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У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Унаслідок пожежі, що сталася в сараї на території приватного сектору в с. Княжне Нововодолазького району Харківської області в понеділок увечері, згоріли 50 свиней.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"На момент прибуття рятувальників горіли дерев'яні конструкції господарської будівлі та приблизно 1000 тюків соломи, якими був обкладений каркас цієї споруди. Площа пожежі становила 200 кв.м. На момент виникнення пожежі всередині сараю було 50 свиней. Усі вони згоріли", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС 01

Рятувальники локалізували пожежу 16 листопада о 21:02. О 1:10 - повністю ліквідували.

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Вони врятували іншу господарську споруду, в якій також була худоба.

У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС 02
Фото: сайт ДСНС

Причина займання встановлюється.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
подпал... дорогие соседи обзавидовались...
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17.11.2020 11:30
+5
- Петрович!.. у тебя свиньи курят?!
- Нет!
- Значит у тебя сарай горит!
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17.11.2020 11:34
+4
стопудов. соседский лось нэдопалок в солому кинув.
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17.11.2020 11:34
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подпал... дорогие соседи обзавидовались...
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17.11.2020 11:30 Відповісти
стопудов. соседский лось нэдопалок в солому кинув.
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17.11.2020 11:34 Відповісти
и ведь реально. обложили соломой = с рогатки за 50м. запустил "жарину" и все = меня там не стояло, шашлыки жрал дома, вот свидетель Вася.
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17.11.2020 11:45 Відповісти
вот свидетель Вася.... ??? шо это такое? В частном хозяйстве на Харьковщине заживо сгорели 50 свиней, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7988
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17.11.2020 11:54 Відповісти
А, блин, я чет не обратил внимания на никнейм то У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3937
Ну так "Вася"(Пупкин) просто нарицательное же, так что под любым другим ником я бы ответил так же.
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17.11.2020 13:29 Відповісти
обзавидовались..? да вы просто не жили с такими "соседями" рядом ...
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17.11.2020 12:19 Відповісти
ну...во-первых там сарказм...а во-вторых, там именно мое жизненное наблюдение, о счастье жить с завистливыми соседями
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17.11.2020 12:35 Відповісти
Исчо счастье жить рядом со свинарником в 50 свиней
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17.11.2020 15:35 Відповісти
о да! тут Вы правы....
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17.11.2020 16:06 Відповісти
Зоя Космодем'янська повернулась.
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17.11.2020 11:32 Відповісти
- Петрович!.. у тебя свиньи курят?!
- Нет!
- Значит у тебя сарай горит!
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17.11.2020 11:34 Відповісти
Мені жаль свиней на чотирьох ногах, а на двох -ні.
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17.11.2020 11:37 Відповісти
Не жалеешь ты себя... В частном хозяйстве на Харьковщине заживо сгорели 50 свиней, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 621
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17.11.2020 11:38 Відповісти
Не рохкай на мене.
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17.11.2020 12:09 Відповісти
У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС - Цензор.НЕТ 363
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17.11.2020 12:15 Відповісти
Це твоя дружина? У приватному господарстві на Харківщині заживо згоріли 50 свиней, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1979
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17.11.2020 12:21 Відповісти
Геноцид....
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17.11.2020 11:37 Відповісти
Вчера шашлыки были по 5, а сегодня - по 3, и такие все оптовые!
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17.11.2020 11:42 Відповісти
Этот "шашлык" мог бы претендовать на внесения в Книгу Гиннеса.
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17.11.2020 13:03 Відповісти
Головне, щоб у сусіда корова здохла! А хоча б свині!
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17.11.2020 11:49 Відповісти
наверное всю округу дое..пали своими свинями...
соседям респект .
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17.11.2020 12:14 Відповісти
бедные хрюшки, им было так же больно, как если бы они были людьми
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17.11.2020 12:17 Відповісти
«Русские люди никогда не будут счастливы, зная что кто-то живет лучше их. А так как к прогрессу они не способны - злоба и фрустрация являются постоянным душевным состоянием русских». (Шарль де Голль)
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17.11.2020 14:00 Відповісти
 
 