фразу Зеленского: "Время договорняков прошло!" Не прошло, а расцвело. Как расцвела новая причёска леди Винтер в честь её возвращения (как она думает) в Большую Игру. Не будет для неё никакой Большой Игры - это показали последние местные выборы. Так что зря тратилась на парикмахера.
2 - Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места.
Классно. Зе за деньги ковидного фонда будет снимать видосики, а предприниматели пусть идут работать в больницы! Его самого сейчас, наверное, ФОПовец лечит? При этом в октябре зарплата министра здравоохранения Степанова составила 72,7 тыс. грн. А экономисты, бухгалтеры, техники, электрики, технологии должны идти в санитары? А то, что из ФОПовских налогов формируется бюджет на оплату этих самых санитаров, Зе-экономистам в голову не приходило? В этой связи, лучше, чем "Хроника хунты" не скажу:
За полтора года Зеленский сделал:
Мову
Армию
Бизнес
Медицину
Экономику
Образование
Арест Януковича
Декоммунизацию
Борьбу с коррупцией
Энергетический рынок
Международную поддержку
Управление госпредприятиями
Остались дефолт и федерализация.
3 - Венедиктова заявила о рекордном числе ликвидированных банд.
Вы видите банды? А они есть! Что интересно: впервые за последние месяцы генпрокурорша не упомянула в своём послании о Порошенко. От слова совсем. Вот что Байден животворящий творит! А до банды с атаманшей Венедиктовой мы ещё доберёмся - всему своё время.
4 - Кандидат от "ЕС" побеждает "слугу" и становится мэром в Украинке.
Символическая новость. Я почти уверен, что в скором времени в этом предложении слово "мэр" уступит слову "президент", а слово Украинка мы напишем без второй буквы "к".
Никогда не думал, что через 30 лет независимости в одном крупнейшем городе Украины придётся выбирать из двух бандитов, а в другом - вообще герань на больничном подоконнике. Сколько ещё украинский Моисей будет водить мою страну по пустыне? Даю ему ещё 10 лет - не больше!
мы иногда охреневаем
а в остальное время спим
6 - Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича.
Так гонялись за Порошенко, что вернули Януковича. Стесняюсь спросить: а речь о том, чтобы дать официальный статус диссидента и выплатить компенсацию ещё не шла?
а может так нам всем и надо
за то, что мы просрали всё
Не нам, а вам - я ещё поборюсь. И вас приглашаю.
7 - В парламент Турции внесли проект об отправке военных в Азербайджан.
Информация, полученная мной из двух независимых источников и агентства Kavkaz Center: за последние три дня около десятка турецких военно-транспортных самолётов C-130B и A400M один за другим совершили посадку в Нахчыване (Азербайджан). Если кто-то продолжает носиться по ФБ с тезисом, что Путин опять всех переиграл, воспринимайте это, как элемент информвойны, навязанный Москвой. Его "миротворцы" в Карабахе находятся в замкнутом "котле" турецко-азербайджанских войск и лишь обеспечивают связь со Степанакертом. В перспективном окружении подразделений НАТО.
Одновременно, Трансадриатический трубопровод (TAP), построенный для транспортировки газа из Азербайджана ЕС, введён в коммерческую эксплуатацию. Ещё один нож в спину путлеру, ибо он надеялся, что армяно-азербайджанская война задержит или полностью утопит этот проект. Но нет.
8 - Мариупольский порт провёл тендер на закупку дизтоплива и готовится заключить договор с фирмой, принадлежащей бизнесменам из Луганска, находящегося под контролем сепаратистов.
Не, ну а чё? Всё в тренде сегодняшних веяний. И Янык такой молодой, и юный Кравчук впереди!
9 - И о хорошем. Маски меняют моду: в Британии резко упали продажи помад.
она на первом же свиданьи
была готова маску снять
Не-не-не! Верните всё взад. С этой эпидемией вы ещё перестанете губки поддувать и бровки выщипывать. Так вслед за ФОПами все салоны красоты закроются. Это ж сколько красивых санитаров в стране появится!)
10 - Повна офіційна назва міста Бангкок тайською мовою: Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосін Махінтараюттхая Махаділок Пхоп Ноппарат Ратчатані Бурірам Удомратчанівет Махасатан Амон Піма Аватан Сатіт Саккатхаттійя Вітсанукам Праса.
І спробуйте тільки не запам`ятати - через тиждень перевірю по зуму.) Зичу друзям гарного тижня. Телефонуйте батькам і будьте прикладом для дітей. Але пам`ятайте: діти нас не слухають, діти на нас дивляться. Особливо, під час карантину. Шануймося та робимо своє!
Helgi Sharp
Что ты по ушам чешешь,звездун.На,жри.
Победителями местных выборов следует считать "партии мэров" и "Батькивщину" - эксперт