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Чиновник "Укртрансбезпеки" налагодив збір "данини" з перевізників від 20 тис. до 100 тис. грн, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили керівника одного з обласних управлінь "Укртрансбезпеки" в систематичному отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляється на сайті ДБР у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, посадовець Укртрансбезпеки систематично вимагав та одержував від перевізників щомісячну неправомірну вигоду у сумі від 20 000 до 100 000 гривень. Перевізники щомісячно мали сплачувати кошти за непроведення перевірок на додержання ліцензійних умов маршрутних таксі, дотримання законодавства під час вантажних перевезень та переміщення вантажівок міжнародного сполучення", - йдеться в повідомленні.

За його даними, посадовець сприяв нелегальному переміщенню вантажівок, які порушують габаритно-вагові стандарти, видачі дозволів на перевезення пасажирів та лобіював інтереси третіх осіб під час проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських та приміських сполученнях.

Протягом вересня-листопада 2020 року правоохоронці задокументували понад 40 фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовцем на загальну суму понад 200 000 гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" на розтраті більш ніж 100 млн грн держкоштів. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР 16 листопада 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця у службовому кабінеті під час одержання чергової частини неправомірної вигоди за зменшення суми штрафних санкцій в адміністративному правопорушенні.

Чиновник Укртрансбезпеки налагодив збір данини з перевізників від 20 тис. до 100 тис. грн, - ДБР 01
Чиновник Укртрансбезпеки налагодив збір данини з перевізників від 20 тис. до 100 тис. грн, - ДБР 02

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
На его место прийдёт такой же,увы...
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17.11.2020 12:41
+1
Наладил не наладил , главное - наврез кому доля шла???
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17.11.2020 12:41
+1
Даже лучше и изворотливей.
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17.11.2020 13:17
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Наладил не наладил , главное - наврез кому доля шла???
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17.11.2020 12:41 Відповісти
Наверх*
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17.11.2020 12:42 Відповісти
На его место прийдёт такой же,увы...
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17.11.2020 12:41 Відповісти
Даже лучше и изворотливей.
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17.11.2020 13:17 Відповісти
А ведь могли бы прийти солдаты НАТО!
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17.11.2020 14:08 Відповісти
Навіть не надійтесь.Наш суд, най гуманний суд у світі.
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17.11.2020 12:42 Відповісти
Вся нація корумпована
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17.11.2020 12:44 Відповісти
Оцени борьбу .
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17.11.2020 12:47 Відповісти
Наслєдіє проклятого прошлого, як казали камуняки.
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17.11.2020 12:47 Відповісти
Це "тіпічний прєдставітель" зекоманди Чиновник "Укртрансбезпеки" налагодив збір "данини" з перевізників від 20 тис. до 100 тис. грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 2601 ! Мабуть не встиг занести кому потрібно! Чиновник "Укртрансбезпеки" налагодив збір "данини" з перевізників від 20 тис. до 100 тис. грн, - ДБР - Цензор.НЕТ 3446
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17.11.2020 12:56 Відповісти
что за бред? а Семочко тоже "Зекомандир"?
под каждой новостью почти высеры про зе и по. идите на Путина, умники.(я на выборы 4 крайних не ходил и не пойду, это так, шоп ты не насиловал клавиатуру на предмет: Ыыыы, а вот и "зелепопик" на мине напал)
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17.11.2020 13:34 Відповісти
Кормушки с перевесом возникли давно, при пете размах был намного сильнее, сейчас все то же самое, повсеместно
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17.11.2020 13:02 Відповісти
... І очолював їх, особисто, Порошенко? Чи може й нинішні "слуги були причетні?
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17.11.2020 14:43 Відповісти
Маладэц! А вы чертите бизнеспланы, берите кредиты, не спите ночами, предприниматели х¥евы!
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17.11.2020 13:17 Відповісти
наверное на верх мало заносил, поставят более сговорчивого
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17.11.2020 13:21 Відповісти
Нині дуже багато повідомлень про затримання крадіїв і хабарників у Західній Україні. В моїй уяві, Захдна Україна, це оплот українськості та патріотизму. Цікаво, от коли тамтешні чиновники крадуть, або беруть хабарі, вони вдівають українські вишиванки, чи кацапські касавароткі, щоб, таким чином, компроментувати "проклятих москалів"?
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17.11.2020 14:41 Відповісти
 
 