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Впійманий на $160 тис. хабаря ексдепутат Полтавської райради постане перед судом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Впійманий на $160 тис. хабаря ексдепутат Полтавської райради постане перед судом. ФОТО

Полтавською обласною прокуратурою до суду направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього депутата Полтавської районної ради та двох його спільників за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, обвинувачені одержали 160 тис доларів США від представника наукової установи за вплив на ухвалення рішення службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області про надання дозволів на виготовлення проєктів землеустрою земельних ділянок загальною площею майже 100 га.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало слідче управління Головного управління Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління СБУ в Полтавській області.

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Впійманий на $160 тис. хабаря ексдепутат Полтавської райради постане перед судом 01

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Автор: Наталя Джума
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А статтю КК з покаранням за хабарі КСУ ще не скасував?
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17.11.2020 10:41 Відповісти
Пятнашкой ему по рогам !!! Впійманий на $160 тис. хабаря ексдепутат Полтавської райради постане перед судом - Цензор.НЕТ 9640 Впійманий на $160 тис. хабаря ексдепутат Полтавської райради постане перед судом - Цензор.НЕТ 9640
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17.11.2020 10:46 Відповісти
В Українських реаліях хабарника потримають трохи й відпустять за невеличке "$$$я більше не буду$$$" а той дядько дозвіл вже точно не отримає.
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17.11.2020 11:03 Відповісти
И нафига?Наградить и поставьте начальником налоговой он умеет из воздуха деньги делать😁
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17.11.2020 10:49 Відповісти
Тоді воздухом і пенсії будуть платити?
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17.11.2020 10:54 Відповісти
Впійманий на $160 тис. хабаря ексдепутат Полтавської райради постане перед судом - Цензор.НЕТ 1192
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17.11.2020 11:04 Відповісти
О. святая простота! Взятки в криптовалюте брать надо...
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17.11.2020 11:15 Відповісти
Как предстал перед судом враг народа юрченко за взятку $300000 ? Впійманий на $160 тис. хабаря ексдепутат Полтавської райради постане перед судом - Цензор.НЕТ 9293
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17.11.2020 11:41 Відповісти
Наша "борьба с коррупцией" мне напоминает борьбу с комарами рядом с болотом - убили очередного комара. Может уже за болото возьметесь?
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17.11.2020 11:43 Відповісти
100га і 160 тис$. Ні у кого немає питань що саме хотіли привласнити? На Полтавщині досить ресурсів. Але, чомусь, ніде не чутно конкретики. Знайшли літій чи що, може які родовища..
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17.11.2020 14:12 Відповісти
 
 