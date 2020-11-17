Чиновник "Укртрансбезпеки" налагодив збір "данини" з перевізників від 20 тис. до 100 тис. грн, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили керівника одного з обласних управлінь "Укртрансбезпеки" в систематичному отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляється на сайті ДБР у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, посадовець Укртрансбезпеки систематично вимагав та одержував від перевізників щомісячну неправомірну вигоду у сумі від 20 000 до 100 000 гривень. Перевізники щомісячно мали сплачувати кошти за непроведення перевірок на додержання ліцензійних умов маршрутних таксі, дотримання законодавства під час вантажних перевезень та переміщення вантажівок міжнародного сполучення", - йдеться в повідомленні.

За його даними, посадовець сприяв нелегальному переміщенню вантажівок, які порушують габаритно-вагові стандарти, видачі дозволів на перевезення пасажирів та лобіював інтереси третіх осіб під час проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських та приміських сполученнях.

Протягом вересня-листопада 2020 року правоохоронці задокументували понад 40 фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовцем на загальну суму понад 200 000 гривень.

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Слідчі ДБР 16 листопада 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця у службовому кабінеті під час одержання чергової частини неправомірної вигоди за зменшення суми штрафних санкцій в адміністративному правопорушенні.





Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.