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Плити стають "дибки", провали досягають пів метра: в мережі показали стан міжнародної траси на Кишинів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
В інтернеті з'явилися фото розбитої траси міжнародного значення, що веде на Кишинів. Її використання в Миколаївській області становить загрозу для життя.
Відповідні фотографії на своїй Facebook-сторінці опублікувала журналістка Олена Шворак, передає Цензор.НЕТ.
"М-13. Траса міжнародного значення. Сумнозвісна "бетонка" на Кишинів. У нас (Кіровоградська область. - Ред.) латано-перелатано, але їхати 90 реально. На території Миколаївської області - 1-2 передачі і повземо. 20 км 2 години", - написала вона.
За словами Шворак, "плити порепалися, стали "дибки", місцями грають так, що просто з-під коліс попередньої машини можуть накрити вашу. Ворушаться під ногами - як живі. Місцями провали досягають пів метра".
Топ коментарі
+18 Eugeniusz 1
показати весь коментар17.11.2020 12:14
+15 Шрек Баблокат
показати весь коментар17.11.2020 12:14
+12 Александр Иовица 4c66a33e
показати весь коментар17.11.2020 12:20
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Будь ласка, зачекайте...
Поползень это птичка.
Нужно!!!
Ще Грося? Чи вже Шмигаляка?
Не нужно дороги делать.
Пусть такими и остаются.
нужны штрафы: 20 000 грн за лишнюю тонну и видеофиксация (контроль за полицией)..
и регулярно вешать водятлов.. едешь такой по ровной трассе, а они висят..
А до прошлого года (когда ихнего главу автодора на взятке заловили) вся Николаевская область была одной сплошной жёппой в том числе и на оживлённой трассе Николаев-Херсон.
А вот были времена!!! Можно было на Николаев с Кривого Озера да по Доманевской трассе - а щас я туда вообще боюсь заглядывать.
Давай загрузим в жигуля пару тонн картошки, что получим?
А то, что авто после таких рейсов перестаёт быть безопасным - то фигня...
Ещё деньги тратить на эти дороги...
Нех@р ездить, в карантин дома сидеть нужно.
В конце 19-го ВСЯ Николаевская область такая была, +/-
ця дорогаце страхіття вже десь близько 10-ти років, як мінімум.
В детстве часто приходилось по ней на велосипеде с Первомайска в Семёновку и обратно...
Скажите, а украино европейская Вега долетела?
Ракетой должны были быть выведены два спутника: один - для Европейского космического агентства (ESA) и Испании, второй - для Французского космического агентства (CNES).