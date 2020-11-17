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Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Поліція Києва та військовослужбовці Національної гвардії України заступили на посилене чергування, щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі столиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликали організаторів і учасників акцій дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні їхніх службових обов'язків.

У соцмережах повідомляється, що учасники акцій перекрили рух на вул. Грушевського в обох напрямках.

Також дивіться: Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Крім того, представники руху SaveФОП не давали депутатам зайти в парламент. Тому Нацгвардія і Нацполіція намагалися зробити коридор для нардепів, щоб вони могли пройти.

Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського 01

Також читайте: МОЗ - підприємцям: Шукайте додаткові джерела доходу. Лікарні з радістю нададуть робочі місця

Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського 02Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського 03Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського 04

Фото - РБК-Україна, ТСН

У вівторок, 17 листопада, в центрі Києва проводяться дві акції. О 9:00 біля будівлі Кабінету міністрів України розпочалася акція протесту за участю підприємців і представників бізнесу "Кабмін на карантин!". Організатори - об'єднання підприємців "Рада Міст Захист ФОП". О 9:30 біля Верховної Ради почалася акція малих підприємців "Право на працю!" з вимогою скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1 (2) і №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування. Організатор акції - SaveФОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продажі в інтернет-магазинах, аптеках і магазинах електроніки мають бути фіскалізовані вчасно, - "слуга народу" Гетманцев

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Твій коментар сьогодні на першому місці по рівню упоротості і зебілізму. Вітаю! Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 6164
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17.11.2020 10:09
+19
фопы вспоминают что нужно выходить на акции только тогда, когда это касается их бабла. А в остальном все голосовали за зедебила и поддерживают его политику.
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17.11.2020 10:12
+11
ФОПы могут ответить как преЗедент, "мы вам ничего не должны".
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17.11.2020 10:24
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Будут волю народа подавлять..слуги..
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17.11.2020 10:05 Відповісти
Кучка барыг это не народ это паразиты на теле народа и посему давить их надо всенепременно ... Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 3585
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17.11.2020 10:07 Відповісти
Твій коментар сьогодні на першому місці по рівню упоротості і зебілізму. Вітаю! Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 6164
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17.11.2020 10:09 Відповісти
Хоча б логін свій повністю українською переклав...
Не вмієш гуглоперекладпчем користуватися. В спам, однозначно
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17.11.2020 10:10 Відповісти
Ну мне то однозначно по барабану куда ты пойдёшь Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 3592в спам так в спам ...
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17.11.2020 10:12 Відповісти
коммунистам, онанистам и гомосексуалистам сегодня не подают, вали отседа, убогое
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17.11.2020 10:26 Відповісти
Подписываться было не обязательно Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 2080убогость твоя и так сомнений не вызывает.
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17.11.2020 10:40 Відповісти
Так это скупщики краденого или торговцы наркотой?Нет?Значит они не барыги,а люди благодаря которым у страны есть хоть какой-то бюджет.
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17.11.2020 10:14 Відповісти
Та какие там они люди ,шо они суки производят ,купил у несчастных селян картоху по гривне пошёл продавать обнищалому народу в десять раз дороже ,на зону такую мерзость надо отправлять ,пусть хоть там шо-то путное делают .
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17.11.2020 10:17 Відповісти
Товарищ Берия?
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17.11.2020 10:22 Відповісти
Тамбовский волк тебе товарищ . Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 160
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17.11.2020 10:25 Відповісти
Ок,господин Вовк,так что за картошкой в село когда собираетесь,у бедных селян в 10 раз дешевле покупать?
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17.11.2020 10:28 Відповісти
Ты что ,это же совершенно секретная информация... Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 4407
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17.11.2020 10:35 Відповісти
А,значит опасаетесь,что вам водку не продадут в магазине,потому шифруетесь
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17.11.2020 10:43 Відповісти
Я шо с ума спятил водку покупать в магазине по сотке за пол литра , Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 121имею шикарный самогонный аппарат . Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 2384
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17.11.2020 10:49 Відповісти
Алкаш
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17.11.2020 12:23 Відповісти
Гнать их в шею... митинговать надумали...
Пусть вон в морги работать идут, а те кто работал ту них пусть идут нахрен!
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17.11.2020 10:15 Відповісти
Лучше конечно же их ВСЕХ пересажать , Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 4428но можно и по другому ,пусть платят минисалку своим работникам тысячу баксов в месяц - не заплатил 10 лет тюряги ,налог не заплатил - 20 лет - кассовый аппараи не установил - пятёрик и конфискация имущества и тогда пущай работают . Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 8418
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17.11.2020 10:22 Відповісти
Подавись костью и подохни ******* помойная
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17.11.2020 10:35 Відповісти
Это ты маме так своей ? Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 1475Нехорошо...
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17.11.2020 10:37 Відповісти
С тебя и начнем !!!!
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17.11.2020 11:56 Відповісти
хороший слуга всегда управляет хозяином...

...Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего».
Евангелие от Матфея 25:21
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17.11.2020 11:27 Відповісти
Барыг разогнать ,выдать по лопате и отправить на передовую окопы рыть ,ишь барыги-спекулянты совсем нюх потеряли ... Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 1484
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17.11.2020 10:06 Відповісти
З окопу пишеш?
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17.11.2020 10:12 Відповісти
Чтобы писать с окопов ,надо сначала чтобы барыги их выкопали .. Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 5273
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17.11.2020 10:14 Відповісти

Радіо Свобода
@radiosvoboda
20 хв

Штовханина між ФОПами та поліцією у Києві.

Відео:
https://twitter.com/i/status/1328604972972462080
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17.11.2020 10:06 Відповісти
ФОПы должны содействовать полиции в поддержании порядка ,а не штурхаться.
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17.11.2020 10:20 Відповісти
ФОПы могут ответить как преЗедент, "мы вам ничего не должны".
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17.11.2020 10:24 Відповісти
В Білорусі,під прапором якої ви пишете, може так і було колись. А тепер білоруська міліція місить кийками всіх без розбору, і іопіа, і найманих працівників, і пенсіонерів
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17.11.2020 10:36 Відповісти
Почему не работают?
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17.11.2020 10:07 Відповісти
Іванов здесь работает?
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17.11.2020 10:12 Відповісти
Дунканы маклауды
хотя.. Да они в школах не работают. Где болеют учителя..
Но у них есть близкие? Тоже дунканы.. Нет слов
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17.11.2020 10:11 Відповісти
фопы вспоминают что нужно выходить на акции только тогда, когда это касается их бабла. А в остальном все голосовали за зедебила и поддерживают его политику.
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17.11.2020 10:12 Відповісти
власників супермаркетів там точно немає,хоч у них 2 каси-фоп,10 кас- податки з 5 фопів
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17.11.2020 10:47 Відповісти
Не всі ті форми, що на ринках стоять. Серед людей інтелектуальних професій теж багатофвзичних осіб-підприємців. Так що, не узагальнюйте.

До речі, а чому ви без прапору?
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17.11.2020 10:49 Відповісти
+100%
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17.11.2020 12:57 Відповісти
Давно майданів не було в цій процвітаючій країні
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17.11.2020 10:15 Відповісти
Не в тему.
Майдани не із-за бабла збирались.
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17.11.2020 10:18 Відповісти
Країна стає процвітаючою при народі, який активно відстоює свої права. Ті, яким пох .. сидять в дупі.
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17.11.2020 10:25 Відповісти
Пусть ФОП сделают ментам локдаун на зарплаты -не платить налоги в бюджет три и больше месяцев ни копейки и тогда посмотрим кто кого должен охранять ..Менты продажную власть или народ или менты опять хотят повторить судьбу беркута ..вот только потом прийдется опять полицию переименовывать в что то другое в жандармерию например
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17.11.2020 10:22 Відповісти
це тільки закриватись треба, бо за просто "не платіть" і штанм знімуть
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17.11.2020 12:59 Відповісти
Підприємці пашуть з ранку до ночі, а влада хоче їх прикрити і щоб всі поїхали мити унітази в Польщу або Італію Полиция Киева заступила на усиленное дежурство: в центре предприниматели перекрыли улицу Грушевского - Цензор.НЕТ 965
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17.11.2020 10:23 Відповісти
Багато хто зі сходу, північного сходу їздять мити унітази в Пі_ербург та Мацкву.
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17.11.2020 10:26 Відповісти
тим більше ще туди! А працювати на своїй землі забороняють закони...не дай Боже, щоб українець почав заробляти Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 442
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17.11.2020 10:28 Відповісти
Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 8991 Подякуй Бєніним, Ахметовським, Пінчуковським зеленим Буратінам. Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 8991
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17.11.2020 10:32 Відповісти
Гоша, а навіщо ти сам себе лайкаєш?
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17.11.2020 10:27 Відповісти
Игорь Нестеренко 2bdafb18:

"Ай да Игорь Нестеренко 2bdafb18! Ай да сукин сын!"
(с) почти А.С.Пушкин
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17.11.2020 11:50 Відповісти
Швидше працювати за юшку на олігархів.
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17.11.2020 10:30 Відповісти
вот "зе" и сшивает страну против самого себья
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17.11.2020 10:30 Відповісти
Подавляющее большинство этих дятлов голосовало за зелёную плесень. Так что для них это конец эпохи бедности, пусть радуются
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17.11.2020 10:30 Відповісти
Треба не вузько корпоративні інтереси відстоювати, а загально національні. Якщоб панове вийшли з газлом: "Зєлю геть. Дострокові", - перемога була б гарантована. А так ніхто їм нічого не подарує, як і євробляхерам. Сумна картина
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17.11.2020 10:41 Відповісти
Цікаво що, за три десятиліття ні роздрібна торгівля, ні таксисти з перевізниками не створили не те що своїх партій, вони виявилися не годні створити навіть власної профспілки, яка б централізовано відстоювала їх інтереси.
Всі у владі давно вже знають що, вийде оця дрібнота, покричить, помахає прапорами та й піде по домівках платити і далі податки. Тому і забили на їх вимоги.
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17.11.2020 10:44 Відповісти
Налоговый майдан 2012. Собралось сто тысяч предпринимателей, покричали и разошлись.
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17.11.2020 10:53 Відповісти
Ни в одной стране мира нет рисковых видов деятельности, один умный Гетманцев придумал в Украине для уничтожения малого бизнеса. Рисковый вид деятельности это торгрвля наркотиками и оружием, что и процветает в Украине, этим займитесь придурки.
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17.11.2020 10:54 Відповісти
Пару недель назад протестовали евробляхеры. Это все те, кто голосовал за Зеленского. Плохо им при Порохе жить было.
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17.11.2020 10:56 Відповісти
Це ті самі підприємці які проголосували за янелоха?! Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 1565То вони прикалувалися, а тепер з них ловлять лулзи, тільки юмор чорний Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 120 !
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17.11.2020 11:02 Відповісти
тю! Закарантиніли вихідні - а бастують у будні...Коли треба працювати....Щоби мати чим кормити дітей, чоловіків, дружин...А як же заробіток у будні? Вже тю-тю? А будуть вимоги компенсувати ті дні, що бастуються? Питань багато...От у мене сусід "за 74"...Розповів йому, що буде карантин на вихідні...Сказав, що йому по№ер - будет отовариватися на ринку у будні.
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17.11.2020 11:18 Відповісти
ой чет мне кажется, что ситуацию раскачивают... два дня в неделю , не такие глобальные потери...через время все равно клиенты придут в будни, привыкнут, при этом толпа клиентов немного перераспределится в массовости.. Жизнь дороже бабла, за бабло здоровье не купить!
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17.11.2020 11:20 Відповісти
Ситуация сама раскачивается. Вначале была инерция прогнозируемости власти после Порошенка и люди верили, что власть имеет мозги. Теперь недоверие к власти растет и это приводит к протестам. Дальше будет больше.
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17.11.2020 11:42 Відповісти
да.. доверие зарабатывается годами, теряется за считанные дни! Я думаю, что никто , никогда, законными методами , будучи у руля нашей страны, не изменит инерцию коррупции, воровства, безответственности, беззакония предыдущих лет! Слишком много законов защищающих именно эту инерцию, направленных на сокрытие преступлений власти! Только диктатура в отношении этой инерции, жесткая, вплоть до ликвидации лиц способствующих этой инерции! Лиц -властьимущих, черных кардиналов!
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17.11.2020 12:04 Відповісти
https://www.9tv.co.il/item/21430
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17.11.2020 11:23 Відповісти
Так им и надо.Что посеешь. то и пожнёшь.Посеяли бубочку, кушайте.
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17.11.2020 11:25 Відповісти
А Байден ще навыть присягу не прийняв, а вже почалося
Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 5214
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17.11.2020 11:27 Відповісти
Байден ненавидит Коломойского, Но деньги любит больше.
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17.11.2020 18:48 Відповісти
Если се будут использовать кассовые аппараты, то как тогда уходить от налогов? Тогда же все средства будут под контролем, кто такое захочет? Долой злочинну владу!!! Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 2764
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17.11.2020 11:38 Відповісти
Можно еще чип вшить в каждого по той же логике.
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17.11.2020 11:44 Відповісти
ви запізнились з пропозицією - чіпи вже масово вшивають...

...Швеция смело шагнула в цифровое будущее - три тысячи добровольцев в этой стране теперь "киборги". Им под кожу вживили чип, способный заменить проездной, банковскую карту, ключи от дома...
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17.11.2020 12:05 Відповісти
Преступления они пока не контролируют. Это лишь средство удобства.
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17.11.2020 12:06 Відповісти
пока...)))
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17.11.2020 12:16 Відповісти
И я бы себе тоже вшил чип подобного типа. Он же маленький и ни на что не влияет. Это удобно.
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17.11.2020 12:07 Відповісти
) бачите, наскільки легко вами можна буде маніпулювати...Дивиться - чіп "дає команду на дію" на основі "єлектромагнітних" імпульсів. Мозг віддає "команди на дію" теж на основі такіх імпульсів за рахунок обробки інфи від різноманітних "датчиків" (око, вухо, ніс, язик, шкіра...)...

Отже, чіп "з програмою" може цілком замінити мозг)...Віртуальні окуляри, навушники...Вуаля - ви "наш"!
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17.11.2020 12:42 Відповісти
Может ты еще прививки боишься делать?
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17.11.2020 12:43 Відповісти
Небажаю бути "піддослідним кроліком" - мутантом. Тому щас для мого організму "дитячий" антібіотик "ерітроміцин" - як "ядерний вибух", а "аспірін" - "панацея" від усіх болячек...У особливих випадках - єрітроміцин + пару аспірінок + гаряча ванна - на ранок що "огірок"...
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17.11.2020 12:56 Відповісти
от ви уявляєте, як прочіпувати секондхенд, кожну тряпочку, що закуповується навагу у мішках1 І хто вестиме склад, бухгалтерію з РРО!? Або теж саме на ремонті взуття. Прийдеться наймати спеціаліста, а заплатите потім за це ви, бо ціни на все піднімуться
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17.11.2020 13:06 Відповісти
Да ладно, переживемо, а бабки які підприємці не платять у бюджет дуже ************, як для медицини, так і для нашого війська!
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17.11.2020 13:33 Відповісти
все просто, якщо ФОП продає секонд то має мати накладні купівлі товару, і так само буде продавати ганчіря на вагу.
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17.11.2020 14:16 Відповісти
HELGI`s NEWs

1 - Начну с самой обсуждаемой новости вчерашнего дня: у Йули новая причёска.

Всё началось с того, что "Батьківщина" дала голоса за бюджет в обмен на назначение двух своих людей на госпредприятия. Как тут не вспомнить фразу Зеленского: "Время договорняков прошло!" Не прошло, а расцвело. Как расцвела новая причёска леди Винтер в честь её возвращения (как она думает) в Большую Игру. Не будет для неё никакой Большой Игры - это показали последние местные выборы. Так что зря тратилась на парикмахера.

2 - Минздрав - предпринимателям: Ищите дополнительные источники дохода. Больницы с радостью предоставят рабочие места.

Классно. Зе за деньги ковидного фонда будет снимать видосики, а предприниматели пусть идут работать в больницы! Его самого сейчас, наверное, ФОПовец лечит? При этом в октябре зарплата министра здравоохранения Степанова составила 72,7 тыс. грн. А экономисты, бухгалтеры, техники, электрики, технологии должны идти в санитары? А то, что из ФОПовских налогов формируется бюджет на оплату этих самых санитаров, Зе-экономистам в голову не приходило? В этой связи, лучше, чем "Хроника хунты" не скажу:

За полтора года Зеленский сделал:
Мову
Армию
Бизнес
Медицину
Экономику
Образование
Арест Януковича
Декоммунизацию
Борьбу с коррупцией
Энергетический рынок
Международную поддержку
Управление госпредприятиями
Остались дефолт и федерализация.

3 - Венедиктова заявила о рекордном числе ликвидированных банд.

Вы видите банды? А они есть! Что интересно: впервые за последние месяцы генпрокурорша не упомянула в своём послании о Порошенко. От слова совсем. Вот что Байден животворящий творит! А до банды с атаманшей Венедиктовой мы ещё доберёмся - всему своё время.

4 - Кандидат от "ЕС" побеждает "слугу" и становится мэром в Украинке.

Символическая новость. Я почти уверен, что в скором времени в этом предложении слово "мэр" уступит слову "президент", а слово Украинка мы напишем без второй буквы "к".
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17.11.2020 11:45 Відповісти
5 - Апелляционный суд признал законной регистрацию Кернеса мэром, а Труханов победил Скорика во всех районах Одессы.

Никогда не думал, что через 30 лет независимости в одном крупнейшем городе Украины придётся выбирать из двух бандитов, а в другом - вообще герань на больничном подоконнике. Сколько ещё украинский Моисей будет водить мою страну по пустыне? Даю ему ещё 10 лет - не больше!

мы иногда охреневаем
а в остальное время спим

6 - Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича.

Так гонялись за Порошенко, что вернули Януковича. Стесняюсь спросить: а речь о том, чтобы дать официальный статус диссидента и выплатить компенсацию ещё не шла?

а может так нам всем и надо
за то, что мы просрали всё

Не нам, а вам - я ещё поборюсь. И вас приглашаю.

7 - В парламент Турции внесли проект об отправке военных в Азербайджан.

Информация, полученная мной из двух независимых источников и агентства Kavkaz Center: за последние три дня около десятка турецких военно-транспортных самолётов C-130B и A400M один за другим совершили посадку в Нахчыване (Азербайджан). Если кто-то продолжает носиться по ФБ с тезисом, что Путин опять всех переиграл, воспринимайте это, как элемент информвойны, навязанный Москвой. Его "миротворцы" в Карабахе находятся в замкнутом "котле" турецко-азербайджанских войск и лишь обеспечивают связь со Степанакертом. В перспективном окружении подразделений НАТО.

Одновременно, Трансадриатический трубопровод (TAP), построенный для транспортировки газа из Азербайджана ЕС, введён в коммерческую эксплуатацию. Ещё один нож в спину путлеру, ибо он надеялся, что армяно-азербайджанская война задержит или полностью утопит этот проект. Но нет.

8 - Мариупольский порт провёл тендер на закупку дизтоплива и готовится заключить договор с фирмой, принадлежащей бизнесменам из Луганска, находящегося под контролем сепаратистов.

Не, ну а чё? Всё в тренде сегодняшних веяний. И Янык такой молодой, и юный Кравчук впереди!

9 - И о хорошем. Маски меняют моду: в Британии резко упали продажи помад.

она на первом же свиданьи
была готова маску снять

Не-не-не! Верните всё взад. С этой эпидемией вы ещё перестанете губки поддувать и бровки выщипывать. Так вслед за ФОПами все салоны красоты закроются. Это ж сколько красивых санитаров в стране появится!)

10 - Повна офіційна назва міста Бангкок тайською мовою: Крун Тхеп Маханакхон Амон Раттанакосін Махінтараюттхая Махаділок Пхоп Ноппарат Ратчатані Бурірам Удомратчанівет Махасатан Амон Піма Аватан Сатіт Саккатхаттійя Вітсанукам Праса.

І спробуйте тільки не запам`ятати - через тиждень перевірю по зуму.) Зичу друзям гарного тижня. Телефонуйте батькам і будьте прикладом для дітей. Але пам`ятайте: діти нас не слухають, діти на нас дивляться. Особливо, під час карантину. Шануймося та робимо своє!
Helgi Sharp
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17.11.2020 11:47 Відповісти
хто це?
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17.11.2020 12:13 Відповісти
Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 5711 Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 3658
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17.11.2020 16:51 Відповісти
Не будет для неё никакой Большой Игры - это показали последние местные выборы. Так что зря тратилась на парикмахера.

Что ты по ушам чешешь,звездун.На,жри.
Победителями местных выборов следует считать "партии мэров" и "Батькивщину" - эксперт
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17.11.2020 17:24 Відповісти
Бей Зеленского! Спасай Украину!
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17.11.2020 12:48 Відповісти
Зато в "Феофании" всё спокойненько, никах протестов не видать, так уютненько так тихоненько, исключительная "видеоблогодать".
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17.11.2020 12:56 Відповісти
пора палити авакінських чортів-мусорів, як палили мусорських чортів ************* курасана на Майдані!
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17.11.2020 12:59 Відповісти
Зе владі аби підприємства олігархів працювали безперебіно, за це олігархи гарно фінансують с*к народу
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17.11.2020 15:31 Відповісти
Ну нехотят торгашские рыла платить налоги, ну не хотят, хоть убей, и это при том, что, хотят что бы что то изменилось в этой сране .Убогие! начинать надо с себя, с себя родные.
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17.11.2020 18:41 Відповісти
да... таежная зверюшка песец крадется потихоньку...
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17.11.2020 23:27 Відповісти
ДАЙТЕ ВОВЕ ПАРАБЕЛЛУМ !)
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18.11.2020 04:44 Відповісти
Зеленые взяли ФОПовца в маечке,в трусиках и распяли как Иисуса!Поліція Києва заступила на посилене чергування: в центрі підприємці перекрили вулицю Грушевського - Цензор.НЕТ 3364
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18.11.2020 09:14 Відповісти
 
 