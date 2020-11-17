Впійманий на $160 тис. хабаря ексдепутат Полтавської райради постане перед судом. ФОТО
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Полтавською обласною прокуратурою до суду направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього депутата Полтавської районної ради та двох його спільників за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, обвинувачені одержали 160 тис доларів США від представника наукової установи за вплив на ухвалення рішення службовими особами Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області про надання дозволів на виготовлення проєктів землеустрою земельних ділянок загальною площею майже 100 га.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало слідче управління Головного управління Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління СБУ в Полтавській області.
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