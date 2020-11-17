Впійманий на $160 тис. хабаря ексдепутат Полтавської райради постане перед судом. ФОТО

Полтавською обласною прокуратурою до суду направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього депутата Полтавської районної ради та двох його спільників за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, обвинувачені одержали 160 тис доларів США від представника наукової установи за вплив на ухвалення рішення службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області про надання дозволів на виготовлення проєктів землеустрою земельних ділянок загальною площею майже 100 га.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало слідче управління Головного управління Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління СБУ в Полтавській області.

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